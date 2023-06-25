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Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов: Решения по дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер» пока нет

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Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов: Решения по дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер» пока нет

Обвинять бойцов ЧВК "Вагнер" в случившемся не нужно, они выполняли приказ своего командования. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, на сегодняшний день судьба "Оркестра" не определена.


В Госдуме работают над законом, который мог бы регулировать деятельность ЧВК в общем, и группы "Вагнер", в частности. По словам Картаполова, обвинять бойцов компании в случившемся не нужно, а вот к самому Пригожину и командованию группы вопросов много.

Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. (...) Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим

- приводят "Ведомости" слова генерала.

Судьбу ЧВК "Вагнер" никто предсказать не может, но запрещать компанию не будут, потому что не за что. Бойцы не должны отвечать за своих командиров. Кроме того, "Оркестр" по-прежнему является самым боеспособным подразделением, это признают даже в Минобороны. В то же время какие-то выводы будут сделаны и в том виде, в котором компания воевала при Пригожине, она существовать не будет. По мнению Картаполова, часть бойцов ЧВК "Вагнер" могут присоединиться к добровольческим формированиям и продолжить воевать против ВСУ, часть может последовать за Пригожиным, скорей всего, в Африку. Многие могут покинуть ряды компании и уйти на гражданку.

И взять их и разоружить и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. Это не нужно делать

- добавил генерал.

По мнению Картаполова, у ЧВК может смениться командование, но это вопрос очень сложный и решаться он будет в самой компании, без участия Минобороны.
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89 комментариев
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  1. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 20:10
    +5
    Можно всерьез полагать, что они не знали куда и зачем идут?
    Когда писал свои предыдущие комментарии не знал, что они почти подошли к Москве.
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 20:41
      +6
      Войско взбунтовалось. Говорят , Царь не настоящий,
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 20:48
        -3
        Для таких бойких могу лишь предложить экскурс в историю.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:01
        0
        Цитата: Lemur2023
        Войско взбунтовалось. Говорят , Царь не настоящий,


        Запорожская Сечь 2.0.ЧВК Вагнер не понравилось то,что их захотели распустить и жёстко поставили вопрос или в состав МО РФ, или досвидания.Отсюда и конфликт.Для Пригожина ЧВК Вагнер это его детище к которому он прикипел всей душой,там и вольница,отсутствие какой-либо зависимости от приказов армейского начальства.С одной стороны он не может без снабжения,а с другой не хочет быть частью той критикуемой им армейской системы,вот и решил надавив таким образом решить вопрос со снабжением,при этом так чтобы без роспуска ЧВК Вагнер.

        В ответ пресс-служба Пригожина распространила такое его заявление: «„Оркестр“ хотели расформировать, мы вышли 23 июня на Марш Справедливости. За сутки мы не дошли 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон — мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

        https://svpressa.ru/war21/article/377844/


        Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. (...) Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим

        - приводят "Ведомости" слова генерала.


        Надо понимать что сбитых лётчиков они тоже не обидели.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:54
      0
      Удивляться нечему, все как всегда! Склептоманешь бутылку пива-на зону, устроишь мятеж-только вопросы....сюрреализм во плоти.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 21:02
        +2
        В таких вопросах я предпочитаю точность, и не люблю "пустого базара". Уголовное дело начинается с ущерба в 3 тыс. рублей. "Отвечаешь", что за бутылку пива можно попасть на зону?
        Судя по минусу в мой адрес, за свои слова не отвечаешь, только трепаться мастак.
        1. zloybond
          zloybond Сегодня, 21:07
          +3
          Ну у нас парень в совхозе три года отсидел за украденного барана в бытность моей молодости.... а тут.... за полтора суток условный "враг" как на параде колоннами без потерь, по нескольким направлениям прошел почти до столицы, захватил штаб военного округа, аэродром, сносил авиацию... и нет вопросов к ведомству отвечающему за оборону государства?
          Т.е. как говаривал один великий - у каждого есть ФИО, должность, звание... и к ним нет вопросов?????
          1. Комментарий был удален.
          2. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 21:20
            0
            И что? Баран разве стоит меньше 3 тыс. рублей?
          3. Авиатор_
            Авиатор_ Сегодня, 21:29
            +2
            и нет вопросов к ведомству отвечающему за оборону государства?
            Руководители этого ведомства на время беспорядков вдруг куда-то пропали. Может, им нездоровилось. Да и сейчас тоже пока молчат.
        2. Alien From
          Alien From Сегодня, 21:12
          0
          Базар-вокзал) минус не мой bully думаю большинству вполне понятен смысл моего комментария.
          1. Комментарий был удален.
  2. Deon59
    Deon59 Сегодня, 20:12
    +1
    Ну Госдума как всегда в тренде , все принимаем но не выполняем
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 20:42
      +6
      А почему у Думы вопросы только к руководству "Вагнера"!? А к МО в лице Шойгу и Герасимова вопросы отсутствуют!? Странная картина получается.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 20:53
        -1
        Ну в самом деле, у вас есть что сказать? То, что предъявлялось, в моем понимании, это достоинства и умение смотреть в будущее.
      2. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 21:10
        -1
        Цитата: Egorovich
        А почему у Думы вопросы только к руководству "Вагнера"!? А к МО в лице Шойгу и Герасимова вопросы отсутствуют!? Странная картина получается.

