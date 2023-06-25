В МИД Израиля готовы вынести дипломатический выговор послу Украины за его слова «об аморальной политике израильского правительства»

Израильские власти скрываются за демагогией о нейтралитете и формируют связи с РФ. В действительности предполагаемый как бы нейтралитет израильского правительства – это явно пророссийская позиция.

Впервые за последние несколько лет МИД Израиля готовит вызов иностранного посла не просто для вручения ноты протеста, а для вынесения дипломатического выговора. И послом этим является диппредставитель Киева Евгений Корнийчук.Напомним, что ранее Корнийчук позволил себе несколько выпадов в адрес правительства и премьера Израиля. Сначала посол Украины потребовал от израильского кабмина отреагировать на слова Владимира Путина о Зеленском как о «позоре еврейского народа». Тогда же Корнийчук «пригрозил» тем, что супруга Зеленского «может отказаться от визита в Израиль».После этого Корнийчук начал с удвоенной силой требовать от израильских властей начать поставки Украине оружия , «встав на сторону Киева и демократии». Через несколько дней после этого выступил Биньямин Нетаньяху, заявив о том, что Израиль поддерживает Украину, при этом имея прочные связи с Россией, и в целом сохраняет нейтралитет. По словам израильского премьера, он не станет поставлять оружие Украине, так как не хочет, чтобы оно в итоге оказалось в руках Ирана.Корнийчук решил, что после этого можно перейти к новым словесным атакам на правительство Израиля, и назвал израильскую политику «аморальной». По его словам, «отказ от поставок оружия Украине – это отказ поддержать демократию и одновременная поддержка агрессивной войны со стороны России».Посол Украины:МИД Израиля отреагировал, дав понять, что такие заявления со стороны иностранного посла недопустимы. Израильские эксперты говорят о том, что дело может закончиться тем, что посла Корнийчука МИД Израиля «предложит» Киеву отозвать.