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В МИД Израиля готовы вынести дипломатический выговор послу Украины за его слова «об аморальной политике израильского правительства»

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В МИД Израиля готовы вынести дипломатический выговор послу Украины за его слова «об аморальной политике израильского правительства»

Впервые за последние несколько лет МИД Израиля готовит вызов иностранного посла не просто для вручения ноты протеста, а для вынесения дипломатического выговора. И послом этим является диппредставитель Киева Евгений Корнийчук.


Напомним, что ранее Корнийчук позволил себе несколько выпадов в адрес правительства и премьера Израиля. Сначала посол Украины потребовал от израильского кабмина отреагировать на слова Владимира Путина о Зеленском как о «позоре еврейского народа». Тогда же Корнийчук «пригрозил» тем, что супруга Зеленского «может отказаться от визита в Израиль».

После этого Корнийчук начал с удвоенной силой требовать от израильских властей начать поставки Украине оружия, «встав на сторону Киева и демократии». Через несколько дней после этого выступил Биньямин Нетаньяху, заявив о том, что Израиль поддерживает Украину, при этом имея прочные связи с Россией, и в целом сохраняет нейтралитет. По словам израильского премьера, он не станет поставлять оружие Украине, так как не хочет, чтобы оно в итоге оказалось в руках Ирана.

Корнийчук решил, что после этого можно перейти к новым словесным атакам на правительство Израиля, и назвал израильскую политику «аморальной». По его словам, «отказ от поставок оружия Украине – это отказ поддержать демократию и одновременная поддержка агрессивной войны со стороны России».

Посол Украины:

Израильские власти скрываются за демагогией о нейтралитете и формируют связи с РФ. В действительности предполагаемый как бы нейтралитет израильского правительства – это явно пророссийская позиция.

МИД Израиля отреагировал, дав понять, что такие заявления со стороны иностранного посла недопустимы. Израильские эксперты говорят о том, что дело может закончиться тем, что посла Корнийчука МИД Израиля «предложит» Киеву отозвать.
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6 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 21:30
    +2
    Холопы наезжают на богоизборанных? Это как?
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 21:43
      +1
      Не так, если судить по современным Украинским учебникам то Боги отчитывают своих богоизбранных питомцев. yes
  2. ettore
    ettore Сегодня, 21:39
    +3
    Через несколько дней после этого выступил Биньямин Нетаньяху, заявив о том, что Израиль поддерживает Украину, при этом имея прочные связи с Россией, и в целом сохраняет нейтралитет.

    Поддерживайте, только когда хoхлы начнут решать "еврейский вопрос", спасать вас будет некому.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:41
    0
    Израильские власти скрываются за демагогией о нейтралитете и формируют связи с РФ. В действительности предполагаемый как бы нейтралитет израильского правительства – это явно пророссийская позиция.
    В(на) Украине только израильских миротворцев не хватало...
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:45
      0
      Учитывая то, как эффективно действуют "израильские миротворцы", можно заверять, что если они там окажутся, то Украина начнёт кончаться намного быстрее.
  4. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 21:48
    0
    Навнрное в Израиле просто еще живы узники концлагерей. А вообще Израиль сильно боится помощи со стороны России Ирану и не такой он и нейтральный как его изображают. В Сирии они очень активно бомбят Дамаск и нам мешают наводить порядок. Правильно будет назвать Израиль очень "условно нейтралтным".