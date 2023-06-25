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Подразделения ЧВК «Вагнер» начали покидать территорию Воронежской и Липецкой областей

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Подразделения ЧВК «Вагнер» начали покидать территорию Воронежской и Липецкой областей

Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают Липецкую и Воронежскую области, колонны техники "Оркестра" выдвигаются к местам временной дислокации. Об этом сообщают пресс-службы регионов.


Выдвижение колонн техники ЧВК "Вагнер" зафиксировано в Воронежской и Липецкой областях, ранее появившиеся в Сети сообщения о выводе подразделений "Оркестра" из "захваченных" областей оказались недостоверными. В настоящее время личный состав и техника покидают территорию областей. Колонны техники сопровождают автомобили государственной и военной автоинспекции, никаких эксцессов нет. Власти регионов обещают снять введенные накануне ограничения после окончательного вывода отрядов "Оркестра".

После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба

- говорится в сообщении пресс-службы Воронежской области.

Министерство обороны никак не комментирует вывод подразделений ЧВК "Вагнер", хотя отряды "Оркестра" в течение суток, а может и больше, контролировали военные аэродромы. В частности, в Воронеже бойцы ЧВК находились на аэродроме в Бутурлиновке. О том, что они покинули территорию воинской части, сообщают местные жители.

Ранее сообщалось, что отряды "Вагнера" установили контроль над штабом Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а также выдвинулись в Воронежскую и Липецкую области, а также в Москву. Вчера днем, ближе к вечеру, их движение было остановлено приказом Пригожина, который решил отыграть назад в этой ситуации.
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77 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:52
    +10
    Что показательно на пути своего марша "оркестранты" не встретили никакого сопротивления и противоборства в продвижении со стороны местного населения, в 1991 г. все было по другому, тут же только растерянные ГБДДшники с Камазами с песком. Пригожин забыл главную заповедь , его действия остались в основном не понятыми без выступления в СМИ, ему следовало обратится со своми требованиями публично, а теперь он будет оболган и назван агентом спецслужб Запада. Жаль, что это боеспособное подразделение будет расформировано и утрачено как боевая единица для России.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:55
      +3
      Да населению всея Руси было олубоко по барабану на это все.Родственники участников этой драмы конечно были на взводе.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 14:25
        +6
        Цитата: dmi.pris1
        Да населению всея Руси было олубоко по барабану

        В этом и беда. Потеря для СВО почти 2-х дивизий мотивированных и хорошо подготовленных бойцов очень серьезная потеря. И заменить ее ни какой мобилизацией не получится в ближайшие годы. Солдат для современной войны нужно готовить, они должны получать опыт. Теперь они буду добывать валюту в Африке для Белоруссии. И Лукашенко сможет использовать ресурсы Вагнера гораздо эффективнее, он и его приближенные олигархи всегда действовали в одной команде, теперь к ним добавится и Пригожин. Уверен об подвигах уже белорусского ЧВК скоро услышат во всем Мире. И к сожалению они уже не будут ассоциироваться с Россией и ее интересами. Это не считая того непонятного пока фактора, что мы потеряли в большинстве православное подразделение,в то время как мононациональное исламское подразделение Ахмат только усилилось.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:34
          +3
          Не сможет Лукашенко содержать ЧВК,не те финансы.Ну,может будет просить у союзникс? recourse Да,подавляющее большинство бойцов оркестра перейдет в МО,надеюсь они проявят свои лучшие качества,отвагу.
          1. opuonmed
            opuonmed Сегодня, 14:46
            +3
            в чвк много отставников от МО кто свалил с МО так что врятли они пойдут на одни и те же грабли ! ну либо я не прав и дезу кидал Пригожин ! и самый главный вопрос почему пошли что такого сделали и кто заварил всю эту кашу ?! проста так же бы чвк не пошла бы значит был мотив !
          2. Lako
            Lako Сегодня, 14:59
            0
            Не может и не хочет. И правильно делает. Я думаю и в России больше на эти грабли не наступят. У Лукашенко есть кому добывать валюту в Африке. И там совершенно другие методы и другие люди.
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:12
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Да населению всея Руси было олубоко по барабану на это все

