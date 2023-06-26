Зеленский и Байден обсудили события 24 июня в России в ходе телефонного разговора

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что провёл телефонный разговор с американским президентом. Из заявления самого Зеленского стало ясно, что основной темой разговора стали события, которые происходили в России 24 июня и были связаны с действиями ЧВК «Вагнер» и её куратора Евгения Пригожина.
Каких-либо подробностей в этом плане Зеленский не разглашает, однако вполне понятно, что в Киеве на «марш» «Вагнера» делали серьёзную ставку, пытаясь воспользоваться событиями в России как минимум для того, чтобы осуществить прорыв фронта в зоне боевых действий. Никакого прорыва фронта добиться не удалось.
В итоге разговор с Байденом перетёк в традиционный вариант «просьб о поддержке Украины».
Обсудили продолжающееся контрнаступление Украины. Президент Байден подтвердил твёрдую и непоколебимую поддержку со стороны США в области безопасности, экономики, гуманитарной сфере.
По словам Зеленского, «мир должен давить на Россию активнее, чтобы добиваться возобновления международного порядка».
Также Зеленский дал понять, что одной из тем во время телефонного разговора стали грядущие поставки истребителей F-16 Украине.
Глава киевского режима:
Нужно в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите нашего неба.
Зеленский выразил благодарность Байдену за поставки ЗРК Patriot.
Информацию о телефонном разговоре глава США и Украины подтверждает и Белый дом.