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Пригожин пообещал выплатить 50 миллионов рублей за сбитый бойцами ЧВК «Вагнер» самолёт управления и ретрансляции Ил-22

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Пригожин пообещал выплатить 50 миллионов рублей за сбитый бойцами ЧВК «Вагнер» самолёт управления и ретрансляции Ил-22

Воздушный командный пункт на базе самолета Ил-22 был сбит под Воронежем бойцом ЧВК "Вагнер", это признал куратор "Оркестра" Евгений Пригожин.


Российский военный самолет управления и ретрансляции Ил-22, который не наносил никаких ударов по колоннам ЧВК "Вагнер", действительно сбили бойцы "Оркестра", это признал Пригожин. По его словам, самолет в районе Воронежа был сбит "по ошибке", а сделал это "дурак-ПВОшник", следовавший в одной из колонн. Таким образом погибли десять человек и Минобороны лишилось самолета.

Дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал

- ответил Пригожин на вопрос о сбитом самолете.

Куратор ЧВК "Вагнер" пообещал компенсировать нанесенный ущерб, выплатив по 5 миллионов рублей семьям погибших в результате "ошибки" бойца ЧВК. Всего Пригожин готов отдать за самолет, пораженный из ПЗРК, 50 миллионов рублей. Министерство обороны никак не прокомментировало потерю самолета. В военном ведомстве вообще никаких сведений о потере боевой техники в результате атак на колонны "Оркестра" не распространяли.

Также "музыканты" сбили два вертолета в Воронежской области, это подтвержденные различными источниками данные. Первый вертолет был сбит еще утром субботы в районе села Елизаветовка Павловского района, второй был поражен в районе села Филоново Богучарского района. В обоих случаях экипажи винтокрылых машин остались живы. Кроме того, были сбиты еще четыре вертолета, но по ним информации меньше.

В Минобороны до сих пор не сообщили, кто отдал приказ на атаку колонн ЧВК "Вагнер", закончившийся потерей шести вертолетов и одного самолета. Такие одномоментные потери российская армия не несла даже от ВСУ.

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113 комментариев
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  1. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 18:38
    -8
    Ну что тут скажешь?
    Помните, как говорили в фильме "Горец"?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 18:50
      +2
      Иосиф сегодня заявил,что меняет фамилию
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 18:57
        -2
        Цитата: Alister Kroulegg
        Иосиф сегодня заявил,что меняет фамилию

        Какой он после этого Иосиф?! Ёся, баба Ёся...
        1. Комментарий был удален.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:03
      -3
      Цитата: Пауль Зиберт
      Ну что тут скажешь?
      Помните, как говорили в фильме "Горец"?

      А это что за чудак? Двойник что-ли? Не похож no
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 19:14
        +5
        Я, как обыватель, скажу: Шойгу тоже хорош гусь... Где он?

        Почему молчит?

        А то все мятежнику Пригожину достается...

        У меня вопрос обывательский.... Как так, целая дивизия чуть к Москве не подъехала... И не было никаких резервов, чтобы дорогу преградить...
        1. Alister Kroulegg
          Alister Kroulegg Сегодня, 19:29
          -1
          А что ты хочешь услышать от Шойгу и Герасимова ? Они тоже повторят за Гарантом, что это мятеж, удары по тыловым частям Вагнера не наносились. И зачем тебе это выступление ?
          А "целая дивизия" доехала до Москвы, потому что её никто не останавливал. Кремль не доверяет военным, потому их не использовал.
          Вот Кадыровцам доверяет, их с фронта оперативно перекинули
          1. Ilya-spb
            Ilya-spb Сегодня, 19:32
            -2
            А мы с вами разве пили на брудершафт, пользователь с ником сатаниста?
            1. Alister Kroulegg
              Alister Kroulegg Сегодня, 19:40
              +1
              Какая тонкая душевная организация, как у девочки- первокурсницы, легкоранимый laughing
            2. Scaffold
              Scaffold Сегодня, 19:48
              0
              Сатаниста звали Aleister Crowley, если что. И то, это был его псевдоним.
        2. Novichek)
          Novichek) Сегодня, 19:31
          +4
          . Я, как обыватель, скажу: Шойгу тоже хорош гусь... Где он?
          . До вот молчит, по тому как в этой истории д......ком был не только ПВОшник, а дураков в этой мутной истории целаый вагон набежал. И я совершенно не в смысле количества бойцов у музыкантов, тут д...рак на дураке сидел и дураком погонял! Это же сама то идея идти штурмом на Москву - это разве не идиотизм!?? Если ты хочеш " убрать" пару судаков из генштаба, то отправь спецотряд - снайперов там , или ещё каких спецов , по взрывному например, и главное - без шума, все тихо прлверни, и тогда ни лишних жертв ни бардака! Если ты хочешь сделать переворот дворцовый, - то и делай его во дворце, а не за 1000 км начинай кричать: " Иду на вы!!!", " Держите меня сто тыщщ человек!!!".А уж про реакцию чиновников вообще молчу, от этих ничего другого и ждать то было бессмысленно!
        3. Deon59
          Deon59 Сегодня, 19:49
          -1
          Если украинцы через Белгород ломанутся в количестве 10 000 , кто их остановит
      2. Nord11
        Nord11 Сегодня, 19:34
        +1
        Есть Пригожин, владелец "Вагнера", а это Пригожин, владелец Варерки..
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:19
      +2
      Горец со своим сюжетом тут просто отдыхает. Столько наворотили за два дня, без тонны водки не разберёшься. Людей жаль, политика беспощадная вещь. Лично я так ничего и не понял......
    4. Маз
      Маз Сегодня, 19:47
      0
      Позор, ни министерство обороны а министерство мафии, импотентов и преступников. По своим бить авиацией - твари мерзостные. И летчиков угробили и вагнеров. А всего то надо было начать договариваться!!! А теперь найдут какого нибудь майора , который якобы не так понял устный приказ - распоряжение.... Ох не там надо было вначале СВО провести, а в МО РФ. ну даже сейчас тихо как на гладбище - гробовое молчание. весь мир ржет над нами. как тритий рим себя позиционируем , а внутри страны клубок змей и скорпионов во власти.
  2. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 18:39
    0
    Казалось бы дело прошлое. Успокойтесь и живите дальше. Но нет без врагов нынешней власти нельзя. Пригожин может и выпутается, а простые бойцы вагнера могут пострадать.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:44
      +10
      Цитата: Гардамир
      простые бойцы вагнера могут пострадать.

