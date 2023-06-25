Переброшенные в Ростов подразделения спецназа «Ахмат» вернулись в зону спецоперации

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Спецназ "Ахмат" из пункта дислокации в Ростове и Ростовской области, куда он прибыл для подавления военного мятежа, возвращается в зону СВО

Подразделения отряда спецназначения "Ахмат", переброшенные накануне в Ростов-на-Дону, возвращаются в зону спецоперации. Об этом сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов.О переброске спецназа "Ахмат" и 78-го моторизованного полка специального назначения "Север-АХМАТ" в Ростов-на-Дону в субботу сообщали жители города, колонны с бойцами отряда вошли на территорию Ростова в районе обеда и остановились в ожидании приказа, которого не последовало. Подтвердил это и Рамзан Кадыров, который заявил, что ситуацию удалось разрешить без кровопролития и гибели российских бойцов.- написал он в своем ТГ-канале.Как пояснил глава Чечни, выдвижение подразделений "Ахмата" из зоны СВО никак не повлияло на ситуацию на поле боя, поскольку их позиции заняли резервы, заранее подготовленные для этого.По словам Апты Алаудинова, бойцы отряда завершили выполнение задачи в Ростове и отправляются к местам временной дислокации в зоне СВО.- добавил генерал.