        Вы же пишите в сети.Писать умеете.
        Напишите в Прокуратуру,в Гос.Думу.Сделайте запрос по фактам..
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:12
    +8
    Все дело в том,что тот "Вагнер" создали именно командиры-Уткин и команда.Не будет их-не будет и того "Вагнера"
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 20:59
      +9
      Цитата: dmi.pris1
      Не будет их-не будет и того "Вагнера"


      Да без них, и Пригожина (за которым люди идут, и это надо признать) эффективность бойцов оркестра будет другая, загонят их в рамки ВС РФ, поставят своих командиров (уровня Мурадова...но может повезёт) и будет совсем другая история...

      И зачем, нужно было рушить, такую эффективную структуру ? Ведь можно было связного Суровикина поставить, дать ему реальные полномочия, связь с президентом и сейчас бы музыканты были на фронте.... а то что произошло, это трагедия для всей России.

      А ещё подавлять бунт отправили Ахмат (т.е. Шойгу за место отправки подразделении ВС РФ для разрешения конфликта, попросил своего друга Кадырова - а они большие друзья, судя по постам Рамзана и тем как он защищал Шойгу перед Пригожином) + авиацию подключили... это каким "умом" нужно обладать.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:48
        0
        Да без них, и Пригожина (за которым люди идут, и это надо признать) эффективность бойцов оркестра будет другая


        За лидерами всегда идут.За настоящими лидерами.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:13
    +4
    Не-не-не, с Махновщиной надо заканчивать, никаких ЧВК на территории России!
    А то развели тут бандитизм, соорудили ОПГ!
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:21
      +13
      Цитата: 75Сергей
      Не-не-не, с Махновщиной надо заканчивать, никаких ЧВК на территории России!
      А то развели тут бандитизм, соорудили ОПГ!

      ЧВК Вагнер нужен в том числе для защиты наших союзников в Африке от госпереворота который могут устроить американцы, армия МО не может постоянно охранять чужие страны, да и странно это они что за деньги там будут находиться? А сейчас на Украине нужны опытные бойцы, вот их и задействовали, да и когда началась СВО Донбасс и области не были в составе России уже потом вошли в состав.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 20:23
        +6
        Что значит в Африка? А как же Мексика? Про Сирию не забывайте. Там тоже долги не розданы. Ирландия?
        Вагнер - навсегда
    2. reader1964
      reader1964 Сегодня, 20:23
      +9
      ЧВК - отличный инструмент для решения внутренних и внешних вопросов. Это косвенно признал даже Верховный. И им нужна законодательная база. что ни будь должны протащить через думу.
      1. Старый сержант
        Старый сержант Сегодня, 20:36
        +5
        Цитата: reader1964
        ЧВК - отличный инструмент для решения внутренних и внешних вопросов. Это косвенно признал даже Верховный.

        Ну да, отличный инструмент, который может действовать в своих интересах. В интересах отличных от интересов того же самого президента.
        В Кремле ломают пальцы что дальше делать с Пригожиным.
        На этом, что произошло Евгений не остановится.
        Одно крайне удручает. Это произошло в самое не подходящее время, я про контрнаступление украинцев.
    3. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 21:01
      0
      ЧВК Вагнер это одна из немногих козырных карт которые были у России в этой войне. Абсолютно не понятно чего хотел добиться Пригожин своим походом на Москву. Человек он вроде не глупый,
  5. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 20:13
    +6
    "Оркестр" по-прежнему является самым боеспособным подразделением, это признают даже в Минобороны.

