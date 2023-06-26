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В России отмечен резкий рост валютных курсов

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В России отмечен резкий рост валютных курсов

Биржевой курс американского доллара сегодня резко увеличился. С самого начала утренних торгов он взлетел до отметки 86,8 рубля.


Такая ситуация сложилась на Московской бирже MOEX.

Согласно ее данным, в России отмечен резкий рост валютных курсов. Это касается не только доллара США, но и других валют. К примеру, курс евро сразу после открытия торгов достиг отметки 95 рублей, а китайский юань преодолел показатель 12 рублей.

Что касается американской валюты, то она не была настолько дорогой с марта прошлого года. Увеличение ее курса с момента закрытия пятничных торгов составило примерно 2,5 рубля, или почти три процента. Евро поднялось на 2,3 рубля, или на 2,5 процента, побив свой апрельский рекорд. Впрочем, дальнейшего роста стоимости валюты США пока не наблюдается. Курс доллара начал снижаться уже через несколько минут. В 7.15 он опустился до 86,2 рубля, а после девяти часов утра уже составлял 85,8 рубля. Курс евро тоже намного снизился после своего скачка и достиг 93,3 рубля. А юань опустился к отметке 11,8 рубля.

Специалисты в сфере инвестиций дают пессимистичные прогнозы, предполагая, что удешевление рубля носит устойчивый и долгосрочный характер. Многие эксперты утверждают, что предвидели ослабление российской валюты после драматических событий, случившихся в стране на этих выходных.

Уже в пятницу вечером глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о ракетном ударе ВС России по месту дислокации своих подразделений и потребовал наказания тех, кто это совершил. И уже ночью «вагнеровцы» вошли в Ростов-на-Дону и позже двинулись в направлении Москвы. Кризис удалось быстро преодолеть благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Использованы фотографии:
https://valuta-invest.com/
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40 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин 26 июня 2023 09:47
    +1
    А, чего можно другого ожидать, по отношению к России, когда мировыми финансами заправляет ФРС США.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска 26 июня 2023 10:02
      +18
      Только фрс конкретно тут ни при чем. Это исключительно наше творчество
      1. mann
        mann 26 июня 2023 10:09
        +4
        Только фрс конкретно тут ни при чем. Это исключительно наше творчество
        Видать,драпающие вчера буржуи набили свои бизнес-джеты валютой smile
      2. Таймень
        Таймень 26 июня 2023 13:04
        +2
        Так врагов народа специально на эти места и назначали.Чтобы не только саму экономику уничтожить,а ещё и всю кровь (финансы) из неё выпить.И нечего на других валить.Вся эта гадость у нас делается.
    2. Хорон
      Хорон 26 июня 2023 10:11
      +6
      Цитата: Теренин
      А, чего можно другого ожидать, по отношению к России, когда мировыми финансами заправляет ФРС США.

      В данном случае это результат внутренних политических процессов, а не вражеских заговоров. Уровень политической надёжности и до мятежа был не высок, теперь же он ушёл под плинтус.
      1. Гражданский
        Гражданский 26 июня 2023 10:20
        +1
        Политико-экономические причины. Деньги любят тишину.
    3. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов 26 июня 2023 15:47
      0
      Цитата: Теренин
      А, чего можно другого ожидать, по отношению к России, когда мировыми финансами заправляет ФРС США.

      Дело не в ФРС. Это вопрос страны, в которой случается шокирующее событие. Случилось в России - моментально упал рубль. Случилось бы в Штатах - упал бы доллар. И это не голословно! Кто помнит тот день, когда взорвали близнецы в Штатах - тот должен помнить, как к вечеру 11 сентября в России доллар шваркнулся вниз. Я проходил мимо пункта обмена валюты у метро и подумал, что у меня глюки. За доллар, который был по 30 рублей - на табло горят циферки: покупка - 12, продажа - 15!
      И что самое смешное - люди толпятся, чтобы... ПРОДАВАТЬ! :)))
      Утром на машине мимо ехал... гляжу - снова по 30 :)))
  2. al3x
    al3x 26 июня 2023 09:47
    +20
    Нам то что с того? Доллар вверх - цены вверх, доллар вниз - цены вверх, нефть вверх - бенз вверх, нефть вниз - бенз вверх. Так и живем.
    1. invisible_man
      invisible_man 26 июня 2023 09:57
      +2
      Вот именно. Деньги дешевеют быстрее, чем их зарабатываешь.
      Хотел купить фотоаппарат, начал откладывать деньги, так он за месяц подорожал на 15 тысяч.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 26 июня 2023 14:35
        0
        Не откладывайте: возьмите кредит в Почта Банке laughing
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A 26 июня 2023 10:10
      +4
      Цитата: al3x
      Доллар вверх - цены вверх, доллар вниз - цены вверх, нефть вверх - бенз вверх, нефть вниз - бенз вверх.

