Украинский министр обороны: ожидания от нашего контрнаступления являлись преувеличенными, но пока мы ведём подготовительные действия

Оборонительные линии российской армии являются очень сильными, особенно их минные поля.

Это наша подготовительная операция, и мы понимаем, что нужно преодолевать трудности.

Я считаю, что этот год изменит ситуацию на фронте.

Министр обороны Украины дал интервью американскому каналу Fox News, в ходе которого отвечал на вопросы, посвящённые украинскому контрнаступлению. Основным посылом Резникова стали слова о том, что «украинские войска столкнулись с разными препятствиями и обстоятельствами».Глава украинского Минобороны:По словам Резникова, «ожидания от нашего (украинского) контрнаступления являлись преувеличенными. Но всё же речь идёт о подготовительных действиях.При этом глава военного ведомства Украины заявил, что «уже в текущем году могут произойти события, которые станут решающими для исхода войны».Резников:Ранее глава украинского министерства обороны заявлял о том, что Киев ожидает от западных партнёров поставок истребителей F-16 американского производства. Украинские лётчики уже приступили к обучению пилотирования. Причём сам Резников утверждает, что вместо 6 положенных по программе переподготовки лётного состава месяцев украинским лётчикам будет достаточно и четырёх, потому что они «умеют учиться».