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Президент Сербии Вучич: За попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» стоят иностранные спецслужбы

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Президент Сербии Вучич: За попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» стоят иностранные спецслужбы

За попыткой Пригожина сместить руководство Министерства обороны России стоят иностранные спецслужбы. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.


Сербский лидер считает, что за попыткой мятежа ЧВК "Вагнер" стоят иностранные спецслужбы. По мнению Вучича, Запад несомненно приложил руку к происходившим в России событиям. По другому никак не объяснить демарш Пригожина в момент противостояния России с Западным миром.

(
...) У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей. А в России они знали точно и выбрали тему (...) Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания

- заявил Вучич.

Сербский президент считает, что в сложившейся ситуации Владимир Путин поступил верно, сделав "решительное заявление" и заняв решительную позицию. Кроме того, значительный вклад в разрешение ситуации вложил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сама Сербия не поддержала выступление Пригожина.

Как сообщалось ранее, куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин двинул подразделения "Оркестра" в Москву, намереваясь сместить руководство российского Минобороны, которое, по его убеждению, посылает военнослужащих на убой. Бойцы компании установили контроль над штабом Южного военного округа в Ростове, выдвинув подразделения на военные объекты Минобороны в Воронежской и Липецкой областях. В ходе переговоров сам Пригожин выехал в Белоруссию, подразделения "Вагнера" вернулись к местам временной дислокации.
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25 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:54
    +20
    Тут свои спецслужбы такого могут нагородить, что иностранные перекрестятся.
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 16:57
    +10
    Пригожин это уж конечно агент СБУ, ЦРУ и Моссада.
    А Вучич кажется не очень умный человек?
    1. сергей фонов
      сергей фонов Сегодня, 17:31
      -5
      ДА! Почему Вы пишите что Вучич неумный человек, ведь назвали агентом ЦРУ Пригожина ВЫ, события развивались следующим образом Шойгу и Герасимов бегали от человека командира корпуса 50 000 ч бойцов, на фронте было по сведениям СМИ 150 000 т, бегать от командира 50 000 бойцов могут только люди, нежелающие победы своей армии, или те кто дезинформирован своим окружением о истинном положении дел, вот там и могут быть агенты различных служб. Так что говоря о спецслужбах Вучич не сказал, кто на них работал.
      1. сергей фонов
        сергей фонов Сегодня, 17:44
        0
        Моя точка зрения такая, если не можешь говорить с командиром, в , подчинении которого 50 000 тыс бойцов, плюс авиация, танки, артиллерия в армии такими подразделениями командуют от генерал-майора и выше, значит ты не командир, у тебя за душой только должность на которую ты попал случайно, и от тебя больше вреда, чем помощи Родине в трудную минуту.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:39
      0
      Да, согласен, это всё Моссад!
      тттттттттттттт
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 17:44
      0
      Цитата: dump22
      Пригожин это уж конечно агент СБУ, ЦРУ и Моссада.
      А Вучич кажется не очень умный человек?

      Агент не агент, но как утверждают матрасы, они за несколько дней знали о том, что этот демарш состоится, но не пожелали делиться этой информацией с Кремлём. Если это так, то в этой структуре у них есть свои глаза и уши. Плюсом к этому можно добавить то, что Конгресс США, буквально за несколько часов до того как Пригожин сдал назад, успел одобрить остановку введения санкций против ЧВК "Вагнер", видимо полагая так, что сия структура продолжит свою деструктивную движуху в сторону Москвы, но как теперь им самим становится понятным - "поторопились". Как выясняется, бойцы ЧВК в основной массе были не в курсе истинных целей своего выдвижения, поскольку их использовали вслепую, пояснив что они выдвигаются на границу Белгородской и Харьковской области, а раз так, что получается что их осознанно тащили в замес заведомо зная то, что они начали бы сопротивляться, если бы руководство России пошло на силовой вариант, а это давало бы возможность внутренним врагам России и большим любителям матрасов раскочегарить обстановку в регионах. Да и время, для выяснения отношений между Женей и Серёжей, было выбрано не самое лучшее для России, но очень убодное для её внешних врагов. Так что ирония тут не особо уместна, бо не всё так однозначно. Вопросов больше чем ответов. winked
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:58
    +8
    Не верю. Пригожин конечно крендель ещё тот - но чтобы он пошёл на сговор с Западом?? Против которого он вполне доблестно сражался все последние годы? Не верю...

    Я так понимаю - решили открыть старые методички и объявить его парагвайским шпионом? Дабы народ не шибко задумывался на тему - а что это вообще было?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:05
      +4
      Цитата: paul3390
      Я так понимаю - решили открыть старые методички и объявить его парагвайским шпионом?