      Ситуация обрисована абсолютно правильно.
      К.Маркс свой "Капитал" сжёг бы в печке, как Гоголь второй том "Мёртвых душ". Старался, исследовал, пытался описать общие законы работы финансово-экономической системы - а оно в России всё совсем по-другому.

      Цитата: al3x
      Нам то что с того?

      Как-то уже надоело следить за всеми этими спекулятивными манёврами на валютной бирже. Пусть биржевики-солитёры себе нервы дёргают. Кто работает, что-то производя, мало об этом парится. Мне зачем париться, сколько стОит кирпич? Я им не торгую, я из него дома строю. 90-е пережили, 2008-й пережили - теперь нас вряд ли какой мышиной вознёй на бирже напугать можно.
    3. FIR FIR
      FIR FIR 26 июня 2023 11:41
      +4
      Цитата: al3x
      Доллар вверх - цены вверх, доллар вниз - цены вверх

      Доллар вниз - цены немного вверх, доллар вверх - цены много вверх winked
  3. Victor_B
    Victor_B 26 июня 2023 09:48
    +7
    В России отмечен резкий рост валютных курсов
    Ну дык и авиабилеты в Тбилиси до 200К подорожали.
    На Верхнем Ларсе, небось, опять оживленно.
    1. Alemax
      Alemax 26 июня 2023 09:53
      +10
      На Верхнем Ларсе, небось, опять оживленно.

      Прокат велосипедов штоле там открыть....
      1. Старый_геолог
        Старый_геолог 26 июня 2023 10:02
        +3
        Угу, лисапет на Бентли, Ламборджини! За Крузак или Гелик только трехколесный, за остальное самокат.
      2. депрессант
        депрессант 26 июня 2023 11:07
        +1
        Верхний Ларс грузины закрыли сразу wassat
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A 26 июня 2023 10:12
      +3
      Цитата: Victor_B
      На Верхнем Ларсе, небось, опять оживленно.

      Бросить всё, поехать на Верхний Ларс самокатами торговать?... what (laughing)
      1. tralflot1832
        tralflot1832 26 июня 2023 10:25
        +2
        Погранцы на Верхнем Ларсе наверно монополисты в этом деле.Интересно в сколько самокатов оценивается Бентли. hi
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A 26 июня 2023 11:04
          +1
          hi!
          Цитата: tralflot1832
          Погранцы на Верхнем Ларсе наверно монополисты в этом деле.Интересно в сколько самокатов оценивается Бентли. hi

          Если у нас возникнет необходимость в ещё одной частичной мобилизации, то вопрос будет стоять по-другому: "Сколько "Бентли" стОит самокат". laughing
  4. beybender
    beybender 26 июня 2023 09:51
    +5
    Верной дорогой идете товарищи !!! Скоро 200 и китайский "Москвич" 5 лямов !!! Поразительная экономика в России , Пригожин сутки побунтовал и курс взлетел !!! А вверхах все про рост гундосят !!!
    1. Таймень
      Таймень 26 июня 2023 13:09
      +1
      так ещё до Пригожина бензин 92 стал больше 50 руб за литр.Да здравствует,уря и продолжительные аплодисменты переходящие в овацию.
  5. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew 26 июня 2023 09:51
    +3
    Эти не валюты растут, это рубль в глубокой ж.пе!
    1. al3x
      al3x 26 июня 2023 10:08
      +6
      Не понимаю, почему минусуют. Ведь правда же. Покупательная способность рубля за два года в два раза и снизилась. Корыто автовазовское стоит, как однушка в новостройке у меня в городе. Квадратный метр жилья 78тр уже, два года назад 45-50 был. Два года назад за 1,5 миллиона можно было шкоду октавию годовалую взять, сейчас на весту не хватит. Это прорыв или достижение, никак не пойму?
  6. rocket757
    rocket757 26 июня 2023 09:51
    +6
    Специалисты в сфере инвестиций дают пессимистичные прогнозы, предполагая, что удешевление рубля носит устойчивый и долгосрочный характер. Многие эксперты утверждают, что предвидели ослабление российской валюты после драматических событий, случившихся в стране на этих выходных.
    . Шоб биржевые спекулянты не воспользовались моментом, поводом... да такого быть не может.
    Другое дело, что инцидент показал/доказал устойчивость власти, страны, при любом развитии событий...
    В общем, буря в стакане, от которой всяким разным поплохело...
    Что про таких можно, стоит сказать... пи, пи, пи.......!
    В догонку.... к власти тоже есть что предъявить, уж больно много там тех, кому стоило б просто молчать, не позорит я, не говорить не просто ахинею, а очень ГЛУПО, ПРОВОКАЦИОННО и....
    В общем понятно, им стоило хотя б, молчать.
    1. Комментарий был удален.
    2. invisible_man
      invisible_man 26 июня 2023 09:59
      0
      Другое дело, что инцидент показал/доказал устойчивость власти, страны, при любом развитии событий...

