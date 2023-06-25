Подразделения ЧВК «Вагнер» начали покидать территорию Воронежской и Липецкой областей

После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба

Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают Липецкую и Воронежскую области, колонны техники "Оркестра" выдвигаются к местам временной дислокации. Об этом сообщают пресс-службы регионов.Выдвижение колонн техники ЧВК "Вагнер" зафиксировано в Воронежской и Липецкой областях, ранее появившиеся в Сети сообщения о выводе подразделений "Оркестра" из "захваченных" областей оказались недостоверными. В настоящее время личный состав и техника покидают территорию областей. Колонны техники сопровождают автомобили государственной и военной автоинспекции, никаких эксцессов нет. Власти регионов обещают снять введенные накануне ограничения после окончательного вывода отрядов "Оркестра".- говорится в сообщении пресс-службы Воронежской области.Министерство обороны никак не комментирует вывод подразделений ЧВК "Вагнер", хотя отряды "Оркестра" в течение суток, а может и больше, контролировали военные аэродромы. В частности, в Воронеже бойцы ЧВК находились на аэродроме в Бутурлиновке. О том, что они покинули территорию воинской части, сообщают местные жители.Ранее сообщалось, что отряды "Вагнера" установили контроль над штабом Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а также выдвинулись в Воронежскую и Липецкую области, а также в Москву. Вчера днем, ближе к вечеру, их движение было остановлено приказом Пригожина, который решил отыграть назад в этой ситуации.