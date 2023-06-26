Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ опубликовало кадры захвата бойцами ВДВ опорного пункта ВСУ на Красно-Лиманском направлении

8
Минобороны РФ опубликовало кадры захвата бойцами ВДВ опорного пункта ВСУ на Красно-Лиманском направлении

В районе Кременной штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России успешно выполнили задачи по захвату опорных пунктов ВСУ. Кадры захвата бойцами ВДВ опорного пункта ВСУ на Красно-Лиманском направлении опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.


В первую очередь наши войска провели артиллерийский обстрел позиций противника. Затем штурмовые группы десантников выдвинулись к позициям украинских формирований. Нашим бойцам удалось приблизиться к опорному пункту боевиков, после чего они забросали гранатами наблюдательный пункт и быстро ворвались в украинские окопы.

Десантники смогли оперативно продвинуться вдоль укрепления, уничтожив оказывающих сопротивление боевиков из стрелкового оружия и с помощью ручных осколочных гранат. Украинские боевики пытались скрыться в блиндажах или убежать.


Как отмечается в сообщении Минобороны РФ, действия наших десантников «стали неожиданностью для противника». Украинские боевики в массе своей начали бросать оружие и сдаваться в плен, а тех, кто пытался оказывать сопротивление, российские воины ликвидировали.


Отметим, что на Красно-Лиманском направлении в последние недели наблюдается возросшая наступательная активность российских войск. Наши подразделения уверенно теснят украинские формирования на ряде участков, что ранее в завуалированной форме признавали и представители командования ВСУ, отмечая «сложную ситуацию» на данном направлении в зоне боевых действий.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:58
    +1
    Отличная новость, бейте нациков, парни!!!
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:59
    -1
    Молча выполняют свой долг. Пока кто то устраивает бардак на всю страну, сбивает самолеты , и уничтожает нефтебазу.
    Правильно Файтербомбер написал , любые упоминания об этих людях и сразу в бан
  3. Юрий Хучев
    Юрий Хучев Сегодня, 08:14
    +1
    А почему нет никакой информации о захвате плацдарма на нашей стороне под антоновским мосту?
    1. Tenebrosi
      Tenebrosi Сегодня, 08:19
      +2
      Информация есть вы же в курсе. Ну МО не стреляют по мостам, вы же знаете.
      1. Влад2012
        Влад2012 Сегодня, 08:47
        0
        Шойгу старенький и в мост попасть не может.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 08:34
      +1
      Цитата: Юрий Хучев
      А почему нет никакой информации о захвате плацдарма на нашей стороне под антоновским мосту?

      Почему нет? Ещё в 07.23 информация на сайте ВО опубликована. Листайте темы назад и будет вам "счастье".
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:42
      0
      Плацдарм - это немножко не про то. Высадка ДРГ, которая если быстро не покинет левый берег, помрёт в муках и судорогах. Вот это про то.
  4. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 08:56
    0
    Привыкли говорить в неопреленной форме, на "ряде участков", "наступательная активность." Сколько километров удалось отжать у противника за прошлый день и недель? Захватили взводный опорный пункт, через два часа оттуда ушли. Вот и все наступление.