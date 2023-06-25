Пригожин пообещал выплатить 50 миллионов рублей за сбитый бойцами ЧВК «Вагнер» самолёт управления и ретрансляции Ил-22

Дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал

Воздушный командный пункт на базе самолета Ил-22 был сбит под Воронежем бойцом ЧВК "Вагнер", это признал куратор "Оркестра" Евгений Пригожин.Российский военный самолет управления и ретрансляции Ил-22, который не наносил никаких ударов по колоннам ЧВК "Вагнер", действительно сбили бойцы "Оркестра", это признал Пригожин. По его словам, самолет в районе Воронежа был сбит "по ошибке", а сделал это "дурак-ПВОшник", следовавший в одной из колонн. Таким образом погибли десять человек и Минобороны лишилось самолета.- ответил Пригожин на вопрос о сбитом самолете.Куратор ЧВК "Вагнер" пообещал компенсировать нанесенный ущерб, выплатив по 5 миллионов рублей семьям погибших в результате "ошибки" бойца ЧВК. Всего Пригожин готов отдать за самолет, пораженный из ПЗРК, 50 миллионов рублей. Министерство обороны никак не прокомментировало потерю самолета. В военном ведомстве вообще никаких сведений о потере боевой техники в результате атак на колонны "Оркестра" не распространяли.Также "музыканты" сбили два вертолета в Воронежской области, это подтвержденные различными источниками данные. Первый вертолет был сбит еще утром субботы в районе села Елизаветовка Павловского района, второй был поражен в районе села Филоново Богучарского района. В обоих случаях экипажи винтокрылых машин остались живы. Кроме того, были сбиты еще четыре вертолета, но по ним информации меньше.В Минобороны до сих пор не сообщили, кто отдал приказ на атаку колонн ЧВК "Вагнер", закончившийся потерей шести вертолетов и одного самолета. Такие одномоментные потери российская армия не несла даже от ВСУ.