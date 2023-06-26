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Посвящённый Дню Победы над Японией российский закон вызвал негативную реакцию в Токио

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Посвящённый Дню Победы над Японией российский закон вызвал негативную реакцию в Токио

Отношения между бывшими противниками во Второй мировой войне Россией и Японией время от времени осложняются по причинам, связанным с той самой войной, которая закончилась уже почти 78 лет назад.


На этот раз в Токио недовольны возможным переименованием Дня окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября. Согласно одобренному ранее Госдумой законопроекту, этот день хотят назвать «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

По словам генсека японского правительства Хирокадзы Мацуно, это решение будет иметь отрицательные последствия и может привести к всплеску антироссийских настроений в Японии и антияпонских – в России.

Мацуно отметил, что Токио регулярно доводит до сведения Москвы свою позицию относительно итогов Второй мировой войны. Генсек кабмина Японии призвал российские власти не приводить к «ненужному противостоянию между народами».

Следует отметить, что решение о Дне Победы над милитаристской Японией было принято в качестве ответа на недружественную политику Токио в отношении России.

Напомним, что между Россией и Японией итак непростые отношения из-за южных Курильских островов, переход которых по итогам Второй мировой войны к СССР Токио не признаёт.
Использованы фотографии:
архивное фото - вступление советских войск в Харбин (август 1945)
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44 комментария
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen 26 июня 2023 09:52
    +12
    Пьёт саке самурай
    Потешается гайдзин

    Ну а что они хотели? Сами тявкают, а потом удивляются
    1. стар
      стар 26 июня 2023 10:41
      +7
      Сами тявкают, а потом удивляются

      Они удивляются тому, что кто-то еще помнит события и даты, которые они сами уже давно забыли, переписав свои учебники по истории.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:49
        0
        Что же мешало нам все 78 лет стыдливо прятаться за боязнью обидеть японцев и назвать вещи (дату) своими именами? Догадываюсь, тут все как и с финской войной 1939-40 г. по соображению, кто первый начал, а начали первыми мы. Хорошо, что наконец-то решили избавляться от этой никчемной толерантности. feel
    2. Lynx2000
      Lynx2000 26 июня 2023 11:09
      +3
      Цитата: WhiteFallen

      Пьёт саке самурай
      Потешается гайдзин

      Ну а что они хотели? Сами тявкают, а потом удивляются

      На всякие хокку и танка, пусть пьет самурай, ведь:

      Все недуги сердечные лечит вино.
      Муки разума вечные лечит вино.
      Эликсира забвения и утешенья
      Не страшитесь, увечные, - лечит вино!

      Рубаи о вине /О. Хаям/

      Пы.Сы. Храним дома в т.ч. награду деда - медаль За победу над Японией.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee 26 июня 2023 15:57
        +1
        [center]
        Но разведка доложила точно, -
        И пошёл, командою взметён,
        По родной земле дальневосточной
        Броневой ударный батальон.

        Мчались танки, ветер поднимая,
        Наступала грозная броня.
        И летела наземь вражья стая
        Под напором стали и огня.

        И добили - песня в том порука -
        Всех врагов в атаке огневой
        Три танкиста, три весёлых друга -
        Экипаж машины боевой!


        https://www.chitalnya.ru/work/1044348/
        1. nepunamemuk
          nepunamemuk Сегодня, 07:27
          0
          неправильная ваша песенка
          какая то толерастненькая laughing
          и летели наземь самураи
          под напором стали и огня am
    3. alystan
      alystan 26 июня 2023 17:16
      0
      Да и мы порой забываем про наши памятные даты.
      Пригожин видимо неспроста выступил со своим заявлением и направился маршем на Москву аккурат 24 июня - в день проведения исторического Парада Победы над гитлеровской Германией...
  2. Теренин
    Теренин 26 июня 2023 09:52
    +18
    Вы чего там японцы расчирикались, вам же русским по белому сказано:
    что решение о Дне Победы над милитаристской Японией было принято в качестве ответа на недружественную политику Токио в отношении России.
  3. HAM
    HAM 26 июня 2023 09:55
    +5
    "Вы ещё нам за Хоккайдо ответите.....!"@(С)
    1. Проксима
      Проксима 26 июня 2023 10:21
      +3
      Цитата: HAM
      "Вы ещё нам за Хоккайдо ответите.....!"@(С)

      Ага, отжали в втихорька, когда Россия увязла в Крымской войне.. recourse
  4. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист 26 июня 2023 09:56
    +11
    обмельчал нонче самурай, превратившийся в прозападную гейшу
    1. Nexcom
      Nexcom 26 июня 2023 10:00
      +4
      У японцев гейша - вполне нормальная профессия (исторически так сложилось). Так что они не обидятся.
      1. Тарелка
        Тарелка 26 июня 2023 10:36
        +1
        Оставшиеся в живых после прилюдного падения лицом в грязь самураи. Так лучше?
        1. Nexcom
          Nexcom 26 июня 2023 10:52
          +2
          Несомненно ! У них самое страшное - это "потеря лица".
          ________________________________________
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A 26 июня 2023 09:57
    +12
    По словам генсека японского правительства Хирокадзы Мацуно, это решение будет иметь отрицательные последствия и может привести к всплеску антироссийских настроений в Японии и антияпонских – в России.
    Ну, реально отрицательных последствий нам японцы вряд ли каких устроить могут.
    А про ревизионизм и антироссийские настроения в Японии - да и так, вроде бы, хватает. Усилится усиленное?
    1. Reptiloid
      Reptiloid 26 июня 2023 10:31
      +3
      Ах-ах!Можно подумать,, Игорь, что не было раньше
      Цитата: Zoldat_A
      .. А про ревизионизм и антироссийские настроения в Японии - да и так, вроде бы, хватает. ....

      Да они были сразу после окончания 2МВ и не пропали! И штатники способствовать этому несмотря на резолюции о Японии и её преступлениях во время 2МВ
  6. Aken
    Aken 26 июня 2023 09:58
    +5
    Сел самурай на корточки,
    Держит острый кусунгобу,
    Дрожит его рука.
    1. михаилл
      михаилл 26 июня 2023 10:04
      +3

      ..........................................................................................
    2. Olegi1
      Olegi1 26 июня 2023 10:36
      -1
      Япаши огребли по сусалам,
      И такое грядет им и вредь.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A 26 июня 2023 11:14
      +2
      Цитата: Aken
      Сел самурай на корточки,
      Держит острый кусунгобу,
      Дрожит его рука.

      Туман над проливом Ноцуке,
      Хочется острова.
      А страшно.

      Ну, и, традиционно, моё любимое:

      Снежинкой в ладони растаяла
      Жизнь самурая.
      "Калашников".
      1. Reptiloid
        Reptiloid 26 июня 2023 11:31
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        .....Снежинкой в ладони растаяла
        Жизнь самурая.
        "Калашников".

        Японцы всегда почитают военных преступников, погибших во 2 МВ и похороненных в мемориале Ясукуни, несмотря на заявления других стран. Такие стихи бы выучили лучше. crying И поплакали
  7. Дес
    Дес 26 июня 2023 09:59
    +7
    Если есть 9 мая, то должно быть и 3 сентября. СССР воевал, победил.
    1. Aken
      Aken 26 июня 2023 10:01
      +4
      9 мая празднуем победу в войне внутри войны - ВОВ.
      3 сентября, победу во ВМВ.
      Логично.
      Логично и переименование. Ведь концу остался только один противник. Манчжоу Го не в счёт.
      1. Дес
        Дес 26 июня 2023 10:23
        +1
        Цитата: Aken
        9 мая празднуем победу в войне внутри войны - ВОВ.
        3 сентября, победу во ВМВ.
        Логично.

        Для меня Великая Отечественная война нечто большее 2 мировой войны. Как США нам помогли, так и мы (СССР) им в войне с Японией.
    2. Paul Neumann
      Paul Neumann 26 июня 2023 11:17
      +2
      не, ну а чо? у американцев есть ve day - victory in europe day и есть vj day - victory over japan day и ничего, японцы не бухтят.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 26 июня 2023 14:38
        0
        Попробуй тут побухти, если у тебя страна оккупирована.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:01
        0
        у американцев есть ve day - victory
        Теперь и у нас будет! Формальная разница лишь в том, что Япония первой напала на США в Пёрл-Харборе, после чего США вступили в войну. А между СССР и Японией действовал Договор о ненападении и японцы считают, что мы "вероломно его нарушили". good
        Но как прозорливо поступил СССР, отстаивая свои геополитические интересы в то время!
  8. rocket757
    rocket757 26 июня 2023 10:01
    +6
    По словам генсека японского правительства Хирокадзы Мацуно, это решение будет иметь отрицательные последствия и может привести к всплеску антироссийских настроений в Японии и антияпонских – в России.
    . Да ладно, наши люди не станут колобродить по такому поводу, а своих они пусть сами в стойло загоняют.
    1. Reptiloid
      Reptiloid 26 июня 2023 10:41
      +3
      Никуда никого они загонять не будут. По моему, они сами такие настроения провоцируют. Думают, на нас подействует, что ли? Индейский домик им .
      1. rocket757
        rocket757 26 июня 2023 11:10
        +2
        Всё всем известно ... многие политики там строят свою карьеру поддерживая национализм всех мастей! Ничего нового, в общем.
        1. Reptiloid
          Reptiloid 26 июня 2023 11:37
          +2
          .... многие политики там строят свою карьеру.....

