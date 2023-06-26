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Британская пресса: Европа намерена через три года получить прототип зенитной системы, способной сбивать гиперзвуковые ракеты

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Британская пресса: Европа намерена через три года получить прототип зенитной системы, способной сбивать гиперзвуковые ракеты

Европа намерена в кратчайшие сроки разработать систему защиты от гиперзвукового оружия, современные противоракетные системы, стоящие на вооружении армий стране НАТО, с такой угрозой бороться не в состоянии. Об этом пишет The Daily Telegraph.


Созданием новой противоракетной системы займется ведущий европейский разработчик и производитель ракет компания MBDA. Предварительная договоренность достигнута уже с четырьмя странами Европы, которые хотели бы в ближайшие годы получить защиту от гиперзвуковых ракет. Несмотря на заявления Киева о том, что украинская ПВО якобы чуть ли не десятками сбивает российские гиперзвуковые "Кинжалы", на самом деле защиты от них нет, это признают и в США, и в Европе.

По данным британского издания, в разработке новой противоракетной системы примут участие четыре страны: Германия, Италия, Франция и Нидерланды. Возможно, что в дальнейшем к ним присоединятся еще какие-нибудь государства Европы, но на данный момент предварительный договор заключен только с ними.

Технологии в области гиперзвука развиваются. MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций и вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз

- заявил исполнительный директор Эрик MBDA Беранже.

По планам компании, на создание прототипа ракетной системы, способной поражать гиперзвуковые цели, отводится три года. О дальнейших планах пока ничего не сообщается.

На сегодняшний день только Израиль заявил о создании системы ПВО, способной перехватывать гиперзвуковое оружие. Как заявили в компании Rafael Advanced Defense Systems, в основе нового комплекса лежит "уникальная" технология, имеющаяся только у Израиля.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:47
    +1
    Сначала надо сделать гиперзвуковую мишень и научится её сбивать.Алгоритмы алгоритмами ,а железяка летящая на гиперзвуке,да ещё в ЗРК это совсем другое.А то придётся врубать режим Патриота - разрядить установки посредством пуска всех зенитных ракет.Сделать они сделают ,вопрос когда.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:48
    +1
    Иметь намерение получить и реально получить вовсе не одно и то же....
    Посмотрим...

    зы Как это стыкуется с их заявлениями что Пэтриоты успешно сбивают наши гиперзвуковые ракеты ??? ну они же об этом трындели вовсю. Или все-таки признались что не сбивают ? laughing
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:51
    +3
    Через 3 года - прототип. Еще через 7 - действующий макет, еще через 10 лет - начнут серийное производство по цене 10 миллиардов долларов за штуку.
    А наши ученые к тому времени придумают какую-нибудь новую "бяку".
    Вперед и с песней!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:57
    +2
    Европа намерена в кратчайшие сроки разработать систему защиты от гиперзвукового оружия
    Разработать гиперзвуковое оружие Европе ума не хватает, а вот систему защиты решили разработать на раз. И на все отводят 3 года. С другой стороны кто помешает через три года по примеру Израиля заявить, что создали? Пойди проверь, если только не прилетит реальный "Кинжал" и не расставит все точки над I.