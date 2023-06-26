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ВС РФ уничтожили офицера арсенала ВСУ, отвечавшего за снабжение боеприпасами украинских формирований

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ВС РФ уничтожили офицера арсенала ВСУ, отвечавшего за снабжение боеприпасами украинских формирований

В зоне проведения специальной военной операции, в результате ударов ВС РФ, был ликвидирован старший инженер 62-го арсенала Южного оперативного командования ВСУ майор Виктор Назаренко. Об этом сообщает ряд украинских Telegram-каналов.


Как уточняется, Назаренко был уничтожен в то время, когда он занимался вопросами «логистического обеспечения» боеприпасами украинских формирований. Данный офицер был одним из ответственных за снабжение боеприпасами воюющих на данном направлении частей ВСУ лиц.

Понятно, что замену старшему инженеру найдут быстро, но факт остается фактом – в результате российских ударов постепенно ликвидируются не только рядовой и младший командный состав противника, но и находящиеся на важных должностях офицеры.

Освещение каждого такого результата работы российских военных необходимо, в том числе и с целью информационного воздействия на противника, украинское население, на сочувствующих киевскому режиму лиц.

Отметим, что в настоящее время российские войска продолжают активные действия против ВСУ сразу на нескольких направлениях. Если на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ удерживают линии обороны, не позволяя противнику прорваться дальше «серой зоны», то на Красно-Лиманском и Купянском направлениях фиксируются продвижения российских войск, что признают и представители украинского военного командования, говоря о «непростой» ситуации на данных участках боевых действий.

Западные эксперты считают, что в Киеве серьезно недооценили российские военные возможности, а также слишком понадеялись на западную военную технику, оказавшуюся не столь уж и эффективной.
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9 комментариев
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  1. Peter1First
    Peter1First 26 июня 2023 10:15
    +4
    Всего-то навсего какой-то майор инж. войск.... Лучше бы ликвидировали арсенал, которым он заведовал!
    1. igorbrsv
      igorbrsv 26 июня 2023 10:21
      +7
      Так с арсеналом и взлетел скорей всего. В майора никто не целился. Не пойму только нам зачем это знать
      1. Nexcom
        Nexcom 26 июня 2023 10:31
        +1
        Ну скоро наверно и про утилизацию украинских ефрейторов станут писать.
        Ой, простите, про рядовых первого класса.
    2. tihonmarine
      tihonmarine 26 июня 2023 10:38
      +3
      Цитата: Peter1First
      . Лучше бы ликвидировали арсенал, которым он заведовал!

      Лучше написали бы - "Взлетел арсенал, а с ним, взлетел какой то майор".
      1. Nexcom
        Nexcom 26 июня 2023 10:43
        +1
        Влад, да что бы у свидомых ни взлетело на воздух - нам всё вперёд.
        зы Речь идет про военные объекты.
  2. skept
    skept 26 июня 2023 10:49
    0
    Если это его каска,то вместе с привозом окучили.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 26 июня 2023 11:56
      0
      Фотография этой каски уже фигурировала в десятке если не больше статей. Так, что всего навсего дежурная, пользующаяся спросом фотография.
      Майором больше, майором меньше тем более инженерной службы большой роли не играет. А вот уничтожение очередного склада достойно освещения в СМИ.
  3. Luminman
    Luminman 26 июня 2023 10:50
    0
    Убили вора. Ну и что? Такой человек, наоборот, полезен для СВО - чем больше украдет, тем менее боеспособными становятся ВСУ... wink
  4. Single-n
    Single-n 26 июня 2023 11:04
    -1
    Скоро будут писать.
    "В результате авиоудара был НАПУГАН старший каптер отвечающий за выдачу мыла. Так же охранная собака по кличке Бобик- была вынужденна проснутся и теперь будет нести службу не выспавшейся"