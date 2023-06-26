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Украинские «волонтёры» разрабатывают «штурмовой бронетранспортёр» на базе советского танка Т-62М для бригады «Азов»

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Украинские «волонтёры» разрабатывают «штурмовой бронетранспортёр» на базе советского танка Т-62М для бригады «Азов»

На Украине продолжают заниматься кустарной переделкой старых танков в различные "тяжелые" боевые машины пехоты и бронетранспортеры, надеясь таким образом решить проблему дефицита бронетехники в ВСУ. На этот раз волонтеры решили создать "штурмовой" бронетранспортер для бригады Нацгвардии "Азов"*, признанной в России террористической организацией и запрещенной.


О попытках "Азова"* создать некий танк из мусорных баков под названием "Азовец", который пользователи Сети переименовали в "Навозец", не говорил наверное только самый ленивый. С того момента прошло уже много времени и теперь для Азова"* создают "штурмовой" бронетранспортер на основе танка Т-62, как утверждается, трофейного. Работы ведут волонтеры.

Как заявили в мастерской, конструкция БТР очень проста и не требует больших вложений. С танка убирают башню с пушкой калибра 115 мм, все равно для нее снарядов нет. Вместо этого ставятся два пулемета крупного калибра в бронированных башенках. Это и будет "штурмовой" БТР, основной задачей которого будет помощь ВСУ в штурме российских позиций.

Естественно, БТР создается в единственном экземпляре, если ВСУ затрофеят еще один Т-62, то и его могут переделать в бронетранспортер.

Отметим, что данный проект "штурмового" БТР не единственный, в другой мастерской волонтеры создают "тяжелую" боевую машину пехоты, опять же на базе советского танка Т-62. Переделка заключается в замене башни танка на башню БМП-2 с 30-мм автоматической пушкой. Места для десанта нет, потому что некуда девать двигатель. Башню и переднюю часть корпуса изделия прикрыли блоками динамической защиты "Контакт-1", но в дальнейшем планируется установка динамической защиты по всему корпусу, включая кормовую часть. Задачей данного изделия будет доставка подразделений ВСУ к передней линии и помощь в штурме позиций.

Пока новая "тяжелая" БМП ничем, кроме башни и названия, не отличается от "штурмового" бронетранспортера.
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13 комментариев
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  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:43
    +3
    Ну, переделками за весь период СВО удивить кого-то сложно
    Нашу мотолыгу (МТ-ЛБ) как только не переделывали!
    Разве что крылья ещё не приспособили)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:52
      +5
      Ну что вы прям палите будущие модификации (я насчет крыльев)....
      И вообще - МТЛБ - вечна, и основа для творческой фантазии модификаторов.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:17
        +3
        Цитата: Nexcom
        МТЛБ - вечна, и основа для творческой фантазии модификаторов.

        Зная "мотолыгу" "на ощупь", не удивлюсь и крыльям. В хороших руках - вещь вне времени.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:45
    +1
    А смысл в чем?
    Серьезные средства поражения танка, БМП и БТРа в пехоте одни и теже - ПТУРу пофиг.
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 09:50
      +1
      А смысл в том, что хочется *волонтерам денежку сшибить, или хотя бы под мобилизацию не угодить вот и..рожают.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:47
    +1
    Вестимо в ту дырку где был двигатель (на фото) - хлопцев-хероев посадють? Человек этак 10 напхают. А сам танк-переделку толкать на ЛБС силами взвода будут?
    Нет ну а что, зачотно получится. lol
    Самое главное - звуком работающего двигателя не спалятся - не будет двигателя. wassat

    зы там и башни нет - тоже можно будет ещё пяток бойцов запихнуть.
  4. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 09:47
    +1
    все эти переделки гаражные, рассчитаны на донаты , вроде как благородный повод, но зная хахляцкую натуру, просто для того чтобы срубить бабла , контента на все лето, вроде как при деле, грошi капают, к зиме придумают для гаражной модернизации боевые хохлосани
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:48
    +1
    СОдить азов будут? Или уже простили и поняли их мотивацию.
    За 7 лет горнопроходческим комбайном ухры могли уже б до кремля докопаться.
    Перезраду надо создать самим.
    На байдена надейся, а сам не плошай.
    Оплошали....
    Или на урсулу с борелем надеялись?
  6. Sith
    Sith Сегодня, 09:54
    +1
    Утилизируют две вещи ... старичка Т-62 и навоз в нём
  7. rait
    rait Сегодня, 09:54
    +2
    Справедливости ради такие проекты были и вполне себе известны. Прежде всего речь идет о израильском Ахзарит на базе трофейных Т-54 и Т-55 наш БТР-Т на базе опять же Т-55.

    То есть если со стороны Украины будут профессионалы с прямыми руками вполне себе может что-то получиться. Но скорее всего это опять таки сбор денег и в действительности никто и не думает делать настоящий БТРТ.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:56
    +1
    Мы пилили апельсин..... ¯\_(ツ)_/¯, а с учётом того, что апельсины могут быть с горячей начинкой, то смысл этой затеи?

    А вот в Т-62 пушку от Т-72 вкорячить не?
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:03
    +1
    Только свиноводство. И никаких технических изысканий. Свиноводство- двигатель украинской государственности!
  10. Prapor
    Prapor Сегодня, 10:15
    0
    Вот нормальные люди строят дома, города, детские садики, школы, больницы, и вообще занимаются созидательным трудом, а эти черти только и способны придумывать всякую непотребную фигню, чтобы чтони-будь разрушить, изгадить и убить других нормальных людей.. Вот вся их гнилая сущность, это же биомусор планеты, они не должны размножаться, а то наплодят таки же моральных уродов какие сами, живут не понятно для чего? Но это временное явление, у них нет будущего, ошибка природы какая-то..