Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов: Решения по дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер» пока нет

Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. (...) Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим

И взять их и разоружить и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. Это не нужно делать