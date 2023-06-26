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Президент Турции: Подавление выступления ЧВК «Вагнер» предотвратило «гуманитарную катастрофу» на Украине

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Президент Турции: Подавление выступления ЧВК «Вагнер» предотвратило «гуманитарную катастрофу» на Украине

Оперативные действия российского руководства по нейтрализации выступления ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина способствовали предотвращению развития печального сценария для Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который провел беседу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.


По словам турецкого президента, подавление выступления ЧВК «Вагнер» предотвратило «гуманитарную катастрофу» на Украине. Что именно понимает Эрдоган под «гуманитарной катастрофой», не уточняется. Однако в последнее время украинский режим регулярно заявлял об угрозе аварии на Запорожской атомной электростанции, которую ВСУ же и обстреливают постоянно.

Турецкий лидер заявил, что подавление выступления «музыкантов» может стать началом некоего «пути к справедливому миру» на Украине. Напомним, что в субботу, когда колонны «вагнеровцев» двигались по направлению к российской столице, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой. Эрдоган выразил всестороннюю поддержку действиям российского президента.

Здесь стоит отметить, что, несмотря на разницу в подходах к событиям в Сирии и на Украине, Эрдоган, как и Путин, является сторонником сильной государственной власти и противником мятежей. Более того, он сам пережил попытку смещения путем военного переворота, и тогда Россия оказала ему определенную помощь.

Но дело даже не в «отдаче долга», как могло бы показаться, а в том, что для Эрдогана мятеж – опасный прецедент, да и в смене власти в России турецкий президент явно не заинтересован на фоне собственных непростых отношений с Западом.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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46 комментариев
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  1. Msi
    Msi 26 июня 2023 10:04
    +2
    Оперативные действия российского руководства по нейтрализации выступления ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина способствовали предотвращению развития печального сценария для Украины

    Первый Вучич, теперь Эрдоган. Кто следующий....? Дыма опять напустил.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 26 июня 2023 11:32
      +1
      Цитата: Msi
      Первый Вучич, теперь Эрдоган. Кто следующий....? Дыма опять напустил.


      Нет там дыма, просто все соседи (что НАТО, что наши "партнеры") бояться что к власти придут совсем другие силы, и с ними договориться не получиться.... сейчас наша Российская элита идет по пути переговоров, есть какие то закулисные движения, но нет желания (пока) со стороны США и Украинской стороны...

      А если бы Вагнер пришли к власти ? Это огромная трагедия для Запада бы была.... но мятеж подавлен, все выдохнули.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 26 июня 2023 10:16
    +4
    С ситуацией с Пригожиным ,каждый тянет одеяло на себя .Неделя будет интересной.
  3. bambr731
    bambr731 26 июня 2023 10:17
    +8
    Я, наверное, что-то пропустил what Когда это подавили? Я с немцами в вопросе завершения мятежа согласен. Пригожин повернул оглобли когда увидел, что поддержки населения нет. Он полагал, наверное, что его россияне на руках в Москву занесут
    1. freddyk
      freddyk 26 июня 2023 10:26
      +8
      Цитата: bambr731
      Я, наверное, что-то пропустил what Когда это подавили? Я с немцами в вопросе завершения мятежа согласен. Пригожин повернул оглобли когда увидел, что поддержки населения нет. Он полагал, наверное, что его россияне на руках в Москву занесут

      Странно, а я другое увидел, по крайней мере в Ростове, и Пригожин видел тоже самое. Москва не поддержала, так это понятно. Ещё день и была бы пустая, одни узбеки бы остались
      1. Konnick
        Konnick 26 июня 2023 10:54
        -6
        Москва не поддержала, так это понятно.

        Понятно что? Там за одиночный пикет сразу в кутузку, а тут КТО объявили...а он не пришел. Пришли новости , что дело на Пригожина не прекратили... зря не дошел до Москвы. А по дороге ваггеровцев поддерживали.

        Пригожин повернул оглобли когда увидел, что поддержки населения нет.

        Не от этого он повернул....от глупости и трусости упустил такую возможность пошуровать в затухающей топке кочергой. Тут и Гурулев вскочил на коня и заявил, что он раньше руководил боевыми действиями ЧВК Вагнер. И пообещал карать вашнеровцев. Щас за чужие вымаранные штаны Пригожину и вагнеровцам придеться отвечать
        1. Кармела
          Кармела 26 июня 2023 11:50
          0
          Цитата: Konnick
          зря не дошел до Москвы. А по дороге ваггеровцев поддерживали.


