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Переброшенные в Ростов подразделения спецназа «Ахмат» вернулись в зону спецоперации

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Переброшенные в Ростов подразделения спецназа «Ахмат» вернулись в зону спецоперации

Подразделения отряда спецназначения "Ахмат", переброшенные накануне в Ростов-на-Дону, возвращаются в зону спецоперации. Об этом сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов.


О переброске спецназа "Ахмат" и 78-го моторизованного полка специального назначения "Север-АХМАТ" в Ростов-на-Дону в субботу сообщали жители города, колонны с бойцами отряда вошли на территорию Ростова в районе обеда и остановились в ожидании приказа, которого не последовало. Подтвердил это и Рамзан Кадыров, который заявил, что ситуацию удалось разрешить без кровопролития и гибели российских бойцов.

(...) ситуация завершилась без прямой конфронтации. Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде

- написал он в своем ТГ-канале.

Как пояснил глава Чечни, выдвижение подразделений "Ахмата" из зоны СВО никак не повлияло на ситуацию на поле боя, поскольку их позиции заняли резервы, заранее подготовленные для этого.

По словам Апты Алаудинова, бойцы отряда завершили выполнение задачи в Ростове и отправляются к местам временной дислокации в зоне СВО.

Спецназ "Ахмат" из пункта дислокации в Ростове и Ростовской области, куда он прибыл для подавления военного мятежа, возвращается в зону СВО

- добавил генерал.
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5 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:38
    0
    Скажите, а кто конкретно отдал приказ перебросить в Ростов части Ахмата ? заметьте не Росгвардию, а по сути такую же ЧВК и стравить их с Пригожиным, по сути это военное преступление, даже подумать страшно сколько крови пролилось бы и какие последствия в долгосрочной перспективе на Кавказ. Назовите его ???
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:44
      -2
      Ну что ты всё время на власть и Россию гонишь? ЦЕПСОШник что ли. Всё тебе скажи да покажи.
    2. Комментарий был удален.
    3. karabas-barabas
      karabas-barabas Сегодня, 12:47
      0
      Так они и не доехали, стояли по обочинам, ждали пока вагнера Ростов покинут. Если себе представить, что колонна ахматовцев вошла бы в Ростов и принялась задерживать вагнеров, или пострелушки устроили, их бы живо размазали Просто Кадыров использовал ситуацию для пиара себя и своих ЧВК. Теперь будут сказки рассказывать, что мол вагнера покинули Ростов, потому что ахматы выдвинулись. Кадыров какую-то дичь написал о причинах похода Пригожина, мол у него в бизнесе неудачи и он обиделся.., ни слова о претензиях Пригожина к МО.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:42
    -1
    Ахмат сила! И к сведению: у его бойцов контракты с МО , эти те, что ЧВК, остальные структура Росгвардии.
  3. Комментарий был удален.
  4. Евгений С.
    Евгений С. Сегодня, 12:47
    0
    Пешком наверное шли...или в пробках стояли...