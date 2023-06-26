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Власти США и Канады начинают расследование причин гибели подводного аппарата «Титан»

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Власти США и Канады начинают расследование причин гибели подводного аппарата «Титан»

Пока робот прочесывает морское дно в поисках обломков от фатального взрыва подводного аппарата «Титан», власти США и Канады переключили свое внимание на расследование того, что привело к гибели батискафа и были ли нарушены какие-либо законы, сообщает CNN.

Береговая охрана США созвала Морскую следственную комиссию для расследования взрыва.

Это будет расследование самого высокого уровня, которое проводит береговая охрана

- заявил главный следователь береговой охраны США капитан Джейсон Нойбауэр.

Комиссия будет работать над определением причины взрыва и человеческих жертв, а также вынесет рекомендации «по применению гражданских или уголовных санкций по мере необходимости», отметил Нойбауэр.

На данный момент следователи уделяют приоритетное внимание извлечению обломков с морского дна. Как ранее сообщалось, военные эксперты обнаружили в четверг обломки злополучного подводного аппарата примерно в полукилометре от носа «Титаника».

Моя главная цель - предотвратить подобное происшествие, дав необходимые рекомендации для повышения безопасности морского пространства по всему миру

- подчеркнул Нойбауэр.

Расследованием инцидента занимается не только береговая охрана США. Власти Канады также займутся расследованием и будут изучать голосовые записи с корабля-носителя подводного аппарата «Полярный принц», передает CNN, ссылаясь на канадские официальные лица.
Тем временем канадская полиция выясняет, могли ли быть нарушены федеральные или провинциальные законы.

Сообщается, что власти США и Канады проводят консультации в порту Сент-Джонс, Канада, по вопросам расследования гибели батискафа «Титан», на борту которого находились пять человек.
Использованы фотографии:
Википедия/неизвестный автор
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23 комментария
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  1. ПАН51
    ПАН51 Сегодня, 10:45
    0
    Через 1 час 45 минут после начала погружения пропала связь. Если в это время батискаф был раздавлен, то наверняка был воздушный пузырь, вырвавшийся на поверхность. Да и обломки должны были всплыть. Неужто никто не видел?
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 10:54
      +7
      Цитата: ПАН51
      то наверняка был воздушный пузырь, вырвавшийся на поверхность. Да и обломки должны были всплыть. Неужто никто не видел?

      Ну это же не подводная лодка, не пузырь, а пузырёк. К тому же глубина и пузырёк растворила и обломки, если они были, за время подъёма растащила по площади... А нефтяного пятна и в принципе быть не могло.
      А вообще возникла бизнес-идея, не у меня(( ! Построить коммерческий батискаф "Тит" и возить богатых, но не шибко умных смотреть место крушения батискафа "Титан", на котором хотели посмотреть место крушения лайнера "Титаник"! wassat
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 11:02
        0
        Цитата: Владимир_2У
        А вообще возникла бизнес-идея, не у меня(( ! Построить коммерческий батискаф "Тит" и возить богатых

        Это не просто бизнес-идея,такие развлечения,это своего рода пропуск в очень узкий круг избранных - элиту элит.
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 11:18
          0
          Цитата: bober1982
          очень узкий круг избранных - элиту элит

          Правда элита явно не интеллектуальная. laughing
      2. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 11:10
        0
        Идея класс! Только чуть дополню...
        Построить коммерческий батискаф "Тит" и возить богатых

        Батискаф надо назвать "Туда". Никто и не придерётся, ведь не сказано про "Обратно".
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:45
    +1
    Да причина в принципе ясна, неудачная конструкция подводного аппарата, погружение не первое, на усталостные микротрещины никто не проверял рентгеном.
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 11:06
      +1
      погружение не первое, на усталостные микротрещины никто не проверял
      была информация, например в МК со ссылкой на амеров, что проверка была. И даже по её итогам была ограничена глубина погружения до 3-х километров. За достоверность не ручаюсь, ибо первоисточник тоже врать может. Может по итогам расследования что-то выплывет, но сомневаюсь.
  3. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 10:49
    +5
    Комиссия будет работать над определением причины взрыва
    Неправильный перевод с английского.
    Не было в оригинале explosion - взрыв, а было collapse - схлопывание.
    Аппарат тупо раздавило, схлопнулся он а не взорвался.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:58
    +2

