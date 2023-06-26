Украина подпишет соглашение с Хорватией и Данией о запуске производства машин разминирования на своей территории

Компания "Пожмашина" на своих мощностях готовит производство в сотрудничестве с мировым лидером в производстве машин для разминирования датской Hydrema. А предприятие "Азтех-Украина" договорилось о производстве оборудования по технологиям хорватской DOK-ING

Украина планирует запустить производство машин разминирования на своей территории, в совместное предприятие также войдут Хорватия и Дания. Пока стороны подписали меморандум о понимании. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.Киев готовится подписать соглашение о сотрудничестве с хорватской компанией DOK-ING и датской Hydrema по локализации производства машин разминирования на украинской территории. От Украины в соглашении будут участвовать компания "Пожмашина" и "Азтех-Украина".- заявил Кисилевский.Производить Киев планирует машину разминирования HYDREMA 910, уже давно стоящую на вооружении армий многих стран НАТО. Как утверждают на Украине, 18-тонная машина предназначена для эффективного обезвреживания противотанковых и противопехотных мин, содержащих до 10 кг взрывчатых веществ. Система разминирования машины оснащена блоком с 72 цепями и дефлекторным экраном для защиты от взрыва и осколков.В конце апреля Украина получила от Хорватии комплексы разминирования MV-4-SCORPION и МV-10-BISON, техника поступила на вооружение саперных подразделений, привлеченных к разминированию в Николаевской области.