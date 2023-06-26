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Американская пресса: Украина не смогла воспользоваться выступлением ЧВК «Вагнер» для изменения ситуации на фронте

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Американская пресса: Украина не смогла воспользоваться выступлением ЧВК «Вагнер» для изменения ситуации на фронте

Выступление ЧВК «Вагнер» в субботу, 24 июня, киевский режим никак не смог использовать в своих интересах. Об этом пишет американское издание The New York Times.


По утверждению американской прессы, Украина не смогла воспользоваться выступлением ЧВК «Вагнер» для изменения ситуации на фронте. Конечно, Киев попытается «извлечь выгоду из хаоса», пишет издание. Но сейчас уже фактом является то, что, несмотря на субботнюю неразбериху в тылу, на фронте не было обнаружено никаких брешей в обороне.

Издание подчеркивает, что марш «вагнеровцев» в сторону Москвы не привел к тому, чтобы российские войска даже частично покинули свои позиции на Запорожском направлении или в Донбассе, чтобы выдвинуться «на защиту» российской столицы. Несмотря на события в Ростовской и ряде других областей России, специальная военная операция не прекращалась ни на минуту. Только в ночь на субботу ВС РФ, по утверждению американской прессы, выпустили более 50 ракет по объектам военного назначения на территории Украины.

Как мы видим, на Западе явно разочарованы отсутствием каких-либо последствий после действий «музыкантов». Не скрывали своего разочарования и представители киевского режима. Хотя сейчас они пишут, что произошедшее якобы «ослабило» Россию, но в действительности никаких последствий этого «ослабления» в зоне ведения боевых действий не ощущается, и это не может не смущать и даже не пугать противника, а также его заокеанских покровителей.
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3 комментария
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  1. grem
    grem Сегодня, 09:19
    0
    Для вас хоспода полохие новости ..Это выступление ЧВК нужно было для обновление МО и т.д. Зачистки пройдут и тогда уже мама не горюй начнется для вас !
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:20
      0
      А Вы уверены в том что зачистки будут??? Я вот что-то сомневаюсь.....
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:24
    0
    Собрать плотные колонны техники и отправить их на Москву, а самому сидеть в Ростове--это очевидная провокация.

    Цель которой-вызвать авиаудар и затем призвать к беспорядкам
    в стране. Зря что ли полгода метался он по стране, как психопат и мутил народ ?

    Теперь ситуевина другая, он сам находится под риском ракетного удара ВСУ. Батька это все как-нибудь переживёт..... А ВСУ может ещё действительно попытается отыграться.....