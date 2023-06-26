В ночное время суток взрывы прогремели на объектах противника в Одессе и Сумской области

В ночное время суток российские войска продолжили нанесение ударов по тыловым районам противника. Сообщается о том, что на южном направлении были применены ударные дроны типа «Герань», а также крылатые ракеты «Калибр» морского базирования.
Около двух часов ночи стали раздаваться первые взрывы. Прогремели они в Одессе.
По некоторым данным, поражены объекты противника на военном аэродроме в окрестностях Одессы, а также объекты, связанные с деятельностью штаба ВМС Украины.
Также в течение ночи воздушная тревога объявлялась в северных регионах Украины. Сирены тревоги звучали в Сумской, Черниговской, Киевской областях. Потом тревога распространилась и на центральную часть – на Полтавскую и Черкасскую области.
Известно о прогремевших взрывах в Сумской области, на одном из расположенных в регионе военных объектов. По некоторым данным, это объект подготовки личного состава так называемой «гвардии наступления».
Ночные удары по объектам в тыловых регионах Украины продолжаются уже несколько недель подряд. Серия, как видно, продолжилась и минувшей ночью.