        Населению России не было по барабану "всё это " . Люди переживали , перезванивались , спрашивали друг у друга , кто , что знает . Сейчас все подуспокоились . Но все понимают , что звоночек прозвенел ... Предупреждающий о том , что не всё спокойно в датском королевстве ...
    2. Проксима
      Проксима Сегодня, 13:55
      +2
      Интересно, этот мягко говоря "инцидент" ликвидирован или просто купирован? И мы будем ждать когда этот гнойник опять прорвется? Второго 17 года наше Отечество явно не переживет! Вернее не дадут нам пережить! Искренне (даже наивно) хочется верить, что гарант (он же Верховный) сделал правильные выводы и в дальнейшем будет предпринимать правильные и РЕШИТЕЛЬНЫЕ шаги в этих вопросах.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:57
        +4
        Я думаю-ликвидирован.Вагнеровцы в массе своей подпишут контракты с МО.Наверняка будут те,которые останутся верными Пригожину.Их отправят куда подальше.
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 14:00
        +10
        Интересно, этот мягко говоря инцидент ликвидирован или просто купирован?

        Отложен.
        А вообще - вспомните ГКЧП: сам "инцидент" купировали за три дня, вот только потом, когда все убедились в вопиющей слабости центральной власти, события понеслись так, что уже через несколько месяцев флаг СССР в Кремле спускали.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:06
          +1
          Я думаю,что это неккоректное сравнение с 1991 годом.Нет,центральная власть и сейчас показала себя не лучшим образом.Просто дальше события в Москве будут зависеть прямо от событий на фронте.А там пока ничего не решено
          1. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 14:27
            0
            Цитата: dmi.pris1
            ,центральная власть и сейчас показала себя не лучшим образом

            именно вчера
            предотвратив большую кровь
            Кремль был на высоте
            остальное - издержки предыдущих ошибок и просчётов
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 14:41
              +1
              Да ну?Сначала-мятеж,предательство,уголовное дело....Вечером быстро слились все...И Хозяин Своеоо Слова сдал назад.Просто Самый Главный упорно дистанцировался пока конфликт зрел,а вот когда запахло жаренным для него самого...Хотя можно было это все разрешить минимум месяц назад.Причем,я нисколько не оправдываю Пригожина,на войне такого делать никак нельзя
              1. Наводлом
                Наводлом Сегодня, 14:49
                +3
                Цитата: dmi.pris1
                Да ну?Сначала-мятеж,предательство,уголовное дело.

                Человек, имеющий опыт руководства, знает, что важны оперативность и результат.
                Тем более во время чрезвычайных ситуаций, во время которых опыт действий ограничен либо близок к нулю.

                Цитата: dmi.pris1
                Вечером быстро слились все

                Мятеж и большая кровь предотвращены.
                Какие далее будут делаттся выводы и приниматься меры, мы сейчас можем только догадываться.
                Тем более не зная, какие политические и финансовые круги стояли за мятежниками.

                Цитата: dmi.pris1
                Хотя можно было это все разрешить минимум месяц назад

                я знаю многих умников, сильных задним умом.
                из нас всех это каждый первый.
                могу рассказать, как надо было выиграть русско-японскую войну.
      3. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 14:28
        -1
        Второго 17 года
        А чем вам господин Буржуин 17 год не нравится? Вы же заставили нас пережить 1991 и 1993
      4. VladMirU
        VladMirU Сегодня, 15:24
        0
        .....святая простота..Про длину знаю, и не согласен.
    3. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 13:59
      -5
      Последний дух братства уйдёт. Тот кто даже с МО подпишет контракт, в конечном итоге покинут наши войска. Есть понятия коллектив, разные это коллективы.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:04
        +6
        Цитата: Владимир Михалев
        Последний дух братства уйдёт. Тот кто даже с МО подпишет контракт, в конечном итоге покинут наши войска. Есть понятия коллектив, разные это коллективы.

        Где то читал генерала какого то что в Вагнере в основном служат спецы которых отправили в отставку при Сердюкове и они недолюбливают МО из за этого. Поэтому с МО и не захотели подписывать контракт.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:15
          +2
          Это верно,так и есть.Они находятся на командных должностях в "Вагнере".Они и будут верны Приоожину.
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 15:20
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Это верно,так и есть.Они находятся на командных должностях в "Вагнере".Они и будут верны Приоожину.

