Сформированная группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко.

С неожиданным заявлением сегодня выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Прозвучало оно после успешной миссии президента Белоруссии по переговорам с куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.Напомним, что накануне вечером пресс-служба белорусского лидера заявила, что именно после переговоров Александра Лукашенко с Пригожиным тот решил остановить продвижение колонн «Вагнера» к Москве, а сам при этом получил гарантии непреследования в уголовном плане. По некоторым данным, Пригожин убыл в Белоруссию, а подразделения ЧВК «Вагнер» вернулись в свои лагеря подготовки на территории Донбасса. Несколько десятков «вагнеровцев» (в Ростове-на-Дону и Ельце) сдались полиции добровольно, заявив, что не хотят больше состоять в ЧВК.Сегодня Данилов неожиданно для многих заявил о том, что Александр Лукашенко «может принять участие в переговорах по достижению миру между Украиной и Россией».Секретарь СНБО:При этом Данилов ничего не пишет о том, сформирована ли группа переговорщиков со стороны Украины и намерена ли Украина вообще вести переговоры.Напомним, что несколько часов назад советник главы офиса Зеленского русофоб Подоляк, разочаровавшись итоговым отказом Пригожина вести «Вагнер» на Москву, сделал выпад в адрес России, заявив, что «после случившегося 24 июня в РФ нет никакого смысла вести переговоры с Москвой». По словам Подоляка, «там не с кем разговаривать».В то же время со стороны властей РФ нет никаких заявлений о том, что сформирована некая переговорная группа, о которой заявляет Данилов.Однако хорошо известно, что страны Африки, а также Бразилия, Китай и ряд других стран выступают за то, чтобы Киев и Москва прекратили огонь и сели за стол переговоров. Украинская же сторона продолжает заявлять, что «переговоры могут быть исключительно на условиях Киева». По понятным причинам, для России такой вариант переговоров неприемлем.