    И какова цена такому Минобороны, при котором ЧВК с бюджетом в миллионы подготовлена лучше кадровой армии с бюджетом в миллиарды?
    1. beybender
      beybender Сегодня, 20:22
      +10
      В ЧВК , если украдешь , можно и кувалдой по башке получить , а в Минобороны (Сердюков и баба его тому пример ) если закрысишь , то Гарант отмажет !!!
    2. dimy44
      dimy44 Сегодня, 20:25
      +11
      В ЧВК идут люди, которые не планируют делать вид, что служат, отсидеться, кто-то и обогатиться, и молодыми выйти на пенсию, там таких нет, они знают, что от них требуется и готовы к этому. Не в обиду кадровикам, вот там таких хватает.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 20:25
      +2
      Выделенные деньги Шойган прожирал ежедневно на оргиях. Хотя, может и врут.
      Поймать бы одного лампасника с Арбатского округа, да допросить.
    4. reader1964
      reader1964 Сегодня, 20:30
      +7
      древний организм мо оброс полипами и паразитами. к тому же Верховный вслух произнес выражение - паркетные г-лы. переобувание военнослужащих в лакированные туфли и фуражки а-ля латинос - весьма странный пункт в укреплении боеспособности частей.
    5. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 20:30
      +3
      И какова цена такому Минобороны, при котором ЧВК с бюджетом в миллионы подготовлена лучше кадровой армии с бюджетом в миллиарды?
      Вопрос в том кто для чего готовится и кто кому служит, а именно в ЧВК "Вагнер" боец готовится для выполнения поставленной личной задачи - выжить во всех аспектах как ментальных так и физических сохранив жизнь тому кто рядом вопреки, проявляя личные волевые качества которые у человека присутствуют от момента рождения и до ухода. Отсюда и дисциплина и многое другое что позволяет выполнить поставленную боевую задачу так что многие при слове Вагнер некоторые вздрагивают и отказываются вступать в бой с ними в виду личностных морально-психологических качеств пример ВСУ показателен не говоря о качестве работы на африканском континенте. А в МО РФ выполняют сухой приказ под влиянием служебных особенностей так сказать "корпоративной этики" воспитательного отдела подразделения и доблестного устава и т.д и т.п учитывая современные реалии МО РФ. С виду красиво (особенно музеи и средства затраченные на их постройку и не только музеев), но есть вопросы...
    6. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 20:43
      +5
      Горячку не порите. Во всем мире, везде и всегда группа профи переплюнет массу бюджетников. Это и ЧВК касается, с бюджетом они могут нанимать профессионалов высокого класса, а не заниматься учёбой с нуля. Это и на гражданке так же.
  6. Vitaly.17
    Vitaly.17 Сегодня, 20:17
    -1
    Обвинять бойцов ЧВК "Вагнер" в случившемся не нужно

    Обвинять тех, кого начали бомбить? Кто бомбил МО РФ или диверсанты ВСУ должно установить следствие. Или в Вагнер уже не люди служат.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 20:27
      +6
      Вагнеровцы сбивали самолёт разведки и вертолёты МО. Кто сжёг нефтебазу в Воронеже? Само как бы вдруг ? Или это пролетарский гнев миллиардера, негодующего на коррумпированное МО РФ?
      А что МО РФ?
      Без приказа Верховного МО ничего не делает...... Их лупят, они молчат.

      Ежу понятно, что Шойгу, пылающий ненавистью к вагнеровцам и вечерком бросаюший на них ракеты - это бред полный.

      Но кретинов у нас столько, что наверное Верховный испугался беспорядков и приказал Вагнер не трогать. Ибо Пригожин популярен.

      Хотели бы уничтожить Вагнер в лагерях отдыха--там бы и сравняли их с землёй.
      Правда вопрос-на фига нужно ? Но такие вопросы у нас не задают....

      Все привыкли объяснять эмоциями.... Типа того, что "это было потому, что эти этих не любят" - - народу таких аргументов вполне достаточно...

      Хотели бы угрохать Пригожина, таки угрохали бы без идиотских эффектов или отравили бы.....
      1. Любитель_чтения
        Любитель_чтения Сегодня, 20:34
        +3
        Ещё надо не забыть тех, кто наносил удары по шоссе, где ехали обычные мирные граждане. К счастью промазал
  7. Ythink
    Ythink Сегодня, 20:20
    -3
    И взять их и разоружить и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь.

    Оставлять частную военную компанию которая просто так получает от государства деньги, технику и людей - лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. ЧВК напоминает раковую опухоль, которая будет поедать организм Армии пылесося из нее деньги, кадры и технику.
    Показательно заявление Пригожина что он выделит семьям погибших летчиков деньги... А откуда он эти деньги взял? Из тумбочки?
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:24
      +5
      Цитата: Ythink
      А откуда он эти деньги взял? Из тумбочки?

