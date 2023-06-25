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Госсекретарь США поддержал слова Байдена о том, что председатель КНР - «диктатор»

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Госсекретарь США поддержал слова Байдена о том, что председатель КНР - «диктатор»

Американская администрация решительным образом доказывает, что о чём-либо договариваться с ней – бессмысленно и бесперспективно. Очередное доказательство тому сегодня привёл госсекретарь США Энтони Блинкен, который несколько дней назад совершал визит «мира» в Пекин, после которого утверждал, что его поездка «помогла продвинуться по целому ряду вопросов».


Не успел Блинкен долететь обратно до Вашингтона, как его непосредственный начальник Байден, назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это вызвало негативную реакцию в Китае, в МИД которого отметили, что президент США делает деструктивные заявления, которые не ведут к улучшению отношений.

Теперь американские журналисты поинтересовались у Блинкена, что тот может сказать по поводу данной президентом США в отношении китайского председателя характеристике. И Блинкен откровенно заявил о фактической поддержке Байдена.

Госсекретарь США:

Президент (назвав Си Цзиньпина диктатором) выразился ясно. Я работаю на него (Байдена) уже больше 20-ти лет. И он говорит от нашего имени.

Таким образом, глава Госдепа США констатировал, что полностью разделяет оценки Байдена в адрес человека, которому буквально несколько дней назад жал руку, улыбался и обещал «разрядку в отношениях».
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31 комментарий
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 22:04
    +4
    С властями США договариваться -- себя не уважать! am
  2. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 22:07
    +4
    начальник всегда прав!
    Начальству виднее

    Блинкен эти правила не нарушит, stop даже если у начальника маразм
    1. frruc
      frruc Сегодня, 22:18
      +4
      Госсекретарь США поддержал слова Байдена о том, что председатель КНР - «диктатор»

      Было бы странным, если бы он не поддержал старого Бидона, они же все как бы едины.
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 23:52
        0
        Цитата: frruc
        Было бы странным, если бы он не поддержал старого Бидона, они же все как бы едины.
        Дело не в поддержке патрона (слушал Николая Вавилова), а в том, что китайцы отправили Блинкена в известном направлении (разумеется дипломатично). Тот позвонил патрону (Биону), тот рассвирипел и брякнул со злости. Потом прилетел Блинкен ну и подпел Бидону.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 22:35
      +5
      Цитата: Reptiloid
      Блинкен эти правила не нарушит, даже если у начальника маразм

      good

      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 22:47
        0
        Что смешное wassat для меня, Александр? Блинкен поехал договариваться, старался.. ..... А бидон уже и позабыл тему, как один без уч ителя остался laughing ...... все зачеркнул wassat Зачем ездить тогда было lol
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 22:07
    +3
    Президент (назвав Си Цзиньпина диктатором) выразился ясно. Я работаю на него (Байдена) уже больше 20-ти лет. И он говорит от нашего имени.
    Байден говорит с ошибками, значит стало быть в государственном секретаре Энтони Блинкене ошибка ?! Ведь государственный секретарь составляет речи для него (Байдена) при проведении официальных встреч глав государств, выступлениях перед изберателями, проведении интервью журналистами и пр. Как ни крути, а также с кем не говори ... "Секретаршу" в отпуск... бессрочный request
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 22:32
      0
      Госсекретарь США не составляет речи для президента. Госсекретарь США это аналог министра иностранных дел. Строго говоря, в США все министры именуются секретарями.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 22:37
      +1
      Цитата: oppozite28
      Байден говорит с ошибками, значит стало быть в государственном секретаре Энтони Блинкене ошибка ?!

      Вокруг Байдена 4 группы влияния. Блинкен из одной.
      Остальные его слегка не любят. Вот и подставили.
      Подсунули Байдену текст про диктатора Си.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 22:54
        0
        Цитата: Alex777
        ......Вокруг Байдена 4 группы влияния. Блинкен из одной.
        Остальные его слегка не любят. Вот и подставили.
        Подсунули Байдену текст про диктатора Си.