      Самое плохое, что сейчас может произойти...очень бы не хотелось, что бы отметка "был сотрудником ЧВК"Вагнер"" стало "клеймом". Там подавляющее число нормальных парней, а вот сейчас все может повернуться для них невесело
      1. Oden280
        Oden280 Сегодня, 19:07
        -9
        Нормальные парни должны были шлёпнуть лысого и всё было б нормально. А так пусть клеймо предателя таскают. Заслужили
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 19:16
          +10
          Нормальные парни должны были шлёпнуть лысого и всё было б нормально.

          Простите, это Вы сейчас про кого?
      2. Rol
        Rol Сегодня, 19:21
        -5
        У баб каждый кто не первый, тот второй, а с вагнеровцами: "я не участвовал в марше!"
        Мрази, решили смуту устроить, когда ВСУ пытаются проломить нашу оборону. А теперь он хочет откупиться и вину спихнуть на другого.
        За одни сутки из героев в предатели, и им теперь не отмыться. Кровь не водица.
    2. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 18:56
      +12
      Не бывает в России бунтов без жертв.
      Не бывает гражданской войны без крови.
      И вот здесь возникает вопрос, кто довел до такого состояния людей одного государства, готовых идти друг на друга с ружьём.
      1. ник7
        ник7 Сегодня, 19:03
        +8
        Только что ВВП сообщил, что с утра до вечера занимается вопросами СВО.
        Почему при этом он не разрешил назревающий конфликт непонятно.
    3. Deck
      Deck Сегодня, 18:57
      +10
      Напоминает ростовских ментов, как злые дяди уехали, вылезли из щелей где прятались , с мигалками, наводить порядок. Кадыровцы день по пробкам толкались , не успели, а так молодцы и герои по подавлению мятежа. Так сейчас понабегут специалисты в погонах по защите конституционного строя , когда опасность миновала, звёздочки зарабатывать. Лётчиков только жаль.
      1. Oden280
        Oden280 Сегодня, 19:08
        +1
        Ментам была команда не лезть и не провоцировать. А то б бойня сразу началась.
      2. ник7
        ник7 Сегодня, 19:12
        +9
        Несколько интересных фактов. ЧВК зашли/захватили аж целый штаб юго восточного округа, причём без единого выстрела. Эскалации они не создавали, хотели переговоров, зачем Шойгу отправил против вагнеров вертолёт?
        Второй факт. крупные чинуши роняя тапки ринулись в аэропорт пачками что раскупили билеты и были массовые вылеты бизнес джетов. Чинуши покинули Москву.
        1. oppozite28
          oppozite28 Сегодня, 19:32
          +4

          Второй факт. крупные чинуши роняя тапки ринулись в аэропорт пачками что раскупили билеты и были массовые вылеты бизнес джетов. Чинуши покинули Москву.
          Вот где нужно было "Панцырь-С1" ставить, а не на крыше здания МО РФ winked
    4. Таймень
      Таймень Сегодня, 18:59
      -6
      Никто не пострадает.Ушедшие бойцы Вагнера к Лукашенко,будут работать на него.Батёк опять сверхгения обманул. На халяву получил отборное войско,которое за сутки до Масквабада дошли.И Пригожина того же прикормит.А у нас Шойгу с Герасимовым останутся.Один не знает как автомат разобрать,а второй стоит в позе "чего-с изволите".
    5. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 19:07
      +10
      Погибли люди, потеряны уникальные машины, а виноватых нет. Это как?
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 19:28
        +1
        Цитата: Борис Сергеев
        Погибли люди, потеряны уникальные машины, а виноватых нет. Это как?