      Африканские страны и не только платят большие деньги Вагнеру за охрану.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 20:53
        +1
        Платят за работу Вагнер согласен, но без поддержки государства с ними особо дел тоже ни кто иметь бы не стал во первых, а во вторых первоначальный "толчок " деньгами и главное вооружением однозначно государство помогает и в дальнейшем получение , обслуживание, ремонт тоже без разрешения гос.властей много не заработаешь. Поэтому в мире такого рода ЧВК намертво привязаны к своим странам. Вагнер получается гуляй поле, вчера в России не вышло, завтра какую нибудь африканскую страну на дыбы поднимут.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 20:27
      -2
      Ципа, не о том беспокоишься. Вагнер уже не далеко от Кукуева. Беги в Польшу, на клубнику.
    3. newtc7
      newtc7 Сегодня, 20:36
      +3
      Цитата: Ythink
      И взять их и разоружить и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь.

      Оставлять частную военную компанию которая просто так получает от государства деньги, технику и людей - лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. ЧВК напоминает раковую опухоль, которая будет поедать организм Армии пылесося из нее деньги, кадры и технику.
      Показательно заявление Пригожина что он выделит семьям погибших летчиков деньги... А откуда он эти деньги взял? Из тумбочки?


      Кто виноват что в армии руководит куча придурков бюрократов, а частная компания эффективна мотивирована и успешно? Разве чвк в этом виноват? Нет виновата армейская и вообще государственная система, лютая бюрократия и лютая неэффективность - обе эти системы из 19 века их нужно срочно менять пока их не порвало на части.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 20:56
        +2
        Цитата: newtc7
        Цитата: Ythink
        И взять их и разоружить и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь.

        Оставлять частную военную компанию которая просто так получает от государства деньги, технику и людей - лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. ЧВК напоминает раковую опухоль, которая будет поедать организм Армии пылесося из нее деньги, кадры и технику.
        Показательно заявление Пригожина что он выделит семьям погибших летчиков деньги... А откуда он эти деньги взял? Из тумбочки?


        Кто виноват что в армии руководит куча придурков бюрократов, а частная компания эффективна мотивирована и успешно? Разве чвк в этом виноват? Нет виновата армейская и вообще государственная система, лютая бюрократия и лютая неэффективность - обе эти системы из 19 века их нужно срочно менять пока их не порвало на части.

        Оно понятно, так ваш гуру учит. Надо вообще все прям приватизировать и Государство отменить.

        Да только насчёт "эффективности" частных компаний, которые только высасывают баксы, а ни фига не делают--знаем не по наслышке. Каждое такое крысиное гнездо даст сто очков вперёд любому министерству.
      2. Ythink
        Ythink Сегодня, 21:02
        +3
        Знаете к чему это приведет в будущем? У государства не будет Армии, а будет частная лавочка с наемниками и эффективна эта лавочка будет ровно до тех пор пока живы кадры которых эта лавочка вытянула из Армии.
        1. иван2022
          иван2022 Сегодня, 21:26
          0
          Цитата: Ythink
          Знаете к чему это приведет в будущем? У государства не будет Армии, а будет частная лавочка с наемниками и эффективна эта лавочка будет ровно до тех пор пока живы кадры которых эта лавочка вытянула из Армии.

          Ну уж теперь урок получили не слабый. Собственно говоря, ЧВК нужна только одному Пригожину. Главный выгодополучатель он.

          А что до эффективности, то ведь ничего, кроме "бла-бла" нам не известно. И Пригожин нигде не давал сравнительного анализа эффективности ЧВК и ВС.
          Понятно конечно, что за большие деньги можно вытянуть из Армии лучших....
      3. Сергий_ОСВ
        Сергий_ОСВ Сегодня, 21:28
        0
        Цитата: newtc7
        ... обе эти системы из 19 века их нужно срочно менять пока их не порвало на части.
        Обе эти системы из Вашингтона, нужно срочно обретать суверенитет.
        Слушайте внимательно Владимира Путина, он все открыто рассказывает, - а вы все шаблонами мыслите.
    4. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 20:41
      +4
      Украинцы благодарят за Бахмут, за десятки тысяч своих погибших солдат. Показательны слова Сырского перед своими солдатами, не бойтесь, там нет вагнеровцев.

      Нисколько не умаляю мужества и стойкости наших ребят из других подразделений! Но видно у украинцев есть свои пугалки.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 21:00
        0
        Цитата: Любитель_чтения
        Украинцы благодарят за Бахмут, за десятки тысяч своих погибших солдат. Показательны слова Сырского перед своими солдатами, не бойтесь, там нет вагнеровцев.

        Нисколько не умаляю мужества и стойкости наших ребят из других подразделений! Но видно у украинцев есть свои пугалки.

