Мы не являемся частью этой коалиции, поскольку у нас нет истребителей F-16

Германия не будет участвовать в "истребительной коалиции" путем поставки самолетов Украине, так как F-16 у нее просто нет. Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.Министр обороны Германии в интервью немецкой прессе подтвердил, что поставки истребителей от немцев Украина может не ждать, поскольку американских F-16 на вооружении Люфтваффе нет, а передавать Eurofighter и Tornado Берлин не будет. Самим мало. Поэтому Германия и не вступает в "истребительную коалицию", которой бредит Зеленский и настоятельно требует от всех западных стран к ней присоединиться.- заявил Писториус.В вопросе поставки самолетов Германия находится "не в первых рядах", хотя и поддерживает киевский режим всеми имеющимися средствами, поставляя, в основном, наземную технику и различные вооружения. На данный момент Берлин пытается улучшить противовоздушную оборону Украины, планируя поставку зенитных комплексов.В то же время Германия готова предоставить свои военные аэродромы для подготовки украинских пилотов. Об этом заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, на этом помощь Украине в рамках "истребительной коалиции" и закончится, так как обучать украинских пилотов у немцев возможности нет, как и поставлять истребители F-16.В Киеве с нетерпением ожидают поставку американских истребителей полагая, что с их получением ситуация на поле боя поменяется кардинальным образом. В общем, на Украине ждут очередную вундерваффе.