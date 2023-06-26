Посвящённый Дню Победы над Японией российский закон вызвал негативную реакцию в Токио

Отношения между бывшими противниками во Второй мировой войне Россией и Японией время от времени осложняются по причинам, связанным с той самой войной, которая закончилась уже почти 78 лет назад.На этот раз в Токио недовольны возможным переименованием Дня окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября. Согласно одобренному ранее Госдумой законопроекту, этот день хотят назвать «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».По словам генсека японского правительства Хирокадзы Мацуно, это решение будет иметь отрицательные последствия и может привести к всплеску антироссийских настроений в Японии и антияпонских – в России.Мацуно отметил, что Токио регулярно доводит до сведения Москвы свою позицию относительно итогов Второй мировой войны. Генсек кабмина Японии призвал российские власти не приводить к «ненужному противостоянию между народами».Следует отметить, что решение о Дне Победы над милитаристской Японией было принято в качестве ответа на недружественную политику Токио в отношении России.Напомним, что между Россией и Японией итак непростые отношения из-за южных Курильских островов, переход которых по итогам Второй мировой войны к СССР Токио не признаёт.