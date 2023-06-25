Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов: Решения по дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер» пока нет

Обвинять бойцов ЧВК "Вагнер" в случившемся не нужно, они выполняли приказ своего командования. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, на сегодняшний день судьба "Оркестра" не определена.
В Госдуме работают над законом, который мог бы регулировать деятельность ЧВК в общем, и группы "Вагнер", в частности. По словам Картаполова, обвинять бойцов компании в случившемся не нужно, а вот к самому Пригожину и командованию группы вопросов много.
Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. (...) Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим
- приводят "Ведомости" слова генерала.
Судьбу ЧВК "Вагнер" никто предсказать не может, но запрещать компанию не будут, потому что не за что. Бойцы не должны отвечать за своих командиров. Кроме того, "Оркестр" по-прежнему является самым боеспособным подразделением, это признают даже в Минобороны. В то же время какие-то выводы будут сделаны и в том виде, в котором компания воевала при Пригожине, она существовать не будет. По мнению Картаполова, часть бойцов ЧВК "Вагнер" могут присоединиться к добровольческим формированиям и продолжить воевать против ВСУ, часть может последовать за Пригожиным, скорей всего, в Африку. Многие могут покинуть ряды компании и уйти на гражданку.
И взять их и разоружить и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. Это не нужно делать
- добавил генерал.
По мнению Картаполова, у ЧВК может смениться командование, но это вопрос очень сложный и решаться он будет в самой компании, без участия Минобороны.