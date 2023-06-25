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Британское издание: Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» могут атаковать Киев со стороны Белоруссии

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Британское издание: Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» могут атаковать Киев со стороны Белоруссии

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" могут атаковать Киев, нанеся удар со стороны Белоруссии, куда накануне отправился куратор компании Евгений Пригожин. Об этом заявил экс-начальник Генштаба ВС Великобритании, член Палаты лордов Ричард Даннат, пишет Sky News.


По мнению британского генерала, прибытие Евгения Пригожина в Белоруссию вызывает "некоторую озабоченность". По его слова, если куратор "Оркестра" сохранил вокруг себя боеспособные силы, то возникает опасность атаки со стороны Белоруссии, ЧВК "Вагнер" может атаковать с северного направления, где самой вероятной целью выступи Киев. Даннат предполагает, что российские власти смогут использовать текущую ситуацию в своих целях.

Вполне возможно, что Россия может использовать группу Вагнера, чтобы снова попытаться захватить Киев

- заявил генерал.

Как пишет британское издание, демарш Пригожина еще долгое время будет влиять на события не только на Украине, но и в других странах. Что в дальнейшем ожидать от него, никто не знает.

Афтершоки вчерашнего дня будут отражаться еще довольно долго

- заявил экс-начальник Генштаба ВС Соединенного королевства.

О том, что Пригожин отправился в Белоруссию, сообщалось накануне вечером, Лукашенко предложил ему временное убежище после попытки сместить руководство российского Минобороны. На Западе видят в этом очередную игру России, которая якобы пытается таким образом ввести в заблуждение Киев и его западных спонсоров, в итоге добившись победы.
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34 комментария
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 14:39
    +9
    Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" могут атаковать Киев, нанеся удар со стороны Белоруссии, куда накануне отправился куратор компании Евгений Пригожин

    Вот тогда к Пригожину в Киев Шойгу точно приедет. yes
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 14:44
      +6
      Цитата: Теренин
      Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" могут атаковать Киев, нанеся удар со стороны Белоруссии, куда накануне отправился куратор компании Евгений Пригожин

      Вот тогда к Пригожину в Киев Шойгу точно приедет. yes

      Гена, хочешь сказать, что Пригожин, с его профессиональной хваткой, в обход, но обязательно доберется до Шойгу. lol
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:49
        +3
        А вот этого стоит посмотреть.Надо только Киев взять.. fellow
        1. Пауль Зиберт
          Пауль Зиберт Сегодня, 15:17
          0
          А мне понравилось как бритыши несколько лет называли вагнеровцев "незаконным воинским формированием", вчера весь день они в британской прессе были "несгибаемыми борцами с путинской тиранией".
          А сегодня с утра опять-таки "уголовники и бандиты с оружием"!
          Потрясающая гибкость!
          Гуттаперчевые мальчики... wink
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 14:59
        0
        Цитата: Ясная
        Вот тогда к Пригожину в Киев Шойгу точно приедет.

        Гена, хочешь сказать, что Пригожин, с его профессиональной хваткой, в обход, но обязательно доберется до Шойгу.

