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Министры иностранных дел Евросоюза собрались в Люксембурге для обсуждения событий с ЧВК «Вагнер» в России

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Министры иностранных дел Евросоюза собрались в Люксембурге для обсуждения событий с ЧВК «Вагнер» в России

В Люксембурге сегодня начнется встреча министров иностранных дел 27 государств Евросоюза. Об этом прессе рассказал глава правительства Бельгии Александер Де Кроо.


Руководители европейских дипломатических ведомств собираются обсудить события минувшей субботы, когда силы ЧВК «Вагнер» предприняли захват г. Ростова-на-Дону и двигались на Москву. Данные события, вероятно, не на шутку переполошили западные страны, так что, хотя конфликт был улажен в тот же день, обсуждать его теперь будут долго.

Помимо событий в России, европейские дипломаты опять поднимут тему помощи Киеву. Они планируют выяснить, в какой еще поддержке нуждается киевский режим. Также на повестке дня – новые санкции против Ирана, который в привычной манере европейские дипломаты обвиняют в «нарушении прав человека».

Представитель Евросоюза подчеркнул, что в странах Европы все еще рассчитывают на заключение соглашения по иранской ядерной программе, и это при том, что Брюссель регулярно вводит все новые и новые антииранские санкции.

К настоящему времени против Ирана введено уже восемь пакетов санкций, включающих заморозку активов в европейских банках, запреты бизнесу из европейских стран вести дела с иранскими партнерами, а также ограничения на въезд в европейские страны для целого ряда представителей иранских органов государственной власти, силовых структур, видных политических деятелей. На этом фоне весьма странно выглядят ожидания шагов со стороны Тегерана в сторону соглашения по ядерной сделке.
Использованы фотографии:
Wikipedia / EmDee
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36 комментариев
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  1. Трус
    Трус Сегодня, 08:10
    +4
    Обсуждение плана «Б», т.к. план «А» мятеж не сработал.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 08:30
      +7
      Цитата: Трус
      Обсуждение плана «Б», т.к. план «А» мятеж не сработал.


      По идее, они должны молиться чтобы Путин остался у власти, так как альтернатива более радикальные патриотичные силы, которые нянчится и заключать сомнительные сделки с Западом не будут.
      1. Трус
        Трус Сегодня, 08:45
        0
        « более радикальные патриотичные силы»
        И кто же это?
        1. Ярик
          Ярик Сегодня, 08:58
          +1
          Нет, они у себя в НАТО малость наложили, потому, что побоялись, что на Украине договорняки закончились бы и началась настоящая война.
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 09:00
          -1
          Цитата: Трус
          « более радикальные патриотичные силы»
          И кто же это?

          Вот об этом они и будут кукарекать в своём люксембургском курятнике. Всполошились петухи. Одно дело выёживаться на стекле когда на это смотрит тактичный и выдержанный ВВП пытающийся их образумить, и совсем другое, если вдруг ему на смену придёт "И кто же это?", который одним махом прекратит все их танцы с бубнами и просто вжарит дубиной по стеклу.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:12
    +5
    Данные события, вероятно, не на шутку переполошили западные страны, так что, хотя конфликт был улажен в тот же день, обсуждать его теперь будут долго.

    Им никто не рассказал, что концерт окончен, можно расходиться? Будут обсуждать, пока уборщицы со швабрами не повыгоняют?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:17
      0
      Покаркать то надо, по поводу или без оного...
      Правильных выводов они сделать не могут, по определению.... впрочем, возможно их сам процесс интересует.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:25
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      Им никто не рассказал, что концерт окончен, можно расходиться?

      Да нет, они боятся, что теперь "Вагнер" повернет свои колонны на Брюссель или на Берлин.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:38
        0
        Политики могут боятся не существующего, пугать не реальным и прочее, разное...
        Военные и с их стороны тоже, понимают, что "музыкантов" ждёт реорганизация и прочие процессы, которые на время сделают их не боеспособными! Так всегда бывает, тут и придумывать ничего не надо.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:37
      +1
      .... им никто не рассказал, что концерт окончен.....

