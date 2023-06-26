В КГБ Белоруссии назвали места расположения лагерей подготовки боевиков для вторжения в республику

КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации угрозы

(...) подготовка террористов ведется на базе спецподразделений, включая воинскую часть «Гром» в Польше, Союз стрелков Литвы, СБУ на Украине. Затем боевики готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в республику

Запад продолжает готовить террористов для вооруженного мятежа на территории Белоруссии, лагеря подготовки боевиков располагаются в соседних с республикой странах, включая Украину. Об этом заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.Западные страны не оставляют попыток совершить переворот в республике, подготавливая вооруженное нападение на Белоруссию, но белорусские силовики готовы к таким действиям. По словам Бычека, КГБ республики предпринимает необходимые меры для нейтрализации угрозы, у террористов шансов нет.- заявил силовик.Представитель КГБ подчеркнул, что в Минске знают все лагеря подготовки боевиков, расположенные на Украине, в Польше и Литве, а также всех западных инструкторов, обучающих террористов.- добавил Бычек.