        И хорошо что нет, когда бояре ссорятся, у холопов чубы трещат.
        Или вы реально хотите увидеть судилище над очередными стрелочниками, чья вина лишь в том, что удобно под руку подвернулись на роль крайних?
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 19:33
        +1
        Это как?
        Ну вы же ответ знаете. "кошка бросила котят"
    6. Vasia
      Vasia Сегодня, 19:21
      +4
      Цитата: Гардамир
      Пригожин может и выпутается, а простые бойцы вагнера могут пострадать.

      Как легко оказывается можно все на "дурака пвошника" свалить, когда свою шкуру спасать надо. А ведь это "Вагнер", известный своей жесточайшей дисциплиной, где все по приказу, а за ослушание - жестокие наказания, вплоть до высшей меры (со слов самих бойцов).
    7. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 19:24
      +2
      Ну тем, кто непрсредственно сбивал авиацию уж точно полный кирдык, я так понимаю приказа на обстрел самолёта и вертолётов никто им не давал, это их личная инициатива, хотя Пригожин вполне может чего то не договаривать.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 18:39
    0
    По его словам, самолет в районе Воронежа был сбит "по ошибке", а сделал это "-ПВОшник", следовавший в одной из колонн.
    После того как один "-куратор", решил стать Царем...
    В Минобороны до сих пор не сообщили, кто отдал приказ на атаку колонн ЧВК "Вагнер", закончившийся потерей шести вертолетов и одного самолета.
    Колонны прорвали границу и пошли в глубь страны, на них, что молиться надо было?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:44
      +5
      Такие вещи не подлежат огласке.Тем паче в такой обстановке.Это все должно ложится в порядке уголовного дела,которое прекращено или на худой случай в порядке служебного расследования
      1. ученый
        ученый Сегодня, 19:07
        +6
        Цитата: dmi.pris1
        Такие вещи не подлежат огласке

        А как тут огласишь если гарант Конституции не задумываясь дает команду о возбуждении уголовного дела за призыв к военному мятежу. При этом ни слова об уголовном деле по факту гибели людей в нашем тылу, героев которые только что с огромными потерями вырвали из лап бандеровцев наш российский Артемовск. Ведь в российских законах нет статьи про дурость и тупость должностных лиц, даже если она приводит к гибели людей и ущербе ее обороноспособности.
        На самом деле ситуация по военному банальна, один не так доложил, второй не так понял, третий вообще отмахнулся или послал. В результате все как всегда. Первому докладывают то что ему хочется услышать и плевать на факты и последствия. А "взвешенные" решения на эмоциях и пальцем в небо это вообще в духе русской национальной игры "рулетка". Традиция однако "паны дерутся у холопов чубы трещат".
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 19:31
          +4
          Цитата: ученый
          Ведь в российских законах нет статьи про дурость и тупость должностных лиц, даже если она приводит к гибели людей и ущербе ее обороноспособности.

          293 УК РФ (халатность) Согласно статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации халатностью считается неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним, если это повлекло причинение крупного ущерба (более 1,5 млн руб.)

          Я думаю, комментарии излишни.
          Законы - это для челяди.
        2. Severok
          Severok Сегодня, 19:42
          +2
          Эх-ма, плюс только один можно ставить.... У Вас все верно сказано, кроме разве лишь того, что ВВП крепко повязан с много кем из Минобороны, да так, что ему видно в петлю проще, чем министра под статью отдать.
        3. Zorro21
          Zorro21 Сегодня, 19:52
          0
          Цитата: ученый
          А "взвешенные" решения на эмоциях и пальцем в небо это вообще в духе русской национальной игры "рулетка"

          Это и есть главный ужас Европы и США. Русская рулетка с красными кнопками, да еще с такой территорией. Плохой сон западных русофобов рано или поздно должен был привести к войне. Хоть какая то для них определенность.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 18:46
      +13
      Колонны прорвали границу и пошли в глубь страны,

      Какую границу они прорвали и вглубь какой страны они пошли?
      Читаешь комменты и удивляешься.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:52
        0
        Цитата: Дилетант
        Какую границу они прорвали и вглубь какой страны они пошли?

        А у кого Донбасс - это не Россия? Я ж говорю, ципсоту надо беречь, а то не дай бог на их место кого умнее найдут, а так читаешь - и сразу понятно, кто ГОНИТ хрень)
        ПиСи: хотя у них и Ростовская область всю жизнь Украиной считается)))
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 18:51
      -6
      Колонны прорвали границу и пошли в глубь страны, на них, что молиться надо было?