        Если вагнеровцев расформируют, то к Шойгу точно придут, и ему это не понравиться...
    2. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 15:02
      +2
      Молчат, как воды в рот набрали, сдриснувшие Шойгу и Герасимов.
      1. Обычный
        Обычный Сегодня, 15:13
        +1
        А вы субординацию знаете вообще? С чего бы начальнику генерального штаба отчитываться перед коммерсантом? Например за какие заслуги Пригожин награжден трижды золотой звездой? В каких операциях он участвовал, не находился, а именно участвовал в бою, или планировал. Он управленец, лицо ЧВК, и вот это лицо, денно и нощно выдает нагора постоянно претензии, с чего бы кто-то из вами названных ему должен был бы объяснять? То что там не все ладно, я с вами согласен, но не соглашусь, что ему кто-то чего-то должен? А дальше, войдя во вкус он допустим захочет чтобы к нему вышли из министерства здравоохранения, или министерства образования, энергетики. Сколько бы он во времена ВОВ прожил бы секунд перед стенкой ,если кричал бы так например на Жукова, Берия ,Рокоссовского, не подскажете? Ему и так много позволили.
        Не дают снаряды или еще что, просто уведи людей, езжай в конце концов в Африку. Но он по сути с вооруженными людьми поехал в столицу, в тот момент, когда страна, как если верить ему, он любит, так вот эта страна находится в состоянии вооруженного конфликта. Нормальный такой расклад. За последнее время он: уйдем из Бахмута 10 мая, вы не дали снаряды, и вот тела погибших, еще не остыла кровь, закусился с Ахмат, теперь вот поход вооруженный. Не много для одного человека?
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 15:16
        0
        А с чего Вы решили, что эти двое обязаны отчитаться? laughing
        У них ведь в функциональных обязанностях это явно не записано. laughing
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:04
      +1
      Вот тогда к Пригожину в Киев Шойгу точно приедет.
      ...судя по тому что 50 000 рыл тупо топтались в ПГТ (посёлок городского типа) Артёмовск полгода сравняв его с землёй то с занятием киева....это может представить себе только наркоман
      1. Бек69
        Бек69 Сегодня, 15:13
        0
        Ты просто не знаешь, как берут ПГТ если там нет гражданских. И куев возьмут, брали же его в ВОВ. просто потери будут меньше, а снарядов для "солнцепека" больше.
  2. Комментарий был удален.
  3. kromer
    kromer Сегодня, 14:41
    +3
    Не будет Пригожин атаковать из Белоруссии. Численность не та, а сейчас ещё часть вагнеровцев перейдёт в МО. Даже при штурме Артёмовска его фланги прикрывало МО, своих сил не хватало. А тут кто прикрывать будет?
    1. Stoler
      Stoler Сегодня, 15:03
      +1
      Что правда то правда. Это до Москвы спокойно с такой численностью дойти можно. А вот до Киева вряд ли! wassat
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:43
    +3
    Может, но для этого нужно добро от Батьки.
    1. Lako
      Lako Сегодня, 14:52
      +5
      Да, Лукашенко не разрешит дислокации в республике неких, не подконтрольных ему военных формирований. Зачем ему лишние проблеммы?
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 15:00
        -4
        Цитата: Lako
        Да, Лукашенко не разрешит дислокации в республике неких, не подконтрольных ему военных формирований. Зачем ему лишние проблеммы?

        Воевода не разрешит ввод государевых воинов?! Ну, ну...
      2. Лешак
        Лешак Сегодня, 15:18
        0
        Да, Лукашенко не разрешит дислокации в республике неких, не подконтрольных ему военных формирований. Зачем ему лишние проблеммы?
        Соглашусь с Вами, батька будет опасаться - а вдруг и он не понравится Пригожина и тот двинет на Минск. Пригожин стал довольно не предсказуем и от этого опасен. Лукашенко своих мятежников хватает.
  5. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 14:46
    -2
    Очередной "хитрый план Путина" раскрыт. Если бы хотя бы 10% этих "планов" сбывались....
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 14:47
    -1
    Звездные войны. Эпизод 2. Атака клоунов.
  7. tun5t
    tun5t Сегодня, 14:48
    -12
    Так и думал, что наглосаксы озаботятся - значит на вольнице у Батьки, даже себялюбивые военные , послужат Родине.
    А так, Пригожин такое учудил!, все памперсы в минобороны москве заменил. Такое поведение свойственно только бандюкам, потому и разрешение на участие осужденных в СВО, ещё аукнется в кремлёвских стенах!
    Но что им в Кремле остаётся? За 105 лет правления маловеров в намоленых стенах, Россия "скукожилась" числом в разы!, в сравнение с врагами. А при Императорах были самые густонаселённые на Земле. Вот оно, действие плети Господней, источник центробежной силы! Это понятно даже несВедующим.
    1. старпом Лом
      старпом Лом Сегодня, 14:59
      +1
      А что сразу "за 105 лет" ? Уже при царях "европы" были сопоставимы, потому как детская смертность у нас на селе была как в средневековье, а вся страна и была сельской , свое производство не поощрялось , "мы все купим" . Только вместо нефти было зерно, которое экспортировали даже при голоде ( случавшемся у нас опять же регулярно, как в средние века). Мало стены намоливать , надо страну развивать , а не на балах и по заграницам крестьянский пот и кровь в пыль втаптывать. На Бога надейся, а сам не плошай!
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:05
      -1
      . А при Императорах были самые густонаселённые на Земле.

