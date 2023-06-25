Военное обозрение
Войти Регистрация

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев: Атака ЧВК «Вагнер» с территории Белоруссии станет для компании последней

35
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев: Атака ЧВК «Вагнер» с территории Белоруссии станет для компании последней

Атака ЧВК "Вагнер" Украины с территории Белоруссии станет для бойцов компании последней, украинская армия уничтожит "Оркестр". С таким заявлением выступил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, возглавляющий также и стратегическое командование "Север".


В Киеве не исключают, что ЧВК "Вагнер" переберется в Белоруссию вслед за Пригожиным, после чего предпримет попытку атаковать Украину с белорусской территории, ударив на Киев. Однако, как заявил Наев, это станет для "Вагнера" самоубийством, поскольку ВСУ готовы к отражению любого наступления. По словам генерала, войска группировки "Север" создали на границе с Белоруссией линию обороны, которую очень трудно преодолеть.

По поводу заявлений о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на нашу территорию со стороны Республики Беларусь. Хочу всех заверить, что ситуация в Северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой

- завил генерал.

Наев подчеркнул, что "доблестные" воины ВСУ готовы дать "достойный ответ" любому противнику, который попытается атаковать со стороны Белоруссии.

Ранее о том, что ЧВК "Вагнер" может атаковать со стороны Белоруссии, куда отправился Евгений Пригожин, заявил экс-начальник Генштаба ВС Великобритании, член Палаты лордов Ричард Даннат. По его словам, куратор "Оркестра" сохранил вокруг себя боеспособные силы и может атаковать Киев, нанеся удар с белорусской территории. На Западе не исключают, что все произошедшее в России является операцией российских спецслужб.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
35 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian
    ian Сегодня, 21:06
    +9
    То есть со стороны России Вагнер давил ВСУ видимо потому, что они поддавались. А вот со стороны Белоруссии поддаваться уже не будут....
    А вот с тем что за теми фокусами которые нам показывают, происходит какая то непонятная нам игра, тоже есть подозрения. Какими то неестественными выглядят события последних дней, если опираться на ту информацию, которую нам показывают....
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:11
      +2
      Цитата: ian
      То есть со стороны России Вагнер давил ВСУ видимо потому, что они поддавались. А вот со стороны Белоруссии поддаваться уже не будут....

      Так там ВС РФ подпирали вагнеров. По-моему, нет загадки, что Вагнер с ВСУ не сладит один, каким бы умелым он не был. ВСУ раздавят массой.
      1. Neige Lobof
        Neige Lobof Сегодня, 21:30
        +1
        Какая масса?! Там терроброновские гопники и алкаши до 25 к. Для оркестра так себе противник.
        1. МДП
          МДП Сегодня, 21:41
          +1
          Только не понятно зачем идти на Киев. Наиболее выгодно бить по западной Украине. Тем самым оттягивая силы на себя и перекрывая 80-90% всех поставок оружия
        2. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 21:43
          0
          Не думаю, что для ВСУ будет проблемой перебросить под Киев тысяч 50 бойцов с бронетехникой.
  2. hiller
    hiller Сегодня, 21:07
    +11
    Мерзавец и предатель. Выпускник Московского общевойскового училища. Но, к сожалению, "в семье не без урода", еще и сырский . Верёвка по обоим плачет.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:38
      +4
      Цитата: hiller
      Выпускник Московского общевойскового училища.

