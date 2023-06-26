Минобороны РФ опубликовало кадры захвата бойцами ВДВ опорного пункта ВСУ на Красно-Лиманском направлении

В районе Кременной штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России успешно выполнили задачи по захвату опорных пунктов ВСУ. Кадры захвата бойцами ВДВ опорного пункта ВСУ на Красно-Лиманском направлении опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
В первую очередь наши войска провели артиллерийский обстрел позиций противника. Затем штурмовые группы десантников выдвинулись к позициям украинских формирований. Нашим бойцам удалось приблизиться к опорному пункту боевиков, после чего они забросали гранатами наблюдательный пункт и быстро ворвались в украинские окопы.
Десантники смогли оперативно продвинуться вдоль укрепления, уничтожив оказывающих сопротивление боевиков из стрелкового оружия и с помощью ручных осколочных гранат. Украинские боевики пытались скрыться в блиндажах или убежать.
Как отмечается в сообщении Минобороны РФ, действия наших десантников «стали неожиданностью для противника». Украинские боевики в массе своей начали бросать оружие и сдаваться в плен, а тех, кто пытался оказывать сопротивление, российские воины ликвидировали.
Отметим, что на Красно-Лиманском направлении в последние недели наблюдается возросшая наступательная активность российских войск. Наши подразделения уверенно теснят украинские формирования на ряде участков, что ранее в завуалированной форме признавали и представители командования ВСУ, отмечая «сложную ситуацию» на данном направлении в зоне боевых действий.