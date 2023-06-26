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Министр обороны РФ Шойгу посетил пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации

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Министр обороны РФ Шойгу посетил пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации

По информации российского военного ведомства, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления Западной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. В Telegram-канале министерства появились кадры с главой ведомства.


В Минобороны сообщают, что Шойгу провел совещание с командованием группировки, приказав и далее осуществлять активное ведение разведки позиций и действий противника. Министр похвалил Западную группировку войск за эффективные действия по уничижению военной техники, вооружений и личного состава противника.

Командование группировки войск, отмечается в сообщении военного ведомства, получило задачу активно вести разведку, чтобы заблаговременно узнавать о планах противника и пресекать попытки их реализации еще на подступах к линии боевого соприкосновения.


Отметим, что данное сообщение о деятельности министра обороны РФ Шойгу является первым после того, как ЧВК «Вагнер» предприняла свое выступление в Ростове-на-Дону и пыталась продвигаться к Москве. На протяжении субботы и воскресенья министр обороны не появлялся в медийном пространстве, о деятельности генерала армии также ничего не сообщалось.


Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще 24 июня заявил, что ему ничего неизвестно о каких-либо кадровых перестановках или подобных планах главы российского государства, в том числе и в отношении главы военного ведомства.
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83 комментария
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:33
    +34
    Командование группировки войск, получило задачу активно вести разведку, чтобы заблаговременно узнавать о планах противника и пресекать попытки их реализации еще на подступах к линии боевого соприкосновения.

    Круто! belay
    До этого, эту задачу, даже предвидеть никто не смог ...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:42
      +13
      Активно вести разведку? А что, так можно было?
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 09:22
        0
        Все эти люди действуют по принципу "любые проблемы можно решить достаточным количеством пиара".
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:00
      +4
      Хм... А кто-то тут, буквально вчера намекал о готовящихся "колоссальных" изменениях, которые многих "шокируют" и "удивлят". Прямо типа с понедельника и начнется. И в этой связи всплывали фамилии на букву "Д" и на "С".... Понедельник типа начался- пока тишина. Ждём-с...
      1. Podvodnik
        Podvodnik Сегодня, 09:11
        0
        . с понедельника и начнется


        Как сказали братья Стругацкие:"Понедельник начинается в субботу". Несколько десятков лет назад, кстати. Сюжет нашу ситуацию напоминает один в один.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:04
      0
      Похоже его Пригожин все же "сбил", попытка улыбаться все трудней дается, а показушное появление это просто прощальные гастроли. Его заменит по информации инсайдеров, Дюмин Алексей Геннадьевич — генерал-полковник, Герой Российской Федерации, в конце 2015 года занимал должность заместителя министра обороны России. Бывший начальник личной охраны гаранта.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 09:11
        +3
        Цитата: Silver99
        Его заменит по информации инсайдеров, Дюмин Алексей Геннадьевич — генерал-полковник, Герой Российской Федерации, в конце 2015 года занимал должность заместителя министра обороны России. Бывший начальник личной охраны гаранта.

