Госсекретарь США поддержал слова Байдена о том, что председатель КНР - «диктатор»

Президент (назвав Си Цзиньпина диктатором) выразился ясно. Я работаю на него (Байдена) уже больше 20-ти лет. И он говорит от нашего имени.

Американская администрация решительным образом доказывает, что о чём-либо договариваться с ней – бессмысленно и бесперспективно. Очередное доказательство тому сегодня привёл госсекретарь США Энтони Блинкен, который несколько дней назад совершал визит «мира» в Пекин, после которого утверждал, что его поездка «помогла продвинуться по целому ряду вопросов».Не успел Блинкен долететь обратно до Вашингтона, как его непосредственный начальник Байден, назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это вызвало негативную реакцию в Китае, в МИД которого отметили, что президент США делает деструктивные заявления, которые не ведут к улучшению отношений.Теперь американские журналисты поинтересовались у Блинкена, что тот может сказать по поводу данной президентом США в отношении китайского председателя характеристике. И Блинкен откровенно заявил о фактической поддержке Байдена.Госсекретарь США:Таким образом, глава Госдепа США констатировал, что полностью разделяет оценки Байдена в адрес человека, которому буквально несколько дней назад жал руку, улыбался и обещал «разрядку в отношениях».