Министр обороны РФ Шойгу посетил пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации

По информации российского военного ведомства, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления Западной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. В Telegram-канале министерства появились кадры с главой ведомства.В Минобороны сообщают, что Шойгу провел совещание с командованием группировки, приказав и далее осуществлять активное ведение разведки позиций и действий противника. Министр похвалил Западную группировку войск за эффективные действия по уничижению военной техники, вооружений и личного состава противника.Командование группировки войск, отмечается в сообщении военного ведомства, получило задачу активно вести разведку, чтобы заблаговременно узнавать о планах противника и пресекать попытки их реализации еще на подступах к линии боевого соприкосновения.Отметим, что данное сообщение о деятельности министра обороны РФ Шойгу является первым после того, как ЧВК «Вагнер» предприняла свое выступление в Ростове-на-Дону и пыталась продвигаться к Москве. На протяжении субботы и воскресенья министр обороны не появлялся в медийном пространстве, о деятельности генерала армии также ничего не сообщалось.Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще 24 июня заявил, что ему ничего неизвестно о каких-либо кадровых перестановках или подобных планах главы российского государства, в том числе и в отношении главы военного ведомства.