        Вы думаете, бидон сам по себе не может ерунду сказать? У него бывали отступления, то о жене, то о своих болезнях, или фантазии о своём возрасте. 207 лет и больше....
  4. Обычный
    Обычный Сегодня, 22:08
    +9
    Обычные гангстеры в костюмах, не более. Беглые каторжане, убийцы и воры не могут дать здоровое потомстве там, куда они бежали от преследований и уничтожили коренное население. У нас стул в Третьяковке стоит старше их страны.
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:09
    +6
    И как они хотят выстраивать отношения с Китаем, какой смысл туда ездить? До этого ввели санкции против министра обороны Китая за покупку Су-35 и потом ещё удивляются почему с ними не хотят встретиться, говорят что санкции для встречи с министром обороны США не помеха.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:11
    +4
    Может США из зависти это делают или всё таки из тупости и наглости.
  7. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 22:17
    +3
    Байден - мощный! angry Сразу чувствуется, лидер мировой сверхдержавы.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:17
    +2
    А у госсекретаря разве должно быть мнение, отличающееся от мнения Президента?
    Если вдруг Президентом станет Блинкен, тогда может попытаться своё видение продвигать во внешней политике. Но, кто ж ему и на посту Президента США это позволит?
    1. alystan
      alystan Сегодня, 22:57
      0
      А у госсекретаря разве должно быть мнение, отличающееся от мнения Президента?

      Конечно же нет.

      Это у президента может быть любое мнение, особенно у Байдена. Который то хвалил его за итоги его визита в КНР, то нелестно отозвался и готовит отправить вслед за ним в Китай чиновника по климатическим вопросам. И после всего этого еще и приравняв Председателя КНР к диктаторам, Байден принудил и Блинкена с этим его мнением согласиться...

      И как Блинкен после этого будет дальше работать в качестве Госсекретаря?

      А Байдену что, завтра же, он как ни в чем не бывало, позвонит Си Дзиньпиню и придумает что-нибудь в свое оправдание. Как и в том случае, когда он с легкостью назвал Путина убийцей, а потом просто об этом "позабыл".
  9. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 22:20
    0
    Сегодня диктатура управляет США, Канадой, Евросоюзом, Японией и т.д. Заявленная властями в этих странах демократия является не более, чем фиговым листом.
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:23
    +3
    Необходима настоящая диктатура- диктатура пролетариата!!!! Даешь Советы Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов!
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 23:11
      0
      Настоящая демократия и есть диктатура пролетариата, то есть народовластие, а в США фальшивая, буржуазная демократия, которая защищает интересы правящего класса.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 23:29
        0
        Цитата: Николай Иванов_5
        Настоящая демократия и есть диктатура пролетариата, то есть народовластие, а в США фальшивая, буржуазная демократия, которая защищает интересы правящего класса.

        И в РФ тоже. К сожалению. С небольшой примесью советского прошлого.
        Но осталось совсем чуть-чуть. Скоро "рожденные в СССР" закончатся в силу неумолимого хода времени и.........
  11. gyn
    gyn Сегодня, 22:29
    +2
    все гораздо проще - янки не дураки, прекрасно понимают, что поездка была напрасной и вообще блинкина откровенно опустили, так что терять им просто нечего
  12. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 22:38
    +2
    Судя по всему, товарищи из Пекина напихали матрасам в дорогу три пакета дуль с кукишами и отправили восвояси, дав в руки бумажный розовый фонарик. Не договорились короче. winked
  13. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 22:42
    +1
    Это т.Си диктатор?
    Это я- диктатор. Ещё и сочувствующий КПСС. Волюнтарист бешеный. Профкома на меня
    нету! Сварщики нашего СЗ- не дадут соврать. hi
  14. alystan
    alystan Сегодня, 22:42
    +1
    Госсекретарь США поддержал слова Байдена о том, что председатель КНР - «диктатор»

    Какую только позу Энтони не принимал во время своего недавнего визита в Китай?
    Похоже после возращения оттуда Байден поставил его в еще более неприглядную позу (?!)
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 22:55
      0
      В современных штатах очень любимы и популярны эти неприглядные позы для всех.
  15. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 22:46
    +2
    Госсекретарь США поддержал слова Байдена о том, что председатель КНР - «диктатор»

    Очень хорошо! Китайцы и через 1000 лет это не забудут и не простят.
  16. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:55
    0
    А до этого тот же Байден во всеуслышание назвал Путина убийцей.

    Географическая удаленность США от всех горячих точек, сильная армия, сиюминутная безнаказнность - кому угодно вскружит голову
  17. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 23:12
    0
    Blinken je nácek, co si přeje světovou válku. On velmi nenávidí Čínu a Rusko, protože Amerika má holí zadek!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 23:12
      0
      Блинкен — , который хочет мировой войны. Он очень ненавидит Китай и Россию, потому что у Америки голая задница!
  18. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 23:40
    +1
    Ну, пусть Си тоже назовет Байдена диктатором yes
    А так, были достигнуты договоренности, что Китаю продадут бизнес в Германии , связанный с морскими перевозками, то есть серьезные уступки за счёт европейских партнёров. Будем посмотреть
  19. Aken
    Aken Сегодня, 23:50
    0
    Какой же он диктатор? Он же Генеральный секретарь. Или пыиндосняня не понимает разницы?