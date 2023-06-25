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Противник попытался прорвать оборону российской армии на Красно-Лиманском направлении, все атаки ВСУ отражены - Минобороны

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Противник попытался прорвать оборону российской армии на Красно-Лиманском направлении, все атаки ВСУ отражены - Минобороны

Украинская армия продолжает попытки проломить оборону российской армии, основные боевые действия велись на Запорожском, Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Согласно сообщению военного ведомства, "Южная" группировка российских войск отразила десять атак ВСУ на Донецком направлении, войска противника атаковали в районах Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка. Еще четыре атаки ВСУ предприняли в районах Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Первомайского. Прорыва линии обороны не допущено, противник за сутки потерял до 430 всушников, одиннадцать боевых машин пехоты, три пикапа и гаубица Д-30. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

В районе Времевского выступа отражены две атаки 128-й бригады ТРО, противни территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области. Одна атака была предпринята подразделениями 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Также в районе Орехово и Новоданиловка ударами авиации накрыты подразделения ВСУ. Общие потери составили свыше 170 человек личного состава, один танк, четыре боевые бронированные машины, две гаубицы "Мста-Б", две Д-20 и одна Д-30. В районе Кушугума Запорожской области уничтожен склад боеприпасов.

Перешел к активным действиям противник и на Красно-Лиманском направлении, наши отразили четыре атаки в районах Ямполовки, Кармазиновки и Червоной Дибровы. Две ДРГ нейтрализованы в районе Серебрянского лесничества. Общие потери противника составили: до 130 всушников, три боевые бронированные машины, два пикапа, САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. Трое украинских военнослужащих сдались в плен.
 
На Купянском и Херсонском направлениях без изменений. В районе Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады ТРО.

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11 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 16:15
    -6
    Более интересно другое - где два героя вчерашнего дня? А то я начинаю волноваться за них - вдруг чутка чести нашли в себе и застрелились?
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 16:24
      +15
      Вы можете это узнать в ветке где обсуждают героев вчерашнего дня.
      А здесь, слегка, вроде как, сводка с фронтов. Или Вам по барабану на флуд.
      1. WhiteFallen
        WhiteFallen Сегодня, 16:31
        -8
        После того, что вчера творилось, можно немного и пофлудить.
        1. AVA77
          AVA77 Сегодня, 16:40
          +9
          А не судьба немножко пофлудить в соответствующей ветке.
          Задолбали уже везде пихать к месту и не к месту, героев вчерашнего дня.
          Это уже начитает раздражать. Задолбали. sad
        2. Aken
          Aken Сегодня, 16:57
          +5
          Флудите в специально отведённых для этого местах.
  2. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 16:20
    +5
    128 бригада разве территориальной обороны ? Это же отдельная горно-штурмовая бригада, в ТРО не состояла
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:25
    +9
    Радует в ход пошли " литрушки "- ФАБ 1000.Интересно, что от опорника всучек остаётся.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:26
    +7
    Молодцы ребята: наших парней не сломить.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:01
    +1
    Последние нескотько дней под Работино было тяжко.Радует что наши выстояли
  6. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 17:04
    +1
    Наши молодцы, перемалывают ВСУ, так держать! И удачи вам в этом деле! А также здоровья и сил!
  7. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 17:10
    -5
    Слишком многое указывает на то, что этот "мятеж" -очередной ХПП. А Пригожин уже не в первый раз будит в неокрепших мозгах небратьев несбыточные "влажные девичьи мечты". :)