      Они шли среди гражданских. А после того как они сбили атакующий Ка-52, ВКС стали бомбить ФАБами мосты и дороги далеко впереди с обычными гражданами и это преступление, в годы ВОВ такого с нашей стороны не было.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:08
        0
        Почему ссылку не приводите? Я, например не слышал про мосты и фабы. И не я один наверное
      2. helicop-man
        helicop-man Сегодня, 19:30
        0
        Вы с куевым не перепутали? Или вам из мелкобритии новые фото прислали?
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 19:04
      +1
      Цитата: svp67
      Колонны прорвали границу и пошли в глубь страны, на них, что молиться надо было?

      Не, надо было с главного калибра, в пыль, чтоб поднять ветеранов Вагнера и иже с ними! fool
    5. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 19:19
      +2
      Хорошо что гражданские борты там не летали, а то такой мог и их завалить. А ребят жалко... Да и не ПВОшник виноват, а тот кто приказ отдал сбивать все что движется.
    6. ник7
      ник7 Сегодня, 19:23
      +2
      Колонны прорвали границу

      Боёв то не было, а значит не прорвали, а просто ехали. Военные сложили оружие не стали ввязываться в конфликт. Почему ВВП не позвонил Пригожину?
  4. svarog77
    svarog77 Сегодня, 18:39
    +18
    В Минобороны до сих пор не сообщили, кто отдал приказ на атаку колонн ЧВК "Вагнер", закончившийся потерей шести вертолетов и одного самолета.

    Ага, отдали приказ атаковать колонну трем РЭБ вертолетам и воздушному командному пункту...
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 18:51
      +7
      Вообще то тут уже писали что вертолеты РЭБ это "вторая линия", вперед они не лезут, тем более Ми8 у которого брони нет. Так что ПВО валил все что движется.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 19:20
        +3
        Если авианалёт на лагерь Вагнера действительно был, то установка "сбивать всё, что летает" вполне понятна. Если кто-то думает, что МИ-8 с РЭБ сильно отличается от того же МИ-8 с НУРС, а ИЛ-22 от СУ-24 на радаре комплекса ПВО, то он думает неправильно.
        1. Vita VKO
          Vita VKO Сегодня, 19:32
          0
          Цитата: УАЗ 452
          "сбивать всё, что летает

          Они сбивали только то что летело ниже 1км и являлось угрозой. Иначе они и гражданские борта могли зацепить. Да и Ил-22 тоже нес явную угрозу, ведь именно он наводил Ка-52.
          Так что может "ПВОшники дураки", но у Пригожина это самые грамотные дураки, которым и премию стоит выписать. Ни одного гражданского не зацепили, даже на земле. А разобраться в том хаосе с десятками бортов без АСУ ПВО просто за гранью возможного. Хотя о хитрости, которую они применили опытному ПВОшнику догадаться можно. Ведь то, что работает в одну сторону, может легко работать и в обратную.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 19:12
      +2
      Фактов очень мало и приходится гадать.
      Именно так - отдали приказ "атаковать" колонну трем РЭБ вертолетам. Это таки как раз очень логично - они их глушили и пытались оставить без связи. Данные действия вообще то равноценны атаке и если бы мы обсуждали поражение вертолетов ВСУ ни у кого бы и мысли не возникло, что что то сделано не правильно.
      Отдельно по четвертому вертолету Ми-8, он был военно-транспортный, а значит был вооружен (и мог быть привлечен к атаке на колонну). В этой ситуации разбирать в микроскоп, а что там еще за три Ми-8 летит никто в здравом уме не будет.
      Ситуация с ВКП действительно выглядит трагической случайностью - он к подавлению мятежа отношения не имел.
      В этой связи упор в СМИ на "безоружный" характер сбитых вертолетов выглядит как попытка дополнительно очернить Пригожина/Вагнер (хотя куда уж больше - мятеж во время войны - это предательство, удар в спину стране, армии и народу, но есть те, кто и дальше считает его правым).
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 19:41
        -1
        Цитата: blackGRAIL
        мятеж во время войны - это предательство

        Это спорный вопрос. А если войной управляет дилетант, ведущий к катастрофе или вообще съехавший с катушек?
        В уставах многих армий мира, командир может быть отстранен от командования и арестован нижестоящими по таким причинам как: военные преступления и преступные приказы, преступная халатность или вопиющая некомпетентность ведущая к незамедлительным катастрофическим последствиям (когда нет времени или возможности для доклада вышестоящим), предательство, сумасшествие.
        Разумеется, потом им приходится доказывать безальтернативность принятого решения в трибунале, но если докажут что иного выхода не было - то они будут героями, а не мятежниками.
    3. poquello
      poquello Сегодня, 19:20
      +4
      Цитата: svarog77
      Ага, отдали приказ атаковать колонну трем РЭБ вертолетам и воздушному командному пункту...

