В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменён введённый в субботу режим КТО

В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей (...) принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года

Действовавший на территории некоторых российских регионов режим КТО (контртеррористической операции) отменен, все ограничения сняты. Касается это Москвы и Подмосковья, а также Воронежской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Национального антитеррористического комитета.Введенный 24 июня режим КТО перестал действовать с 9:00 26 июня 2023 года. Решение принято на фоне отсутствия угроз жизни и имуществу российских граждан. Сообщение НАК подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев. Все ранее введенные ограничения также снимаются.- говорится в сообщении.Режим КТО был введен в Москве, Московской и Воронежской областях 24 июня после захвата ЧВК "Вагнер" штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Одновременно колонны бронетехники "Оркестра" начали "поход на Москву", как объявил об этом Пригожин, обвинивший руководство Минобороны в нанесении ракетного удара по полевому лагерю ЧВК "Вагнер". В военном ведомстве и в ФСБ заявление куратора ЧВК назвали провокацией, а всю операцию заранее спланированной акцией.Президент России выступил с заявлением в субботу, назвав действия ЧВК "Вагнер" "ножом в спину" России в тот момент, когда она противостоит Западу. Позднее стало известно, что переговоры с Пригожиным провел белорусский президент Александр Лукашенко, пригласив его в Белоруссию. Отряды ЧВК "Вагнер" начали возвращаться в свои полевые лагеря.На сегодняшний день решения по ЧВК нет, как будет решаться судьба компании не известно. При этом к рядовым бойцам ЧВК никаких претензий нет, а вот к командованию, особенно к Пригожину, вопросов очень много.