        Если этот вратарь будет так командовать, как голы от Путина пропускал, или Тульской областью руководит, то ничего хорошего не вижу.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 09:16
          0
          так тут главное с веником в парной хорошо управляться надо уметь, и отдых организовать.
    4. Gofman
      Gofman Сегодня, 09:18
      0
      Год назад, показавшись в зоне СВО, отдавал приказ "активизировать наступательные действия на всех направлениях", сейчас, видно, окончательно ушёл в оборону.
  2. 9PA
    9PA Сегодня, 08:33
    +22
    Ну что и требовалось доказать, абсолютная необучаемость власти
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:36
      +20
      Путин просто ОБЯЗАН выдержать паузу со снятием Шойгу...
      Он никогда не позволит себе действовать открыто под давлением.
      Даже в столь очевидном случае.
      https://t.me/logikamarkova/7085
      https://t.me/logikamarkova/7077
      https://t.me/wagner_group_pmc/34687
      Но с моего дивана видно, что Шойгу уже отработка - грязное масло, которое надо заменять.
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 08:46
        +10
        В Минобороны сообщают, что Шойгу провел совещание с командованием группировки, приказав и далее осуществлять активное ведение разведки позиций и действий противника.
        Тяжеленько ему фэйс-то держать нынче...
        Вот идет он весь из себя генерал армии и целый министр обороны и всей кожей чувствует вокруг себя презрительное шушуканье настоящих воинов...
        И да!
        Верноподданные улыбки тоже.
        От эй-полковников.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 08:50
          +5
          Подозреваю, в коридорах МО ему теперь честь отдают с ленцой, вялой ладошкой.
          1. Victor_B
            Victor_B Сегодня, 08:52
            +1
            Цитата: Aken
            Подозреваю, в коридорах МО ему теперь честь отдают с ленцой, вялой ладошкой.
            Эй-полковники первыми чуют куда ветер дует!
          2. Million
            Million Сегодня, 08:59
            +1
            войска,небось,даже Ура ему кричат не так громко как раньше.
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 08:46
        +17
        Путин должен начать управлять государством и решать, в том числе и кадровые вопросы своего окружения, но создаётся впечатление, что окружение управляет страной, а путин выступает в роли отвлечения публики. За последние годы слишком много скандалов связаных с его окружением и не одной адекватной реакции с его стороны.
        1. Million
          Million Сегодня, 08:58
          +3
          Он сейчас стал как Брежнев:много говорит,но ничего не решает.За него это делают другие.
        2. Константин Шевченко
          Константин Шевченко Сегодня, 09:01
          -3
          Т.е. Путин должен податься под давлением фейков от Пригожина? Пригожин вёл медиа войну на основе фейков, врал постоянно и Путин должен снимать с должности потому что так захотел олигарх, который считает, что ему все можно, и всё покупается?
        3. Vashek
          Vashek Сегодня, 09:11
          +2
          Да откуда? Там же за все годы кадровые ошибка на ошибке - Черномырдин на UA, Зурабов, Рогозин, Мантуров, Сердюков, Голикова... Умение подбирать? Чего нет того нет.
          1. Million
            Million Сегодня, 09:15
            +1
            У него всегда были проблемы с подбром кадров..А может это умышленно ?
            Все таки ставленник и последователь ельцина.
            И,кстати,почему сбежал Чубайс,который имел доступ к Гостайне? Полчему его отпустили ?
        4. Podvodnik
          Podvodnik Сегодня, 09:14
          0
          . Путин должен начать управлять


          А раньше не нужно было?
      3. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:47
        +2
        Согласен с вами, что Путин сейчас не может изгнать Шойгу иначе будет создан прецедент, что тоже плохо для страны в будущем. Но все же хочется надеяться, что в недалеком будущем тесть блогера будет изгнан.
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 08:51
          +2
          Цитата: Владимир М
          Путин сейчас не может изгнать Шойгу иначе будет создан прецедент, что тоже плохо для страны в будущем. Но все же хочется надеяться, что в недалеком будущем тесть блогера будет изгнан.
          Наверное идеальна была бы тяжелая болезнь персонажа...
          1. Podvodnik
            Podvodnik Сегодня, 09:16
            +1
            . идеальна была бы тяжелая болезнь персонажа...


            Из истории: "скоропостижно, не приходя в сознание... ." laughing
        2. Aken
          Aken Сегодня, 08:51
          0
          Если не сделать быстро, это будет означать, что Пригожина обманули.
          1. Константин Шевченко
            Константин Шевченко Сегодня, 08:56
            +3
            Всмсле обманули? Пригожин он кто, президент РФ?
            1. Podvodnik
              Podvodnik Сегодня, 09:17
              0
              . Пригожин он кто, президент РФ?


              Трижды герой, судя по наградам.
      4. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 08:51
        +11
        Цитата: Victor_B
        Но с моего дивана видно, что Шойгу уже отработка - грязное масло, которое надо заменять.


        Если Царя всё устраивает, то никаких перестановок не будет, вне зависимости от рейтингов бояр... так как мнение народа никому не интересно) можно вспомнить пенсионную реформу и реакцию народа, и что ? Ничего.

        А вообще, Шойгу значимый элемент в нынешней системе.... с 2012 года он министр обороны, через его ведомство, такие денежные потоки проходили и сейчас проходят, что случайного генерала на это место не поставят.... а хотел бы президент, навести порядок в ведомстве, то давным бы давно это сделал. Но желания нет.
        1. Podvodnik
          Podvodnik Сегодня, 09:18
          0
          . Но желания нет.