      во во, "
      "В Минобороны до сих пор не сообщили, кто отдал приказ на атаку колонн ЧВК "Вагнер","
      мы также не знаем какой дятел писал эту статью
    4. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 19:47
      0
      Ага, отдали приказ атаковать колонну трем РЭБ вертолетам и воздушному командному пункту...
      Для начала глушили средства связи ЧВК "Вагнер". Как так-то союзники ведь делающие одно дело во благо Родины и Отечества, а после для убедительности автобус с бойцами ЧВК "Вагнер" развалили на трассе. Как прикажете понимать сей неоспоримый факт ?!
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:40
    +5
    Адский заголовок..Он заявил,что выплатит эту сумму семьям погибшего экипажа
  6. Монтажник
    Монтажник Сегодня, 18:40
    +14
    Плати не плати . Жизни не вернешь. Вечного полета.
  7. Наган
    Наган Сегодня, 18:40
    +2
    В Минобороны до сих пор не сообщили, кто отдал приказ на атаку колонн ЧВК "Вагнер", закончившийся потерей шести вертолетов и одного самолета. Такие одномоментные потери российская армия не несла даже от ВСУ.
    Это в первую очередь говорит о профессионализме Вагнеров и дефиците такового в МО.
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 18:42
      +1
      О профессионализме сбивать безоружные вертолеты и самолет? Это действительно о многом говорит...
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 18:46
      +9
      Цитата: Наган
      Это в первую очередь говорит о профессионализме Вагнеров и дефиците такового в МО.

      То есть Вы считаете, что сбить летательный аппарат около аэродрома, когда он взлетает или готовиться к посадке тяжело? Основные же потери они нанесли именно в районе аэродрома
    3. AVA77
      AVA77 Сегодня, 18:47
      -6
      Это в первую очередь говорит об эффективности наших средств ПВО. С рогатки самолёт затруднительно сбить каким бы профессионалом Вы небыли.
    4. Oden280
      Oden280 Сегодня, 19:11
      0
      Это в первую очередь говорит о том, что они подонки.
    5. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:12
      +1
      . Это в первую очередь говорит о профессионализме Вагнеров и дефиците такового в МО.

      И сколько самолётов и вертолётов сбил вагнер за сво? Если своих не считать. Это пвошники им спасибо выходит должны сказать? Всю работу за них сделали. А на фронте сейчас кто? Пока вагнеры "развлекались".
    6. poquello
      poquello Сегодня, 19:33
      +1
      Цитата: Наган
      В Минобороны до сих пор не сообщили, кто отдал приказ на атаку колонн ЧВК "Вагнер", закончившийся потерей шести вертолетов и одного самолета. Такие одномоментные потери российская армия не несла даже от ВСУ.
      Это в первую очередь говорит о профессионализме Вагнеров и дефиците такового в МО.

      о мудизме Вагнеров, хотели бы их рассеять - рассеяли бы, хотели атаковать - атаковали бы квадрат издали, их хотели остановить а не уничтожать
  8. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 18:41
    +6
    Как мы хотели продемонстрировать, действительно верно, что каждый богатый человек думает, что может решить все проблемы с помощью денег belay
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 18:50
      -2
      ... каждый богатый человек думает, что может решить все проблемы с помощью денег
      Да проблем то у него похоже и так уже нет. Простили или, ну видно будет. А выплаты? То ли как -то что-то поправить, если это вообще возможно, то ли совесть ублажить, то ли имидж попытаться поправить.
  9. al3x
    al3x Сегодня, 18:42
    +11
    Натворили дел. Тех, кто по своим огонь открывал нужно привлекать по всей строгости. И вообще помилование Пригожина выглядит слабостью. Утром заявление, что все будет по закону и виновные будут наказаны, а через несколько часов уже всех помиловал. Лучше бы молчал тогда, ему это более привычно, а то после таких заявлений веры его словам ещё больше поубавилось.
    1. ник7
      ник7 Сегодня, 19:29
      -1
      помилование Пригожина выглядит слабостью

      Это по закону может слабость, а по понятиям всё правильно сделали. Тут вам не обыватели тут уважаемые люди.
      По средневековью Пригожин вообще тянет на князя с дружиной, а Путин на царя. Господа вопрос уладили и разошлись.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 19:34
        +1
        Ну тогда царю надо было молчать, а то получается, что он "за базар не отвечает". По понятиям такого человека называют на букву "П".
    2. shikin
      shikin Сегодня, 19:43
      0
      Не думаю, что это помилование. Для Пригожина, скорее всего, в РФ путь будет закрыт. С бизнесом, возможно, тоже будут проблемы. Главное было - не допустить серьезных боевых действий, а разбирательства с вагнеровцами, мне думается, еще будут. Те, что не участвовали - подпишут контракты и на передовую, те, кто участвовал - им веры уже нет. А тем, кто стрелял - лучше за Пригожиным. Только непонятно, насколько и Лукашенко будет теперь Пригожину доверять.
  10. beybender
    beybender Сегодня, 18:43
    +1
    Ну что сказать : Все они там гады !!! Да коротко !!!
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:43
    +5
    Чем ближе к Москве ,тем больше целей было-бы у " идиота - пвошника" .Панцирь серьёзная машина - достаёт до 15 км в высоту.Вот в чём был вчера ужас- хорошо коридор для гражданских бортов в стороне от Воронежа.
  12. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 18:44
    +7
    Ну вот, нашли крайнего... ПВО -шник виноват. А как же заявление Пригожина: будем сбивать всех !

