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Украинский министр обороны: ожидания от нашего контрнаступления являлись преувеличенными, но пока мы ведём подготовительные действия

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Украинский министр обороны: ожидания от нашего контрнаступления являлись преувеличенными, но пока мы ведём подготовительные действия

Министр обороны Украины дал интервью американскому каналу Fox News, в ходе которого отвечал на вопросы, посвящённые украинскому контрнаступлению. Основным посылом Резникова стали слова о том, что «украинские войска столкнулись с разными препятствиями и обстоятельствами».


Глава украинского Минобороны:

Оборонительные линии российской армии являются очень сильными, особенно их минные поля.

По словам Резникова, «ожидания от нашего (украинского) контрнаступления являлись преувеличенными. Но всё же речь идёт о подготовительных действиях.

Это наша подготовительная операция, и мы понимаем, что нужно преодолевать трудности.

При этом глава военного ведомства Украины заявил, что «уже в текущем году могут произойти события, которые станут решающими для исхода войны».

Резников:

Я считаю, что этот год изменит ситуацию на фронте.

Ранее глава украинского министерства обороны заявлял о том, что Киев ожидает от западных партнёров поставок истребителей F-16 американского производства. Украинские лётчики уже приступили к обучению пилотирования. Причём сам Резников утверждает, что вместо 6 положенных по программе переподготовки лётного состава месяцев украинским лётчикам будет достаточно и четырёх, потому что они «умеют учиться».
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10 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 18:58
    +2
    Да нет у них сил на контрнаступ.
    Выдохлись и ресурсы человеческие заканчиваются.
    Вреда могут сделать конечно ещё очень много. Но победить Россию они уже не смогут.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 19:01
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Да нет у них сил на контрнаступ.

      Увы, но есть
      Цитата: Аркадий007
      Выдохлись и ресурсы человеческие заканчиваются.

      Их мобресурс, в лучшем случае ополовинен, но чем дольше они будут "топтаться" и терять технику и людей, тем сильнее будет у нихз падать боевой дух
    2. poquello
      poquello Сегодня, 19:05
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Да нет у них сил на контрнаступ.
      Выдохлись и ресурсы человеческие заканчиваются.
      Вреда могут сделать конечно ещё очень много. Но победить Россию они уже не смогут.

      дык очередная мечта о "чуде",
      "в текущем году могут произойти события, которые станут решающими для исхода войны».",
      тч какого они там чуда ждут увидим, то ли самолётиков, то ли предательства внутри РФ
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 18:58
    0
    Украинский министр обороны: ожидания от нашего контрнаступления являлись преувеличенными, но пока мы ведём подготовительные действия
    ..."а еще мы пушистые и "жово-блакитные", любим Америку и мечтаем там жить..."
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:04
    +2
    ведём подготовительные действия

    Немного в лицах этих действий:



    КрасавцЫ! Только талант в землю зарывают - им бы в шашлычники идти
  4. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 19:06
    0
    Мажем очелло вазелином! Вот так мы им устроим!!!!
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:10
    +1
    Глава секты свидетелей вундервафли не мог сказать ну ничего другого
  6. Идущий
    Идущий Сегодня, 19:12
    0
    Украинский министр обороны: ожидания от нашего контрнаступления являлись преувеличенными, но пока мы ведём подготовительные действия


    Кинут вас скоро , как США это делали всегда с использованными вассалами , так и Украину кинут , как только почувствуют , что больше выжатьнечего.
  7. arthh
    arthh Сегодня, 19:13
    -1
    Так епт кто их преувеличивал не западные лгбтшники во главе с будановым и хохлоскотом все в один голос кричали что всех закопают вы только ждите. Сами срали сами и получили
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:31
    0
    Подготовительные действия, разведку провели, выяснили что прорваться не получается, ни под Ореховым, ни в Белгородской области, какие же выводы они сделают? Будут звать пшеков? Так у них армия не то чтоб большая, да и у Польши проблемы сразу начнутся