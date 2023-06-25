Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев: Атака ЧВК «Вагнер» с территории Белоруссии станет для компании последней

По поводу заявлений о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на нашу территорию со стороны Республики Беларусь. Хочу всех заверить, что ситуация в Северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой

Атака ЧВК "Вагнер" Украины с территории Белоруссии станет для бойцов компании последней, украинская армия уничтожит "Оркестр". С таким заявлением выступил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, возглавляющий также и стратегическое командование "Север".В Киеве не исключают, что ЧВК "Вагнер" переберется в Белоруссию вслед за Пригожиным, после чего предпримет попытку атаковать Украину с белорусской территории, ударив на Киев. Однако, как заявил Наев, это станет для "Вагнера" самоубийством, поскольку ВСУ готовы к отражению любого наступления. По словам генерала, войска группировки "Север" создали на границе с Белоруссией линию обороны, которую очень трудно преодолеть.- завил генерал.Наев подчеркнул, что "доблестные" воины ВСУ готовы дать "достойный ответ" любому противнику, который попытается атаковать со стороны Белоруссии.Ранее о том, что ЧВК "Вагнер" может атаковать со стороны Белоруссии, куда отправился Евгений Пригожин, заявил экс-начальник Генштаба ВС Великобритании, член Палаты лордов Ричард Даннат. По его словам, куратор "Оркестра" сохранил вокруг себя боеспособные силы и может атаковать Киев, нанеся удар с белорусской территории. На Западе не исключают, что все произошедшее в России является операцией российских спецслужб.