          Так его и не было никогда.
      5. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:52
        +4
        Цитата: Victor_B
        Путин просто ОБЯЗАН выдержать паузу со снятием Шойгу...

        Виктор, да дело даже не в Шойгу.
        Как у В. Шукшина: "Вы рассуждаете правильно, но в масштабах прораба..."
        Глобально вопрос стоит об единении и сплочении всех в т.ч. элит, вокруг власти (президента).
        Ну, например, взять какого-нибудь олигарха, и меня пенсионера, я бы может и согласился с ним обьединиться, да он начхал на меня. winked
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 08:56
          +1
          Цитата: Теренин
          Виктор, да дело даже не в Шойгу.
          Да там такой клубок жаб и гадюк и все они на груди Путина.
          А ведь до этого мятежа армия по приказу Шойгу и Герасимова запросто и сама путч учинить при попытке Путина сместить МО и НГШ.
          А вот сейчас уже они поддержки в войсках не получат!
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 09:05
            +1
            Цитата: Victor_B
            Цитата: Теренин
            Виктор, да дело даже не в Шойгу.
            Да там такой клубок жаб и гадюк и все они на груди Путина.
            А ведь до этого мятежа армия по приказу Шойгу и Герасимова запросто и сама путч учинить при попытке Путина сместить МО и НГШ.
            А вот сейчас уже они поддержки в войсках не получат!

            Чтобы такого не происходило и был баланс сил и противовесов, во времена СССР, были три независимые военизированные структуры: Минобороны, ФСБ (Пограничные войска) и МВД (Внутренние войска).
            Предполагалось, что две структуры могли блокировать одну.
          2. Podvodnik
            Podvodnik Сегодня, 09:22
            0
            . армия по приказу Шойгу и Герасимова запросто и сама путч учинить


            Нет. Для этого нужны: авторитет, воля, решительность, ответственность и много чего ещё. А их нет. А на нет и суда нет.
      6. Shumi2010
        Shumi2010 Сегодня, 09:02
        +1
        тут вся проблема в медийности - ху из какойто бизнесмен, пусть и крупный, и кто есть Министр Обороны самой ядренной страны в мире! просто разные уровни
      7. Rage66
        Rage66 Сегодня, 09:03
        0
        Это видно со всех диванов страны... Кроме одного yes
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:36
    +10
    Тесть блогера "проснулся" и занялся имитацией бурной деятельности.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: Владимир М
      Тесть блогера "проснулся" и занялся имитацией бурной деятельности.

      Не знаю кто это, но само слово "блогер" у меня вызывает ассоциацию с "гн.идой" request
  4. DVM
    DVM Сегодня, 08:39
    +12
    Как сказал Швондер: "Это позор какой-то". Других слов нет. Никого не снимут, выводы, как обычно, не сделаны. Улыбаемся и машем.
  5. Single-n
    Single-n Сегодня, 08:40
    +3
    Уже вернулся? А я то думал что он до сих пор батьку благодарит.
  6. Aken
    Aken Сегодня, 08:40
    +5
    Вот где он, оказывается, от Пригожина прятался.
    Всё, можно вылезать. Только к Белоруссии приближаться не надо. Во избежание.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:41
    +9
    Отметим, что данное сообщение о деятельности министра обороны РФ Шойгу является первым после того, как ЧВК «Вагнер» предприняла свое выступление в Ростове-на-Дону и пыталась продвигаться к Москве.

    Обьявилось чепушило.
    Командование группировки войск, отмечается в сообщении военного ведомства, получило задачу активно вести разведку, чтобы заблаговременно узнавать о планах противника и пресекать попытки их реализации еще на подступах к линии боевого соприкосновения.

    А до этого они этим что ли не занимались? Про то, что надо периодически принимать пищу он приказа не давал, а то ведь без приказа помрут с голоду. am
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:44
      +2
      Враги клевещут, что он отдал приказ не кормить войска, отказавшись от поставок продовольствия, чтобы этим насолить Пригожину.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 08:52
        +1
        Цитата: Aken
        Враги клевещут, что он отдал приказ не кормить войска, отказавшись от поставок продовольствия, чтобы этим насолить Пригожину.

