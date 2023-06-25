Украинская армия продолжает попытки проломить оборону российской армии, основные боевые действия велись на Запорожском, Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Согласно сообщению военного ведомства, "Южная" группировка российских войск отразила десять атак ВСУ на Донецком направлении, войска противника атаковали в районах Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка. Еще четыре атаки ВСУ предприняли в районах Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Первомайского. Прорыва линии обороны не допущено, противник за сутки потерял до 430 всушников, одиннадцать боевых машин пехоты, три пикапа и гаубица Д-30. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
В районе Времевского выступа отражены две атаки 128-й бригады ТРО, противни территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области. Одна атака была предпринята подразделениями 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Также в районе Орехово и Новоданиловка ударами авиации накрыты подразделения ВСУ. Общие потери составили свыше 170 человек личного состава, один танк, четыре боевые бронированные машины, две гаубицы "Мста-Б", две Д-20 и одна Д-30. В районе Кушугума Запорожской области уничтожен склад боеприпасов.
Перешел к активным действиям противник и на Красно-Лиманском направлении, наши отразили четыре атаки в районах Ямполовки, Кармазиновки и Червоной Дибровы. Две ДРГ нейтрализованы в районе Серебрянского лесничества. Общие потери противника составили: до 130 всушников, три боевые бронированные машины, два пикапа, САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. Трое украинских военнослужащих сдались в плен.
На Купянском и Херсонском направлениях без изменений. В районе Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады ТРО.