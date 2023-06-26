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Депутат Европарламента: Украина никогда не войдёт в состав ЕС

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Депутат Европарламента: Украина никогда не войдёт в состав ЕС

Стремление нынешних украинских властей стать частью Запада и войти в его основные структуры – Европейский Союз и Североатлантический альянс, очевидны. Однако очевидно и другое: несмотря на всю западную помощь Киеву, сама Украина Западу нужна лишь для нанесения удара по России, а в качестве члена своих организаций Украину там никто не ждёт.


Это мнение подтвердил и депутат Европарламента из Хорватии Иван Вилибор Синчич. По его словам, Украина не станет частью ЕС ни до окончания конфликта ни после него. Об этом евродепутат заявил в интервью «Известиям».

Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания конфликта. Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдёт

- сказал Синчич.

Кроме того, Синчич уверен, что Украина не выиграет в конфликте с Россией и, скорее всего, станет нейтральной страной, а в «худшем случае» «вообще перестанет существовать». Именно из-за такого будущего эта страна и не станет членом Евросоюза, считает депутат Европарламента.

Синчич также отметил, что для того, чтобы быть принятыми в ЕС, необходимо прежде всего соответствовать политическим критериям, а уже потом говорить о юридических или экономических стандартах. Однако ещё до начала конфликта и даже до того, как Зеленский стал президентом, Украина была слишком коррумпированной, чтобы быть членом Евросоюза, добавил политик.
Использованы фотографии:
www.istockphoto.com
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11 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 08:53
    +6
    Войдёт, войдёт.
    Только не вся и как часть Польши. Причём без украинцев.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 09:00
      +1
      Я бы уточнил, войдёт территориями с выжившими украинцами. Но поляки играться с ними в "демократию" не будут, а попытаться загнать их "в стойло", как и было всю историю. И вот тут будет самое интересное.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:12
        0
        Как минимум вырежут бандеровцев. А оставшихся обратно похолопят.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 09:14
      0
      Цитата: Aken
      Войдёт, войдёт.
      Только не вся и как часть Польши. Причём без украинцев.

      Примут, но только олигархов, у которых ещё будут звенеть "бранзулетки", как у товарища Бендера из "Золотого телёнка".
      Пока будут звенеть, их будут терпеть, а потом этих мавров выпихнут.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:55
    +3
    Синчич также отметил, что для того, чтобы быть принятыми в ЕС, необходимо прежде всего соответствовать политическим критериям, а уже потом говорить о юридических или экономических стандартах.
    . Ну да, с политическими критериями, у всех тех, кого взяли в гейропейские члены, все в порядке... по их меркам, конечно.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:01
      +1
      Цитата: rocket757
      Ну да, с политическими критериями, у всех тех, кого взяли в гейропейские члены, все в порядке... по их меркам, конечно.

      Так они понимают, что со вступлением Украины в ЕС, дотации от Евросоюза этим странам, сократится до минимума. Украина это лишний рот, да еще большой рот и безразмерный.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:17
      0
      Цитата: rocket757
      Синчич также отметил, что для того, чтобы быть принятыми в ЕС, необходимо прежде всего соответствовать политическим критериям, а уже потом говорить о юридических или экономических стандартах.
      . Ну да, с политическими критериями, у всех тех, кого взяли в гейропейские члены, все в порядке... по их меркам, конечно.

      Просто они заведомо знают то, что политическим критериям украина уже никогда не будет соответствовать, от слова совсем. К слову сказать, экономическим критериям, с набранными долгами, они тоже не будут соответствовать.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:55
    +1
    Анекдот - "Украина в Евросоюзе". Скорее Гвинея Папуа станет членом ЕС, чем Украина.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:59
    0
    Вы им побольше труселей кружевных пришлите , этого будет достаточно.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:05
    0
    Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания конфликта. Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдёт
     Её же кормить придётся,выделять средства.От транзита российских нефти и газа почти отказались? А платой за транзит,Россия,кормила Украину. А теперь всё. И стоило эту бузу с членством Украины в НАТО и ЕС затевать? Все наелись мыла,но и при своем,никто не остался.Кто-то,что потерял.
  6. pashtet04
    pashtet04 Сегодня, 09:12
    0
    Если https://minfin.com.ua/ не врёт и действительно с Украины уехали с начала СВО 12 млн человек. То просто представьте. 12 млн Украинцев - это населения Люксенбурга, Литвы, Латвии, Чехии, Эстонии вместе взятых (Если гугл в цифрах не соврал). Считая по кол-ву уехавших, Украину всё таки приняли в ЕС, только не целиком.