            Значит кадровый костяк будет сохранён . И да , сейчас для России терять такие боевые подразделения непозволительная роскошь .. Кто довёл "всё это " до такой ситуации ? Из за чьих действий возник весь этот "сыр бор " ? Его необходимо суровейшим образом и наказать .. Подозреваю , что все знают имя и фамилию виновника "торжества " .....
      2. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 14:35
        +6
        Цитата: Владимир Михалев
        Тот кто даже с МО подпишет контракт, в конечном итоге покинут

        После грамотного и берегущего своих бойцов командира перейти в подчинение к карьеристу из МО, это все равно что получить пыльным мешком по голове. В Вагнер шли далеко не дураки и они все это понимают. Если кто и перейдет на контракт с МО, то это скорее всего будут из последнего пополнения или агенты МВД и ФСБ, которым это подразделение в Белоруссии будет не интересно. Там своих агентов у Лукашенко хватает.
    4. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 14:14
      +1
      На текущий мОмент мы просто знаем, что незаконное военное формирование, поднявшее вооруженный мятеж, двигается куда то в ту сторону... Давайте не спешить с выводами winked мало ли как оно дальше будет... Вместо того, что бы "замочить в сортире" - индульгенция... belay recourse
    5. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 14:19
      -12
      да теперь то уже понятно, что его на западе завербовали и все его предыдущие высказывания были ложью и подготовкой к мятежу, чтобы прикрыться фальшивыми мотивами. Запад получил много информации по его результатам его мятежа и удачный исход вряд ли планировался.
    6. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:23
      +11
      А я думаю - он добился почти всего, что хотел, иначе - ничего бы не прекратилось. Судя по событиям - кто бы его остановил? Да и народное мнение таки было далеко не столь однозначно прям таки в пользу гаранта, как нам теперь пытаются представить. Да - за выходку Пригожина мало кто бы стал топить, но и активно защищать власти - тоже похоже желающих было не мешками..

      А пока - результаты следующие. Репутации гаранта нанесён не хилый удар, а его способность контролировать ситуацию поставлена под сильное сомнение.. Шойгу с Герасимовым вообще провалились под плинтус, хотя - и раньше то над ним не шибко возвышались. И теперь возникла неприятная дилемма - не снять крайне непопулярных персонажей чревато повторением событий, только в ещё больших масштабах. Снять - продемонстрировать дополнительную слабость, дескать - музыканты додавили, а гарант и так отнюдь не в шоколаде..

      А ведь казалось бы - всё просто. Если уж ты начал воевать - так воюй, а не играйся в политические и бизнес игры! И - ставь людей не по принципу личной преданности, а тех, кто реально что-то могут. Ибо твои верные нукеры - войну-то выиграть точно не в состоянии. Как и поднять экономику, прекратить воровство и тд и тд.. Не под то они у тебя заточены..
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 14:34
        0
        активно защищать власти - тоже похоже желающих было не мешками..

        При таком отношении власти к населению страны - это не удивительно, население сделали источником обогащения избранных за счёт грабежа остальных... Так откуда могут быть "мешки" желающих...
        Очень интересно читать ваши комментарии...
      2. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 15:07
        0
        Цитата: paul3390
        И теперь возникла неприятная дилемма
        По поводу "дилемм" я Вам так скажу:
        Идет человек по дороге и вдруг черная кошка перебежала. Вот ведь дилемма.
        Первый пытается обойти кругом.
        Второй плюет 3 раза через левое плечо и идет дальше.
        Третий как шел так и идет ничего не замечая - для него НЕТ ДИЛЕММЫ.
        P.S. Вы из каких будете?
      3. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 15:12
        +1
        Репутации гаранта нанесён не хилый удар, а его способность контролировать ситуацию поставлена под сильное сомнение..

        Посмтрите сколько мне минусаторы напихали минусов за такой же комментарий)
        Писать правду - опасно, диванные воины не спят!

        https://topwar.ru/220144-pohod-na-moskvu-prigozhina-ostavil-bolshe-voprosov-chem-otvetov.html#comment-id-13650810
        1. Корона без вируса
          Корона без вируса Сегодня, 15:18
          +1
          Да это просто вам ципсота минусов по самое не могу нассувала smile winked
    7. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:31
      +7
      Цитата: Silver99
      тут же только растерянные ГБДДшники с Камазами с песком.

