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Украина подпишет соглашение с Хорватией и Данией о запуске производства машин разминирования на своей территории

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Украина подпишет соглашение с Хорватией и Данией о запуске производства машин разминирования на своей территории

Украина планирует запустить производство машин разминирования на своей территории, в совместное предприятие также войдут Хорватия и Дания. Пока стороны подписали меморандум о понимании. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.


Киев готовится подписать соглашение о сотрудничестве с хорватской компанией DOK-ING и датской Hydrema по локализации производства машин разминирования на украинской территории. От Украины в соглашении будут участвовать компания "Пожмашина" и "Азтех-Украина".

Компания "Пожмашина" на своих мощностях готовит производство в сотрудничестве с мировым лидером в производстве машин для разминирования датской Hydrema. А предприятие "Азтех-Украина" договорилось о производстве оборудования по технологиям хорватской DOK-ING

- заявил Кисилевский.

Производить Киев планирует машину разминирования HYDREMA 910, уже давно стоящую на вооружении армий многих стран НАТО. Как утверждают на Украине, 18-тонная машина предназначена для эффективного обезвреживания противотанковых и противопехотных мин, содержащих до 10 кг взрывчатых веществ. Система разминирования машины оснащена блоком с 72 цепями и дефлекторным экраном для защиты от взрыва и осколков.

В конце апреля Украина получила от Хорватии комплексы разминирования MV-4-SCORPION и МV-10-BISON, техника поступила на вооружение саперных подразделений, привлеченных к разминированию в Николаевской области.

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12 комментариев
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:47
    +1
    Если бы советское наследие берегли то вот...... Газодинамический тральщик «Прогрев-T» сделан на шасси танка Т-54 с установленным прямо на башне реактивным двигателем от самолёта МиГ-15 для обезвреживания мин реактивной струей. За свой грозный вид газодинамический тральщик назвали "монстром огненных дорог".
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 08:43
      0
      Интересный аппарат! Раньше видеть не доводилось. Представляю какой рёв, помимо взрывов, там стоял при разминировании. winked
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:48
    +2
    Культиватор-боронилка какая то на видео. Из комбайна что ли переделывали? lol А там ножи вращающегося блока взрывом разве не сносит? И дальше как разминировать после первого взрыва - новый вращающийся блок ножей ставить?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:08
      0
      Цитата: Nexcom
      А там ножи вращающегося блока взрывом разве не сносит?

      Там же не ножи, там цепи с чугунными "плюхами". Я такие наши ещё эвон! когда видел. Довольно, по-моему, эффективная вещь - по телевизору видел, что у нас на роботы разминирования и сейчас такие ставят. Цепь - не жёсткий нож, в теории должна быть более устойчива к взрыву рядом. Да и запасную "плюху" вместо оторванной легко приклепать. Смысл этой приспособы не в том, чтобы вспахать, а чтобы погромче "постучать" по земле, имитируя движение людей или техники.
      Сын много лет назад, ещё будучи школьником, в какую-то игрушку играл - там на американских танках во Вторую мировую такие были. Думаю, тоже не просто так нарисовали. Хотя учить историю по компьютерным играм - то ещё хитрое занятие.
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:30
      0
      Цитата: Nexcom
      Культиватор-боронилка какая то на видео. Из комбайна что ли переделывали? lol А там ножи вращающегося блока взрывом разве не сносит? И дальше как разминировать после первого взрыва - новый вращающийся блок ножей ставить?

      Этому тралу сто лет в обед - Бойковый называется, так что все проблемы известны и их решения наработаны.

  3. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 07:48
    +2
    Всё, что они могут произвести - это новые просьбы поставок оружия и денег, а также тонны жёппных "кирпичей"
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:04
    +2
    Украина планирует запустить производство машин разминирования на своей территории
    Украина много чего планирует запустить в производство на своей территории от "Байрактаров" до немецких танков. Вот только д.ураков пока нет от обещаний переходить к конкретным делам. На словах все готовы и громко стучат себя пяткой в грудь, но отлично понимают, что начинать какое-либо строительство на территории где идет война полное безрассудство. Поэтому пускай Киев пока тешит себя надеждами.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 08:49
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Украина планирует запустить производство машин разминирования на своей территории
      Украина много чего планирует запустить в производство на своей территории от "Байрактаров" до немецких танков. Вот только д.ураков пока нет от обещаний переходить к конкретным делам. На словах все готовы и громко стучат себя пяткой в грудь, но отлично понимают, что начинать какое-либо строительство на территории где идет война полное безрассудство. Поэтому пускай Киев пока тешит себя надеждами.

      Почему нет? Есть и такие дуpakи. Вроде как турки вписались в совместное производство.
      Только не понятно, на что они рассчитывают, поскольку после отладки линии производства и начала работы, это предприятие может быть откалибровано, а все инвестиции доброкачественно обнулены т.к. являются законной целью в рамках проводимой демилитаризации украины. hi
  5. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:15
    +1
    Украина подпишет соглашение...

    Не забыть бы еще подписать соглашение о том, что делать, если при очередном прилете подарка из России случиться медвежья болезнь. Хорватия с Данией пусть на этот случай также построят рядом фабрику или, на крайний случай, цех по производству памерсов и иных принадлежностей от такой болезни.
  6. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:44
    +1
    Автобусы со специальными солдатами для разминирования минных полей собой?
  7. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 08:58
    0

    Масса, вместе со съёмными элементами (ножевым тралом, установкой разминирования) – 45700 кг.
    Численность экипажа – 2 человека
    Производительность работ: прокладка колонных путей по пересечённой местности – 6-10 км/ч; устройство проходов в лесных завалах – 340-450 м/ч; проходов в каменных завалах – 300-350 м/ч; разработка грунта бульдозерным рабочим оборудованием (при засыпании рвов, воронок и тому подобной работе) – 230-300 м3/ч.
    Запас хода – 500 километров.
    Преодолеваемые машиной препятствия – максимальный угол подъёма: 30 градусов, максимальный угол крена: 25 градусов.
    Ширина бульдозерного отвал: в двухотвальном положении – 3,56 м; в бульдозерном положении – 4,15 м; в положении грейдера – 3,4 м.
    Грузоподъёмность стрелы – 2 тонны.
    Скорость инженерной машины: по шоссе – 50 км/час; по грунтовым дорогам – 35-45 км/час.
    Пусковая установка: число направляющих – 2 штуки, максимальный угол подъёма направляющих – 60 градусов, дальность подачи заряда разминирования – до 500 метров.
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:02
    0
    Как построите , мы его с землёй сравняем.