          Кто это его поддерживал по дороге?
      2. Станислав_Шишкин
        Станислав_Шишкин 26 июня 2023 12:00
        +5
        Цитата: freddyk
        а я другое увидел, по крайней мере в Ростове
        По крайней мере, граждане в Ростове их встречали вопросом: "Какого xpeна вас сюда принесло".
    2. paul3390
      paul3390 26 июня 2023 10:41
      +14
      поддержки населения нет.

      Простите - а он её разве добивался? Что-то я не припомню за ним ни одного обращения к народу. В котором бы он хоть попытался объяснить, чего хочет и что планирует.
      1. Born
        Born 26 июня 2023 10:54
        +7
        Да у него там были одни общие лозунги - власть нечестная, везде прорывы фронта (вранье), на коленке слепленые видео о том что их обстреляло минобороны. Про коррупцию конечно же, все кто власть хотят захватить про нее родимую талдычат. Ну и вообще за честных пацанов против начальства.
    3. Prjanik
      Prjanik 26 июня 2023 10:58
      +4
      Он полагал, наверное, что его россияне на руках в Москву занесут
      Расчет был на зраду в обществе и недовольство армией руководства МО в результате неудач на поле боя, которые он постоянно подогревал. Что укропы отобьют обратно Артёмовск, как он заявлял, что наша армия сольет Запорожье после укронахрюка. И когда этого не произошло он стал гнать откровенную дезу про бои под Мелитополем и как все прос-ли но от нас это скрывают. В итоге его ожидания не оправдались, наоборот было воодушевление после провального нахрюка. Но Пригожин всё равно попёр в такой неудачный момент, никто его поддержал и он закономерно слился. Разгадка возможно в том что прошла инфа, что будут менять руководство МО, а это полностью обнуляло тезисы его "программы" - менять бестолковые МО и Генштаб и рушило весь замысел переворота, поэтому медлить ему было уже нельзя
      1. paul3390
        paul3390 26 июня 2023 11:27
        -1
        А я вот - чем больше думаю, тем больше прихожу к выводу что это было совсем не то, что нам старательно показывали... what Потому что иначе - всё произошедшее вообще какой-то лютый алогичный бред, причём со всех сторон.. belay
    4. Хорон
      Хорон 26 июня 2023 11:07
      +3
      Он полагал, наверное, что его россияне на руках в Москву занесут

      А кто он такой? Куратор чвк,
      которая позволила вс рф закрепиться и начать делать то, ради чего и были созданы. За это можно было бы сказать им огромное спасибо но..., они сами всё испортили поддержав пригожина в его тяге к власти. Сам же пригожин не несёт в себе какой либо политической платформы, кроме недовольства отдельными чиновниками. Для государства он не дал никаких новых идей развития. Просто бунтарь, пригретый самой властью и всё. За многое из того что с самого начала прощалось ему, другие уже получили срок или подверглись всеобщей анафеме. Пёс начавший кусать своего хозяина.
  4. kromer
    kromer 26 июня 2023 10:19
    +8
    Оперативные действия российского руководства по нейтрализации выступления ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина способствовали предотвращению развития печального сценария для Украины

    1) Какие оперативные действия?
    2) Причём тут Украина? Они же на Москву шли, а не на Киев.
  5. мордвин 3
    мордвин 3 26 июня 2023 10:19
    +3
    Ничего не понял. Насчет гуманитарной катастрофы.
    1. sailor Roman
      sailor Roman 26 июня 2023 10:31
      +1
      Гуманитарная катастрофа — это ситуация, при которой над населением нависает угроза полного уничтожения в результате голода, эпидемий, миграции, насилия в отношении мирных граждан.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 26 июня 2023 11:47
        0
        Цитата: sailor Roman
        Гуманитарная катастрофа — это ситуация, при которой над населением нависает угроза полного уничтожения в результате голода, эпидемий,

