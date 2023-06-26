ВС РФ уничтожили офицера арсенала ВСУ, отвечавшего за снабжение боеприпасами украинских формирований

В зоне проведения специальной военной операции, в результате ударов ВС РФ, был ликвидирован старший инженер 62-го арсенала Южного оперативного командования ВСУ майор Виктор Назаренко. Об этом сообщает ряд украинских Telegram-каналов.Как уточняется, Назаренко был уничтожен в то время, когда он занимался вопросами «логистического обеспечения» боеприпасами украинских формирований. Данный офицер был одним из ответственных за снабжение боеприпасами воюющих на данном направлении частей ВСУ лиц.Понятно, что замену старшему инженеру найдут быстро, но факт остается фактом – в результате российских ударов постепенно ликвидируются не только рядовой и младший командный состав противника, но и находящиеся на важных должностях офицеры.Освещение каждого такого результата работы российских военных необходимо, в том числе и с целью информационного воздействия на противника, украинское население, на сочувствующих киевскому режиму лиц.Отметим, что в настоящее время российские войска продолжают активные действия против ВСУ сразу на нескольких направлениях. Если на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ удерживают линии обороны, не позволяя противнику прорваться дальше «серой зоны», то на Красно-Лиманском и Купянском направлениях фиксируются продвижения российских войск, что признают и представители украинского военного командования, говоря о «непростой» ситуации на данных участках боевых действий.Западные эксперты считают, что в Киеве серьезно недооценили российские военные возможности, а также слишком понадеялись на западную военную технику, оказавшуюся не столь уж и эффективной.