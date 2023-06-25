Военное обозрение
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Данилов заявил, что в переговорах между Киевом и Москвой может принять участие Лукашенко

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Данилов заявил, что в переговорах между Киевом и Москвой может принять участие Лукашенко

С неожиданным заявлением сегодня выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Прозвучало оно после успешной миссии президента Белоруссии по переговорам с куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.


Напомним, что накануне вечером пресс-служба белорусского лидера заявила, что именно после переговоров Александра Лукашенко с Пригожиным тот решил остановить продвижение колонн «Вагнера» к Москве, а сам при этом получил гарантии непреследования в уголовном плане. По некоторым данным, Пригожин убыл в Белоруссию, а подразделения ЧВК «Вагнер» вернулись в свои лагеря подготовки на территории Донбасса. Несколько десятков «вагнеровцев» (в Ростове-на-Дону и Ельце) сдались полиции добровольно, заявив, что не хотят больше состоять в ЧВК.

Сегодня Данилов неожиданно для многих заявил о том, что Александр Лукашенко «может принять участие в переговорах по достижению миру между Украиной и Россией».

Секретарь СНБО:

Сформированная группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко.

При этом Данилов ничего не пишет о том, сформирована ли группа переговорщиков со стороны Украины и намерена ли Украина вообще вести переговоры.

Напомним, что несколько часов назад советник главы офиса Зеленского русофоб Подоляк, разочаровавшись итоговым отказом Пригожина вести «Вагнер» на Москву, сделал выпад в адрес России, заявив, что «после случившегося 24 июня в РФ нет никакого смысла вести переговоры с Москвой». По словам Подоляка, «там не с кем разговаривать».

В то же время со стороны властей РФ нет никаких заявлений о том, что сформирована некая переговорная группа, о которой заявляет Данилов.

Однако хорошо известно, что страны Африки, а также Бразилия, Китай и ряд других стран выступают за то, чтобы Киев и Москва прекратили огонь и сели за стол переговоров. Украинская же сторона продолжает заявлять, что «переговоры могут быть исключительно на условиях Киева». По понятным причинам, для России такой вариант переговоров неприемлем.
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18 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:29
    +1
    То есть кто то на уступки идёт? Раз о переговорах начали говорить, или опять хотят заморозить конфликт, чтобы раскочегарить западные заводы и накачать Украину оружием.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:54
      0
      Ну у болгар опять склад боеприпасов, произведенных для Украины, загорелся и того - жахнул. Второй раз уже.
  2. arthh
    arthh Сегодня, 19:29
    -4
    украинцев вполне устроет если Россия отдаст Донецк и Луганск а Крым оставят, он прекрасно понимает что это вполне прокатить главное что бы появился шанс опять бизнесс делать.

    Надеюсь это не так.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:33
      +1
      Цитата: arthh
      украинцев вполне устроет если Россия отдаст Донецк и Луганск а Крым оставят, он прекрасно понимает что это вполне прокатить главное что бы появился шанс опять бизнесс делать.

      И как это выглядело бы? Провели референдум, Госдума и Совет Федерации проголосовали, Путин подписал документ.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:52
        +1
        Это будет выглядеть точно так же, как и весной 22 г в Стамбуле.
  3. ВлР
    ВлР Сегодня, 19:31
    +3
    После провала военного путча бандеровцам, оказывается, в Москве не с кем разговаривать!
    Внезапно выясняется, что в
    Киеве очень хотели победы Пригожина и очень за него "болели". Интересно, почему?
    Согласитесь, это заставляет немного по-другому посмотреть на поведение Пригожина - колонны Вагнера с 350 единицами бронетехники, брошенные им к Москве, и попытки замарать и повязать рядовых бойцов немотивированно пролитой кровью русских лётчиков.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:38
      +4
      Заминусуют Вас. Не популярные вещи говорите. От меня Вам, однозначно, плюс. hi
    2. VicVic
      VicVic Сегодня, 19:45
      0
      Вот, что укропы скажутут, то вы на веру и принимаете. Сказал вам русофоб подоляк, что не с кем разговаривать и вы этот тезис подхватили
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:34
    +3
    Если Данилов заговорил про переговоры, значит дела у них не очень и им надо время для получения оружия. С нашей стороны кто-то опять хочет "обмануться"?
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:39
    +2
    Бред, как и всё, что приходит от верхушки укрорейха. Лукашенко, получивший от России ядрен-батон станет помогать экзистенциальному её врагу договориться о тайм-ауте, чтобы они очухались, довооружились и продолжили? Или кто-то поверит их обещаниям "больше не буду"?
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 19:50
      0
      станет помогать экзистенциальному её врагу договориться о тайм-ауте?
      Да станет, а чем Минск-3 хуже предыдущих двух?
      чтобы они очухались, довооружились и продолжили?
      Да, да и еще раз да. 8 лет фашистскому укрорейху подарили наши олухи/предатели на подготовку армии и обдуривания населения, и рады еще раз подставить мозолистую спину под коварный удар!
  6. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:45
    0
    Переговоры могут быть только о безоговорочной капитуляции с последующим судом над нациками … остальное фантазии и предательство
    Территории России вернуть все
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:47
    +2
    Внимательно читайте Данилова,он знает о сформированой группе переговорщиков в России,которая находится в тени.После вчерашнего шоу ,у Данилова появились мысли что можно легко добиться своих целей,желающих подписать капитуляцию Россией полно за границей.А они у нас числятся почему то заблудшими овечками- покаялся и ты уже полноценный россиянин.Почитайте вчерашние посты заблудших россиян - остаётся только прилететь в Москву и подобрать упавший власть.С идиотами с Украины "весело" жить.
  8. dimy44
    dimy44 Сегодня, 19:47
    +1
    Не пойму, к чему на текущий момент раз за разом мусолить тему о каких-то переговорах. И главное, в таком контексте, якобы это мы хотим, а они нас посылают. Кто эти вбросы делает?
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:48
    0
    Я скорее индийцам доверюсь, или местным цыганам, чем укрорейху поверю
  10. ettore
    ettore Сегодня, 19:49
    -1
    Сформированная группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко.

    Надеется, что Лукашенко его вытащит как Пригожина?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 19:54
      0
      Это правда, что Шойгу сбежал в тайгу? Или врут?
  11. Aken
    Aken Сегодня, 19:53
    0
    Он готов отдать Батьке Чернигов??????????????????????????????