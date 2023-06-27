Могла ли Сербия выстоять в отражении агрессии НАТО

«Запад – цепная бешеная собака»

«Не дайте поступить с вами так же»

«Мы никогда не забудем, как встречали нас сербы. Так во Вторую мировую русских встречала освобожденная от фашистов Европа. Недавно прочитал комментарий в соцсети: «Мы тогда утерли нос НАТО. Они реально испугались, но нас предали... Свои же предали. Военных предали, сербов… И поэтому нас не уважают…» Обидно и горько, но это не наша вина. Мы сделали все, что могли. А за державу все равно обидно, очень. До сих пор...»

«Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака, вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же».