        Чо так? А ведь раньше у нас все писали, что " если враг хвалит- этих надо гнать"
        Ну и вот, украинцы вагнеровцев хвалят...... И дальше что?
  8. ВлР
    ВлР Сегодня, 20:20
    -2
    У них там мозгов совсем нет? Фактическая индульгенция будущим участникам мятежей: получится - хорошо, не получится - сделают глаза, как у кота из Шрека, и скажут: выполнял приказ. А должно быть в подкорке зарисано: пошёл на Москву, особенно в военное время - преступник без всяких вариантов. Тогда солдаты сами будут взбунтовавшимся командирам руки вязать,
    1. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 20:35
      -3
      "Тогда солдаты сами будут взбунтовавшимся командирам руки вязать," - круто! laughing Можно забить на приказ командира и связать его, если приказ личному составу не понравился.
  9. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 20:20
    +6
    Никого не обижали? А шесть бортов сами по себе упали?
    1. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 20:38
      -5
      Трагическая случайность. Если борты там случайно пролетали. Можно назвать это "дружественным огнем".
      1. Aken
        Aken Сегодня, 20:59
        -2
        Нельзя. Изменники послали борты воевать против народа России. Это предательство. Предатели уничтожены. Организаторы пока нет.
        1. Ivan F
          Ivan F Сегодня, 21:27
          -1
          Слишком уж вы категоричны, хотя по сути и правы. Посылать ударные машины работать по гражданским трассам, да ещё по которым эти гражданские и едут, пусть и в перемешку с Вагнерами, это преступление. Или скорее паника.
  10. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 20:21
    +4
    Цитата: А Нас Рать
    "Оркестр" по-прежнему является самым боеспособным подразделением, это признают даже в Минобороны.

    И какова цена такому Минобороны, при котором ЧВК с бюджетом в миллионы подготовлена лучше кадровой армии с бюджетом в миллиарды?

    Биатлон и парады решают. Так было ВСЕГДА. Во все времена. Неудобны и опасны успешные полководцы для дворцовых шаркунов. Как и для их хозяина. Поэтому, когда прижмет, рожу кривят, и их зовут, но при первой же возможности законопачивают обратно. Куда подальше. Или вовсе - того...
    Но народ своих героев видит. Смотрите, как "Вагнера" в Ростове провожали!
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 20:37
      -3
      Вот не надо. Это проблема человеческого материала и его отбора. Имел опыт наблюдать, когда интернациональный по составу взвод, на 96% состоял из круглых идиотов, которые не в состоянии отработать по мишеням на стрельбах. А студенты после военной кафедры показывают 85%, а не 4% от хуторских из Прибалтики и среднеазиатских из аулов.
      А в ЧВК идут те самые оставшиеся 4% которые понимают и умеют. 96% знают о себе достаточно много и соответственно не идут в ЧВК.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:25
    +3
    Цитата: СергейАлександрович
    Можно всерьез полагать, что они не знали куда и зачем идут?

    Они знали куда и зачем идут: кто-то из них даже отказался. Вопросы не к ним, а к Государственной Думе, к руководству страны и самого оркестра.1) Нет закона регулирующего деятельность ЧВК; 2) У нас в стране образовалась частная армия, которая по приказу своего куратора готова свергнуть законно избранную власть; 3) Президент, правительство, МО, ФСБ, что не знали к чему всё шло?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 21:51
      0
      Бездоказательно.
      Восстание Петроградского гарнизона, принесшее победу Февральской революции, началось с бунта в запасном батальоне лейб-гвардии Волынского полка.
      Законодательное оформление не гарантия, по историческому опыту.
      А вот по пункту 3-му действительно есть вопросы.
      С того момента, когда Пригожин объявил, что отстраненный Мизинцев будет в руководстве ЧВК, возникли серьезные сомнения в адекватности происходящего. Для меня стало ясно, что ЧВК перестаёт соответствовать возлагаемым на него задачам.
  12. Виктор Грищенко
    Виктор Грищенко Сегодня, 20:26
    +5
    Руководство ЧВК должно быть под контролем ГРУ
    1. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 20:32
      0
      Это да. Если ЧВК будут курироваться соответствующим ведомством,то никаких проблем с ними не будет. А вот плюсы,из-за не принадлежности к офф. госструктурам будут. Только нужен умелый контроль.
    2. alystan
      alystan Сегодня, 20:49
      +1
      Будто их не контролировали? Это уже вопрос к работе спецслужб и, в частности, к ГРУ.
  13. Million
    Million Сегодня, 20:30
    +1
    В Минобороны кадровые изменения не планируются?На самом высоком уровне.
    После произошедшего,доверия и уважения к ним мало.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 21:05
      -1
      Цитата: Million
      В Минобороны кадровые изменения не планируются?На самом высоком уровне.
      После произошедшего,доверия и уважения к ним мало.


