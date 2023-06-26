Власти США и Канады начинают расследование причин гибели подводного аппарата «Титан»

Это будет расследование самого высокого уровня, которое проводит береговая охрана

Моя главная цель - предотвратить подобное происшествие, дав необходимые рекомендации для повышения безопасности морского пространства по всему миру

Пока робот прочесывает морское дно в поисках обломков от фатального взрыва подводного аппарата «Титан», власти США и Канады переключили свое внимание на расследование того, что привело к гибели батискафа и были ли нарушены какие-либо законы, сообщает CNN.Береговая охрана США созвала Морскую следственную комиссию для расследования взрыва.- заявил главный следователь береговой охраны США капитан Джейсон Нойбауэр.Комиссия будет работать над определением причины взрыва и человеческих жертв, а также вынесет рекомендации «по применению гражданских или уголовных санкций по мере необходимости», отметил Нойбауэр.На данный момент следователи уделяют приоритетное внимание извлечению обломков с морского дна. Как ранее сообщалось, военные эксперты обнаружили в четверг обломки злополучного подводного аппарата примерно в полукилометре от носа «Титаника».- подчеркнул Нойбауэр.Расследованием инцидента занимается не только береговая охрана США. Власти Канады также займутся расследованием и будут изучать голосовые записи с корабля-носителя подводного аппарата «Полярный принц», передает CNN, ссылаясь на канадские официальные лица.Тем временем канадская полиция выясняет, могли ли быть нарушены федеральные или провинциальные законы.Сообщается, что власти США и Канады проводят консультации в порту Сент-Джонс, Канада, по вопросам расследования гибели батискафа «Титан», на борту которого находились пять человек.