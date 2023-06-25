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Глава Минобороны Германии Писториус подтвердил отказ Берлина участвовать в «истребительной коалиции» Украины

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Глава Минобороны Германии Писториус подтвердил отказ Берлина участвовать в «истребительной коалиции» Украины

Германия не будет участвовать в "истребительной коалиции" путем поставки самолетов Украине, так как F-16 у нее просто нет. Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.


Министр обороны Германии в интервью немецкой прессе подтвердил, что поставки истребителей от немцев Украина может не ждать, поскольку американских F-16 на вооружении Люфтваффе нет, а передавать Eurofighter и Tornado Берлин не будет. Самим мало. Поэтому Германия и не вступает в "истребительную коалицию", которой бредит Зеленский и настоятельно требует от всех западных стран к ней присоединиться.

Мы не являемся частью этой коалиции, поскольку у нас нет истребителей F-16

- заявил Писториус.

В вопросе поставки самолетов Германия находится "не в первых рядах", хотя и поддерживает киевский режим всеми имеющимися средствами, поставляя, в основном, наземную технику и различные вооружения. На данный момент Берлин пытается улучшить противовоздушную оборону Украины, планируя поставку зенитных комплексов.

В то же время Германия готова предоставить свои военные аэродромы для подготовки украинских пилотов. Об этом заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, на этом помощь Украине в рамках "истребительной коалиции" и закончится, так как обучать украинских пилотов у немцев возможности нет, как и поставлять истребители F-16.

В Киеве с нетерпением ожидают поставку американских истребителей полагая, что с их получением ситуация на поле боя поменяется кардинальным образом. В общем, на Украине ждут очередную вундерваффе.
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8 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:21
    +3
    Накрыло укролитаки, пардон, писториусом)))
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:27
      +1
      Цитата: Bingo
      Накрыло укролитаки, пардон, писториусом)))

      Они Киеву с ПВО продолжают помогать.

      Германия направит Украине ещё 45 зенитных самоходных установок Gepard, а также продолжит укреплять ПВО Украины системами IRIS-T. Об этом заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг. По его словам, большая часть установок Gepard будет передаваться «в сотрудничестве с США». При этом на Украину уже поставлено 34 таких ЗСУ и два ЗРК IRIS-T, подчеркнул генерал Фройдинг.
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 19:51
        0
        Ну Ирис по любому надо передавать, единственный что был уже уничтожили laughing
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 19:21
    +1
    Ну не знаю насчёт Торнадо, а вот Тайфун очень дорого (передавать). Плюс он очень сложен в техобслуживании, да и в управлении. Поэтому, я думаю, Еврофайтеры и не передают.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:26
      +2
      Цитата: Kojote21
      Ну не знаю насчёт Торнадо, а вот Тайфун очень дорого (передавать). Плюс он очень сложен в техобслуживании, да и в управлении.

      Торнадо передадут, тем более снимают вроде их с вооружения. Да и Су-24 заканчиваются, логично что его заменят на торнадо.
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 19:33
        +1
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Торнадо передадут

        С позицией немцев нет, но могут передать британцы -- они и в коалицию входят, и всегда оружие поставляли. Плюс у них на складах их сколько...
      2. svarog77
        svarog77 Сегодня, 19:50
        0
        Осталось только из трех собрать один, чтобы хотя бы взлетел...
  3. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:44
    +1
    Надоело подобное читать: европейцы хозяева своему слову, сегодня дают, завтра обратно забирают. Буду делать то, что хозяин из Вашингтона скажет.