    ..........................................................................................
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    +2
    Это будет расследование самого высокого уровня, которое проводит береговая охрана
    Заодно поинтересуйтесь по какой причине американцы, которые якобы благодаря своей "сверхсекретной акустической аппаратуре" практически сразу узнали о гибели батискафа молчали об этом несколько дней пока продолжались поиски? Особенно "вдохновляет" определение "расследование самого высокого уровня" и не меньше. Когда рванули российские газопроводы (диверсия международного масштаба) американцы почему-то тормозили расследование, а потом вообще направили его в нужное им русло. А в данном случае стремление докопаться до истины чего бы это не стоило.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: rotmistr60
      Это будет расследование самого высокого уровня, которое проводит береговая охрана
      Заодно поинтересуйтесь по какой причине американцы, которые якобы благодаря своей "сверхсекретной акустической аппаратуре" практически сразу узнали о гибели батискафа молчали об этом несколько дней пока продолжались поиски? Особенно "вдохновляет" определение "расследование самого высокого уровня" и не меньше. Когда рванули российские газопроводы (диверсия международного масштаба) американцы почему-то тормозили расследование, а потом вообще направили его в нужное им русло. А в данном случае стремление докопаться до истины чего бы это не стоило.

      В каком смысле молчали? ВМФ США активно участвовали в спасательной операции. Они выслали например самолёт ПЛО для поисков.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 11:17
        0
        В каком смысле молчали? ВМФ США активно участвовали в спасательной операции. Они выслали например самолёт ПЛО для поисков

        Это да, самолёты высылали, чтобы обломки на поверхности найти если таковые будут (пенопласт, например, мог всплыть, а он использовался и был установлен под обтекателем "Титана"). А вот прислать судно с глубоководным дистанционно управляемым аппаратом ВМФ отказал (несколько источников про это с негодованием писало, что мол теперь французов надо на помощь звать). Т.е. гидрофоны ВМФ США таки зафиксировали взрыв/схлопывание и можно было понять координаты источника звука. Собственно про то и идёт речь что знали, а очевидных (со стороны) мер не предпринимали. Теперь ясно почему.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:02
    +1
    Моя главная цель - предотвратить подобное происшествие, дав необходимые рекомендации для повышения безопасности морского пространства по всему миру
    fool Так и этого происшествия могло не быть. Просто меньше нужно бабла хапать на халяву, а более ответственно относится к делу..... request
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 11:20
      0
      Так и этого происшествия могло не быть

      Люди обеспеченные решили, как говорят, "хайпануть", как это принято сейчас во всем мире, какие только безумные поступки не совершают люди для того чтобы на тебя обратили внимание...
  7. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:04
    +1
    Гибель людей вызывает сочувствия. Но когда гибнут учёные это ещё как-то можно объяснить, у них такая работа, связанная риском в изучении неизвестного, но когда гибнут туристы, то это бардак.
  8. Тима
    Тима Сегодня, 11:05
    +2
    Вообще, зачем устраивать экскурсии к морскому кладбищу. Понятно, когда ведётся научно-исследовательская работа.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:08
    0
    почему-то я уверен, что найдут русский след, ну не могут не найти
  10. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 11:11
    +1
    Комиссия будет работать над определением причины взрыва

    И искать "русский след"
  11. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 11:11
    +2
    расследование причин гибели подводного аппарата «Титан»

    А разве причины гибели уже не определены - это не профессионализм участников погружения, игнорировавшие не однократные предупреждения об рисках, не совершенство аппарата, не соответствующая условиям эксплуатации?!
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 11:25
      0
      А вдруг у них получится приплести Петрова и Боширова, ввести новые санкции против РФ.
  12. 30 вис
    30 вис Сегодня, 11:13
    +1
    Мусолят гибель этого аппарата . Вот де в америке то , в америке сё ... Ах погибли пять миллиардеров американских ... Да глубоко пофиг на любопытных милллиардеров . Наши , русские люди гибнут каждый день , дети , женщины , мужчины ... Костатируют по факту ... В Белгородской обл . погибло три женщины , два ребёнка . В Донецке убиты пять человек две женщины , три ребёнка ..Дикторы информируют нас о этом с ленцов , прохладцей ... Типа Ну . погибли там , где то . Но о батискафе всё взахлёб . с надрывом и сопереживанием к несчастным миллиардерам из америки , решившим покопаться в в морском кладбище людей погибших на Титанике ... Здохли олигархи миллиардеры , и слава богу , жаль , что наших абрамовичей там не было .
  13. Юрий Немов
    Юрий Немов Сегодня, 11:13
    +1
    Это проукраинские активисты взорвали батискаф. Чего тут расследовать, все ведь очевидно. Но зеля не в курсе, вроде-бы.
  14. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:17
    0