Выступление ЧВК «Вагнер» в субботу, 24 июня, киевский режим никак не смог использовать в своих интересах. Об этом пишет американское издание The New York Times.По утверждению американской прессы, Украина не смогла воспользоваться выступлением ЧВК «Вагнер» для изменения ситуации на фронте. Конечно, Киев попытается «извлечь выгоду из хаоса», пишет издание. Но сейчас уже фактом является то, что, несмотря на субботнюю неразбериху в тылу, на фронте не было обнаружено никаких брешей в обороне.Издание подчеркивает, что марш «вагнеровцев» в сторону Москвы не привел к тому, чтобы российские войска даже частично покинули свои позиции на Запорожском направлении или в Донбассе, чтобы выдвинуться «на защиту» российской столицы. Несмотря на события в Ростовской и ряде других областей России, специальная военная операция не прекращалась ни на минуту. Только в ночь на субботу ВС РФ, по утверждению американской прессы, выпустили более 50 ракет по объектам военного назначения на территории Украины.Как мы видим, на Западе явно разочарованы отсутствием каких-либо последствий после действий «музыкантов». Не скрывали своего разочарования и представители киевского режима. Хотя сейчас они пишут, что произошедшее якобы «ослабило» Россию, но в действительности никаких последствий этого «ослабления» в зоне ведения боевых действий не ощущается, и это не может не смущать и даже не пугать противника, а также его заокеанских покровителей.