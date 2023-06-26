Зеленский и Байден обсудили события 24 июня в России в ходе телефонного разговора

Обсудили продолжающееся контрнаступление Украины. Президент Байден подтвердил твёрдую и непоколебимую поддержку со стороны США в области безопасности, экономики, гуманитарной сфере.

Нужно в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите нашего неба.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что провёл телефонный разговор с американским президентом. Из заявления самого Зеленского стало ясно, что основной темой разговора стали события, которые происходили в России 24 июня и были связаны с действиями ЧВК «Вагнер» и её куратора Евгения Пригожина.Каких-либо подробностей в этом плане Зеленский не разглашает, однако вполне понятно, что в Киеве на «марш» «Вагнера» делали серьёзную ставку, пытаясь воспользоваться событиями в России как минимум для того, чтобы осуществить прорыв фронта в зоне боевых действий. Никакого прорыва фронта добиться не удалось.В итоге разговор с Байденом перетёк в традиционный вариант «просьб о поддержке Украины».По словам Зеленского, «мир должен давить на Россию активнее, чтобы добиваться возобновления международного порядка».Также Зеленский дал понять, что одной из тем во время телефонного разговора стали грядущие поставки истребителей F-16 Украине.Глава киевского режима:Зеленский выразил благодарность Байдену за поставки ЗРК Patriot.Информацию о телефонном разговоре глава США и Украины подтверждает и Белый дом.