    Из заголовка - будто этому пво-шнику 50 млн yes
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 18:57
      +1
      Цитата: Alister Kroulegg
      Из заголовка - будто этому пво-шнику 50 млн

      Да,я тоже так подумал,может и специально такой замысловатый заголовок,неужели не понимают всю нелепость заголовка.
  13. olimpiada15
    olimpiada15 Сегодня, 18:44
    +15
    В сети есть ролик, когда рядом с шоссе, по которому едут гражданские авто самолёт сбрасывает бомбу. В счастью взрыв произошел рядом с шоссе. По той информации, которая есть в сети, вертолет был сбит после обстрела колонны. Обстрел колонны, которая движется по шоссе вперемешку с гражданскими- это преступление, и преступник тот, кто отдал приказ.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:48
      -1
      Цитата: olimpiada15
      В сети есть ролик, когда рядом с шоссе, по которому едут гражданские авто самолёт сбрасывает бомбу.

      А ролик, когда установки ПВО стоят на парковке около магазина и вокруг полно гражданских, а она производит пуск не смотрели?
    2. svarog77
      svarog77 Сегодня, 18:49
      -7
      После слов "колонны, которая движется по шоссе вперемешку с гражданскими" просто зарыдал ... laughing
    3. AVA77
      AVA77 Сегодня, 18:59
      -1
      А прикрываться гражданскими будто так и надо,это не разу не преступление, это прям подвиг.
  14. Комментарий был удален.
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:47
    +4
    пвошник в колонне все взлетающее сбивал

    - ответил Пригожин на вопрос о сбитом самолете.
    Не мудрено после того колонну с летательного аппарата положили вот - пвошник и расстарался. Сперва пункт управления затем всё что следом взлетало с ближайшего аэродрома. Разбор требуется того кто отдавал приказ на обстрел колонны ЧВК "Вагнер". Отговорки типа : Украинская провокация крайне не состоятельна потому как до линии фронта "два локтя" по карте. А потом удивляемся кто же такие шипко умные лбами сталкивать бойцов ЧВК "Вагнер" и военнослужащих МО РФ. А посля спросить как положено и кто брал то что лежало где было положено и чтобы вернули туда что взяли где лежало до этого. Примерно так ... И то это ещё ласково и нежно без более детального представления о дальнейших мерах воздействия на тех с кого как с гада спросить надо по всей строгости...
  16. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:47
    0
    Российский военный самолет управления и ретрансляции Ил-22, который не наносил никаких ударов по колоннам ЧВК "Вагнер", действительно сбили бойцы "Оркестра",

    А какой "умный" отправил его туда? Ответ один командующий ВКС Суровикин, которому захотелось информации.
    А кто отдал приказ бомбить ФАБами дороги и мосты с гражданскими, не дожидаясь подхода вагнеровских колонн? Кроме командующего ВКС некому. Армагедон дон-дон.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:57
      +5
      Цитата: Konnick
      А какой "умный" отправил его туда?

      Самолет шел в свой район для выполнения боевой задачи по обеспечению бесперебойного управления боевыми самолетами в зоне СВО. И их у нас, что пальцев на одной руке... было...
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 19:11
        -4
        Самолет шел в свой район для выполнения боевой задачи

        Ага, из Ростова в Москву выполнять боевую задачу в СВО. Даже слухи ходят о его пассажирах. Хотя только домыслы.
      2. Наган
        Наган Сегодня, 19:12
        +1
        Цитата: svp67
        И их у нас, что пальцев на одной руке... было...