      Они ещё долго будут вздрагивать и представлять, что может быть
      если бы..... да кабы

      Ещё дополнительное финансирование попросят....
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:52
        0
        Привет Дмитрий soldier
        Мы просто переживаем ещё один эпизод нашей сложной истории.
        Вроде ничего нового, если разобраться и покопаться в нашей истории, шибко глубоко и заныривать не придётся.
        Главное, что все закончилось без особых хлопот и потерь!!!
        Нашлись ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА, умеющие ДУМАТЬ и ПРИНИМАТЬ РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ!
        Правильно/не правильно сделано, покажет только время и события, которые будут происходить!
        1. Дес
          Дес Сегодня, 09:08
          0
          Цитата: rocket757
          Главное, что все закончилось без особых хлопот и потерь!!!
          да, конечно, что там самолет, вертолёты, пилоты, дома\дороги... Сам факт глупого действия уже особый. Со слов Пригожина ПВОшник сбивал всё, да и выплатим по 5млн. Да ужас. Так подставить людей, организацию, страну.
  3. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 08:12
    +3
    Ох, у ребят появилась внеочередная возможность лясы поточить, да пожрать/попить на халяву.
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:12
    +1
    ..собрались в Люксембурге для обсуждения событий с ЧВК «Вагнер» в России

    А чего обсуждать. Вывесить белый флаг, поднять руки и сдаться до прихода музыкантов в гейропу.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:29
      -3
      Цитата: Правдодел
      ..собрались в Люксембурге для обсуждения событий с ЧВК «Вагнер» в России

      А чего обсуждать. Вывесить белый флаг, поднять руки и сдаться до прихода музыкантов в гейропу.

      У вагнера лучше с москвой получается, зачем им в европу идти? Там ведь и убить могут!
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 09:09
        0
        Пригожинским троллям кисло стало, минусовать начали.
        На взятие бахмута (41,6 кв. км), пригоженской банде понадобилось 8 месяцев, для взятия ростова на дону (354 кв. км) - один день, восемь бортов и одну нефтебазу для противника и практически без потерь для вагнера.
        Это к вопросу как из героя можно легко и непринуждённо превратится в антигероя.
        P.S. Интересно, сколько понадобится времени властям, теперь восстановить то, что было потеряно за время пригоженской бузы?
        recourse
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:15
    0
    Министры иностранных дел Евросоюза собрались в Люксембурге для обсуждения событий с ЧВК «Вагнер» в России
    . Вороны слетают я в... в общем, поксркают и разлетятся по своим помойкам, как всегда.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:43
      0
      Цитата: rocket757
      ..... поксркают и разлетятся по своим помойкам, как всегда.

      При желании позаседать, можно ещё долго собираться и принимать резолюции, публиковать решения laughing Приветствую, Виктор!
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:15
    +1
    Могли бы и по телефону обсудить - ни Россия, ни Иран в экстренном обсуждении не нуждаются. Но раз уж о тусовке договорились, то не отменять же. Опять же покажут, что работают, а не просто зарплату зачем-то получают.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:16
    +1
    Им что-то необходимо обсуждать иначе очередной сабантуйчик будет выглядеть как обсуждение ради обсуждения и тратой денег из казны. У них конечно большая печалька, что мятеж не удался, но в то же время возможно и вздохнули с облегчением, т.к. совершенно не готовы к такому повороту в стране обладающей ЯО.
  8. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:16
    +1
    Как, не вспомнить дедушку русской литературы Крылова: « а, Вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь»!
  9. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 08:19
    +1
    Руководители европейских дипломатических ведомств собираются обсудить события минувшей субботы, когда силы ЧВК «Вагнер» предприняли захват г. Ростова-на-Дону и двигались на Москву.
    По этому поводу вспомнился анекдот с "бородой":
    Обезьяна приходит к директору зоопарка:
    — Я больше не могу жить рядом с зайцем и жирафом.
    — Почему?
    — Заяц весь день анекдоты рассказывает, а жираф всю ночь смеется.
  10. Void
    Void Сегодня, 08:20
    +3
    Это же на сколько все боятся Пригожина, что в каких то левых странах обсуждают это ! Боятся значит уважают !
  11. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:20
    0
    А был ли мятеж?
    Думаю была операция прикрытия переброски сил "музыкантов" в Белорусию... Увидим ли мы рейд Шермана?
    С Уважением
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 08:27
      0
      Цитата: nobody75
      А был ли мятеж?
      Думаю была операция прикрытия переброски сил "музыкантов" в Белорусию...

