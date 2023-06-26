У нас всегда говорят, что недопустимо вмешиваться в нашу внутреннюю политику. А заявление министра Липавского – разве это не вмешательство во внутреннюю политику другой страны?

Липавский собрался в отпуск в Крым. Понятно, что ему надо как-то отрабатывать единственный орден, да и тот от правительства Украины.

Что, Липавский, с отпуском в Крыму что-то не задалось? Но не беспокойся. Это не только у тебя. Зеленский там уже много лет отдохнуть не может, хотя от жилья в Крыму его семья почему-то не отказывается.

Чтобы отдохнуть в Крыму, нашему министру придётся пошить футболку с Андреевским флагом – флагом российского флота . Пусть ищет подходящую мастерскую.

В Чехии потешаются над собственным министром иностранных дел Яном Липавским, который 24 июня в своём аккаунте соцсети сделал запись о том, что он «скоро проведёт свой отпуск в Крыму». Ему в этом плане решил подыграть бывший посол Украины в Праге Евгений Перебейнос, отписавшийся в комментариях, что он знает «несколько замечательных мест в Крыму» и прислал фото пляжа в районе Севастополя. Липавский в ответ заявил, что выражает благодарность за совет.Как видно, Липавский – один из тех, кто делал ставку на военный мятеж в России. Теперь за излишнюю уверенность достаётся от рядовых чехов самому Липавскому, фактически этот мятеж поддержавшему.Сначала Липавского «потроллила» Мария Захарова, написав в соцсети, что «Ян – человек слова, а потому отель для него в Крыму уже забронирован».Несколько комментариев чешских пользователей:Отметим, что Липавский действительно является орденоносцем. В его «активе» - орден за заслуги перед отечеством (Украина) I степени.