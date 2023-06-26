Военкор: ВСУ готовят вторую часть своего контрнаступления, занимаясь перегруппировкой войск

У нас остаются на Запорожском направлении «отжатыми» украинскими военными два опорных пункта ротных, ну и там «по мелочам». Но в целом линия фронта стабильная, мы ее удерживаем, а надо будет – пойдем в наступление

Украинские формирования в настоящее время осуществляют подготовку к началу второй части своего контрнаступления. Об этом рассказывает военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.По словам военкора, ВСУ в настоящее время концентрируют военную технику, вооружения, личный состав. Но и наши войска готовятся к отражению очередной волны натиска противника. Пока враг осуществляет подготовку, на фронте наблюдается некоторое затишье.- говорит Сладков Военкор называет «очень интересным» Харьковское направление. Во-первых, там под боком Белгородская область, которая нуждается в том, чтобы обезопасить ее от постоянных обстрелов противника. Во-вторых, в Харькове сконцентрированы мощности украинской военной промышленности, включая и ядерные институты. В населенном пункте Пятихатки на Харьковском направлении (не путать с запорожскими Пятихатками) есть, по словам Сладкова, некие «вещи», о которых чуть позже он подробно обещает рассказать.Также военкор отметил, что в России ситуация стабильна, министр обороны сегодня посетил командование Западной группировки войск, где дал соответствующие указания относительно дальнейших действий на направлениях, за которые отвечает данная группировка.