Биржевой курс американского доллара сегодня резко увеличился. С самого начала утренних торгов он взлетел до отметки 86,8 рубля.Такая ситуация сложилась на Московской бирже MOEX.Согласно ее данным, в России отмечен резкий рост валютных курсов. Это касается не только доллара США, но и других валют. К примеру, курс евро сразу после открытия торгов достиг отметки 95 рублей, а китайский юань преодолел показатель 12 рублей.Что касается американской валюты, то она не была настолько дорогой с марта прошлого года. Увеличение ее курса с момента закрытия пятничных торгов составило примерно 2,5 рубля, или почти три процента. Евро поднялось на 2,3 рубля, или на 2,5 процента, побив свой апрельский рекорд. Впрочем, дальнейшего роста стоимости валюты США пока не наблюдается. Курс доллара начал снижаться уже через несколько минут. В 7.15 он опустился до 86,2 рубля, а после девяти часов утра уже составлял 85,8 рубля. Курс евро тоже намного снизился после своего скачка и достиг 93,3 рубля. А юань опустился к отметке 11,8 рубля.Специалисты в сфере инвестиций дают пессимистичные прогнозы, предполагая, что удешевление рубля носит устойчивый и долгосрочный характер. Многие эксперты утверждают, что предвидели ослабление российской валюты после драматических событий, случившихся в стране на этих выходных.Уже в пятницу вечером глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о ракетном ударе ВС России по месту дислокации своих подразделений и потребовал наказания тех, кто это совершил. И уже ночью «вагнеровцы» вошли в Ростов-на-Дону и позже двинулись в направлении Москвы. Кризис удалось быстро преодолеть благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко.