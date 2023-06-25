Показаны кадры уничтожения прямой наводкой российским танком двух бронемашин ВСУ в Макаровке на Времевском выступе

Российские военные в очередной раз делом опровергают заявления украинского командования о том, что населённый пункт Макаровка на Времевском выступе «находится под полным контролем ВСУ». Напомним, что ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ якобы не только взяли Макаровку под полный контроль, но и «отбросили российские войска существенно южнее».
«Привет» Маляр и всему украинскому военно-политическому руководству «шлёт» экипаж танка 136-й бригады ВС РФ из той самой Макаровки. «Полный контроль» ВСУ оказался таким, что российский танк спокойно выехал на одну из улиц этого села и прямой наводкой расстрелял две единицы бронетехники украинских войск.
Бронемашины ВСУ доставили десант в Макаровку, расположившись посреди улицы – без маскировки и прикрытия со стороны расчётов ПТРК. Танк Т-80 136-й бригады первым выстрелом всего с нескольких десятков метров заставил гореть одну из бронемашин противника. Съёмки осуществлялись с беспилотника.
Затем он (танк) развернулся, продолжая направлять пушку в сторону противника. Совершая движение в обратном направлении, был произведён следующий выстрел, который поджёг вторую единицу бронетехники ВСУ, «контрнаступающего» под Времевкой уже больше трёх недель.
В итоге у ВСУ за несколько секунд минус две единицы техники и минус несколько бойцов штурмового подразделения.