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В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменён введённый в субботу режим КТО

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В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменён введённый в субботу режим КТО

Действовавший на территории некоторых российских регионов режим КТО (контртеррористической операции) отменен, все ограничения сняты. Касается это Москвы и Подмосковья, а также Воронежской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Национального антитеррористического комитета.


Введенный 24 июня режим КТО перестал действовать с 9:00 26 июня 2023 года. Решение принято на фоне отсутствия угроз жизни и имуществу российских граждан. Сообщение НАК подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев. Все ранее введенные ограничения также снимаются.

В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей (...) принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года

- говорится в сообщении.

Режим КТО был введен в Москве, Московской и Воронежской областях 24 июня после захвата ЧВК "Вагнер" штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Одновременно колонны бронетехники "Оркестра" начали "поход на Москву", как объявил об этом Пригожин, обвинивший руководство Минобороны в нанесении ракетного удара по полевому лагерю ЧВК "Вагнер". В военном ведомстве и в ФСБ заявление куратора ЧВК назвали провокацией, а всю операцию заранее спланированной акцией.

Президент России выступил с заявлением в субботу, назвав действия ЧВК "Вагнер" "ножом в спину" России в тот момент, когда она противостоит Западу. Позднее стало известно, что переговоры с Пригожиным провел белорусский президент Александр Лукашенко, пригласив его в Белоруссию. Отряды ЧВК "Вагнер" начали возвращаться в свои полевые лагеря.

На сегодняшний день решения по ЧВК нет, как будет решаться судьба компании не известно. При этом к рядовым бойцам ЧВК никаких претензий нет, а вот к командованию, особенно к Пригожину, вопросов очень много.
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23 комментария
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  1. Msi
    Msi 26 июня 2023 10:01
    +2
    Введенный 24 июня режим КТО перестал действовать с 9:00 26 июня 2023 года

    Писали где - то не помню. Даже штаб КТО не был создан в момент кризиса.
    1. Теренин
      Теренин 26 июня 2023 10:18
      +2
      Цитата: Msi
      Введенный 24 июня режим КТО перестал действовать с 9:00 26 июня 2023 года

      Писали где - то не помню. Даже штаб КТО не был создан в момент кризиса.

      Он существует на постоянной основе. Это НАК (Национальный антитеррористической комитет). Возглавляет - Бортников. Адрес: Москва, Лубянка.
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби 26 июня 2023 11:55
      0
      Сначала Пригожина и его бойцов награждали орденами, а теперь он террорист?
      Хуженетович и Ко бежали в Москву роняя фекалии.
      После "рейда справедливости" кремль неделю проветривать будут.
      Все запасы освежителей воздуха израсходуют.
      1. Alexey RA
        Alexey RA 26 июня 2023 12:02
        0
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        Сначала Пригожина и его бойцов награждали орденами, а теперь он террорист?

        Я Вам больше скажу: во время прошлых выборов в Белорусси вагнеровцы считались террористами, пытавшимися свергнуть Лукашенко, а теперь Пригожин перебирается под крыло к Батьке.

        В нашей истории, кстати, был персонаж, точно так же поведший войска на столицу (причём по приказу власти) - и за сутки внезапно превратившийся из спасителя отечества в мятежника и изменника.
      2. Ясная
        Ясная 26 июня 2023 12:05
        +1
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        Сначала Пригожина и его бойцов награждали орденами, а теперь он террорист?
        Уголовное дело в отношении Пригожина прекращено. Бойцы в прежнем статусе.

        Цитата: Оби Ван Кеноби
        Хуженетович и Ко бежали в Москву роняя фекалии.
        Тут уж кто в чём специалист. request
  2. Антоха
    Антоха 26 июня 2023 10:02
    +1
    В Москве частью ограничений явилось объявление понедельника нерабочим днём. Никак не освещена информация о том, будет ли день рабочим, и если всё же нет, то почему, что теперь сказали власти на эту тему.
    Не нашлось в Яндексе чтобы скопировать текст, а искать лениво? Качество журналистики на 3-
    1. nobody75
      nobody75 26 июня 2023 10:10
      +2
      А назачем он был нужен? Все же хорошо получилось...
      С Уважением
    2. Кран
      Кран 26 июня 2023 12:51
      0
      В Москве частью ограничений явилось объявление понедельника нерабочим днём.
      -------------------------------------------------------
      События в Ростове,а выходной в Москве smile
      Странно...попал Дантес,а памятник Пушкину...
  3. rocket757
    rocket757 26 июня 2023 10:04
    +2
    В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменён введённый в субботу режим КТО
    . Ладно, с режимом понятно... ввели/отменили, как было надо, так и делали.
    Что дальше будет, время покажет.
    1. Теренин
      Теренин 26 июня 2023 10:21
      +4
      Цитата: rocket757
      В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменён введённый в субботу режим КТО
      . Ладно, с режимом понятно... ввели/отменили, как было надо, так и делали.
      Что дальше будет, время покажет.

