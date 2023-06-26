Военное обозрение
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В ночное время суток взрывы прогремели на объектах противника в Одессе и Сумской области

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В ночное время суток взрывы прогремели на объектах противника в Одессе и Сумской области

В ночное время суток российские войска продолжили нанесение ударов по тыловым районам противника. Сообщается о том, что на южном направлении были применены ударные дроны типа «Герань», а также крылатые ракеты «Калибр» морского базирования.


Около двух часов ночи стали раздаваться первые взрывы. Прогремели они в Одессе.

По некоторым данным, поражены объекты противника на военном аэродроме в окрестностях Одессы, а также объекты, связанные с деятельностью штаба ВМС Украины.

Также в течение ночи воздушная тревога объявлялась в северных регионах Украины. Сирены тревоги звучали в Сумской, Черниговской, Киевской областях. Потом тревога распространилась и на центральную часть – на Полтавскую и Черкасскую области.

Известно о прогремевших взрывах в Сумской области, на одном из расположенных в регионе военных объектов. По некоторым данным, это объект подготовки личного состава так называемой «гвардии наступления».

Ночные удары по объектам в тыловых регионах Украины продолжаются уже несколько недель подряд. Серия, как видно, продолжилась и минувшей ночью.
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4 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 06:37
    +1
    Ну вот и отлично. ВВС свою часть работы продолжает делать. Обработка врага продолжается - и расслабляться на нашей стороне тоже никто не собирается. Цели военных действий остаются неизменными.
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:38
    0
    Тревожные слухи идут о форсировании Днепра в районе Антоновского моста. Пишут что уже есть плацдарм , всу перебрасывает подкрепление . Авиация по каким то причинам отработать не может.
    Что там по факту?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:53
      0
      Про авиацию и Анторовский мост..Ну ,это как всегда-сложность с проведением команд до исполнителей,глушится связь итд..Но опять же.Это все от блогеров.Форсирование Днепра надо было ожидать
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 06:39
    0
    Гори, гори ясно!
    Чтобы не погасло!.. am