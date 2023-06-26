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Военкор: ВСУ готовят вторую часть своего контрнаступления, занимаясь перегруппировкой войск

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Военкор: ВСУ готовят вторую часть своего контрнаступления, занимаясь перегруппировкой войск

Украинские формирования в настоящее время осуществляют подготовку к началу второй части своего контрнаступления. Об этом рассказывает военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.


По словам военкора, ВСУ в настоящее время концентрируют военную технику, вооружения, личный состав. Но и наши войска готовятся к отражению очередной волны натиска противника. Пока враг осуществляет подготовку, на фронте наблюдается некоторое затишье.

У нас остаются на Запорожском направлении «отжатыми» украинскими военными два опорных пункта ротных, ну и там «по мелочам». Но в целом линия фронта стабильная, мы ее удерживаем, а надо будет – пойдем в наступление

- говорит Сладков.

Военкор называет «очень интересным» Харьковское направление. Во-первых, там под боком Белгородская область, которая нуждается в том, чтобы обезопасить ее от постоянных обстрелов противника. Во-вторых, в Харькове сконцентрированы мощности украинской военной промышленности, включая и ядерные институты. В населенном пункте Пятихатки на Харьковском направлении (не путать с запорожскими Пятихатками) есть, по словам Сладкова, некие «вещи», о которых чуть позже он подробно обещает рассказать.

Также военкор отметил, что в России ситуация стабильна, министр обороны сегодня посетил командование Западной группировки войск, где дал соответствующие указания относительно дальнейших действий на направлениях, за которые отвечает данная группировка.
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:12
    -2
    МО героически отстоял Москву теперь вот после года СВО планирует оборону Белгорода, дать маршала и вторую звезду am
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: Silver99
      МО героически отстоял Москву теперь вот после года СВО планирует оборону Белгорода, дать маршала и вторую звезду

      Вчера в Ростове давал указания, сегодня в Белгороде, а где завтра ?
  2. grem
    grem Сегодня, 09:16
    -3
    ВСУ готовят вторую часть своего контрнаступления,

    укроинцы еще остались или слышал уже начали 14 летних в военные лагеря загонять ?
    Бесполезно все это Россия не отступит !
  3. Z_пчелка_Z
    Z_пчелка_Z Сегодня, 09:17
    0
    Все у наших ребят получится. Все они удержат. У украинцев вариантов просто уже не осталось, поэтому и кидаются в самоубийственные атаки....
  4. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:17
    +2
    Украинские формирования в настоящее время осуществляют подготовку к началу второй части своего контрнаступления.
    Шо?
    Опять?
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:19
    -1
    Шойгу потихоньку из будки (спины Путина) начали выпускать....маленькими дозами ...дабы обчество не колыхалось...глядишь все устаканется.....пройдет время Шойгу и Герасимов (если умные) будут из кожи лезть заработать рейтинг и успех командованием на фронте....может еще героями станут....а многие думающие что Путин его сольет - никогда...это его личная преданная команда и какие бы ошибки не были им совешены - это в первую очередь преданный человек президенту и один из главных силовых блоков который гарантирует от госпереворотов и т..д. Поэтому и не надейтесь что Путин по чьей то прихоти его снимет. Все генералы да и руководство страны ошибались в начале и по ходу войны ..вам примера начала ВОВ мало сколько трагических ошибок было...но руководство тоже учится вместе с солдатами по ходу войны. Они же не умышленно все это допускали...а вот пригожин и его подельники умышленно поэтому разница налицо.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:21
      0
      Шойгу и так уже звездоносец. Вторую ему пророчите?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:25
      0
      Цитата: Землекоп
      ..вам примера начала ВОВ мало сколько трагических ошибок было..

      Только товарищ Сталин, не прощал такие ошибки.