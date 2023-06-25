Президент Сербии Вучич: За попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» стоят иностранные спецслужбы

...) У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей. А в России они знали точно и выбрали тему (...) Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания

За попыткой Пригожина сместить руководство Министерства обороны России стоят иностранные спецслужбы. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.Сербский лидер считает, что за попыткой мятежа ЧВК "Вагнер" стоят иностранные спецслужбы. По мнению Вучича, Запад несомненно приложил руку к происходившим в России событиям. По другому никак не объяснить демарш Пригожина в момент противостояния России с Западным миром.- заявил Вучич.Сербский президент считает, что в сложившейся ситуации Владимир Путин поступил верно, сделав "решительное заявление" и заняв решительную позицию. Кроме того, значительный вклад в разрешение ситуации вложил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сама Сербия не поддержала выступление Пригожина.Как сообщалось ранее, куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин двинул подразделения "Оркестра" в Москву, намереваясь сместить руководство российского Минобороны, которое, по его убеждению, посылает военнослужащих на убой. Бойцы компании установили контроль над штабом Южного военного округа в Ростове, выдвинув подразделения на военные объекты Минобороны в Воронежской и Липецкой областях. В ходе переговоров сам Пригожин выехал в Белоруссию, подразделения "Вагнера" вернулись к местам временной дислокации.