Не оправдавшие надежд. Эскортные корабли кригсмарине

Перевод статьи «Knapp daneben. Flottenbegleiter der Krigsmarine», опубликованной в немецком журнале «Schiff Classic» № 1, 2023.
Автор: Hans Karr (фрегаттен-капитан запаса)
Перевод: Slug_BDMP
Серия эскортных кораблей F1–F10 являлась новинкой германского флота. Но на практике они оказались неудачными и не оправдали надежд, возлагавшихся на них руководством флота при их проектировании и постройке. В чем же была ошибка?
1 апреля 1933 года в строй вошел броненосец «Дойчланд» – первый крупный боевой корабль рейхсмарине (позже – кригсмарине). Он отличался инновационным оборудованием и артиллерийским вооружением. Еще два корабля этого класса находились в процессе постройки. В будущем планировалась постройка и дополнительных кораблей.
Для обеспечения безопасности этих броненосцев Техническим управлением флота в 1932–1934 гг. была разработана концепция нового корабля, получившего обозначение Flottenbegleiter – эскортный корабль. Они должны были обеспечить противолодочную и противовоздушную оборону крупных кораблей, а также прокладывать им дорогу в минных полях, наличие которых было вполне возможно в Балтийском и Северном морях. Для решения этих задач предполагался 600-тонный корабль. К тому же параметры и количество кораблей этого водоизмещения не попадали под ограничения международных договоров. Хотя в дальнейшем водоизмещение кораблей превысило запланированные 600 тонн, но на бумаге оно оставалось прежним.
Заказы на постройку десяти эскортных кораблей, не получивших собственных имен, лишь буквенно-цифровые обозначения, были выданы судостроительным заводам Germanenwerft в Киле (F1– F6), гамбургскому Blom+Voss (F7, F8) и Marinewerft в Вильгельмсхафене (F9, F10). Все корабли вступили в строй кригсмарине в период с декабря 1935 по март 1938. Из них в Киле были сформированы две флотилии эскортных кораблей. В состав 1-й вошли F1, F2, F5, F6, F9 и F10. В состав 2-й – F3, F4, F7 и F8.
Эскортные корабли F2, F4 и F5 у пирса
Устройство
Общая схема эскортных кораблей
Корпус корабля – клепаный, с продольно-поперечной схемой набора, делился на 13 отсеков 12 водонепроницаемыми переборками. Днище было выполнено двойным на 86 с лишним процентах длины. Надстройки частично изготавливались из алюминиевого сплава. При длине в 75,94 м, ширине 8,8 м и осадке в 3,24 м стандартное водоизмещение составило 712, а полное – 1 028 тонн.
Изначально на эскортниках данного проекта не предусматривались бортовые кили. Вместо них имелась активная система успокоения качки, и это создало большие проблемы. При неправильном использовании эффект получался обратным: крен увеличивался до критической величины, при которой возникала опасность опрокидывания. Поэтому с 1938 года пользоваться этим оборудованием запрещалось. Впоследствии оно было демонтировано, и корабли получили бортовые кили.
Следующей проблемой оказался слишком высоко расположенный центр тяжести. Для исправления этого недостатка пришлось укоротить вторую мачту и вторую дымовую трубу, а также демонтировать кормовой прожекторный пост. Несмотря на принятые меры, корабли, по оценкам моряков, оставались очень валкими, а поведение их на волне непредсказуемым.
Но и на этом недостатки не заканчивались. Корпус и набор корабля оказались недостаточно прочными и имели склонность к образованию трещин.
Даже при небольшом волнении корабли сильно зарывались носом в воду
Всё это делало корабли лишь ограниченно годными к боевому применению в Северном море.
Численность экипажа разнилась от корабля к кораблю и составляла от 113 до 145 человек.
Изначальной задачей эскортных кораблей было сопровождение броненосцев. Для этого проект предусматривал скорость до 28 узлов. Здесь напрашивалось применение дизельных двигателей, но дизели того времени были слишком тяжелы и громоздки и не вписывались в заданные параметры корабля.
Решением казалось применение котлов повышенного давления с высокими рабочими параметрами пара.
Таким образом, эскортные корабли стали первыми в кригсмарине, оснащенными этими новыми и еще сырыми, недостаточно опробованными силовыми установками.
