В КНДР вышел доклад, где говорится о повышении США рисков ядерной войны на Корейском полуострове

ЦТАК (Центральное телеграфное агентство КНДР) опубликовало материал, в котором рассматриваются действия США на Корейском полуострове и в отношении непосредственно Северной Кореи. В материале представлен доклад Института американских исследований, который работает при министерстве иностранных дел КНДР.
В докладе говорится, что ситуация на Корейском полуострове остаётся напряжённой, при этом Вашингтон предпринимает новые попытки повысить уровень этой напряжённости. В частности, отмечено, что через президента Южной Кореи США реализуют политику военного давления на Пхеньян, повышая риски ядерной войны.
Из доклада:
На Корейском полуострове и в его акватории войска США систематически проводят военные учения совместно с армией Южной Кореи. При этом масштабы учений всё больше возрастают и всё больше превращаются в безрассудные.
Специалисты упомянутого выше северокорейского института при МИД страны отмечают, что США используют откровенно враждебные действия в отношении КНДР, посягают на суверенитет страны.
Отмечено, что США только усиливают давление на КНДР и ряд других стран мира с целью продемонстрировать собственную гегемонию. Всё это может привести к глобальному противостоянию, виновниками которого будут американские власти.