Британское издание: Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» могут атаковать Киев со стороны Белоруссии

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" могут атаковать Киев, нанеся удар со стороны Белоруссии, куда накануне отправился куратор компании Евгений Пригожин. Об этом заявил экс-начальник Генштаба ВС Великобритании, член Палаты лордов Ричард Даннат, пишет Sky News.
По мнению британского генерала, прибытие Евгения Пригожина в Белоруссию вызывает "некоторую озабоченность". По его слова, если куратор "Оркестра" сохранил вокруг себя боеспособные силы, то возникает опасность атаки со стороны Белоруссии, ЧВК "Вагнер" может атаковать с северного направления, где самой вероятной целью выступи Киев. Даннат предполагает, что российские власти смогут использовать текущую ситуацию в своих целях.
Вполне возможно, что Россия может использовать группу Вагнера, чтобы снова попытаться захватить Киев
- заявил генерал.
Как пишет британское издание, демарш Пригожина еще долгое время будет влиять на события не только на Украине, но и в других странах. Что в дальнейшем ожидать от него, никто не знает.
Афтершоки вчерашнего дня будут отражаться еще довольно долго
- заявил экс-начальник Генштаба ВС Соединенного королевства.
О том, что Пригожин отправился в Белоруссию, сообщалось накануне вечером, Лукашенко предложил ему временное убежище после попытки сместить руководство российского Минобороны. На Западе видят в этом очередную игру России, которая якобы пытается таким образом ввести в заблуждение Киев и его западных спонсоров, в итоге добившись победы.