        А причем тут поход Пригожина на Москву? Или Эрдоган намекает, что сейчас нынешнии российские власти втихаря Украину продовольствием и медикаментами заваливают? Султану турецкому пояснее бы высказываться, а не кричать как ежик в тумане: "Лошадка, лошадка!"
        1. Станислав_Шишкин
          Станислав_Шишкин 26 июня 2023 12:04
          +1
          Цитата: мордвин 3
          сейчас нынешнии российские власти втихаря Украину продовольствием и медикаментами заваливают
          Сами сочинили, или подсмотрели у кого?
    2. ВПК-65
      ВПК-65 26 июня 2023 10:59
      0
      Цитата: мордвин 3
      Ничего не понял. Насчет гуманитарной катастрофы.
      Вот тоже ничего не понял. Возможно это так завуалированно по поводу "зерновой сделки"? Может ее прервать хотели?
  6. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 26 июня 2023 10:20
    -17
    В подарок Эрдогану за публичную поддержку России во время кризиса, вчера, спустя долгое время, россияне сбросили бомбу на овощной рынок в контролируемом Турцией Идлибе, погибли 13 человек, в том числе 10 мирных жителей.
    1. Тарелка
      Тарелка 26 июня 2023 10:30
      +2
      Куда хотим бомбы, туда и бросаем. Какие-то вопросы? Учтите, у нас ещё спецбоеприпасы есть для особо интересующихся.
      1. HattinGokbori88
        HattinGokbori88 26 июня 2023 10:41
        -6
        Нет. Это был просто ответ, предназначенный для людей, которые всегда кричали «удар в спину» всякий раз, когда Турция поставляла в Украину заранее заказанное оружие. Несмотря на то, что турки перестали это делать, это не значит, что Россия прекратит нападать на земли и людей, находящихся под защитой Турции. Геополитика – дело грязное.
        1. Pivot
          Pivot 26 июня 2023 10:59
          +3
          Что за пук в лужу? Россия в Сирии по приглашению законного президента, Турцию в Сирию никто не звал. А удар по рынку это как удар по центру милосердия в Яворово
          1. HattinGokbori88
            HattinGokbori88 26 июня 2023 11:09
            -7
            Легитимный президент? Чей отец пришел к власти в результате вооруженного переворота, а чей сын оставался у власти в течение 40 лет без выборов, пользуясь поддержкой иранских шиитов? Если после этого Асаад легитимен, то правительство Ливии, признанное ООН, в миллионы раз более легитимно. Они пригласили Турцию против Вагнера. Кто тогда звонил России в Ливию? Не пытайтесь оправдать свои действия. Просто скажите: «Мы делали то, что казалось нам выгодным».
            1. Хорон
              Хорон 26 июня 2023 11:20
              +4
              Легитимный президент? Чей отец пришел к власти

              Но как-то порядок прихода к власти в саудовской аравии или эмиратах у вас не поддаётся сомнению?!
              в результате вооруженного переворота

              Бедный маленький мальчик, прогуливающий уроки истории. wassat сша, например тоже образовались в результате вооружённого переворота, а если поскрести историю той же турции, то я думаю, что добровольной передачей власти от её основателей, новым её представителям тоже трудно будет найти! wassat
              1. HattinGokbori88
                HattinGokbori88 26 июня 2023 11:39
                -8
                Кто поддерживает «королей» Саудовской Аравии или ОАЭ. Они диктаторы, поддерживаемые Западом. Вы видели, чтобы я упоминал их где-нибудь?
                Когда переворот поддерживается большинством народа, он становится революцией. А что сделали «лидеры переворота» США после того, как вырвали власть у Британии? Неужели они продержались у власти без выборов 70-80 лет при поддержке всего 10% населения? А потом они отдали всю власть и позиции этому 10% меньшинству и позволили им угнетать остальные 90%? В обоих США за них боролось большинство населения. В Турции люди захватили власть у поддерживаемых из-за рубежа диктаторов, таких как Асаад.
                В Сирии большинство населения хотело, чтобы поддерживаемый Ираном диктатор ушел. И поэтому он убил 400000 из них с помощью шиитского ополчения и чужбина (России). Это так просто. Есть курс по аргументированному мышлению, я уверен, что в российских колледжах этому тоже учат, если вы хотите поступить.
                1. Хорон
                  Хорон 26 июня 2023 14:54
                  +4
                  Кто поддерживает «королей» Саудовской Аравии или ОАЭ.

                  И тут же:
                  поддерживаемые Западом.

                  Нормально, да? То есть королей поддерживают те демократии, которые часто сами играют понятиями легитимности.
                  Вы видели, чтобы я упоминал их где-нибудь?

                  Нет, но вы подвергли сомнению возможность легитимного наследования власти по наследству и тут же вляпались в противоречие с реальностью общемировой и исторической практикой такого наследования.
                  Когда переворот поддерживается большинством народа, он становится революцией.