      Выпустился в 1991. Кого он предал? СССР? Таких предателей и у нас пруд пруди.
  3. al3x
    al3x Сегодня, 21:09
    +9
    Да не пустит к себе батька это войско, пока все на законодательном не утрясут с дальнейшей судьбой ЧВК. Он мужик хитрый, ему такой подарок точно не нужен.
    1. Pivot
      Pivot Сегодня, 21:32
      +5
      Да как раз батька и даст им официальный статус.
    2. сергей фонов
      сергей фонов Сегодня, 21:49
      0
      Пригожин открывает для Батьки прекрасные перспективы в Африке.
  4. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 21:12
    +7
    Они с сырским следующие кандидаты на получение черепно-мозговой травмы
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 21:15
    +7
    Конечно, сбудутся слова Наева, особенно, после «уничтожения ЧВК Вагнер в Артемовске», он что серьезно верит, что несёт?(((
    Есть, хорошая русская поговорка: «испугал, ежа голым задом!»
    1. Neige Lobof
      Neige Lobof Сегодня, 21:28
      +3
      Оркестр это 100 к отборных солдат со всего мира и лучшие кадры РФ покинувшие ВС . Они уже зажмурили турецкий, амерский и хранцузский спецназ и в Сирии и в Африке. Если оркестр концентрированно ударит с Севера 50тю к своих бойцов которые находятся,в России, то вряд ли их остановит терробороновский сброд и срочники. ИМХО.
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 21:37
      +2
      Думаю да: для компашки Наева после атаки "Вагнера" вторая уже не потребуется! laughing
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:54
      0
      Вы аккуратней. Без шапказакидательства,пожалуйста. Мы все над ВСУ смеялись. А теперь, сами через это проходим. Ядерное оружие- есть. Квадрокоптеров- нет. А наев пусть себе тявкает. У него с момента выпуска из ВОКУ было время подумать- кому и где служить. Но видимо,дача под Киевом лучше,чем где то на Севере России. Вырусь он. И точка. У моего друга батя отказался хохлам служить и из теплого Киева уехал на Урал,по квартирам мыкались. Потом жилье дали. Каждый сам для себя выбор сделал,по совести. А время- рассудит.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:16
    +7
    Короче, любое событие в России - неизбежно оборачивается для Дикого Поля очередной зрадой)))
  7. Владимирский
    Владимирский Сегодня, 21:17
    +2
    Блин, зараза, догадливый. А как все гладко шло......
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 21:17
    +2
    А, наева в Бахмуте не было? То-то не отстояли...
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 21:29
      +1
      Поэтому и голос подал... с задних рядов всегда виднее.)
  9. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 21:20
    +1
    не говори "гоп-пока не перепрыгнешь" yes .....такие как "ты и остальные" много кричали и угрожали и что теперь!? засунул бы свой свинячий язык в такую даль,чтоб не пахло в будующем. "идёт слух-что ЭТО многоходовочка была-так пишет Телеграф" что Вагнер пойдет на Куев с Белоруссии yes (каждая "утка" имеет место и жизнь на существование) wassat
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 21:42
      0
      Я тоже так думала о "многоходовочке"... Шойгу с Герасимовым притихли, как будто воды в рот набрали, Бастрыкин утром 24-ого завёл дело, а к вечеру по словам Пескова, дал задний ход, да и Темнейший с итоговой речью не выступил, похоже в МО грядут перемены...
  10. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 21:21
    +1
    Сергей напрягся. Ну "будем посмотреть" что будет с костяком Вагнера, разойдутся или все же батька приберёт к рукам Дмитрия и его людей. Как бонус к уже полученному ТЯО, это было бы для него не плохо.
  11. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 21:22
    +5
    Атака ЧВК "Вагнер" Украины с территории Белоруссии станет для бойцов компании последней, украинская армия уничтожит "Оркестр".

    Ага, оно и видно, особенно когда Сырский отправляя свою банду в атаку под Бахмутом, напутствует их, что вагнеров там нет. laughing
  12. Neige Lobof
    Neige Lobof Сегодня, 21:24
    +1
    Скорее для этого пяточка это станет последний бой. украинец там имеет не более 20 к терробороны и срочников. Для оркестра это ни о чем, а там хоть до Крещатика.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:24
    0
    Поживём увидим, пока Батько не вступил в войну.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:24
    +2
    Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев: Атака ЧВК «Вагнер» с территории Белоруссии станет для компании последней
    . Много громких слов и тех, кто любит их говорить.... пустые людишки.
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:29
    +1
    Тут уже даже работницы швейного производства высказались)))
    Один пошивщик труселей из Петушков спрашивает, что ему делать, а то мятеж Пригожина провален))) Народ уже посоветовал ему готовиться к пожизненному lol
    Но вообще, больше всего радуют во вчерашней ситуации белки-истерички, которые привычно ломанули скупать авиабилеты, и сейчас скулят, чтоб им вернули деньги))) Даже неизвестно, кто забавнее - те, что с пустой вилкой на гербе, или те, что с синими трусами на палке?
    1. Above_name
      Above_name Сегодня, 21:40
      0
      "Но вообще, больше всего радуют во вчерашней ситуации белки-истерички, которые привычно ломанули скупать авиабилеты, и сейчас скулят"
      И долляры
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:29
    +1
    Наев делая такие воинственные заявления знает что с территории Белоруссии на Киев сухопутного удара не будет ,разве что украинский освободительный корпус у Пригожина появится под таким флагом
    .Тогда ой.
  17. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:32
    0
    По поводу заявлений о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на нашу территорию со стороны Республики Беларусь. Хочу всех заверить, что ситуация в Северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой

    - завил генерал.
    У страха глаза велики...
  18. AVA77
    AVA77 Сегодня, 21:33
    +1
    С чего вообще все взяли что Батьке в Белоруссии нужны ЧВК тем более после их выкрутасов. Почему решили что Батька вообще собирается в открытую закусится с Украиной тем более из за вагнера. Откуда пойдёт финансирование и снабжение. По моему это фигня какая то, но не на 100% по теории вероятности.
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 21:35
      0
      Вот оттого и безопасно наевым всяким делать такие заявления - отвечать-то за свои слова скорее всего не доведется.
  19. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 21:35
    +1
    Серьёзное заявление высокопоставленного должностного лица, ага. Очень по стилю напоминает аналогично смелое заявление Зеленского. После того, как, услышав заявление Путина о том, что тот пока не планирует мочить Зелю - вылез из бункера и начал хвастаться своей смелостью супротив Путина.
  20. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 21:41
    +1
    На Западе не исключают, что все произошедшее в России является операцией российских спецслужб.
    Очень может быть.
  21. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:43
    -1
    "о том, что ЧВК "Вагнер" может атаковать со стороны Белоруссии, куда отправился Евгений Пригожин, заявил экс-начальник Генштаба ВС Великобритании, член Палаты лордов Ричард Даннат. По его словам, куратор "Оркестра" сохранил вокруг себя боеспособные силы и может атаковать Киев, нанеся удар с белорусской территории.
    И, это прекрасно!