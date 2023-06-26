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Лётчики штурмовой авиации в зоне СВО поставили рекорд по количеству боевых вылетов в сутки

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Лётчики штурмовой авиации в зоне СВО поставили рекорд по количеству боевых вылетов в сутки

Российские летчики штурмовой авиации выполняют по три-четыре боевых вылета в сутки, но в условиях интенсивных боевых действий их количество значительно возрастает и может доходить до десяти. Об этом рассказал информированный источник.


Штурмовая авиация ВКС РФ в зоне СВО работает весьма активно, в среднем один летчик выполняет по три-четыре вылета на боевые задания в сутки, иногда шесть-семь. Самое большое количество боевых вылетов штурмовиков Су-25 составляет десять, больше просто физически невозможно, технический персонал не успевает подготовить машину.

В то же время летчики готовы в ходе напряженных эпизодов выполнять по шесть — семь вылетов в сутки, а иногда и до десяти вылетов. Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолет

- приводит РИА Новости слова источника.

Каждые десять боевых вылетов отмечаются небольшой звездочкой, которую летчик наносит на носовую часть фюзеляжа. На некоторых Су-25 уже нет места для новых звезд.

В последние годы части ВКС РФ получали на вооружение модернизированные штурмовики Су-25СМ3, являющиеся дальнейшей модификацией штурмовика Су-25СМ. На модернизированных машинах установили цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Боевая эффективность машины улучшилась втрое по сравнению с предыдущими модификациями. Самолет способен поражать наземные цели со значительного расстояния, не входя в визуальный контакт с целью, а только лишь по координатам.

Самолет предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:22
    +6
    Удачи летчикам фронтовой авиации.Наверное у них самая сложная летная работа
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:22
    +3
    Выполнение нашей штурмовой авиацией боевых задач без потерь ,просто бесит НАТО .Пытаются подтягивать ЗРК к ЛБС ,но тут они попадают под раздачу разными БПЛА ,для них это не привычно.Да ещё русские научились дистанционно минировать вражеские тылы,совсем не комильфо.Нашим лётчикам - количество взлётов должно быть равно количеству посадок на свой аэродром.Удачи.
  3. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:27
    +2
    Несомненно летчики - герои, и низкий им поклон. Но с другой стороны, такая ситуация говорит о крайне недостаточном количестве техники и обслуживающего состава. А может быть и пилотов. Спасибо уродам -реформаторам....
  4. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 07:27
    0
    Огромная нагрузка и на людей, и на технику. Людям это только на пользу, а вот технике... Там ведь после определенной выработки часов надо многое менять...
  5. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 07:27
    +1
    Главное не количество вылетов летчиков, а качество нанесения ударов по технике противника. Этим надо хвалится.
  6. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:30
    0
    Коллеги по форуму, подскажите, эту модель СУ-25СМ3 производят в настоящее время или полностью перешли на более новые СУ-30, 35, 57?
    Опыт Сирии и данной СВО показывает, что такие "старички" бывают полезнее иных "молодцев". Вот и Картаполов вчера высказался, что для ВСУ гораздо эффективнее была бы поставка старых американских штурмовиков А-10 (Тандерболт), чем "капризных" F-16. sad
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:58
      +1
      для ВСУ гораздо эффективнее была бы поставка старых американских штурмовиков А-10 (Тандерболт), чем "капризных" F-16.
      Дело не в "капризности", а в том, что штурмовики более эффективны на поле боя чем F-16. Кстати об этом говорил не Картаполов, другой бывший генерал, извините фамилию выбило.
  7. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 08:03
    +1
    "... Боевая эффективность машины улучшилась втрое по сравнению с предыдущими модификациями... "
    Спецы пояснят что это значит? Как считается эффективность? hi
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:21
      0
      Спецы пояснят что это значит? Как считается эффективность?

      предположу, что это военная тайна, остается только верить...
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 08:26
      0
      Боевая эффективность машины улучшилась втрое по сравнению с предыдущими модификациями... "
      Полагаю, что это означает поражение наземных целей с бОльшей дальности и с бОльшей точностью.