      Не надо на гаишников зря бочку катить. Что-то я в штате ГАИ не наблюдал фронтовой авиации и бронетанковых сил. И расстеряны были не работники ГАИ, а кое кто из Минобороны.
      Все сотрудники ГАИ сработали штатно для их службы. В установленных местах быстро нашли и поставили машины с песком (по установленному Плану привлечения сил и средств), обеспечили своевременную эвакуацию водителей и докладывали об изменении ситуации по команде. Попутно предупреждая водителей с других направлений об опасности.
      А, сейчас сопровождают вагнерОв по маршруту...
      Молодцы!
    8. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 15:08
      +1
      Цитата: Silver99
      Что показательно на пути своего марша "оркестранты" не встретили никакого сопротивления и противоборства в продвижении со стороны местного населения, в 1991 г. все было по другому, тут же только растерянные ГБДДшники с Камазами с песком. Пригожин забыл главную заповедь , его действия остались в основном не понятыми без выступления в СМИ, ему следовало обратится со своми требованиями публично, а теперь он будет оболган и назван агентом спецслужб Запада. Жаль, что это боеспособное подразделение будет расформировано и утрачено как боевая единица для России.

      Вероятно, необнародование претензий в официальных СМИ, было одним из условий договорённостей( не надо, мол, сор из избы"...).
      Хотя, похоже, вопросы начали возникать даже у тех, кто для себя уже всё "разложил по полочкам", и у тех, кто уже даже плюнул на всю муть... Извините, - " Туман войны"...
      И ещё... Понятное дело, - за масштабностью событий, многим не до деталей: но, всё-же, ( ведь здесь есть ещё люди военные, хоть и в запасе, отставке!), давайте вспомним УГ и КС( Устав гарнизонной и караульной службы)?! Или штаб ЮВО, аэродромы( если и правда их брали под контроль Вагнеровцы), не охранялись караулами?! Что сейчас должна сделать военная прокуратура с несшими службу НК( начальниками караулов), часовыми? По закону?! Они правда "бдительно охраняли, и стойко обороняли вверенный им объект( пост) "?! Все полегли?
      Нет! Нисколько не глумлюсь!! Напротив... Юридическая коллизия( или, как там правильно называется?).
      По Е. Пригожина, - возбудили, закрыли.... Всём понятно уже, - избирательность права, ответственности, Закона, возведена в ранг гос. политики.
      Извините за занудство, - но эти вопросы всё-равно возникнут, если начнём движение на развитие.А не на "лишь- бы хуже не стало!" ( Вчера этим многие "грешили"... В том числе и я...). feel
    9. isv000
      isv000 Сегодня, 15:15
      0
      Цитата: Silver99
      Жаль, что это боеспособное подразделение будет расформировано и утрачено как боевая единица для России.

      Расформирование ЧВК "Вагнер" может стать каплей, расточившей камень доверия к власти. Фронтовики, принимавшие Артёмовск у израненных штурмовиков, зададутся естественным вопросом - кто следующий?! Кандидаты, кстати, есть - 58-я армия, например, имеет авторитет и постоянно растёт в глазах народа. У властей теперь остаётся немного вариантов: провернуть великолепную военную операцию и объявить "бузу Вагнеровцев" тактическим ходом или промолчать, расписавшись в том, что на Руси незаменимых нет и, потому, рвать за неё опу - себе дороже! В любом случае я в первый раз увидел обращение к народу про предателя и последующую индульгенцию ему же...
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:54
    +2
    их движение было остановлено приказом Пригожина, который решил отыграть назад в этой ситуации.
    Одно из двух: Или он достиг своих целей, или понял тщету своего демарша....И огородами ушел к Котовскому (сарказм) belay
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:01
      0
      Изначально была явно какая то провокация.И я не думаю,что тут опять какой то пьяный подполковник участвовал.Может быть и всуки постарались.Тут башню и рвануло.Хорошо,что не устроили бойню в том же Ростове ,на М4 или под Москвой.
      1. Юра
        Юра Сегодня, 14:31
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Изначально была явно какая то провокация.И я не думаю,что тут опять какой то пьяный подполковник участвовал.Может быть и всуки постарались.Тут башню и рвануло.Хорошо,что не устроили бойню в том же Ростове ,на М4 или под Москвой.
        По реке от Беларуси до Киева 90 км., от Беларуси - Котловка до Вильнюса 35 км., От Брест-Терасполь до Варшавы 200 км., интересный расклад, не менее интересно кто карты тасует и раздаёт. Чем больше шума, тем больше вопросов.
    2. Lako
      Lako Сегодня, 15:10
      0
      Он понял, что шансов у него немного. Москву он не возьмёт. Если начнётся серьёзная гражданская война и прольётся кровь соотечественников, то прощения ему не будет. А бежать ему некуда, ни в одной стране его не ждут. Кроме того потеряет бизнес в России его семья. А там немалые деньги вложены. Я думаю это было определяющим. Вот и согласился слить проект Вагнер и на "почетную ссылку в Беларусь".
  3. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:58
    +14
    У меня за вчерашний день сложилось впечатление, что если бы 24 февраля прошлого года денацификацию/демилитаризацию Украины поручили Вагнеру, а не нашей парадно-биатлонной армии, разумеется, выделив соответствующие ресурсы техники и вооружения, то история сложилась бы совершенно по другому... Впрочем, это больше даже не дифирамбы "Оркестру", а сожаления от того, во что несколько некомпетентных руководителей могут превратить вооружённые силы. И не только их.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:08
      +2
      Цитата: УАЗ 452
      Впрочем, это больше даже не дифирамбы "Оркестру", а сожаления от того, во что несколько некомпетентных руководителей могут превратить вооружённые силы. И не только их.

