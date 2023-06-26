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«Придётся пошить футболку с Андреевским флагом»: чехи отреагировали на слова главы МИД о готовности «провести отпуск в Крыму»

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«Придётся пошить футболку с Андреевским флагом»: чехи отреагировали на слова главы МИД о готовности «провести отпуск в Крыму»

В Чехии потешаются над собственным министром иностранных дел Яном Липавским, который 24 июня в своём аккаунте соцсети сделал запись о том, что он «скоро проведёт свой отпуск в Крыму». Ему в этом плане решил подыграть бывший посол Украины в Праге Евгений Перебейнос, отписавшийся в комментариях, что он знает «несколько замечательных мест в Крыму» и прислал фото пляжа в районе Севастополя. Липавский в ответ заявил, что выражает благодарность за совет.


Как видно, Липавский – один из тех, кто делал ставку на военный мятеж в России. Теперь за излишнюю уверенность достаётся от рядовых чехов самому Липавскому, фактически этот мятеж поддержавшему.

Сначала Липавского «потроллила» Мария Захарова, написав в соцсети, что «Ян – человек слова, а потому отель для него в Крыму уже забронирован».

Несколько комментариев чешских пользователей:

У нас всегда говорят, что недопустимо вмешиваться в нашу внутреннюю политику. А заявление министра Липавского – разве это не вмешательство во внутреннюю политику другой страны?

Липавский собрался в отпуск в Крым. Понятно, что ему надо как-то отрабатывать единственный орден, да и тот от правительства Украины.

Отметим, что Липавский действительно является орденоносцем. В его «активе» - орден за заслуги перед отечеством (Украина) I степени.
Что, Липавский, с отпуском в Крыму что-то не задалось? Но не беспокойся. Это не только у тебя. Зеленский там уже много лет отдохнуть не может, хотя от жилья в Крыму его семья почему-то не отказывается.

Чтобы отдохнуть в Крыму, нашему министру придётся пошить футболку с Андреевским флагом – флагом российского флота. Пусть ищет подходящую мастерскую.
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9 комментариев
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 08:04
    +3
    Мария Захарова, написав в соцсети, что «Ян – человек слова, а потому отель для него в Крыму уже забронирован».

    Ну здесь да. Мария реально отожгла laughing
  2. Scipio
    Scipio Сегодня, 08:06
    +1
    Поспешил клоун и попал в просак.......
    Комментарий короткий
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:10
    +3
    Чешские политики и чиновники стали очень походить на польских - к каждой бочке затычка если это касается России. Вот и вынырнул чех решив уколоть нашу страну, порадовать Киев, а в итоге сам попал в просак. Понравился комментарий чешского пользователя
    Чтобы отдохнуть в Крыму, нашему министру придётся пошить футболку с Андреевским флагом – флагом российского флота.
    Но думаю, что при его появлении даже с Андреевским флагом (гипотетически) по фейсу все равно бы настучали.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: rotmistr60
      Но думаю, что при его появлении даже с Андреевским флагом (гипотетически) по фейсу все равно бы настучали.

      Дело в том, что его заяву можно трактовать двояко - "вот потеряет Россия Крым и я там отдохну". А можно - "стану героем, поеду в оккупированный Крым и сам посмотрю, что там делается".
      И то, и другое играет против него. Хотя бы потому, что одному уже только самые упоротые верят, а за другое его свои порвут.

      Резюмируя - только старая, как мир, фраза на ум приходит - "Молчание - золото". Словесное недержание ещё никого до добра не доводило.
  4. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 08:12
    +5
    Могущество и процветание общества тем и опасно, что в определенный момент происходит смена поколений с созидателей, создавших это могущество трудом и упорством, на деградантов в управлении, выросших в сытости и неге и получивших путевку в жизнь не за счет борьбы или своих качеств, а из рук своих мощных родителей. Поколенческая смена элит самый опасный момент в таких обществах.
    1. Scipio
      Scipio Сегодня, 08:46
      0
      есть хорошая поговорка на этот счёт: родители трудятся, дети наслаждаются жизнью, внуки будут просить милостыню.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:30
    0
    «Придётся пошить футболку с Андреевским флагом»: чехи отреагировали на слова главы МИД о готовности «провести отпуск в Крыму»
    . Так то их можно назвать сообщество/клуб медийных болтунов... по нашему, по простому ПУСТОБРЕХИ.
  6. Aken
    Aken Сегодня, 08:36
    0
    Многие позавчера устроили ритуальные пляски. Не он один.
    Просто он, как фигура исчезающе незаметная, радостно подхрюкал тем на Западе, кто в это время пытался что-то понять, но при этом благоразумно помалкивал.
    Поспешил - людей насмешил.
    А вот Эрдоган не насмешил.
    Как мне показалось, он своим заявлением попытался вернуть долг Путину.
  7. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 08:42
    0
    Не надо ничего шить. Передайте это чеху.