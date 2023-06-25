Пригожин пообещал выплатить 50 миллионов рублей за сбитый бойцами ЧВК «Вагнер» самолёт управления и ретрансляции Ил-22

Воздушный командный пункт на базе самолета Ил-22 был сбит под Воронежем бойцом ЧВК "Вагнер", это признал куратор "Оркестра" Евгений Пригожин.
Российский военный самолет управления и ретрансляции Ил-22, который не наносил никаких ударов по колоннам ЧВК "Вагнер", действительно сбили бойцы "Оркестра", это признал Пригожин. По его словам, самолет в районе Воронежа был сбит "по ошибке", а сделал это "дурак-ПВОшник", следовавший в одной из колонн. Таким образом погибли десять человек и Минобороны лишилось самолета.
Дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал
- ответил Пригожин на вопрос о сбитом самолете.
Куратор ЧВК "Вагнер" пообещал компенсировать нанесенный ущерб, выплатив по 5 миллионов рублей семьям погибших в результате "ошибки" бойца ЧВК. Всего Пригожин готов отдать за самолет, пораженный из ПЗРК, 50 миллионов рублей. Министерство обороны никак не прокомментировало потерю самолета. В военном ведомстве вообще никаких сведений о потере боевой техники в результате атак на колонны "Оркестра" не распространяли.
Также "музыканты" сбили два вертолета в Воронежской области, это подтвержденные различными источниками данные. Первый вертолет был сбит еще утром субботы в районе села Елизаветовка Павловского района, второй был поражен в районе села Филоново Богучарского района. В обоих случаях экипажи винтокрылых машин остались живы. Кроме того, были сбиты еще четыре вертолета, но по ним информации меньше.
В Минобороны до сих пор не сообщили, кто отдал приказ на атаку колонн ЧВК "Вагнер", закончившийся потерей шести вертолетов и одного самолета. Такие одномоментные потери российская армия не несла даже от ВСУ.