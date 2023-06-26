В КНДР вышел доклад, где говорится о повышении США рисков ядерной войны на Корейском полуострове

На Корейском полуострове и в его акватории войска США систематически проводят военные учения совместно с армией Южной Кореи. При этом масштабы учений всё больше возрастают и всё больше превращаются в безрассудные.

ЦТАК (Центральное телеграфное агентство КНДР) опубликовало материал, в котором рассматриваются действия США на Корейском полуострове и в отношении непосредственно Северной Кореи. В материале представлен доклад Института американских исследований, который работает при министерстве иностранных дел КНДР.В докладе говорится, что ситуация на Корейском полуострове остаётся напряжённой, при этом Вашингтон предпринимает новые попытки повысить уровень этой напряжённости. В частности, отмечено, что через президента Южной Кореи США реализуют политику военного давления на Пхеньян, повышая риски ядерной войны.Из доклада:Специалисты упомянутого выше северокорейского института при МИД страны отмечают, что США используют откровенно враждебные действия в отношении КНДР, посягают на суверенитет страны.Отмечено, что США только усиливают давление на КНДР и ряд других стран мира с целью продемонстрировать собственную гегемонию. Всё это может привести к глобальному противостоянию, виновниками которого будут американские власти.