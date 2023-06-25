Власти Польши и Литвы заявляют об усилении охраны границ «из-за перехода в Белоруссию Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Нам нужны срочные меры по усилению безопасности границы. Мы считаем, что Путин и Лукашенко могут действовать очень странно и непредсказуемо.

Польские власти распорядились «в срочном порядке» усилить охрану границы с Белоруссией. Об этом сообщает польская пресса со ссылкой на военно-политическое руководство страны.В сообщении говорится, что такое решение принято «из-за возросших рисков для Польши в связи с переходом в Беларусь Евгения Пригожина и подразделений ЧВК «Вагнер». Это притом, что речь шла о переходе в Белоруссию только самого Пригожина.Информацию по вопросу границы подтвердил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступивший в эфире польского телевидения.Моравецкий:Одновременно с этим президент Литвы Гитанас Науседа так же заявил об принятии мер по усилению охраны границы на белорусском участке.Литовские паблики и вовсе пишут о том, что «Вагнер» «может попытаться взять под контроль Сувалкский коридор». Откровенно говоря, давно от Вильнюса и Варшавы не было слышно «страшилок» о Сувалкском коридоре, и вот они снова появились «в эфире».