Тульский губернатор Алексей Дюмин посещал пункт подготовки батальона «Тула» и пообщался с бойцами

Вы сделали это с полным пониманием всей важности, ответственности и опасности возложенной на вас миссии. Правительство Тульской области и я лично делаем всё, чтобы вы были максимально готовы к выполнению боевых задач.

Сегодня стало известно о том, 23 июня губернатор Тульской области посещал расположение именно батальона «Тула», в котором службу проходят заключившие с Минобороны контракты бойцы. В ходе посещения занятий по боевой подготовки Алексей Дюмин поговорил с военнослужащими, отметив принятое ими решение встать на защиту Родины.Тульский губернатор:Алексей Дюмин подчеркнул, что к подготовке личного состава батальона «Тула» привлечены опытные инструкторы ВС РФ, а также члены Федерации практической стрельбы России.Губернатор передал бойцам батальона квадрокоптеры, обмундирование, девять автомобилей, оборудование для организации быта в полевых условиях, аптечки и др.Дюмин пожелал успеха и пообещал не оставлять без внимания прохождение службы земляками. Также глава области поблагодарил всех неравнодушных жителей и волонтеров региона за поддержку участников СВО.Ранее в сети появлялась информация о том, что Алексей Дюмин 24 июня вступал в переговоры с Евгением Пригожиным. В ходе переговоров он призвал куратора ЧВК «Вагнер» остановить колонны, идущие в сторону Москвы. Как известно, Пригожин в итоге отдал приказ на прекращение движения колонн «Вагнера» в сторону столицы. Однако официально информация о разговоре тульского губернатора с Пригожиным не подтверждена.