      Эффективность вагнера достигается ещё и тем что там совет командиров решает все главные вопросы, там значительно меньше структура командования чем в аналогичной структуре МО по численности, как я понял согласования с вышестоящим руководство сведены к минимуму, командиры управляют подразделениями (а не "старшие" как в МО, а у младших полномочия ограничены).
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:37
        +1
        командиры управляют подразделениями
        ...так и есть...основная фишка в том что данному ЧВК было предложено подписать контракт...пригожин отказался....что касаемо мировых тенденций по ЧВК то они все поголовно подписывают контракты с государствами...самый знаминитый это Иностранный легион фпанции, и все остальные по миру ЧВК по образу и подобию...а пригожин решил что он есьмь сарь....ну вот и получить как сарь..
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: УАЗ 452
      У меня за вчерашний день сложилось впечатление, что если бы 24 февраля прошлого года денацификацию/демилитаризацию Украины поручили Вагнеру, то история сложилась бы совершенно по другому...
      Да необязательно Вагнеру, тот же Стрелков говорил, что он бы сделал рассекающий удар от Херсона навстречу нашей группировке идущей со стороны Белоруссии (прихватив Киев), а потом бы начал резать пирог на части.
      Думаю что и помимо Стрелкова таких "полководцев" у нас достаточно, но НАЗНАЧЕНЫ были те, кто может только башкой лоб в лоб биться (жаль что не своей, а увы военнослужащими).
  4. Million
    Million Сегодня, 13:58
    +5
    Если бы Вагнеру была поставлена задача захватить Киев, то они бы ее выполнили максимально быстро.
    Но,видимо,нашим властям это не нужно,по непонятной причине.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:21
      +5
      "максимально, быстро", эт вряд-ли : Вспомните, где они наиболее "засветились"? Перед Бахмутом и то застряли, там капитально.
      Вот, только не надо повторять его мантру:снарядов мало.
      Для других, половина той нормы, что давали Вагнере, была не сбыточная мечта
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:46
        +2
        Бахмутом и то застряли, там капитально.
        ...наконец то здравые люди появились в эфире...если точнее то 5 месяцев вагнеры у посёлка городского типа ПГТ топтались ..причём там живого мало что осталось
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 14:38
      +2
      Если бы Вагнеру была поставлена задача захватить Киев

