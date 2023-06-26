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В КГБ Белоруссии назвали места расположения лагерей подготовки боевиков для вторжения в республику

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В КГБ Белоруссии назвали места расположения лагерей подготовки боевиков для вторжения в республику

Запад продолжает готовить террористов для вооруженного мятежа на территории Белоруссии, лагеря подготовки боевиков располагаются в соседних с республикой странах, включая Украину. Об этом заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.


Западные страны не оставляют попыток совершить переворот в республике, подготавливая вооруженное нападение на Белоруссию, но белорусские силовики готовы к таким действиям. По словам Бычека, КГБ республики предпринимает необходимые меры для нейтрализации угрозы, у террористов шансов нет.

КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации угрозы

- заявил силовик.

Представитель КГБ подчеркнул, что в Минске знают все лагеря подготовки боевиков, расположенные на Украине, в Польше и Литве, а также всех западных инструкторов, обучающих террористов.

(...) подготовка террористов ведется на базе спецподразделений, включая воинскую часть «Гром» в Польше, Союз стрелков Литвы, СБУ на Украине. Затем боевики готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в республику

- добавил Бычек.
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11 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:22
    0
    в Минске знают все лагеря подготовки боевиков, расположенные на Украине, в Польше и Литве,

    Вот туда Вагнер и направят.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:26
      +1
      ...если только ЧВК не расформируют по приказу свыше для перестраховки в связи с прошедшими событиями...
      Батьке наверно тоже не с руки держать у себя подразделение которое может перестать подчиняться и поведёт себя непредсказуемо.
      1. 2112vda
        2112vda Сегодня, 06:38
        0
        Под видом расформирования сделают переподчинение. В субботу была разыграна многоходовка для провокации и вскрытия замаскированных деятелей "пятой и шестой колонн". Всё это прошло весьма успешно. Тех кто клюнул "на дурачка" ждут "весёлые времена и масса острых ощущений". Сразу же ведь было видно что "мятеж" какой-то не мятежный.
        1. Николай310
          Николай310 Сегодня, 06:49
          0
          Кто-то с 14го года до сих пор не наигрался в ХПП?

          Не слишком ли жирно для выявления каких-то там колонн отдавать на гибель Ил-22???

          Да и есть место,где эти колонны вычислить было гораздо проще:ПМЭФ,к примеру. Со всеми этими приватизаторами и прочими "встраивателями в рыночек"
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:34
      -4
      Цитата: Егоза
      Вот туда Вагнер и направят.

      Для особо одарённых. Лукашенко принимает Пригожина, а не его банду. У Лукашенко оружием обладать может только государство. Тем более, после 20-го года. В 90-х уголовные банды КГБ просто мочил наглухо и всё. А если будет у Батьки понты кидать, КГБ РБ Пригожина в лесу закопает.
    3. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 06:42
      +1
      Цитата: Егоза
      Вот туда Вагнер и направят.

      Зачем людей терять?
      Передали же Бацьке ядерные заряды!.. wink
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:35
    -1
    На Пригожина молиться не стоит ,может он был просто чьей-то пешкой.Мы многое не знаем.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:36
      0
      ...и, скорее всего, и не узнаем в ближайшее время...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 06:54
        0
        Nexcom.Всё зависит как решат наверху.В эпоху всепроникающего тырнета информацию не скрыть о исчезновении из медийного поля.Ранее или позже всё будет известно.Не думаю что кто то ,кроме служб не записал номера бизнес джетов вылетавших из Москвы накануне " поворота " Пригожиным.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:58
          0
          tralflot1832, ИМХО подготовят расширенную официальную легенду и будут ее гнать в СМИ и тырнете.
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:56
    0
    Представитель КГБ подчеркнул, что в Минске знают все лагеря подготовки боевиков, расположенные на Украине, в Польше и Литве, а также всех западных инструкторов, обучающих террористов.

    У Бацьки сила воли на принятие решений есть? ТЯО сейчас будет? Эти крысиные норы, ой... лагеря подготовки известны? Как раньше крыс и/или тараканов изводили, травили/заражали одну особь, она шла в логово - заражала иных.
    Какого-нибудь боевика отловить (легенд много, хоть в баре или борделе), насыпать ему в трусы "Новичка" или Цезия-137 и выпустить...