      Хе... хе... что это вы так сбились? Самый высокий уровень-это самый, а вовсе не МО. Придуряться то здесь не надо. Не в телестудии....

      За 23 года в высшей власти кадровые изменения не планируются? У нас же главный политический лозунг какой? - "А за кого ещё?" То есть на 100 миллионов вроде ни одного. Таки валяйте дальше так же, только без вопросов об изменениях в МО.
  14. newtc7
    newtc7 Сегодня, 20:31
    -2
    Проблемой является сам Картаполов и такие как он а не ЧВК Вагнер
  15. igorra
    igorra Сегодня, 20:31
    -1
    Самый прикол состоит в том, что противодействовали мятежу эфэсбешники, менты и гражданская власть, а где в это время было руководство МО и начальник ГШ? Ещё больший прикол будет, что мятеж понадобился для снятия Шойгу и Герасимова. В свете того, что генералу тылового обеспечения за ущерб в 300 с лишним лямов дают условный срок, начинаешь думать, что Сердюкову не зря дали звезду Героя.
  16. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 20:33
    -2
    ЧВК путинского розлива это позор страны. У америкосов тоже есть конторы для грязных делишек, но они никогда не давали им даже десятую часть той власти и публичного резонанса как в России. Кто нибудь вообще знает вот так сходу кто руководит американской Academi, она же бывшая Xe Services, она бывшая Blackwaters? То и оно! Контора тихо выполняет что приказывают и не вякает лишнего на целый свет. УЧИТЕСЬ!
    1. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 20:44
      +1
      "Кто нибудь вообще знает вот так сходу кто руководит американской Academi, она же бывшая Xe Services, она бывшая Blackwaters? То и оно!" - так и у нас никто не знает кто Вагнером руководит. Все думают что Пригожин, а на деле другой человек. А Пригожин всего лишь пиар менеджер.
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 20:54
        -5
        Ога, офигенный пиар нам устроила Вагнер на весь мир. Теперь и враги и союзники сомневаются что власть хоть что то контролирует в стране с ядерным вооружением. Когда америкосы выступят с предложением с гуманитарной военной спецоперацией в России для охраны ядерных ракет от таких рулевых думаю ВСЕ в том числе и Китай такое поддержат.
        1. уже москвич
          уже москвич Сегодня, 21:18
          +1
          Не выступят . Президенты США вообще не имеют доступа к ядерному чУмадану . Там кто-то другой этим заведует .
          1. Sergej1972
            Sergej1972 Сегодня, 21:45
            0
            Имеют. Все федеральные силовые структуры в США подчинены Президенту.
        2. Ivan F
          Ivan F Сегодня, 21:34
          0
          "Ога, офигенный пиар нам устроила Вагнер на весь мир." - ну себе Вагнер офигенный пиар устроил, поставил на уши весь мир. Так что ценность ребят даже выросла. И в том,что заинтересованные люди попытаются их себе заполучить, можно не сомневаться. Посмотрим что сделает батька.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:09
      -2
      Цитата: ДушаРоссии87
      У америкосов тоже есть конторы для грязных делишек, но они никогда не давали им даже десятую часть той власти и публичного резонанса как в России.

      Я ж говорю, самое забавное в ципсоте, что они просто нифига не знают. Для сравнения - частные компании поселки из пулеметов расстреливали в США, а не в России, и бомбардировочную авиацию применяли против собственных граждан - в США, а не в России.
      https://dzen.ru/a/W2P5UjY5rwCpqHns
      И ЧВК в США напрямую подотчетны Пентагону.
      Основной доход бойцов Academi получают от участия в различных вооруженных конфликтах, около 90% прибыли фирмы получает по контрактам с правительством США. Каждый день один наемник из Academi стоит США $1200 (для сравнения: солдат регулярной армии — всего $150–190).
  17. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 20:39
    +4
    До сих пор никакой информации и комментариев о (от) МО и НГШ....
  18. LeoL00
    LeoL00 Сегодня, 20:43
    0
    Каков же этот Пригожин редкостный имбицил. Он вообще-то на что расчитывал, интересно? Подставил людей, за ним пошедших, а они и пошли, как бараны, радует только, что не все пошли и что сам Пригожин - лицо штатское, хоть мундир не загадил.
    Вообще-то на территории России не должны действовать ни какие ЧВК. Применение силы на территории России должно быть только правом государственных органов, всё остальное - просто бандитизм, чем бы они ни руководствовались.
  19. Vlad Gor
    Vlad Gor Сегодня, 20:43
    +5
    Ответ Андрея Картаполова осторожный и правильный. Ломать не строить. Ломать много ума не надо. В Вагнере 40 тыс. бойцов и их всех надо пристроить. Кто хочет уменьшить одномоментно боевую армию на 40 тыс. чел.? Кем и чем вы их замените в СВО? Амбиций у политиков и генералов много, на них нужен Сталин. Почему Путин сам не занимался разруливанием ситуации, а попросил это сделать Лукашенко??? Где были и чем занимались Шойгу и Герасимов??? В этой истории много грязи и вранья.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 21:47
      0
      25 тысяч вроде бы. Думаю, теперь точно будет меньше.
  20. alystan
    alystan Сегодня, 20:46
    0
    В Госдуме работают над законом, который мог бы регулировать деятельность ЧВК в общем, и группы "Вагнер", в частности.

    Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим...

    Похоже поставлена задача без всяких "или". Подписываешь - все хорошо, иначе же катись...
  21. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:01
    +2
    А вот к Госдуме, ТРИДЦАТЬ ЛЕТ принимающей, да так и не принявшей закон о ЧВК - вопросы ЕСТЬ. И в военное время это зовется саботаж, ваше счастье, что у нас не военное положение, а то вот как раз Картаполов со всем "думским комитетом по обороне" - на именно это обвинение - наработал, нет?
  22. faterdom
    faterdom Сегодня, 21:05
    +1
    А когда в Госдуме то собирались выслушать Пригожина, то вдруг передумали ( ведь это не актуально, г-н Володин, так ведь?) не хотят ли часть вины за произошедшее на себя возложить?
    Или, упаси Боже, нынешняя Госдума вовсе не независимая законодательная ветвь власти? Потому как независимый Верховный совет расстрелял из танков демократ Ельцин? С помощью военнослужащих, присягавших служить народу, а не ему лично?
    Может "Ельцин-центр" для начала закрыть-таки, господа депутаты? А то у народа как-то запуталось все, где предатели, кто предатели? Сказали что есть такие, а кто именно - пока не сообщили.
  23. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:05
    +3
    Как показало время ЧВК отличный инструмент, который справляется с поставленными задачами. К чему лукавить - при освобождении Сирии основную и самую трудную работу на земле выполнял Вагнер (хвалили, показывали по телеку и медали вручали другим). В Бандерлогии оркестранты выступили тоже на отлично. То что Пригожин соскочил с катушек, не делает саму идею порочной. ЧВК нужны, особенно для выполнения государственных задач и отстаивания государственных интересов за пределами государства. Спрос на услуги Вагнера тому подтверждение. Надеюсь среди принимающих решения есть здравомыслящие люди и "не выплеснут младенца вместе с водой".
  24. al3x
    al3x Сегодня, 21:06
    +1
    Лётчиков вместе с техникой положили, но они не обижаются и семьи их тоже не в обиде, Пригожин ведь на 50 лямов расщедрился. Считаю, что те кто это сделал должны быть наказаны и сам зачинщик тоже.
  25. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 21:06
    0
    Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. (...) Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим

    Картаполов выжил из ума да и только. Как это никого не обижали? Они захватывали штабы, аэропорт, разоружали охрану этих объектов!
    Разбили дорожное покрытие.
    Они угрожали министру обороны и начальнику генерального штаба!
    Но главное они сбили 5 вертолетов! Сбили самолет ИЛ22 и погибли люди! Наши пилоты. А их убийц не хотят судить и даже берут в армию?? Как это понимать? Что одним можно убивать других, а другим нет? А где же закон? У убитых есть семьи. Кто ответит за их гибель? Твоего папу убил человек который вон идет в форме военного по улице с наградами? Он никого не обижал? Если бы это были наши отцы и наши сыны и дочери?
    С ЧВК нужно будет разобраться. Это факт. Они изменники.
  26. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 21:10
    0
    "Центры набора ЧВК «Вагнер» возобновили работу"
    https://www.gazeta.ru/army/news/2023/06/25/20742494.shtml
    Мое мнение относительно ЧВК не изменилось. Наемники. В советское время было их прозвище-"Дикие гуси". Незаконная по нашим законам. А, гарант и не знал. "Кто платит, тот и заказывает музыку." Причину мятежа надо искать в финансовой сфере. Частная армия бросила вызов государству. Первые результаты мы уже увидели.
    ЧВК "Вагнер" на слуху. А, сколько еще у нас ЧВК?
  27. Луенков
    Луенков Сегодня, 21:12
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    Цитата: Lemur2023
    Войско взбунтовалось. Говорят , Царь не настоящий,


    Запорожская Сечь 2.0.ЧВК Вагнер не понравилось то,что их захотели распустить и жёстко поставили вопрос или в состав МО РФ, или досвидания.Отсюда и конфликт.Для Пригожина ЧВК Вагнер это его детище к которому он прикипел всей душой,там и вольница,отсутствие какой-либо зависимости от приказов армейского начальства.С одной стороны он не может без снабжения,а с другой не хочет быть частью той критикуемой им армейской системы,вот и решил надавив таким образом решить вопрос со снабжением,при этом так чтобы без роспуска ЧВК Вагнер.

    Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. (...) Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим

    - приводят "Ведомости" слова генерала.


    Надо понимать что сбитых лётчиков они тоже не обидели.

    Автобус с гражданскими сам разобрался? Как и не МО обеспечило обстрел Шебекино...
  28. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:12
    0
    ждем выступление Пу что бы объяснил что это было ! и желательно без воды !
  29. Луенков
    Луенков Сегодня, 21:13
    -1
    Цитата: Bingo
    А вот к Госдуме, ТРИДЦАТЬ ЛЕТ принимающей, да так и не принявшей закон о ЧВК - вопросы ЕСТЬ. И в военное время это зовется саботаж, ваше счастье, что у нас не военное положение, а то вот как раз Картаполов со всем "думским комитетом по обороне" - на именно это обвинение - наработал, нет?

    Нв ровном месте бунт... не иначе...
  30. Федька
    Федька Сегодня, 21:17
    +1
    Делов Сердюков натворил, ну очень старался развалить армию. Мой полк ВДП расформировал после чеченских КТО. В У нас в городе закрыл три военных училища. А теперь создают новые полки ,дивизии. А офицеров где взять . Шайтан.
  31. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 21:26
    -1
    Пригожин и руководство ЧВК, поднявшее мятеж в ответственный момент СВО - безусловно виновны.
    Но Путин, Шойгу и Кремль в целом несут такую же вину. Сами создали ЧВК, ок, для действий за границей - это нормально. Но развести кучу ЧВК внутри страны - это бред, это начало разрушения государства.
    Наш президент вообще сам себе противоречит либо не смотрит ТВ? где его пропагандисты льют такую дичь.
    Лично я, посмотрев ТВ сегодня, понял, что Пригожин победил и мятеж удался. А президент испугался и пошел на уступки. После этого не удивительно, что зерновые сделки происходят, в Стамбуле договор с "преступным государством" и т.д. Слишком большая тяга к сомнительным договорнякам - слабость лидера.
  32. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 21:30
    0
    Збс! Сбили 6 вертолетов и один самолет. Погибли 12 пилотов, по ходу движения колонны чвк вступала в боестолкновения.
    В Воронеже заявили о повреждении 19 домов из-за перестрелки при движении бойцов «Вагнера»

    Утром 24 июня, после объявления Пригожиным «похода на Москву», ЧВК «Вагнер» блокировала Ростов и взяла под контроль военные объекты города. Техника начала выходить в ночь на 25 июня. Мэр сообщил о повреждении 10 тыс. кв. м дорог
    И это только то о чем написано в сми

    Они никого не обидели и к ним нет претензий)))
  33. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:32
    0
    они выполняли приказ своего командования
    где-то я это уже слышал
  34. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:37
    0
    Allen die diesen Mist lesen, der noch immer die Schuld für diese
    Eskalation bei Prigochin suchen und wie dieser "Schreiberling"
    mit seinen unausgegorenen Thesen versucht zu untermauern,
    empfehle ich den heutigen Artikel aus der , Pravda.Ru von
    Wadim Gorschenin und Oleg Artyukov!!

    Dieser Beitrag ist nicht nur sehr lesenswert und informativ,
    sondern zeichnet endlich auch ein völlig anderes Bild, als
    das, was das Verteidigungsministerium und andere Kreise
    versuchen dem Bürger (immer noch !!) vorzugaukeln...!!
    Wenn man DAS liest, dann weiß man nicht nur warum
    und wodurch Prigochins "Marsch der Gerechtigkeit" ausgelöst,
    wurde, sondern auch warum er - auch für den Präsidenten
    der russischen Föderation mehr als hoch notwendig war und
    nach wie vor ist...!!!

    https://www.pravda.ru/politics/1850647-chvk_vagner_itogi_marsha_spravedlivosti/
  35. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 21:44
    0
    Нельзя их разгонять, да и не разгонят, поставят кого нить для проформы зицпредседателем, а Пригожин будет просто из тени командовать.
    Вагнеры дают результат и воюют очень эффективно, у них дураков не держат и после 10й ошибки и полного неумения командовать на генеральский пансион не отправляют.
  36. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 21:50
    0
    Гораздо важнее решение по министерству обороны, которого тоже пока нет и уже наверняка не будет.
    А ведь и довели ситуацию до кризиса тамошние чиновники, и приказы на обстрелы и бомбёжку колонн без них не обошлись.