        1,5 миллиона он тоже кому-то отдал, чтобы насолить кому? Укропам или сша (в смысле насолил)?
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 09:14
          0
          1,5 миллиона он тоже кому-то отдал, чтобы насолить кому? Укропам или сша (в смысле насолил)?

          Простите! 1,5 миллиона комплектов "ратника".
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:43
    +15
    Супер...потерявший всякое уважение гражданин снова пиарится в качестве незаменимого...компаньона по рыбалке несменяемого.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:46
      +5
      Ну ему ещё и благодарность объявят за выдержку и профессионализм.... Типа что не повелся на провокацию. Если и снимут то переведут на не менее хлебное место. "Своих не бросаем" (с)
  9. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 08:43
    +8
    данное сообщение о деятельности министра обороны РФ Шойгу является первым после того, как ЧВК «Вагнер» предприняла свое выступление в Ростове-на-Дону и пыталась продвигаться к Москве. На протяжении субботы и воскресенья министр обороны не появлялся в медийном пространстве, о деятельности генерала армии также ничего не сообщалось.

    И где внятные разъяснения Шойгу или Герасимова на события в Ростове?
    Значит нам тут рассказали о военном мятеже, а министр обороны делает вид что его это не касается.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:46
      +1
      его это не касается.

      Не касается.
      Шойгу - полководец. А хулиганами пусть занимается милиция.
      1. Million
        Million Сегодня, 09:01
        +1
        полководец)))))).
        Знаю,что комментарий короткий,но ничего поделать не могу.
      2. evgenii67
        evgenii67 Сегодня, 09:03
        +4
        Цитата: Aken
        его это не касается.

        Не касается.
        Шойгу - полководец. А хулиганами пусть занимается милиция.

        Сыкун он лампасный. Страна чуть ли не на пороге гражданской была и он отчасти в этом тоже виноват. И что он сделал? Просто смылся и отмалчивался всё это время. Порешал Лукашенко, за что ему огромное спасибо, в интернетах уже в шутку и праздник по этому поводу придумали "Картофельный спас". То что случилось это за рамками. С одной стороны Пригожин учудил разборки и чуть ли не мятеж против власти в такое тяжёлое и без того время. С другой стороны Шойгу и Герасимов по чьи души собственно и отправился Пригожин, просто свалили и молчали как рыбы. Ещё одна интересная история, Путин объявляет их мятежниками и что будет с ними жёстко бороться, а итоге опять же благодаря Лукашенко всё вернули взад и даже за один день успели возбудить и закрыть уголовное дело против Пригожина. И что это? Где наши? Вроде и те и те... а что если не те и не другие не являются нашими, а только за свой шкурный интерес, за власть и друзей/родственников?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:18
          0
          Кто-то уже отметил, что речь Путина можно повернуть как угодно. Если память не изменяет, фамилии он не называл.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:47
      +3
      Не будет он ничего пояснять - Песков всё пояснил за него. Ему это не положено. А Герасимов тем более не полезет вперед своего начальника светиться с заявлениями. Типа субординация.
  10. mag nit
    mag nit Сегодня, 08:49
    +9
    Ну все. Не иначе, перегруппировка войск намечается. Где шкерился, Аника-воин?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:50
      +3
      Какой такой шкерился??? Он в поте лица занимался планированием проведения СВО. Чего как маленькие то? wassat
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:49
    +3
    А ещё какие нас ждут сюрпризы сегодня?День покажет.
  12. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:52
    +8
    Я всё больше и больше склоняюсь к тому, что СВО закончится переговорами. Эта новость стала хуже новости о сдаче Херсона...
    Всё....кина не будет
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:53
      +5
      Это будет адский позор нам всем. Стране.... Я про то если всё закончится переговорами и договорняком.
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 09:05
      +3
      Конечно и только переговорами.
      Гарант ясно сказал, что:
      1. Смена власти в Киеве не планируется.
      2. В США сейчас не тот президент с которым можно договориться.
      Гарант ждет выборов президента в США, а наша армия до этого времени будет воевать. И города наши будут обстреливать ежедневно.
      И все это будут сопровождать потери.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:55
    -5
    Паникёры и примкнувшие к ним новость для вас . bully
  14. Камрад
    Камрад Сегодня, 08:55
    +3
    Какой примитивный (убогий) пиар. Смысл уже щеки надувать.
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:55
    +1
    Да, ну и, что? Как в народе говорят- срам глаза не выест.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:00
      0
      ...и карман его тоже от срама не оскудеет.
  16. АВП 518
    АВП 518 Сегодня, 08:57
    +3
    А что китель без шевронов?Что то вспомнилось....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:02
      0
      Ему денщик не успел прилепить после стирки. По тревоге подняли. lol
  17. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 08:58
    +1
    Министр обороны РФ Шойгу посетил пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации
    фух! У меня аж отлегло! Ща как пойдет жара .... wassat
    А по сути.. ну посетил, ну посидел. ... ну посмотрел ......
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 09:13
      +2
      Хорошо хоть, не покомандовал...
      Типа,"а устройте-ка мне штурмец, потешьте старика"
      1. Region-25.rus
        Region-25.rus Сегодня, 09:18
        0
        Хорошо хоть, не покомандовал...
        вот я таки про тоже имел ввиду hi
        или как у классика - "меня сегодня муза посетила! Посетила так, посидела и ушла!"(с) В.С.Высоцкий laughing
  18. Snay
    Snay Сегодня, 08:59
    +1
    Во вылез "герой".. Почему до их пор не снят, кто его поддерживает???
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:08
      +1
      умение организовать отдых и развлечение из потешных полков
  19. Swed
    Swed Сегодня, 09:00
    +1
    Здаётся, что этот гражданин живёт по принципу: "Не гоже боярину с холопами разговаривать." Отсюда и проблемы.
  20. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 09:00
    +5
    тут смеются над оленеаодом, а он ведь что знал из армейской терминологии, то и выдал, кроме того Пригожин же в своё время его приглашал на передовую покамандовать, хорошо хоть на аурусе туда не заявился в парадном кителе. Главное что обнуленный его ценит, значит всё идет по плану
  21. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 09:07
    0
    На протяжении субботы и воскресенья министр обороны не появлялся в медийном пространстве

