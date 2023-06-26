Министры иностранных дел Евросоюза собрались в Люксембурге для обсуждения событий с ЧВК «Вагнер» в России

В Люксембурге сегодня начнется встреча министров иностранных дел 27 государств Евросоюза. Об этом прессе рассказал глава правительства Бельгии Александер Де Кроо.Руководители европейских дипломатических ведомств собираются обсудить события минувшей субботы, когда силы ЧВК «Вагнер» предприняли захват г. Ростова-на-Дону и двигались на Москву. Данные события, вероятно, не на шутку переполошили западные страны, так что, хотя конфликт был улажен в тот же день, обсуждать его теперь будут долго.Помимо событий в России, европейские дипломаты опять поднимут тему помощи Киеву. Они планируют выяснить, в какой еще поддержке нуждается киевский режим. Также на повестке дня – новые санкции против Ирана, который в привычной манере европейские дипломаты обвиняют в «нарушении прав человека».Представитель Евросоюза подчеркнул, что в странах Европы все еще рассчитывают на заключение соглашения по иранской ядерной программе, и это при том, что Брюссель регулярно вводит все новые и новые антииранские санкции.К настоящему времени против Ирана введено уже восемь пакетов санкций, включающих заморозку активов в европейских банках, запреты бизнесу из европейских стран вести дела с иранскими партнерами, а также ограничения на въезд в европейские страны для целого ряда представителей иранских органов государственной власти, силовых структур, видных политических деятелей. На этом фоне весьма странно выглядят ожидания шагов со стороны Тегерана в сторону соглашения по ядерной сделке.