      Только с одним добаалением: захватить Киев 24.02.22, тогда да, задача была выполнимая..
    3. Lako
      Lako Сегодня, 15:15
      0
      Сколько они брали небольшой райцентр Артемовск? И это с поддержкой артиллерии и авиации МО. И взяли, когда от городка остались одни руины. Не несите ахинею.Какой Киев они взяли бы?
  5. Люмира
    Люмира Сегодня, 14:00
    +4
    Назовите ещё того героя, кто отдал приказ на них направить (зачеркнуто) натравить «Ахмад». И почему они быстро покинули и СВО и быстро на СВО ушли.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:10
      +5
      Ну,а Вам не понятно кто?Верховный Главнокомандующий...
  6. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:02
    +7
    Конфликт назревал с МО давно, надо было его решать на уровне Путина, но его никто не замечал во власти практически, Пригожин общался с МО через СМИ, то есть по сути даже контакта не было раз через СМИ только можно было обратиться.
  7. ВлР
    ВлР Сегодня, 14:04
    -3
    Пригожин мог войти в историю России, как великий патриот и радетель государственных интересов, но теперь останется в памяти опереточной пародией на латиноамериканских и африканских путчистов. При этом он подставил своих бойцов, которые еще 22 июня почитались всеми героями, а теперь убираются назад, как побитые собаки - под конвоем гаишников с клеймом предателей, чуть не открывших фронт бандеровцам. Думаю, они сейчас в разговорах между собой проклинают сбежавшего от них в Белоруссию "хозяина".
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:19
      +5
      Цитата: ВлР
      При этом он подставил своих бойцов, которые еще 22 июня почитались всеми героями, а теперь убираются назад, как побитые собаки - под конвоем гаишников с клеймом предателей, чуть не открывших фронт бандеровцам. Думаю, они сейчас в разговорах между собой проклинают сбежавшего от них в Белоруссию "хозяина".

      Задача состояла в том чтобы привлечь внимание к проблемам СВО и Вагнера, Вагнер хотели ликвидировать, а те кто там служит хотят воевать, но не в составе армии России(по крайней на уровне большинства командиров они не хотят, этот вопрос поднимался Пригожиным на совете командиров). Думаю они видели просчёты командования на передовой и не хотели в этом участвовать. Теперь видимо вагнер останется, но значительно поредеют ряды, те кто шёл в колоннах на Москву отправятся в отставку, останутся те кто согласится перейти под МО, и не участвовал во всём этом.
  8. spirit
    spirit Сегодня, 14:06
    +11
    Сейчас обделавшийся от страха "Тувинец" с МуМу отсидяться на Рублёвке залив страх коньяком а потом через недельку как ни вчем не бывало появляться по ТВ с раздачей очередных наград.Для общественности пропаганда сделает максимум что бы этот случай замять,да и в обще это был массовый гипноз и помешательство request
  9. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:06
    +4
    У меня стойкое ощущение что нами правят сценаристы Голливуда. В современных кинематографических "отрыжках" запада столько же глубины логики, сценария и смысла как в нынешней нашей власти и начатой ею СВО.
  10. wanna
    wanna Сегодня, 14:07
    -9
    Началось все с того, что русская армия боялась жертв, поэтому для поддержания приличий в России пришлось прибегнуть к помощи наемников, а потом, в конце концов, все вышло из-под контроля - наемники выступили против России. Россия была опозорена.
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:09
    +3
    Ни на что не похож был вчерашний выпад музыкантов. Ни на аргентинский "заговор полковников" 1976 года, ни на турецкий 2016 года, ни на российские мятеж-шоу 1990-1993 годов.
    Больше всего похоже именно на восстание декабристов:
    - Не против главы государства (свержения конкретного монарха они не желали)
    - Не против государственного строя (свержения монархии как таковой они не желали)
    - К гражданской войне и расколу населения на два лагеря их выступление не вело и не могло
    - Из гражданских никому ничего плохого не делали - просто блокировали площадь, встали и стояли

    Всё, что надо было мятежникам - это сместить Шойгу, который больше тормозит СВО, чем способствует её успеху. И который, будем прямо говорить - откровенно некомпетентный и слабый министр обороны.
    И согласитесь - это требование очень согласуется с мнением абсолютного большинства из нас! Поэтому мы все 100% поддерживали Пригожина, а не Шойгу в их конфликте последние месяцы.
    Но музыканты перешли черту - и подняли мятеж. И на этом моменте наши пути разошлись. Лично я не могу поддерживать мятежников. Полувековая ментовская сущность не позволяет поддерживать антиправительственные выступления :))
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      музыканты перешли черту - и подняли мятеж. И на этом моменте наши пути разошлись. Лично я не могу поддерживать мятежников

      хотел было поспорить насчёт 100-процентной поддержки Пригожина.
      Но дочитал до конца.
      В самом главном солидарен с Вами.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 14:27
      0
      Думаю если бы они этого шойгу в подворотне подловили, пристрелили и в лесу прикопали народ был бы за них но переворот это перебор в военное время.
    3. Vitaly.17
      Vitaly.17 Сегодня, 15:23
      +2
      Цитата: Петр_Колдунов
      ментовская сущность

