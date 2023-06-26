Президент Турции: Подавление выступления ЧВК «Вагнер» предотвратило «гуманитарную катастрофу» на Украине

Оперативные действия российского руководства по нейтрализации выступления ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина способствовали предотвращению развития печального сценария для Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который провел беседу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.По словам турецкого президента, подавление выступления ЧВК «Вагнер» предотвратило «гуманитарную катастрофу» на Украине. Что именно понимает Эрдоган под «гуманитарной катастрофой», не уточняется. Однако в последнее время украинский режим регулярно заявлял об угрозе аварии на Запорожской атомной электростанции, которую ВСУ же и обстреливают постоянно.Турецкий лидер заявил, что подавление выступления «музыкантов» может стать началом некоего «пути к справедливому миру» на Украине. Напомним, что в субботу, когда колонны «вагнеровцев» двигались по направлению к российской столице, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой. Эрдоган выразил всестороннюю поддержку действиям российского президента.Здесь стоит отметить, что, несмотря на разницу в подходах к событиям в Сирии и на Украине, Эрдоган, как и Путин, является сторонником сильной государственной власти и противником мятежей. Более того, он сам пережил попытку смещения путем военного переворота, и тогда Россия оказала ему определенную помощь.Но дело даже не в «отдаче долга», как могло бы показаться, а в том, что для Эрдогана мятеж – опасный прецедент, да и в смене власти в России турецкий президент явно не заинтересован на фоне собственных непростых отношений с Западом.