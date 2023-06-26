Бои в районе Антоновского моста: ствольная артиллерия, ТОС и авиация наносят удары по пытающемуся закрепиться противнику

В последние несколько дней приходят сообщения о том, что противник предпринимает шаги по переправке на левый берег Днепра со стороны Херсона. Основная активность ВСУ сосредоточена в районе Антоновского моста. Это повреждённый мост, который соединяет правобережную и левобережную части Херсонской области на участке от Антоновки до города Алешки.
Военкоры со ссылкой на российских военных сообщают, что в этом районе активизировались штурмовые группы противника, использующие быстроходные лодки. При этом в той или иной степени ВСУ используют неповреждённые части Антоновского моста. С правого берега идёт и миномётный обстрел российских позиций.
В ночное время суток одна из групп противника, как утверждается, высадилась на левом берегу в районе Антоновского моста. По одним данным, на первоначальном этапе при поддержке артиллерии этой группе удалось занять территории в районе так называемым «Дач», однако российские войска, используя ствольную артиллерию и ТОС (тяжёлые огнемётные системы) большую часть боевиков уничтожили.
Противник, используя традиционную тактику «лобовых» атак с целью пробиться на участке, где находит определённые проблемы в российской обороне, продолжил попытки высадки на левом берегу Днепра новых ДРГ. Однако большинство высаживающихся вновь были уничтожены российскими силами и средствами.
К настоящему моменту в районе Антоновского моста отрабатывает по противнику и российская боевая авиация.
Напомним, что несколько дней назад появилась информация о том, что в Генштабе ВСУ был утверждён план операции, который предполагает форсирование Днепра на нескольких (трёх-четырёх) участках. Как видно, район Антоновского моста является одним из таких участков.
Эта активность противника имеет как минимум один нюанс. Высадка малых групп на левом днепровском берегу бесперспективна без дальнейшей переброски на то же направление более крупных сил. Однако ранее командование отвело значительные силы с Херсонского направления (после подрыва дамбы Каховской ГЭС). Соответственно, чтобы достичь какого-либо успеха на указанном выше направлении эти силы противнику придётся под Херсон в значительном количестве возвращать, но значительные силы, концентрирующиеся в одно время и в одном месте, могут превратиться в лёгкие цели, например, для российской авиации. Противник, судя по всему, действует в надежде на то, что на херсонском левобережье и основная часть российских сил была отведена после прорыва дамба в Новой Каховке.