          Строят-Строят laughing , клянутся предкам am страшными клятвами.... но пока никто от расстройства себя не перешёл. lol м не порешит. БУДУТ дальше клясться
  9. Землекоп
    Землекоп 26 июня 2023 10:01
    +7
    То есть гоп-компанией во главе с сша давить Россию санкциями это для них нормально. А вот совать свой гнилой нос во внутренние дела России сразу чего недоволен. Больные люди.
  10. carpenter
    carpenter 26 июня 2023 10:02
    +8
    этот день хотят назвать «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

    Давно пора назвать все своими именами. И нечего возмущаться, милитаристы и не иначе.
    1. Ильнур
      Ильнур 26 июня 2023 10:29
      0
      Давно пора назвать все своими именами.

      Не только назвать, но и показывать роль каждой страны в стенах ООН, так сказать выйти с предложением какой то день сделать историческим, где будут показывать кинохронику, исторические документы, чтобы у запада не было соблазна переписать историю, а то скоро окажется, что это мы повинны в развязывании ВМВ.
      1. Тарелка
        Тарелка 26 июня 2023 10:38
        -1
        Цитата: Ильнур
        а то скоро окажется, что это мы повинны в развязывании ВМВ.

        Всё надо обращать себе на пользу. Если окажется, что мы повинны в развязывании ВМВ, при каждом удобном случае можно будет говорить: "Вам ещё устроить? Вы учтите - мы на этот раз умнее: устроим вам бяку, а сами сольёмся и будем сидеть в стороночке".
        1. Катя_Иванова
          Катя_Иванова 26 июня 2023 15:55
          0
          Вот именно! И пусть думают, что это мы их долбанули ядерным оружием. И еще можем повторить.
  11. Serg 122
    Serg 122 26 июня 2023 10:14
    +3
    Интересно: сей министр про вмешательство во внутренние дела суверенного государства ничего не слышал?! Учить он кого то собрался...
  12. bambr731
    bambr731 26 июня 2023 10:22
    0
    в Токио недовольны возможным переименованием Дня окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября. Согласно одобренному ранее Госдумой законопроекту, этот день хотят назвать «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

    По словам генсека японского правительства Хирокадзы Мацуно, это решение будет иметь отрицательные последствия и может привести к всплеску антироссийских настроений в Японии и антияпонских – в России.

    Это кого он собрался пугать антироссийскими настроениями? Лично я чихал на них. И на недовольство Японии тоже
  13. Южноукраинец
    Южноукраинец 26 июня 2023 10:25
    -2
    Лучше потребуйте от америкосов принести извинения за Хиросиму и Нагосаки.
  14. Обилич
    Обилич 26 июня 2023 11:12
    0
    Мацуно, твоя фамилия- проигравший, так что молчи в тряпочку!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee 26 июня 2023 16:04
      +1
      Цитата: Обилич
      так что молчи в тряпочку!

  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов 26 июня 2023 15:40
    0
    По словам генсека японского правительства Хирокадзы Мацуно, это решение будет иметь отрицательные последствия

    Каким образом исторический факт - может иметь отрицательные последствия в отношениях двух стран?
    Или в учебниках японской истории Квантунская армия дошла до Волги и приняла капитуляцию от СССР?
  16. Васян1971
    Васян1971 26 июня 2023 15:42
    0
    в Токио недовольны возможным переименованием Дня окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября. Согласно одобренному ранее Госдумой законопроекту, этот день хотят назвать «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

    Ещё бы! Ведь всём известно, что Японию, да и вообще во ВМВ победили США! А тут какие-то русские примазываются. Чему ж тут довольным быть?
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова 26 июня 2023 15:57
      0

      Ещё бы! Ведь всём известно, что Японию, да и вообще во ВМВ победили США! А тут какие-то русские примазываются. Чему ж тут довольным быть?
      Так и есть. СССР не участвовал в ВМВ. А только в ВОВ. А раз не участвовал в ВМВ, то и победить не мог. Это же логично. СССР победил в ВОВ.