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Власти Польши и Литвы заявляют об усилении охраны границ «из-за перехода в Белоруссию Пригожина и ЧВК «Вагнер»

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Власти Польши и Литвы заявляют об усилении охраны границ «из-за перехода в Белоруссию Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Польские власти распорядились «в срочном порядке» усилить охрану границы с Белоруссией. Об этом сообщает польская пресса со ссылкой на военно-политическое руководство страны.


В сообщении говорится, что такое решение принято «из-за возросших рисков для Польши в связи с переходом в Беларусь Евгения Пригожина и подразделений ЧВК «Вагнер». Это притом, что речь шла о переходе в Белоруссию только самого Пригожина.

Информацию по вопросу границы подтвердил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступивший в эфире польского телевидения.

Моравецкий:

Нам нужны срочные меры по усилению безопасности границы. Мы считаем, что Путин и Лукашенко могут действовать очень странно и непредсказуемо.

Одновременно с этим президент Литвы Гитанас Науседа так же заявил об принятии мер по усилению охраны границы на белорусском участке.

Литовские паблики и вовсе пишут о том, что «Вагнер» «может попытаться взять под контроль Сувалкский коридор». Откровенно говоря, давно от Вильнюса и Варшавы не было слышно «страшилок» о Сувалкском коридоре, и вот они снова появились «в эфире».
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30 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:17
    +2
    Значит не один Пригожин в Белоруссию поехал.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:32
      +4
      Поживём увидим.Может что задумали.
    2. Borik
      Borik Сегодня, 22:32
      +5
      Я думаю тут ещё одна комбинация была проведена этим маршем на Москву. Всколыхнулась ли всякая мутногрязная пена наших либирастов в поддержке Пригожина (типа к вооруженной смены власть в России) Путин сказал что никого за этот поход привлекать из "Оркестрантов" не будут. А вот тех кто из чиновников намеревался поддержать Пригожина надо взять за интимные места и немного прищемить их. Похоже все тут было спланировано за исключением непредвиденных жертв.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:40
        +1
        Цитата: Borik
        А вот тех кто из чиновников намеревался поддержать Пригожина надо взять за интимные места и немного прищемить их. Похоже все тут было спланировано за исключением непредвиденных жертв.

        Я что кто то поддержал из чиновников?
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 22:51
        +1
        Цитата: Borik
        Я думаю тут ещё одна комбинация была проведена этим маршем на Москву.

        Путин не мог вмешаться в противостояние Пригожина и Шойгу, а после этого шоу получил возможность убрать фанерного маршала и иже с ним.
  2. Serg 122
    Serg 122 Сегодня, 22:18
    +3
    У страха глаза велики. Но пусть побаиваются, может со временем и мозг заработает...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:22
    +2
    Пригожина на западе во время " бахмутской мясорубки " распиарили дальше некуда.А теперь сами боятся.Да и Рыбаря по утрам на западе почитывают,он вроде первый эту пургу вкинул, сославшись что это его подписчики написали,ещё когда вагнеровцы начали поворачивать.Ужос.А с кувалдометром Пригожин вдвойне ужос.Подкину для тройного ужоса- они в плен брать не будут !А может и будут, но выборочно.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 23:04
      +1
      Многоходовочка..
      Вагнерам передают подлодки и уже шведы под ударом. Не пшеки.
      Цель-захват архивов нобел комитет. Там расписано :кто когда за сколько и против кого давали премии. Кого кинули.
      Конец "толерантности и транспорентности". Все взятки и тп связанные соглашения.
      Они все равно нейтралитет отменили
  4. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 22:25
    +6
    Ничего они не боятся. Это лишний повод нагнетать антироссийскую истерию. Пропаганда. И под это усиливать армию
  5. Shtilric
    Shtilric Сегодня, 22:27
    +4
    Ничего, пусть ляхи потрясутся...Не все им тявкать из-за угла.
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:29
    +3
    Польские власти распорядились «в срочном порядке» усилить охрану границы с Белоруссией ... такое решение принято «из-за возросших рисков для Польши в связи с переходом в Беларусь Евгения Пригожина и подразделений ЧВК «Вагнер»

    С одной стороны, вроде как изгой, опальный мятежник, чуть ли объявленный персоной нон грата в родной стране
    А с другой стороны, целая страна (и немалая страна, и весьма агрессивная к тому же!) не на шутку разволновалась из-за наличии возле её границ этого самого мятежника
    Не могу назвать причину, но почему-то доставляет удовольствие это читать)
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:31
    +1
    Боятся, *****!!! bully
    .................................................................
  8. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 22:32
    -1
    А может так оно и задумывалось изначально?
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:32
    0
    Зачем нужно брать Сувалкский коридор?
    Зачем нужно напасть на Литву и Польшу?
    А Литва и Польша ведь могут просто выкопать ров вдоль всей границы. Шириною с Днепр и глубиною со Святого Матаса. Это меньше, чем выкопанное Чёрное море.
    И смогут спокойно больше не волноваться.
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 22:34
    0
    Моравецкий:

    Нам нужны срочные меры по усилению безопасности границы. Мы считаем, что Путин и Лукашенко могут действовать очень странно и непредсказуемо.
    Какие меры ? Чего меры ? Длины, ширины, веса, измерения окружности ? Временные меры такие как секунда, час , сутки , декада, год, пятилетка, десятилетие, столетие ? what Польская ментальность и попытки проявления умения прочитать мысли и поведение Лукашенко и Путина на расстоянии по версии премьер-министра г-ва Польша Матеуша Моравецкого не дай Бог никому. belay Удачно как бойцы ЧВК "Вагнер" прокатились в Ростов-на-Дону, сжалось аж у Моравецкого и Ко в том числе два бенефициара из МО РФ good drinks
  11. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 22:36
    0
    Надо слух пустить что все кто с Пригожиным ходил на Москву в Беларусь поедут. Киев броситься северную границу укреплять.
  12. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 22:37
    +1
    "гиена описалась" laughing ....а что так? Вы ведь считаете,что вас Ната защитит в случае конфликта!? Да ни кому вы уже не нужны будете-когда мы придем yes
  13. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 22:40
    0
    Зассали. Вагнеровцев как чертей уже бояться западники. И это правильно. Теперь будут как на сковородке сидеть каждый день.
  14. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:44
    0
    Цитата: Borik
    Путин сказал что никого за этот поход привлекать из "Оркестрантов" не будут

    А буквально за несколько часов до этого говорил про нож в спину и предательство
    Откуда взяться уверенности, что завтра не прозвучит что-то ещё? Отменяющее все накануне сказанное?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 22:55
      +2
      С Эрдоганом так же было: нож в спину и пособники террористов, а теперь не разлей вода. Рэджеп даже помощь предложил в борьбе с Пригожиным
    2. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 23:06
      0
      А он не сказал - "Пригожин и Вагнер". Это уже все остальные, сами для себя стали додумывать,что он имел ввиду. В этом и вся интрига, что не названо ни одно имя. И нож это в спину или ход фигурой, пока не понятно.
  15. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 22:54
    0
    Нужно чтобы вагнеры побегали вдоль РБ-УА границы, чтобы ВФУ побольше войск оттянуло туда с фронта.)))
  16. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 22:57
    +1
    Интересно, что с руководителем Вагнера Уткиным станет. Он в инфополе почти не появлялся, но, в начале июня, как конфликт с чеченами начался, вышел и записал обращение, с согласием встретиться и поговорить. Он их люто ненавидит
    1. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 23:13
      0
      Видео на каком-то тг. канале мелькнуло - в Ростове стоит машина Ахмата и они спокойно общаются с Вагнерами. Что интересно перерыл все каналы на которых мог это видеть, и пока не нашел.
      А что будет... ну кто его к себе перетянет с его костяком группы, тот и получит хороший бонус.Первый ход я так понимаю за Батькой. Будем смотреть, как дальше события развиваться будут.
  17. sdivt
    sdivt Сегодня, 23:02
    0
    Цитата: Alister Kroulegg
    С Эрдоганом так же было: нож в спину и пособники террористов, а теперь не разлей вода

    Вы на что сейчас намекаете? Что это у нас традиция такая, чтобы стать "не разлей-вода", надо вначале "нож в спину"?
  18. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 23:07
    +1
    Вот и пусть поляки и недобалты в мокрых и грязных штанах ходят! Пусть трепещут. Теперь пшеки заткнуться Батьку пугать .! Надо у их границ музыку Вагнера laughing через громкоговоиители
  19. Камрад
    Камрад Сегодня, 23:08
    -1
    А я вот опять не пойму, что нам мешает найти одного этнического поляка, который недоволен своим правительством (или просто за деньги) и организовать в информпространстве Польский Добровольческий Корпус (по аналогу с РДК) и под его флагами отправить вагнеров в рейд по территории Польши плюс обстреливать какое-нибудь польское Шебекино. Подскажите, что нам мешает это сделать?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 23:16
      +1
      Беларусы так и ждут конфликта с Польшей. Ну-ну. Григорьич не зря тактическое яо попросил. Беларуси сейчас лучше сидеть тихо и не отсвечивать
  20. sdivt
    sdivt Сегодня, 23:17
    0
    Цитата: Ivan F
    А он не сказал - "Пригожин и Вагнер". Это уже все остальные, сами для себя стали додумывать

    Цитата господина Пескова:
    Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. Он уйдет в Белоруссию.
    Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России

    Такие фразы можно толковать как-то двояко?
    Хотя да, для любителей теорий заговора - тут раздолье, согласен)
  21. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 23:39
    0
    А что, ЧВК ведь не армия государства, если "случайно" куда-то войдёт и немножко там постреляет, с Кремля взятки гладки! "Пригожин сошёл с ума!" и всего-то делов)
    Набрать побольше зеков, самых отмороженных - и вперёд, кошмарить пшеков. А там у них много "вкусного": склады вооружений для скакуасов, лагеря подготовки всушников, ремонтные базы, аэродромы... Пора бы гиену наказать.