        Когда такой же (ну или похожий) в 2018 сбили криворукие арабские зенитчики, собак попытались повесить на евреев. А тут как евреев привяжешь?
    2. Oberst_71
      Oberst_71 Сегодня, 19:08
      0
      А кто дал ПВО Панцирь вагнеру А если гражданский? Или им выдают секретные коды НРЗ свой-чужой. Скорее нет.
  17. bober1982
    bober1982 Сегодня, 18:48
    +2
    Пригожину,летать теперь только самолетами Аэрофлота,на военном борту его могут выбросить с высоты,без парашюта,на военном аэродроме тоже лучше не появляться,как бы чего не вышло.
  18. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:49
    +5
    А кто виноват, что ПВОшник у вас - дyрак?!
  19. Грац
    Грац Сегодня, 18:49
    +5
    тот кто сбил невооруженный самолет должен быть наказан, проще говоря жить он не должен каким бы заслуженым он не был, лучше всего было бы если б этот человек или люди застрелились сами
  20. Комментарий был удален.
  21. Sevan
    Sevan Сегодня, 18:51
    -4
    Судить этого пвошника паскуду, этот явно не из заключённых. Спасибо скотине, что гражданского не сбил.
  22. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 18:53
    +8
    1. Вопрос сразу возникает что делал там это самолет?
    2. Кто отдал приказ следовать этому самолету вдоль колонны?
    3. А бойцам Вагнера, которых подорвал в автобусе самолет ВКС, кто будет компенсацию платить?
    1. Грац
      Грац Сегодня, 18:55
      -9
      по факту они мятежники и очень легко по итогам на данный момент отделались, а компенсации пусть у Пригожина спрашивают
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 19:01
        +4
        Кто доказал что они мятежники? Что суд вынес такое определение, где?
        И как это вдруг мятежники согласились прекратить мятеж без крови за которой они якобы шли?
        1. AVA77
          AVA77 Сегодня, 19:42
          +1
          Жить захотелось вот и прекратили мятеж.
          И куда они вообще пёрлись. На разборки к Шойгу. А что суд доказал его вину или суд доказал что бомбили базу вагнера или Пригожин знаменитый судья.
          Да вроде нет, так то он повар с двумя ходками.
          Чего Вы вообще вдруг вспомнили о законе. Что в вагнере куда не плюнь кругом одни законники.
      2. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:03
        +2
        Цитата: Грац
        по факту они мятежники и очень легко по итогам на данный момент отделались, а компенсации пусть у Пригожина спрашивают

        Сначала надо использовать все возможности мирно договориться, а тут непонятно, Путин просит Лукашенко договориться с Пригожиным о мирном выходе и одновременно предпринимался судя по всему силовой метод решения. Какое то противоречие.
      3. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 19:29
        +2
        по факту они мятежники и очень легко по итогам на данный момент отделались

        По указанию Президента РФ уголовное дело по статье вооружённый мятеж прекращено. Так что либо они не мятежники, либо прекративший уголовное дело совершил должностное преступление, и тоже должен нести ответственность.
  23. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 18:56
    +8
    Один самолет и 6 вертолетов на совести МО, да погибшие люди с обеих сторон(российской), то есть Шойгу и Герасимова. Вот такие руководители стоят у военной верхушки России и испуганно молчат.
    1. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 19:04
      +5
      Абсолютно в дырочку.
      Ежели бы в меня стрелял вертолёт, то я бы тоже попытался в ответ камень кинуть.
      1. Кто дал команду стрелять по ЧВК до принятия решения Верховным о том что это идет бунт?
      2. Против кого бунт от ЧВК? Против МО, которому он не подчиняется согласно закона?
    2. ник7
      ник7 Сегодня, 19:42
      0

      Egorovich (Александр Румянцев)
      Один самолет и 6 вертолетов на совести МО, да погибшие люди с обеих сторон(российской), то есть Шойгу и Герасимова

      Даже если и послать то послать надо было вертолёты в достаточном количестве чтобы уничтожить всю колонну мятежников(на тот момент они считались мятежниками) картонный послал один вертолёт, который ничего бы не сделал колонне. Воистину картонный "не украсть не покараулить". Только вертолёт зря уничтожил.
  24. svarog77
    svarog77 Сегодня, 18:56
    -6
    Цитата: Аркадий007
    А бойцам Вагнера, которых подорвал в автобусе самолет ВКС, кто будет компенсацию платить?

    Пригожин вчера божился, что не пролил ни капли крови и втрат нэмае...
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 19:02
      +4
      Пригожин вчера божился, что не пролил ни капли крови и втрат нэмае.

      Это было рано утром в штабе округа. Бомбежка дороги М-4 и параллельных началась в обед. До этого инциндентов не было.
  25. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:56
    -11
    Этот мерзавец издевается на Россией и ее гражданами.

    Ошибка МО в том, что доверила дорогую и смертоносную технику уроке и его ОПГ.
  26. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:56
    +4
    Цитата: svarog77
    О профессионализме сбивать безоружные вертолеты и самолет? Это действительно о многом говорит...

    И в первую очередь о глупости отдавшего приказ на сопровождение колонн этим вертолетам и самолету с целью вырубить связь в колоннах и получать информацию в прямом режиме. А издалека, с 5-6 км не видно, атакует вертолет или нет.
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 19:01
      -1
      Ну да, сразу видно "профессиАНАЛы"...
  27. Некто_Какоевич
    Некто_Какоевич Сегодня, 18:59
    -1
    Многие надеялись и верили, что в "Вагнере" служат только настоящие профессионалы, но и среди них затесался "(здесь было слово, которое автоматически исчезает, но есть в статье) -ПВОшник"... Ошибаются, наверное, все, но комментарий от Пригожина говорит сам за себя это - не ошибка профессионала.
  28. faiver
    faiver Сегодня, 19:01
    +4
    что то не слышно про отставку министра обороны, да и вообще где то потерялся....
    1. Некто_Какоевич
      Некто_Какоевич Сегодня, 19:11
      0
      Как и Пригожин, если верить телеграму
  29. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 19:02
    +2
    О том и речь.
    Как пилоты российских ВВС стали просто исполнителями преступных приказов?
    Наносить удары по располрженным в российском тылу, базам Вагнера?
    Легко, чисто роботы.
    Что враги, что свои - пофигу.