                  Не демонстрируйте пожалуйста свою историческую безграмотность. Даже революция является переворотом и никаким образом не привязано это событие к легитимномности. Власть коммунистов в ссср не признавалась до конца западом, практически до конца существования ссср, не говоря уже о первых десятилетиях. Власть на кубе не признается легитимной до сих пор. В тоже самое время история имеет много примеров, когда один род сменял другой род у власти в результате переворотов или захвата территории и при этом его легитимность никто не ставил под сомнение.
                  Неужели они продержались у власти без выборов 70-80 лет при поддержке всего 10% населения?

                  Снова демонстрация безграмотности. Методика проведения выборов в сша весьма занятна и в те времена могла быть проведена даже в объеме 1% и при этом всё уже считалось бы законным. У них за это отвечает система выборщиков. wassat
                  В Турции люди захватили власть у поддерживаемых из-за рубежа диктаторов, таких как Асаад.

                  В сирии люди поддержали асада, так как остальные не поддержавшие, как раз и оказались людьми поддерживаемыми из-за рубежа. Вы ведь сейчас пытаетесь манипулировать понятиями, чтобы придать своей точке зрения основание, а не смотреть с разных сторон и демонстрируете предвзятость взгляда.
                  И поэтому он убил 400000 из них с помощью шиитского ополчения и чужбина (России).

                  Ну да, они хотели "чтобы он ушёл", поэтому продались турции, израилю, англии, сша, саудовской аравии, получили от них оружие навыки ведения войны, политическую поддержку, только потому что асада поддержал иран? И потом удивились, что когда они захотели убить его, он немножко начал убивать их в ответ? Да вы забавный человек!
                  Есть курс по аргументированному мышлению, я уверен, что в российских колледжах этому тоже учат, если вы хотите поступить.

                  Спасибо, но колледж для меня это слишком мало, да и поздно. Что же касается вашей "аргументации", то её нет, совсем нет. Есть набор шаблонов и жуткая историческая безграмотность. Боюсь что в таком колледже мне даже преподавать будет не интерестно, если вы демонстрируете хотя бы средний уровень аргументированного мышления. winked
                  Для того чтобы начать аргументировать свою точку зрения, нужны знания и умение проводить многовекторный анализ ситуации, тогда можно избежать использование шаблонов и догм вместо реальных аргументов. Когда-то аргументом было утверждение, что солнце вращается вокруг земли или мир заполнен эфиром но..., сейчас это уже не аргумент.
        2. Волк
          Волк 26 июня 2023 11:06
          +5
          Толко вопрос кого защищает Турция на Косово в Балканах ??? Сможет быть всех этих Албанцев во главе с Цинцарином Еди Рамой отправить в Турцию, там Султан сможет всех их защитить. Султан воружет ТЕРОРИСТОВ на Косову, еще отправил аскеров на Косово . Что Ердоган делает и за чем ???
        3. Тарелка
          Тарелка 26 июня 2023 11:08
          +4
          А, это... ну, моё личное мнение таково - если турки просто делают бизнес на этом, то осуждать их не за что, поскольку они точно так же продали бы и нам оружие и беспилотники, закажи мы их. А вот Леопарды, Брэдли и Пэтриоты нам не дадут, если попросить :(
        4. Станислав_Шишкин
          Станислав_Шишкин 26 июня 2023 12:12
          +1
          Цитата: HattinGokbori88
          это не значит, что Россия прекратит нападать на земли и людей, находящихся под защитой Турции
          Если лоб мокрый и горячий, значит моча в голову ударила. Так вот, Go k Bori.
    2. Хорон
      Хорон 26 июня 2023 11:11
      +2
      погибли 13 человек, в том числе 10 мирных жителей.

      То есть можно считать что те, 3 боевика и были целью, они прикрывались заложниками из гражданских, 10 из которых оказались жертвами?
      1. HattinGokbori88
        HattinGokbori88 26 июня 2023 11:22
        -5
        Когда военные хотят защитить гражданскую жизнь, они могут это сделать. Большую часть времени боевики держатся подальше от мирных жителей. Смертность среди гражданского населения в Украине настолько низка, потому что Россия заботится о своем населении. Жертвы среди гражданского населения, когда Турция напала на РПК и войска Асаада в Сирии, почти существовали по той же причине. Так много мирных жителей погибло в результате авиаударов в Афганистане и Сирии, потому что военные, которые сбрасывали бомбы, не заботятся о людях, живущих на этой земле.
    3. Кармела
      Кармела 26 июня 2023 11:54
      +3
      Цитата: HattinGokbori88
      россияне сбросили бомбу на овощной рынок в контролируемом Турцией Идлибе, погибли 13 человек, в том числе 10 мирных жителей.


