Лётчики штурмовой авиации в зоне СВО поставили рекорд по количеству боевых вылетов в сутки

В то же время летчики готовы в ходе напряженных эпизодов выполнять по шесть — семь вылетов в сутки, а иногда и до десяти вылетов. Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолет

Российские летчики штурмовой авиации выполняют по три-четыре боевых вылета в сутки, но в условиях интенсивных боевых действий их количество значительно возрастает и может доходить до десяти. Об этом рассказал информированный источник.Штурмовая авиация ВКС РФ в зоне СВО работает весьма активно, в среднем один летчик выполняет по три-четыре вылета на боевые задания в сутки, иногда шесть-семь. Самое большое количество боевых вылетов штурмовиков Су-25 составляет десять, больше просто физически невозможно, технический персонал не успевает подготовить машину.- приводит РИА Новости слова источника.Каждые десять боевых вылетов отмечаются небольшой звездочкой, которую летчик наносит на носовую часть фюзеляжа. На некоторых Су-25 уже нет места для новых звезд.В последние годы части ВКС РФ получали на вооружение модернизированные штурмовики Су-25СМ3, являющиеся дальнейшей модификацией штурмовика Су-25СМ. На модернизированных машинах установили цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Боевая эффективность машины улучшилась втрое по сравнению с предыдущими модификациями. Самолет способен поражать наземные цели со значительного расстояния, не входя в визуальный контакт с целью, а только лишь по координатам.Самолет предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.