      Ага. Самые "густонаселённые". Медведями. И волками.
      Статистика есть
  8. Rage66
    Rage66 Сегодня, 14:54
    0
    Да назначат его министром обороны РБ и дело с концом.
    А потом самое главное начнется yes
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: Rage66
      Да назначат его министром обороны РБ и дело с концом.
      А потом самое главное начнется

      А может просто сменят войска РФ на границе Белорусь-Украина.
  9. Влад Сваргин
    Влад Сваргин Сегодня, 14:55
    +1
    У страха глаза велики: чего нет — и то видят, особенно из-за боязни за свои проступки
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:57
    -1
    после попытки сместить руководство российского Минобороны
    Вот честно говоря ложь уже надоела. Объелись.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 14:57
    +4
    Полякам нужно беспокоиться."Вагнер"уже имеет опыт боёв с поляками.Вот они то и смогут гонору пшепанов поубавить,а то панове раздухарились не на шутку......
  12. wanna
    wanna Сегодня, 15:01
    -1
    Вы намеренно забыли о том впечатлении, которое сложилось у мира о российской армии - что она прорежет Украину как масло.

    Но правда в том, что мы видели, как вы выводите войска из Киева, а затем отступаете от контрнаступления на Украине, переходя от наступления к конфронтации ..... И все же, пока мы празднуем способность России защищать свои завоевания с минимальными стандартами, у вас на самом деле происходят гражданские беспорядки .....
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:03
    +1
    Афтершоки вчерашнего дня будут отражаться еще довольно долго

    - заявил экс-начальник Генштаба ВС Соединенного королевства.
    Именно афтершоки, могут не сомневаться. Только не в Соединённом королевстве, а в США (Континентальная Северная Америка). Пригожину в Белоруссии будет не менее комфортно нежели на территории Российской Федерации государства ведь союзные. Да к тому же белорусское партизанское движение никто не отменял, сплошные леса good drinks winked
  14. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:09
    +1
    Военный корреспондент Семён Пегов напоминает о взаимодействии президента Белоруссии с ЧВК «Вагнер» в 2020 году, когда 9 августа в день президентских выборов в Минске началась попытка цветной революции.

    «Сначала на территории Белоруссии появилось ЯО. Теперь там будет ЧВК Вагнер. Получается — чисто с примитивной физико-технической точки зрения — мы вооружаем соседа самым опасным на сегодняшний день оружием (каждое в своей ипостаси, особенно учитывая мятежность вторых).
    Источник: https://rusvesna.su/news/1687674914
  15. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 15:10
    0
    Ключевое, могут! А могут и с Ла-Манша, а могут и с Балтики , а могут от Измаила ,а могут ..итд. Британские учёные синоним британские военные.., можно ляпнуть в эфир так просто , ради шума. С появлением инета, всё-таки весь мир тупеет, со скоростью света
  16. PVV66
    PVV66 Сегодня, 15:11
    -2
    Я думаю батька не полный идиот, чтобы у себя под боком держать свору непредсказуемых наемников. И алчного Пригожина. Весь свой героизм музыканты прокакали за один день. России такие "герои" не нужны. Пусть африканских царьков кошмарят.
  17. Dekimen
    Dekimen Сегодня, 15:13
    0
    Смешно. Чтобы взять киев, нужна операция похожая на штурм Берлина, в которой участвовали более 2 млн.солдат, тысячи танков и сотни тысяч единиц разной артиллерии.
  18. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 15:14
    0
    Палочкой выручалочкой ЧВК Вагнер на второй год СВО пора прекращать пользоваться...
    Или СВО выигрывает Министерство обороны или Лавров пускай о мире договаривается на любых условиях.
  19. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:15
    0
    Они пригожина после такого предательства слушать будут? Там бывшие военные которые давали присягу а он их в темную для переворота против государства использовал какое после этого отношение?