      В этом и беда нашей страны, что такие сущности спокойно мирятся с тем, кто готов принести в жертву свой народ ради контрактов со странами НАТО, по поставкам газа, нефти, титана, топлива АЭС и даже ракетных двигателей. Я уже не говорю, что любому военному ламеру понятны примитивные просчеты МО которые в итоге загнали наших солдат в глубокую оборону и необоснованному затягиванию СВО, что опять таки позволяет НАТО мобилизовать ресурсы. И теперь Россия вынуждена противостоять экономикам стран совокупный потенциал которых в десятки раз выше.
  12. glk63
    glk63 Сегодня, 14:10
    -5
    Начали покидать... Какое щастье... И этим ... ничего не будет?! Не, я понимаю, почему так (в противном случае пришлось бы перебрасывать части с фронта и т.п.) Но это же позорище... Какое-то там "ЧВК" организовало вооруженный мятеж в стране...с тяжёлой бронетехникой. Трындец. Я теряюсь в догадках - а зачем все эти "чвк" ваще существуют (кроме как зарабатывания денег личным составом)? Или сегодняшние ВС ваще никак не могут справиться с противником? Народ вообще понимает, что все эти "чвк" - наёмники. То есть, кто больше заплатит - тот и хозяин. И вот это всё нам нужно?
    1. glk63
      glk63 Сегодня, 14:26
      0
      Вот занятно... Минусуют, но, по-существу, никто не аргументирует)
      1. Ассириец
        Ассириец Сегодня, 15:00
        0
        Цитата: glk63
        Вот занятно... Минусуют, но, по-существу, никто не аргументирует)

        Я плюсанул.
        Не раз писал, что противник всяких вооруженных формирований кроме ВС государства. Человек руководящий ЧВК как ты ее не назови, всегда мнит себя стратегом и рано или поздно корона начинает давить голову. Махно, Котовский, Чапаев, Пригожин. Можно было бы добавить некоторых персонажей из современных полевых командиров, но не буду.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 15:01
        +1
        Цитата: glk63
        И этим ... ничего не будет?!

        Как видите, у нашего бессменного гаранта, с утра было плохое настроение, пообещал всех казнить, но к вечеру - помиловал.
  13. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 14:10
    -1
    Министерство обороны никак не комментирует вывод подразделений ЧВК "Вагнер", хотя отряды "Оркестра" в течение суток, а может и больше, контролировали военные аэродромы. В частности, в Воронеже бойцы ЧВК находились на аэродроме в Бутурлиновке.

    Как горько все это читать! А я глупец еще ждал действий авиации... но хитрый Вагнер ее просто захватил и все. ! Вот тебе СВО! Гостомель нервно курит против такого!
    Тихо и без бравады. Надо такому вот учится в профессиональном плане! как бы неприятно было мне это признавать!
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 14:23
      +4
      Тихо и без бравады. Надо такому вот учится в профессиональном плане! как бы неприятно было мне это признавать!


      Это не получится. В "Вагнере" да, очень много грамотных и достойных младших офицеров. Но никто у них учиться не будет, они потому и "Вагнере", что в МО их просто сожрали.
  14. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:10
    +1
    Что сказать : театр абсурда. Вчера, был раскол:одни за Пригожина, другие против:короче кто во, что горазд. Сегодня, никого за него.
    Вероятно, он переоценил свой авторитет. Думал, что его как спасителя, будут встречать и все только мечтают к нему подсоедениться?
    В
  15. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 14:18
    +4
    Вечная память погибшим, выполнившим свой долг перед Родиной.
  16. PN
    PN Сегодня, 14:19
    +2
    Хорошая реклама полуприцепам от ТверьСтройМаш
  17. grem
    grem Сегодня, 14:21
    0
    Уходят мужики настоящие ..Но они вернутся !!!
    Уже на новом уровне ,когда Россия очистится .. hi
    Вот песня что то надавило и очень грустно