      Ничего он не показал, т.к. не дошло до серьезного замеса. Некоторые даже не знают, что произошло - рассказываешь, глаза у людей на лоб лезут)
      1. rocket757
        rocket757 26 июня 2023 10:16
        +4
        Все правильно, если б серьёзный замес был и его все увидели/почувствовали, тады ой, НЕ УСТОЙЧИВОСТЬ! А так, попробовали, а оно не пошло, не раз вернулось по настоящему, по худшему сценарию.
        Как это называется?
        Мне теперешняя власть совсем не комильфо, НО, что есть, то есть, видимых причин, способов изменить данную ситуацию, не наблюдается!!! Чего б не пыхтели, говорят, всякие злопыхатели.
        1. invisible_man
          invisible_man 26 июня 2023 10:22
          0
          Не надо путать устойчивость системы с неправильно выбранным моментом для переворота или всеобщим пофигизмом.
          1. rocket757
            rocket757 26 июня 2023 11:03
            +3
            Когда система УСТОЙЧИВА, тех "правильных" моментов может и не быть ...
            1. invisible_man
              invisible_man 26 июня 2023 11:44
              -2
              Вы ошибаетесь. Умеючи можно раскачать любую систему. Вопрос (в основном) времени.
          2. Гестас
            Гестас 26 июня 2023 20:40
            0
            Когда мятеж проваливается, всё принято валить на неудачный момент и всеобщий пофигизм. Когда удаётся - на революционную ситуацию и общую революционность масс. При этом, в обоих случах о результатах столичных (и "околостольных") "замесов" элит провинция узнаёт, традиционно "по телеграфу": 1. Либо у них всеобщий пофигизм (по чьим-то субъективным мнениям); 2. Либо они пассионарно революционны и в соответствующем ключе обязаны "формировать повестку" и слать "телеграммы" на уровень ниже.
            Удобная "теория":)
            Просто были приняты верные решения, или мы понаблюдали спектакль, с досадными "эксцессами исполнения" на уровне реализации решений (что немудрено при задействовании вооружённых формирований).
  7. михаилл
    михаилл 26 июня 2023 09:54
    +6
    А мне побезразницы. У меня долларов нету, у меня и рублей то ... recourse
  8. Тополь
    Тополь 26 июня 2023 09:55
    +7
    Были сообщения, что очень много всякой шушеры, в т.ч. чиновников разного уровня, рванули за бугор. Само собой не с пустыми карманами, наверняка меняли "честно заработанные" рубли на иностранные фантики. Возможно процесс обмена ещё продолжается, так сказать, дистанционно, потому что "честно заработано" немало. Я думаю, это одна из причин роста курсов - повышенный спрос.
    1. ShDE
      ShDE 26 июня 2023 10:26
      +1
      Правильный подход: рубли за доллары отнять здесь, а долары уже отнимут там
  9. Владимир80
    Владимир80 26 июня 2023 09:57
    +4
    А что скажут на это те, чья прямая обязанность обеспечивать стабильность курса нац валюты (Э и А)??? Или они не в РФ, а получают очередные указания от глобалистов мвф?
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир 26 июня 2023 10:08
    -1
    банкиры как всегда из всего выгоду делают
  11. Жнец
    Жнец 26 июня 2023 10:16
    0
    В нашей стране нужно всегда покупать доллары и евро. Доказано поколениями
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир 26 июня 2023 11:21
      -1
      Цитата: Жнец
      Доказано поколениями

      весной 22 такие доказатели уже потеряли кучу бабок
  12. фа2998
    фа2998 26 июня 2023 12:36
    +2
    Цитата: Теренин
    когда мировыми финансами заправляет ФРС США.

    И причем тут США? У нас дефицит бюджета,падение валютных поступлений.Низкий курс властям не нужен.Они может посредством путча решили поправить бюджетные дела?Не удивлюсь,у нас можно ожидать любого! wassat hi
  13. bravo77
    bravo77 Вчера, 21:03
    0
    какой курс должен быть при сво и продаже нефти за полцены?
  14. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Вчера, 21:20
    0
    Блин как все достало........................................................