      Всё это звучит по меньшей мере странно. Точнее, бредово.
  7. Born
    Born 26 июня 2023 10:23
    +5
    Скорей печального развития событий в России. Если бы начались боестолкновения в России, рухнул бы фронт возможно. Пригожина надо бы под суд, он страну на грань развала поставил, Наполеон непризнанный. Да и власть, которая выдала абсолютно непонятным людям тяжелое вооружение и проморгала такое, тоже похоже задержалась сильно на своих местах.
    А дурачки, что аплодировали вагнеровцам, которые сбивали наши вертолеты и самолеты большой привет. Многих из них уже отпевали бы, если бы началось.
    1. Хорон
      Хорон 26 июня 2023 11:31
      +1
      Пригожина надо бы под суд, он страну на грань развала поставил

      Увы ничего ещё не закончилось. Власть показала своё плохое владение внутренним полем, низкими разведователно-аналитическими возможностями и общественной напряжённостью. Теперь противники спокойно будут работать в этих направлениях, кратно увеличив военную помощь укропам и пытаясь купить генералов. Кто им теперь сможет помешать? Раскол в общество уже внесён, осталось только его развить.
    2. Кармела
      Кармела 26 июня 2023 11:55
      -1
      Дело в деньгах. Ему армейские коррупционеры стали перекрывать потоки доходов. Такого сердце бизнесмена выдержать не может.
  8. Lemur2023
    Lemur2023 26 июня 2023 10:31
    +2
    Жалко что все так повернулось. Я то надеелся что через месячишко Вагнер вернется на фронт а тут...
  9. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg 26 июня 2023 10:37
    +1
    Эрдоган противник мятежей, кто бы мог подумать yes
    1. HattinGokbori88
      HattinGokbori88 26 июня 2023 10:49
      +1
      Однако Эрдоган не против всех восстаний. Он поддерживает мятежи в Сирии и некоторых других странах. В России он хочет, чтобы Путин был у власти по той же причине, по которой Путин хочет, чтобы он был у власти в Турции.
  10. Вовик
    Вовик 26 июня 2023 10:49
    0
    Возможно если бы поход удался то российские войска наконец начали бы по серьезному унчтожать мосты по которым нескончаемым потоком на територию Украины идет оружие, боеприпасы, наемники, а также еврохолуев нахдящихся сейчас у власти, это для нато гуманитарная катастрофа
    1. Кармела
      Кармела 26 июня 2023 11:57
      +1
      Цитата: Вовик
      Возможно если бы поход удался то российские войска наконец начали бы по серьезному унчтожать мосты


      Нет. Одно с другим не связано. Наоборот. Сдали бы Донбасс.
  11. Konnick
    Konnick 26 июня 2023 11:00
    -1
    Цитата: kromer
    Оперативные действия российского руководства по нейтрализации выступления ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина способствовали предотвращению развития печального сценария для Украины

    1) Какие оперативные действия?
    2) Причём тут Украина? Они же на Москву шли, а не на Киев.

    Они понимали, что если сменится военное и прежде всего политическое руководство России, то кранты Киеву
  12. Волк
    Волк 26 июня 2023 11:15
    0
    Ердоган настоящий Турк , так и ведёт себе и страну по Азиатской мудрость. Но такие мудрости Славяни не льубет . Опозит ему Гулан роб НАТО , еще на много хуже чем Ердоган . Султан что бы знал твоя граница на Босфоре западнее и северное от Босфора ЗАДУШИТЬ И ТЕБЕ И ТУРЦИУ !!! wink
    1. Волк
      Волк 26 июня 2023 11:26
      0
      На много силние Султани чем Ердоган задушили Империю когда начели двигаться на запад и север от Босфора , а что Еродоган умысл, что он силнии от их ? Амбиции одно , реальность другие, надо читать и учить Султан от великого Воеводе Живоина Мишичя , а Милошов Обилича сегда есть в Сербии и сегодня !
      1. Волк
        Волк 26 июня 2023 11:50
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        Зажигать Балкан очим плохое дело и ведёт к мировой войне , а ТУПИЕ Ердоган ведёт к тому , забери своих аскеров что бы защитить Турков в Турции, а твоих аскеров народ льубит как и Немцов в ПМВ и ВОВ здес на Балканах . Нет разницы между турецким аскеров и немецких сволочи или англиских, домой надо !!!
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов 26 июня 2023 15:37
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    Эфенди имел в виду "гуманитарную катастрофу в России". Просто его, видимо, Байден укусил - и теперь он сам становится Байденом...