    ЧВК я с вам все же душой ..И многие в России .
    1. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 15:03
      0
      Уточните только за какую часть ЧВК Вы всей душой - за тех кто с Пригожиным или за тех кто его не поддержал?
  18. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:23
    +2
    Лысый повар если бы затеял эту бучу после победы над бандеромразями, то, думаю, много жителей России встретили бы этот мятеж с радостью. А во время войны с западом и их холопами в шароварах, большинству людей хватило здравого смысла правильно расставить приоритеты и к чему приведет этот мятеж.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 14:39
      +2
      Пока в кабинетах МО и ГШ те личности, против которых он выступал, никакой победы ни над каким, даже самым слабым противником, ВС РФ одержать не в состоянии.
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 14:45
      -1
      если бы затеял эту бучу после победы над бандеромразями, то, думаю, много жителей России встретили бы этот мятеж с радостью

      Согласен, не в то время...
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:53
      -1
      Лысый повар если бы затеял эту бучу после победы над бандеромразями, то, думаю, много жителей России встретили бы этот мятеж с радостью.
      ...золотые слова
    4. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:07
      0
      Цитата: убей фашиста
      Лысый повар если бы затеял эту бучу после победы над бандеромразями, то, думаю, много жителей России встретили бы этот мятеж с радостью.

      Эта победа, как свет в конце туннеля. То ли солнце, то ли идущая навстречу электричка.
  19. Stoler
    Stoler Сегодня, 14:27
    +1
    ЧУШЬ!! Вчера лично слушал губера Воронежа. ОН ЛИЧНО заявлял о том что не было ни каких колон Вагнера на территории Воронежской области и Нефтебаза горит из за разгерметизации емкостей!!! И ГЛАВНОЕ - "ВЕРИТЬ НАДО ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ""!!! Так что не надо тута лодку раскачивать!!!!!! Не было Вагнера в Воронеже и выводить им нечего!! ИБО ОН ТАК СКАЗАЛ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ НАШ!!!! И МЫ ПОСЛЕ ЭТОГО ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЕРИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ СМИ!!!! И СПЛОЩАЕМСЯ!!!!!!! laughing
  20. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 14:30
    +1
    Цитата: УАЗ 452
    У меня за вчерашний день сложилось впечатление, что если бы 24 февраля прошлого года денацификацию/демилитаризацию Украины поручили Вагнеру, а не нашей парадно-биатлонной армии, разумеется, выделив соответствующие ресурсы техники и вооружения, то история сложилась бы совершенно по другому... Впрочем, это больше даже не дифирамбы "Оркестру", а сожаления от того, во что несколько некомпетентных руководителей могут превратить вооружённые силы. И не только их.

    Ага, не верьте в чудеса. Тут они свои и ещё нужны, поэтому так быстро двигались. Видимо, в сновном, был приказ не наносить урон. И это при том, если не псиопс операция. А на Украине, при таком передвижении их бы размолотили к чертям собачьим. Главный вопрос - кто был в воздушном командном пункте?
  21. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:51
    0
    Министерство обороны никак не комментирует вывод подразделений ЧВК "Вагнер", хотя отряды "Оркестра" в течение суток, а может и больше, контролировали военные аэродромы. В частности, в Воронеже бойцы ЧВК находились на аэродроме в Бутурлиновке. О том, что они покинули территорию воинской части, сообщают местные жители.
    На аэродроме уточняли кто отдал приказ и выдал полётное задание на обстрел колонны. У местных жителей Ростовской, Липецкой и Воронежской вопросов к бойцам ЧВК "Вагнер" равно как и у ЧВК "Вагнер" к местным жителям никаких вопросов не могло быть В ПРИНЦИПЕ. Любопытно что сказали бы москвичи полагаю вопрос риторический, но тем не менее. Отрадно то что ситуация разрешилась благоприятным ( в самом наилучшем понимании) образом. Странно другое что ни Шойгу ни Герасимов в лице министерства обороны Российской Федерации не делают официальных заявлений, общественность в недоумении... Следующий парад на Красной Площади под вопросом потому как министра обороны РФ в лице С.К. Шойгу могут яйцами закидать тухлыми good drinks
  22. Юрий Малышко
    Юрий Малышко Сегодня, 14:58
    +1
    Только недееспособное государство может допустить применение силы частной структурой. И выйти преступникам безнаказанно с подконтрольной Государству территории может тоже недееспособное государство.
  23. al3x
    al3x Сегодня, 15:24
    0
    Слава богу, что одумались. А то вчера что-то тревожно от таких новостей было.