Корабли имели по две котельные установки. На F1–F6 применялись котлы Ле-Монта (температура пара 450 °С, давление – 80 атм.), а на F7–F10 – котлы Велокса- Бенсона (480 °С, 80 атм.). Пар из них подавался на два турбозубчатых агрегата Браун-Бовери, каждый из которых приводил в движение один из двух валов гребных винтов. Мощность силовой установки составляла 16 993 л. с, что обеспечивало эскортнику скорость до 27,9 узла. Дальность плавания экономическим ходом в 16 узлов составляла 1 250 миль – не так уж и много для возлагавшихся на эти корабли задач.
В ходе эксплуатации силовая установка показала себя ненадежной. Поломки случались постоянно, особенно это касалось котлов. Снижение рабочего давления проблему не решило. Корабли этой серии получили у моряков прозвище «вокзальная флотилия», так как они много времени проводили в ремонте, на Германской верфи, находившейся напротив Кильского железнодорожного вокзала.
Вооружение
О вооружении эскортных кораблей в одном из внутренних документов управления кригсмарине говорится следующее: «...вооружение – это лучшее, что имеется в этих кораблях и, при их размерах, впечатляет...». Артиллерия главного калибра была представлена двумя 105-мм орудиями SK L/45C32, расположенными на баке и на кормовой надстройке. Зенитная артиллерия состояла из четырех 37-мм орудий SK L/83 в двуствольных установках (на площадке перед второй трубой) и двух 20-мм одноствольных автоматов FlaMG L/65 на крыльях мостика. Ещё два 20-мм зенитных автомата пали жертвой борьбы за снижение центра тяжести. Также пришлось отказаться от установки двух запланированных торпедных аппаратов – они не вписывались в заданные размеры и водоизмещение кораблей в 600 тонн.
37-мм зенитная установка
Большое внимание уделялось минному вооружению. В зависимости от типа мин количество их планировалось от 50 до 62. Но, как отмечалось в одном из служебных документов, из-за проблем с остойчивостью полная загрузка минами никогда не осуществлялась.
Минно-тральное вооружение отвечало требованиям времени. Для использования параванов на корме имелись две шлюп-балки.
Кроме того, эскортные корабли имели два бомбомета и две направляющие для глубинных бомб. Максимальное количество бомб составляло 36 штук.
В течение службы, особенно в условиях войны, состав вооружения менялся и поэтому различался от корабля к кораблю.
Бомбомет, аналогичный тем, что имелись на эскортных кораблях
К прочему оснащению можно отнести два мотобота. Для их подъема и спуска имелись две шеститонные тали. Также имелся гребной ялик.
Почти сразу после вступления эскортных кораблей в строй стало ясно, что выполнять задачи по предназначению – сопровождение крупных боевых кораблей – они не способны. Единственная задача, которую они могли хоть как-то решать – это служить в качестве тральщиков.
Вследствие этих причин 2-я флотилия эскортных кораблей была расформирована уже 29 октября 1938 года, и все боевые единицы были сведены в одну флотилию, базирующуюся в Куксхафене. А 1 апреля 1940 года была расформирована и она.
Новые задачи
Корабли, изначально проектировавшиеся как эскортные, применялись для других целей. Почти все они, за исключением F5 и F9, в течение 1938–1940 гг. были выведены из боевого состава флота и перестроены. Руководство оценивало их как непригодные для боевого применения, и поэтому в боевых действиях они не участвовали, за исключением F6, который отметился в оккупации Дании – в операции «Учения на Везере».
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что этот класс эскортных кораблей был провальным.
Для сопровождения крупных надводных боевых единиц они не годились по ряду причин: низкая скорость, недостаточная дальность плавания, низкая мореходность, ненадежная силовая установка. Как артиллерийская платформа они были слишком нестабильны и поэтому не могли полноценно выполнять задачи ПВО. Не имея гидролокатора, эти корабли не могли эффективно вести противолодочную борьбу. Лишь в качестве тральщиков они были более или менее пригодны.
Всё это стало ясно ещё до начала войны. Чтобы хоть как-то использовать уже построенные корпуса, часть из этих кораблей была наскоро переоборудована в тендеры. Другие же помогали обучению экипажей подлодок в качестве торпедоловов. Некоторым пришлось поучаствовать в сопровождении конвоев на Балтике в завершающей фазе войны.