      Так ещё А.С. Пушкин писал:
      Все дружбу прекратили с ним.
      "Сосед наш неуч; сумасбродит;
      Он фармазон; он пьет одно
      Стаканом красное вино;
      Он дамам к ручке не подходит;
      Все да да нет; не скажет да-с
      Иль нет-с". Таков был общий глас.
    2. Leon68
      Leon68 Сегодня, 17:17
      +1
      Спецслужбы сыграли на его тщеславии, вот и всё.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:37
      +3
      Мда, а еще удивляет как "парагвайского шпиона" за которым стоят спецслужбы Запада с легкостью выпустили в Белорусь, и почему Лукашенко принял "западного наймита" большего бреда в обвинениях трудно представить и чем больше будет таких версий от властей тем меньше ей доверия, как говорится единожды солгавши........ уже предчувствую как завтра во всех ток-шоу спустят всех шейниных и скабеевых поливать грязью Пригожина вместо честного разбора произошедшего.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:59
    -5
    какие ваши доказательства )))))))) как фильме ) а может быть пу агент запада (кто не понял про пу это шутка) а так если быть серьёзным если есть доказательства покажите ! а так это выгляди лишь так заплатили сказал !
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:59
    +12
    Президент Сербии Вучич: За попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» стоят иностранные спецслужбы


    Ещё один болезный нарисовался...Вы, юноша, в своём доме разбирайтесь!!!
    В волки лезешь, а хвост - собачий!!!
    Представители иностранных спецслужб шастали по коридорам Кремля во времена правления ЕБН, чья память увековечена с лёгкой руки патриотов России. Чубайс может подтвердить, жаль слинял за кордон...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:59
    +9
    Вучич глупости несёт,еслибы это были спецслужбы запада то был скоодинированный удар ВСУ на Украине.Это был нежданчик от Пригожина .За нежданчик сейчас у нас получат люлей службы ,которые курируют Вагнер.Кто служил знает какие мероприятия проводятся чтобы вывести хотябы дивизию из мест дислокации.А тут ещё и тысячекилометровый марш бросок в планах.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 17:02
    +4
    Вот именно, что только заявление и сделал. Причем показал всю цену своим словам. Разворот на 180 за несколько часов. Да для западных спецслужб наш министр обороны просто подарок бесценный, нафига им его смещать?
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:03
    +8
    Да если в теорию заговора упираться, то много чего можно нагородить. Некоторые вещи вызывают легкое остолбенение. Три сбитых например вертолета РЭБ, плюс связист Ил-18... РЭБ у нас точно немного, а тут аж три только сбитых, а сколько подняли вообще? Плюс непонятные перестрелки в офисе Ростелекома в Ростове... Им связь, чтоль, отрубали? А зачем?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:36
      +2
      С Ростелекомом по-любому вагнеровец поквитался. Меня этот провайдер тоже бесит. Если бы он ещё в офис билайн заглянул, был бы ему весьма признателен feel
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:04
    +2
    Как раз запад вполне устраивает Шойгу на должности министра.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:13
      +1
      Цитата: Владимир М
      Как раз запад вполне устраивает Шойгу на должности министра.

      А давайте расставим слова в предложении на русский манер:
      Как раз в должности МО Шойгу вполне устраивает и Запад, и масонское общество...
      Мальтийскими крестами так швыряться не пристало. Чай, не шпильки.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:24
        0
        Да не. Шойгу считает, что Запад его устраивает, как министра обороны РФ. И он прав - этот труп, военно-политический устроит любого министра обороны - из страны, в этот Запад не входящей. Гречко или Шапошников от таких "противников" качучу бы плясал, а уж Лейба Бронштейн точно мировую революцию бы попер устраивать - кто помешают? Трансгендеры? В юбках запутаются
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:08
    +6
    Столь вялая реакция запада на события, как раз доказывает обратное-пацаны сами офигели и находились в ступоре что делать( а могли массовую атаку всу провернуть под шумок неразберихи, если бы были в курсе даты начала). Ну после драки конечно же будут шеки надувать и всячески свою роль выпячивать ибо очки на халяву, кому то медальку и главное заставить нас поверить в западный след, чтоб мы до посинения черных кошек искали в этом направлении, что отвлечет ресурсы а это уже наруку западу, что и будут делать. Ждем в скорости заявления от туда об руководящей роли их спецур и иже с этим.
  11. Deon59
    Deon59 Сегодня, 17:10
    +2
    Он шпион ,но какой страны никто не знает
  12. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 17:16
    0
    Просто нанематель кинул ВЧК Вагнер вот и всё, в мировой истории это часто происходило.Причем плохо было нанемателю.
  13. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 17:19
    +3
    Президент Вучич, безусловно, хороший юрист, однако даже лучшие юристы говорят чепуху. hi
  14. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:22
    0
    У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей. А в России они знали точно и выбрали тему (...) Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания
    а мне интересно кто же в РФ довёл до такой ситуации ???????
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:33
    +1
    Знали ли иностранные спецслужбы, что такое развитие ситуации возможно: вероятно, да. Пригожин их человек: однозначно нет. Были среди его контактов офицеры спецслужб Запада, которые могли ему петь в уши, что его незаслуженно затирают: такое может быть, как и может быть, что это были свои. Хотя я бы лично не исключал посттравматический стресс. В любом случае у него хватило ума прекратить это безумие.