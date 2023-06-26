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Зеленский и Байден обсудили события 24 июня в России в ходе телефонного разговора

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Зеленский и Байден обсудили события 24 июня в России в ходе телефонного разговора

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что провёл телефонный разговор с американским президентом. Из заявления самого Зеленского стало ясно, что основной темой разговора стали события, которые происходили в России 24 июня и были связаны с действиями ЧВК «Вагнер» и её куратора Евгения Пригожина.


Каких-либо подробностей в этом плане Зеленский не разглашает, однако вполне понятно, что в Киеве на «марш» «Вагнера» делали серьёзную ставку, пытаясь воспользоваться событиями в России как минимум для того, чтобы осуществить прорыв фронта в зоне боевых действий. Никакого прорыва фронта добиться не удалось.

В итоге разговор с Байденом перетёк в традиционный вариант «просьб о поддержке Украины».

Обсудили продолжающееся контрнаступление Украины. Президент Байден подтвердил твёрдую и непоколебимую поддержку со стороны США в области безопасности, экономики, гуманитарной сфере.

По словам Зеленского, «мир должен давить на Россию активнее, чтобы добиваться возобновления международного порядка».

Также Зеленский дал понять, что одной из тем во время телефонного разговора стали грядущие поставки истребителей F-16 Украине.

Глава киевского режима:

Нужно в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите нашего неба.

Зеленский выразил благодарность Байдену за поставки ЗРК Patriot.

Информацию о телефонном разговоре глава США и Украины подтверждает и Белый дом.
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10 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:20
    +1
    По словам Зеленского, «мир должен давить на Россию активнее, чтобы добиваться возобновления международного порядка».

    Давилка не выросла!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:32
      +2
      Зеле больше нечего сказать нового - только попрошайничество и стоны чтобы на Россию давили и принуждали к сдаче. А что он ещё может сказать?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 06:36
        +1
        Nexcom hi, ну например, - "Байден капут нихт шиссен".)))
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:40
          0
          laughing

          Ропот 55 hi

          Ему Хозяин такое не позволит сказать - сразу порвёт на мелкие части.
          А нацики и свидомые - добавят.
          так что Зеле надо ооочень аккуратно высказываться ....
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:41
      0
      Егоза hi, и так уже 11 пакетов давилок на вводили. То что такая страна как Иран получал десятилетия мы по ускоренной программе за год.
  2. 9PA
    9PA Сегодня, 06:37
    +2
    Весь мир уже понял, нам русским (я бурят) вообще все по барабану. Война так война, мобилизация так мобилизация, умирать так умирать, убивать так убивать, переворот так вообще ура хоть в дуло танку заглянуть. А самая радость кого нибудь с рублевки линчевать
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 06:40
      +3
      Цитата: 9PA
      А самая радость кого нибудь с рублевки линчевать

      Было бы неплохо...
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:44
    +1
    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что провёл телефонный разговор с американским президентом. Из заявления самого Зеленского стало ясно, что основной темой разговора стали события, которые происходили в России 24 июня

    laughing На эту новость только хохмить хочется. Зеленский звонит Байдену:


    Пы.Сы. Представление закончилось, а бурление говн продолжается...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    0
    Обсудили продолжающееся контрнаступление Украины.
    Значит контрнаступление все таки идет? А то в киевской компании уже сами запутались, что говорить западным СМИ и кураторам. То "начали", то "прощупываем", то "формируем"... И конечно "«мир должен давить на Россию активнее..." с дежурными просьбами (клянченьем) оружия и самолетов. Суть телефонных переговоров Зеленского с Байденом или кем-то другим уже можно и не раскрывать, т.к. они идентичны по своей сути.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:57
    0
    Из заявления самого Зеленского стало ясно, что основной темой разговора стали события, которые происходили в России 24 июня и были связаны с действиями ЧВК «Вагнер» и её куратора Евгения Пригожина.
    Поседели, слюни по пускали. request