F1 после переоборудования в тендер «Jagd»
История службы
– F1
Заложен 2.08.1934; спущен на воду 1.03.1935; введен с строй 15.12.1935; в 1939–1940 перестроен в тендер на верфи кригсмарине в Вильгельмсхафене. При этом корпус был удлинен в носу и корме. 23.05.1941 вновь введён в строй в качестве торпедолова в 25-й флотилии подлодок. 19.04.1942 получил название «Jagd» и передан в распоряжение Командования миноносных сил (Fuerer der Zerstoerer). На момент окончания войны находился в Копенгагене. Стал трофеем США. Использовался германской службой разминирования. В 1947 году передан Франции и отправлен на слом.
– F2
Заложен 7.08.1934; спущен на воду 2.04.1935; введен с строй 27.02.1936; в 1939–1940 перестроен в тендер на «Германской верфи» в Гамбурге. 6.05.1940 вновь принят в состав флота и служил в 23-й и 25-й флотилиях подлодок. С июня 1944 служил в качестве конвойного корабля в 5-й дивизии конвойных кораблей. Передан в качестве трофея Великобритании. 30.01.1946 перевернулся и затонул во время шторма на рейде Скапа- Флоу.
– F3
Заложен 22.08.1934; спущен на воду 1.06.1935; введен с строй 7.03.1936; в 1938–1940 перестроен в тендер на верфи «Шихау» в Кёнигсберге. При этом корпус был удлинен в носу и корме. 1.04.1940 вновь принят в состав флота под названием «Hai» («Акула») и направлен в распоряжение Командования минно-тральных сил (восток). Выполнял конвойные задачи в Балтийском море. 3.05.1945 потоплен британской авиацией в Кильской бухте. В 1948 году поднят и отправлен на слом.
– F4
Заложен 22.08.1934; спущен на воду 2.07.1935; введен с строй 5.04.1936; в 1939–1940 перестроен в торпедолов на «Одерской верфи» в Штеттине. Применялся для обучения экипажей подлодок. С 1944 года выполнял конвойные и патрульные задачи на Балтике. После войны передан Великобритании и в 1949 году отправлен на слом.
– F5
Заложен 6.09.1934; спущен на воду 14.08.1935; введен с строй 1.05.1936. С 1.08.1940 служил в качестве опытового корабля при Командовании минных и противолодочных заграждений. 29.01.1945 подорвался на мине у острова Грейфсвальдер-ойе (в Поморской бухте). При попытке буксировки столкнулся с остовом затонувшего корабля, опрокинулся и затонул.
– F6
Заложен 6.09.1934; спущен на воду 1.10.1935; введен с строй 25.06.1936; в 1938–1939 перестроен в тендер на верфи «Шихау» в Кёнигсберге. При этом корпус был удлинен в носу и корме. 20.09.1940 под названием «Королева Луиза» вновь включен в состав флота. Участвовал в оккупации Дании. Выполнял патрульные задачи на западном направлении. 5.10.1943, ввиду плохого технического состояния и нецелесообразности ремонта, выведен из состава флота и переведен в Вильгельмсхафен. 30.03.1945 потоплен британской авиацией. В 1955 году поднят и сдан на слом.
– F7
Заложен 10.01.1935; спущен на воду 25.05.1936; введен с строй 15.02.1937; в 1940 перестроен в торпедолов. Применялся для обучения экипажей подлодок до 1944 года. Затем выполнял конвойные и патрульные задачи на Балтике. После войны передан СССР. Под названием «Буран» служил в составе Балтийского флота. В 1951 году переименован в «Дубна». В 1956 году выведен из состава флота. В 1957 сдан на слом.
– F8
Заложен 29.01.1935; спущен на воду 27.07.1936; введен с строй 8.04.1937; в 1940 перестроен в торпедолов. Применялся для обучения экипажей подлодок до конца войны. После неё передан Великобритании. В 1950 продан на слом в Нидерланды.
– F9
Заложен 12.11.1934; спущен на воду 11.05.1936; введен с строй 21.08.1937. 14.12.1939 потоплен британской подлодкой «Урсула» в Германской бухте в районе Гельголанда.
– F10
Заложен 12.11.1934; спущен на воду 11.05.1936; введен с строй 12.03.1938; в 1940 перестроен в торпедолов на «Одерской верфи» в Штеттине. Применялся для обучения экипажей подлодок до 1944 года. Затем выполнял конвойные и патрульные задачи на Балтике. С января 1945 признан небоеспособным и поставлен на прикол в Вильгельмсхафене. После войны передан Великобритании и продан на слом в Нидерланды.