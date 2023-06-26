Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания конфликта. Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдёт

Стремление нынешних украинских властей стать частью Запада и войти в его основные структуры – Европейский Союз и Североатлантический альянс, очевидны. Однако очевидно и другое: несмотря на всю западную помощь Киеву, сама Украина Западу нужна лишь для нанесения удара по России, а в качестве члена своих организаций Украину там никто не ждёт.Это мнение подтвердил и депутат Европарламента из Хорватии Иван Вилибор Синчич. По его словам, Украина не станет частью ЕС ни до окончания конфликта ни после него. Об этом евродепутат заявил в интервью «Известиям» - сказал Синчич.Кроме того, Синчич уверен, что Украина не выиграет в конфликте с Россией и, скорее всего, станет нейтральной страной, а в «худшем случае» «вообще перестанет существовать». Именно из-за такого будущего эта страна и не станет членом Евросоюза, считает депутат Европарламента.Синчич также отметил, что для того, чтобы быть принятыми в ЕС, необходимо прежде всего соответствовать политическим критериям, а уже потом говорить о юридических или экономических стандартах. Однако ещё до начала конфликта и даже до того, как Зеленский стал президентом, Украина была слишком коррумпированной, чтобы быть членом Евросоюза, добавил политик.