    Идём дальше.
    Наносить удары по автотрассам, в скоплениях автотранспорта?
    Легко...
    То, что в 10 метрах от колонны Вагнера, идут тысячи гражданских машин? Да, пофиг.
    Легко, чисто роботы.
    Никаких моральных сомнений
    И вся записная уря-турбопатриотическая компания ботов, даже не замкнулась об этом.

    А то, что Вагнер, защищаясь, сбил несколько вертолетов, так от этой ботофермы, пошли типовые обвинения, в том, кто будет теперь семьям этих пилотов, в глаза смотреть.
    А нужно ли смотреть в глаза семьям роботов, убивающих своих?
    И своих военных и своих гражданских?
    А они достойны сожаления, эти сбитые роботы?
    Которые уничтожали гражданские фуры, раскидывали фаб-500 по М4?
    Этот мятеж, раскрыл многим глаза на реальность.
    Обвиняя одних в мятеже, мы увидели реальность в других..
    Армия, не защищает народ.
    Ей пофиг на народ.
    И выполнит любой, даже противоестественный, негуманный , антинародный ,
    приказ.
    Тем более на своей земле!
  30. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:06
    -3
    самолёт управления и ретрансляции Ил-22


    Где его теперь можно купить? sad
    Кто вернет лётчиков?
  31. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:14
    -3
    пвошник в колонне все взлетающее сбивал


    Надеюсь, этот уже в подвалах Лубянки прямо сейчас на камеру записывает свои извинения, прежде чем присесть на пожизненно? fellow
  32. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 19:15
    +1
    Не знаю, кто, Пригожин ли лично, или ЧВК "Вагнер". но они должны и государству компенсировать материальный ущерб за потерю вертолётов и самолётов. И регионам за испорченное дорожное полотно. а вообще, думаю. "вагнеровцам" на поддержку авиаторов не стоит рассчитывать. А Пригожину на поддержку Суровикина, которого он всегда демонстративно выделял из общей массы генералов.
  33. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 19:16
    -2
    Не многовато ли оружия у ЧВК? Думаю, им стрелковки вполне достаточно. Тяжёлое вооружение должно быть только у армии!
  34. bober1982
    bober1982 Сегодня, 19:24
    -1
    Пригожин всё-таки не такой умный человек,был бы по-умнее - о выплатах промолчал бы,не запускал всё это в информационное пространство,ибо только ненависть усиливает,торгаш и коммерсант,у которого начались головокружения от успехов - привык измерять всё деньгами.
    Такое не забывается и не прощается.Вот так и проходит мирская слава.
  35. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:26
    -1
    Всем пытающимся оправдать гибель наших солдат, типа им отдали преступный приказ. Вы такой вариант действий не рассматриваете, в штабы поступает информация колонны ЧВК, с полным вооружением, выдвигаются на Москву, расстрелян пограничный пост, два пограничника погибли, на связь ЧВК либо не выходит, либо ставят ультиматумы. Войск способных остановит колонны 25 тысячного войска нет. Информации нет . Соответственно отправляются ТРАНСПОРТНЫЕ вертолёты для прояснения ситуации. Их сбивают значит это враг и тогда отправляют КА 52. Кстати информации мало, видео типа взорванного бензовоза у меня не вызывает доверия, но даже если и так лётчик может специально и бил по бензовозу а не технике с людьми. Заварило эту кашу руководство Вагнера и вся кровь на их руках, уверен приказ стрелять на поражение был отдан ими.
  36. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 19:29
    +1
    Цирк . Из страны сделали посмешище . Т.е. ,если ты на площади или даже в инете что-то про снос власти заикнешься - тебя - минимум в прокуратуру . А , если ты грозишься совсем плохое сделать с министром обороны, и едешь вооруженный до зубов на маскву , теряя людей и небрежно сбивая самолеты-вертолеты ( 8!) и тебя на весь мир президент объявит вооруженным мятежником - это не так страшно , потому что уже к вечеру все чудодейственным образом рассосется и ты останешься здоров и весел и на свободе ? Ау , это сон , что ли ? Кстати , где там наш славный озорной министр , из-за которого весь сыр-бор ? Неотложный отдых на алтайской вотчине ? Или зятьку в дубаях на ночь надо сказку рассказать ?
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 19:46
      0
      , где там наш славный озорной министр , из-за которого весь сыр-бор ?
      лн летел в самолете, который сбил .
  37. Nord11
    Nord11 Сегодня, 19:31
    0
    Ну это-то ладно.. А Министерству обороны за моральную травму что, Пушкин платить будет!?