      Ага, а авиацию для прикрытия сбивали?! А погибшие - сопутствующие потери.
      Его простили только из-за того, чтобы не раскачивать ситуацию пока идёт война.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 08:31
        0
        Вы серьезно считаете Пригожина политической фигурой? Вы думаете он "Дендарийцами" командует?
        Это вна украине можно что - то "раскачивать". В России - бесполезно.
        С Уважением
      2. Eragon
        Eragon Сегодня, 08:44
        0
        Цитата: Anarchist
        Ага, а авиацию для прикрытия сбивали?! А погибшие - сопутствующие потери.
        Его простили только из-за того, чтобы не раскачивать ситуацию пока идёт война.

        К сожалению эксцессы исполнителей (и особо резких) никто не отменял.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:28
      -1
      Цитата: nobody75
      А был ли мятеж?

      Если его и не было, то его нужно было сделать.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: nobody75
      А был ли мятеж?
      Думаю была операция прикрытия переброски сил "музыкантов" в Белорусию... Увидим ли мы рейд Шермана?
      С Уважением

      Угу, и разрушеных дорог и мостов не было, и погибших лётчиков, и сожжённой нефтебазы, это просто голливуд гастролировал... fool
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 08:43
        0
        ОК! Представлете Пригожина в роле Лжедмитрия III !? Что бы он в Кремле делал? Кто его признает политическим лидером в России??? Кто он вообще такой??? Настоящие кураторы "Вагнера" в ростове на лавочке сидели... Вот для них и летчики и мосты с дорогами - приемлимые потери... Крайнюю карабахскую войну помните?
        А так - голивудские гастроли!!!
        С Уважением
  12. pashtet04
    pashtet04 Сегодня, 08:38
    0
    Мы когда с женой иногда ругаемся, Соседи тоже проводят своими Министерствами Иностранных Кому каких дел встречи и обсуждают нынешнюю обстановку. Но главное итог, что у нас всё в порядке, а у них бошки забиты веселёми вещами, а не собственными проблемами.
  13. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:39
    0
    Вероятно, представитель Эстонии сделает доклад о вводе советских войск в Афганистан...
  14. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 08:48
    0
    Macron toujours aussi nul dans ses analyses geopolitiques : "cette tentative de putsch a montré les divisions au sein de la Russie" , a t il dit. Alors que c'est tout le contraire, le peuple russe, l'armée russe sont unis derrière le Boss , Poutine ! Et tout en applaudissant les héros de Wagner , qui ont si bien travaillé à Backmuth et Soledar! Aucune guerre civile, aucune effusion de sang! Quand aux sanctions contre l'Iran, voilà qui va encore accélérer son adhésion aux BRICS§
  15. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 09:05
    0
    "Долго будет обсуждать происшедшее" , вероятно, мы дольше будем обсуждать. Слишком ярко всё начиналось, чтобы завтра забыть.
    В субботу девочки здорово перетрухали.
    Как не перетрухать? Когда свои захватили свой город и совершенно не ясно, что будет?
    Понимала, что бомбить город не будут . Боялись погромов. Напротив, "24 часа" магазин и там уже собирались, соответствующие субъекты. Кто-то сказал, что всю полицию в Рост послали.
    Мы, вчетвером:врач, техничка и 2 медсестры. Должны были отдежурить до 1300.
    Я домой, попала в 22,00!
    Зато, нам сегодня дали:3 дня выходных!
  16. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:05
    0
    К бабке не ходи западные шакалы сейчас к опальному пригожину будут сильно подкатывать...предлагать кисельные реки дабы воевать в нужный момент против России.
  17. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:16
    0
    Когда руководство становится смешным, то дни его сочтены...и цирк остался и главные клоуны.