    Ха! Так выходные жэшь...
  22. al3x
    al3x Сегодня, 09:07
    +4
    Хуженетыч выполз из норки, как только кипиш закончился. Чтд. Трусливый человечишка.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 09:17
      0
      И сразу же начал пиар-мероприятия.
  23. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 09:10
    +2
    "... по уничижению военной техники..." вот писаки жгут))) Торопятся сообщить, что Кожугетыч живее всех живых и ничуть не изменился!
  24. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:10
    +3
    Для Шойгу всё , опасность миновала ? Вылез из норы бункерной ? Заварил кашу , а расхлебывать Евкурова послал , у самого яиц то нехватило по мужски поехать разрулить. И раньше его не уважал ни как человека ни тем более как офицера (к славному сословию он абсолютного никакого отношения не имеет ни смотря на погоны ), а теперь вообще вызывает отвращение. Жалкое подобие
  25. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:11
    0
    Вот и объявился, а вы все товарищи так "переживали" куда сей государственный муж делся. Он просто важными военными делами занимался. laughing
  26. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 09:14
    +2
    Словами "страшно далеки они от народа" Ленин Владимир Ильич писал вроде о декабристах. Так мы думали. Ан нет!...
  27. Vashek
    Vashek Сегодня, 09:16
    +1
    Судя по уровню указаний либо на фронте командуют УО, либо такой приехал указывать.
  28. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:19
    0
    В 91-м было еще смешно, сейчас очень актуально. Отстирал галифе и снова на боевом посту
  29. Xocelolprox
    Xocelolprox Сегодня, 09:20
    0
    Неужто нашелся? А то все выходные гадали, где он. Всей страной искали нашего героя.
  30. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 09:21
    0
    Цитата: Aken
    Шойгу - полководец.

    Палковводец? Не знаю, не знаю.... Если главный бросит палку - может, и принесёт. Если не потеряет по дороге... Но не более.
  31. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 09:21
    0
    Вот и ответ на все вопросы.
    Кто-то делает дело, кто-то делает вид.
    Начальству вторые ближе и милее.