      О, Виктор, точно yes Самое лучшее сейчас - наблюдать.

      winked ...Уголовное дело прекращено, принято решение, что это не мятеж, а значит Пригожин не предатель.

      "Умом Россию не понять..." request
      1. rocket757
        rocket757 26 июня 2023 11:08
        +2
        Привет Геннадий soldier
        Наблюдать правильно, это нам, сидящим на диванах ....
        Те кто задействован в гуще событий, особенно людям ответственным, надо ДУМАТЬ, ДЕЛАТЬ, а потом опять ДУМАТЬ и ДЕЛАТЬ!!! От них зависит, как ситуация в дальнейшем развиваться будет.
        Еще, фэйсам безответственным, болтунам, ЗАТКНУТСЯ и не раздражать всех ещё больше, чего они делали всё время до того.
        1. Теренин
          Теренин 26 июня 2023 11:49
          +4
          Цитата: rocket757
          особенно людям ответственным, надо ДУМАТЬ, ДЕЛАТЬ, а потом опять ДУМАТЬ и ДЕЛАТЬ!!! От них зависит, как ситуация в дальнейшем развиваться будет.

          Виктор, главное чтобы ДЫШАТЬ не забывали, а так ты прям вышел на
          Золотое правило для любого водолаза: дыши, думай, делай.
          1. rocket757
            rocket757 26 июня 2023 13:02
            0
            Так всех ведь учили, что, когда и как правильно делать!!!
            Вот кто и как эти уроки усвоил, однозначного ответа, для всех и сразу, не существует.
      2. Ясная
        Ясная 26 июня 2023 12:00
        +3
        Цитата: Теренин
        ...Уголовное дело прекращено, принято решение, что это не мятеж, а значит Пригожин не предатель.

        Голова кругом. Но, лучше пусть так чем кровопролитие.
        1. rocket757
          rocket757 26 июня 2023 13:05
          0
          Если разбираться тщательнее, там ко многим вопросов возникнет не мало, не приятных, а то и опасных.
          Ладно, можно дело спустить на тормозах, но необходимые мероприятия, для исключения подобных эксцессов, в дальнейшем, предпринимать необходимо.
  4. yuliatreb
    yuliatreb 26 июня 2023 10:08
    +3
    Вообщем одна показуха как и во всем.
    1. nobody75
      nobody75 26 июня 2023 10:11
      +2
      Вообщем одна показуха как и во всем.

      Правильно! "Путь войны - это путь обмана".
      С Уважением
  5. Самый вежливый
    Самый вежливый 26 июня 2023 10:09
    +4
    Заодно вернутся десятки и сотни чиновников, которые внезапно запросили отпуска или неотложный курс лечения в Дубаях,Стамбуле и прочих Ереванах .
    1. Теренин
      Теренин 26 июня 2023 10:26
      +3
      Цитата: Самый вежливый
      Заодно вернутся десятки и сотни чиновников, которые внезапно запросили отпуска или неотложный курс лечения в Дубаях,Стамбуле и прочих Ереванах .

      Как всегда, споют песни и расскажут стихотворения, написанные и разученные ими в аэропортах, во славу президента РФ... потому что, как показывает практика...
      "Ах, обмануть меня не трудно!..
      Я сам обманываться рад!" crying
  6. Dart
    Dart 26 июня 2023 10:12
    +4
    как и говорил,кина не будет....все действующие лица скандала сидят на своих местах,если только Пригожин чуть подальше....
    Болото....
  7. zoland
    zoland 26 июня 2023 11:16
    0
    Введенный 24 июня режим КТО перестал действовать с 9:00 26 июня 2023 года[quote][/quote]
    1. Лоцман
      Лоцман 26 июня 2023 11:52
      0
      А как отмечать новый праздник, чокаясь или нет? Баяны рвать? laughing
  8. Million
    Million 26 июня 2023 11:59
    0
    Учитывая,что провожали Вагнер в Ростове аплодисментами,непонятно,кто террорист..
  9. Комментарий был удален.