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Бои в районе Антоновского моста: ствольная артиллерия, ТОС и авиация наносят удары по пытающемуся закрепиться противнику

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Бои в районе Антоновского моста: ствольная артиллерия, ТОС и авиация наносят удары по пытающемуся закрепиться противнику

В последние несколько дней приходят сообщения о том, что противник предпринимает шаги по переправке на левый берег Днепра со стороны Херсона. Основная активность ВСУ сосредоточена в районе Антоновского моста. Это повреждённый мост, который соединяет правобережную и левобережную части Херсонской области на участке от Антоновки до города Алешки.


Военкоры со ссылкой на российских военных сообщают, что в этом районе активизировались штурмовые группы противника, использующие быстроходные лодки. При этом в той или иной степени ВСУ используют неповреждённые части Антоновского моста. С правого берега идёт и миномётный обстрел российских позиций.



В ночное время суток одна из групп противника, как утверждается, высадилась на левом берегу в районе Антоновского моста. По одним данным, на первоначальном этапе при поддержке артиллерии этой группе удалось занять территории в районе так называемым «Дач», однако российские войска, используя ствольную артиллерию и ТОС (тяжёлые огнемётные системы) большую часть боевиков уничтожили.

Противник, используя традиционную тактику «лобовых» атак с целью пробиться на участке, где находит определённые проблемы в российской обороне, продолжил попытки высадки на левом берегу Днепра новых ДРГ. Однако большинство высаживающихся вновь были уничтожены российскими силами и средствами.

К настоящему моменту в районе Антоновского моста отрабатывает по противнику и российская боевая авиация.

Напомним, что несколько дней назад появилась информация о том, что в Генштабе ВСУ был утверждён план операции, который предполагает форсирование Днепра на нескольких (трёх-четырёх) участках. Как видно, район Антоновского моста является одним из таких участков.

Эта активность противника имеет как минимум один нюанс. Высадка малых групп на левом днепровском берегу бесперспективна без дальнейшей переброски на то же направление более крупных сил. Однако ранее командование отвело значительные силы с Херсонского направления (после подрыва дамбы Каховской ГЭС). Соответственно, чтобы достичь какого-либо успеха на указанном выше направлении эти силы противнику придётся под Херсон в значительном количестве возвращать, но значительные силы, концентрирующиеся в одно время и в одном месте, могут превратиться в лёгкие цели, например, для российской авиации. Противник, судя по всему, действует в надежде на то, что на херсонском левобережье и основная часть российских сил была отведена после прорыва дамба в Новой Каховке.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:24
    +1
    Ну вот и ответ на нашу обеспокоенность по левому берегу в районе Херсона.Всуки будут пользоваться любой возможностью для форсирования.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 08:06
      0
      Об этом не трудно было догадаться.
      Вот только вопрос : сменили Навправление Главного Удара или отвлечь резервы?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Ну вот и ответ на нашу обеспокоенность по левому берегу в районе Херсона.Всуки будут пользоваться любой возможностью для форсирования.

      Противник третьи сутки удерживает небольшой плацдарм на нашем берегу под Антоновским мостом. Подразделения ВС России отошли из района, так как постоянное действие вражеской артиллерии и ССО противника создало угрозу окружения наших сил. Отходили с боями, на выручку пришли соседние подразделения. В результате боев ВС России понесли потери.
      На 18:00 противник силами до 50 человек действует на нашей территории, в темное время суток наращивает группу и снабжает ее боеприпасами и техническими средствами. Старается расширить зону контроля. Малая дистанция по воде (до 1 км) не позволяет оперативно наносить артиллерийские удары по скоростным лодкам противника. (Два майора)
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:27
    +2
    Выжгите их на обоих берегах ,ибо ( не рекомендуется ) сидеть под полотном моста,бомбоубежище себе устроили.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 07:32
      +2
      Как бы эти , прикрываясь полотном моста, не начали бы массированную переправу. Ибо ссо только нащупывает, а следом идёт пехота
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    +4
    российские войска, используя ствольную артиллерию и ТОС (тяжёлые огнемётные системы) большую часть боевиков уничтожили... в районе Антоновского моста отрабатывает по противнику и российская боевая авиация.
    Не дадут им закрепиться на левом берегу, а тем более расширить плацдарм. Об украинском плане форсирования Днепра говорится давно и наши готовы к развитию событий в этом направлении. О чем говорят удары по противнику пытающемуся закрепиться и его уничтожение.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:49
    +10
    Получается они форсировали Днепр и создали плацдарм на нашем берегу...
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 07:50
    +1
    Всё опять упирается в связь и скорость реакции. Тяжёлую технику они не перетащат, будут перебрасывать малые отряды пехоты. Нужно обеспечить быструю передачу координат артиллерии и минометчикам. Насчёт трёх линий могучей обороны понятно, но хотя бы очаговые опорники с запасными позициями нужны.
  6. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 07:55
    +2
    В тг каналах как раз и удивляются ОТСУТСТВИЕМ нашей авиации!!!!
    1. monetam
      monetam Сегодня, 08:07
      0
      По малым группам десанта авиация не работает.
  7. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 08:05
    +4
    В ночное время суток одна из групп противника, как утверждается, высадилась на левом берегу в районе Антоновского моста.

    В телеге пишут, что там уже не высадка, а плацдарм и ему уже три дня. И за эти три дня сковырнуть его не получилось.
  8. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:14
    0
    Все- эти планы придумывают НАТОвские штабисты, отрабатывая в компьютерной игре на тех участках, где пробуют прорвать Нашу оборону. Не зря нанесли ракетный удар «Штормами», по мостам соединяющих Крым с материком в Херсонской области. Попытка отрезать берег Днепра от военной помощи из Крыма.
  9. Юрий Хучев
    Юрий Хучев Сегодня, 08:18
    0
    Уже 3 дня украинцы хозяйничают на нашей стороне , их что нельзя уничтожить?
  10. Void
    Void Сегодня, 08:30
    0
    Да щас уже не понятно кому верить. Кругом одна ложь, как все з...
  11. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 08:33
    +1
    Цитата: Юрий Хучев
    Уже 3 дня украинцы хозяйничают на нашей стороне , их что нельзя уничтожить?

    Можно. Но:
    1. Они, по сообщениям, затащили системы РЭБ, и глушат наши беспилотники.
    2. У них преимущество в артиллерии на той стороне.
    3. Быстроходные лодки не уничтожаются нашей артиллерией.
    4. Под полотном моста у них надёжное укрытие от нашей артиллерии (окопались под низким пролётом, я полагаю)

    В таких условиях, их выбить можно только атакой пехоты. Причем они с беспилотников её увидят, и будут бить артиллерией с того берега. Штурмовать опорник под мостом - положить массу своих. Но через пару дней снова придется это место оставить - снабжение будет крайне убыточным.

    Поэтому, реальность войны такова, что противнику дали плацдарм, и по мере сил наносят ему поражение, чтобы у противника ущерб от снабжения превысил преимущество в овладении такой позицией.
    Обычная борьба за "серую зону".
    И здесь основа успеха - быстрая передача данных от разведки средствам дальнего поражения.