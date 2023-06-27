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Тактический карабин AR 15 промежуточных калибров 300 и 223 AAC Blackout

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Тактический карабин AR 15 промежуточных калибров 300 и 223 AAC Blackout

Вышедшие в серийное производство карабины под промежуточные боеприпасы AR 15 и 300 AAC Blackout созданы на стандартной AR-платформе, которая проверена десятилетиями эксплуатации. Эти карабины отличаются качеством исполнения.


Модели 223 и 300 Blackout выпускаются с прямым газоотводом. Когда появится 308, на него планируется устанавливать газоотвод с коротким ходом газового поршня. Производитель попытался максимально оптимизировать и улучшить карабин. Уже в базовом исполнении на него будет устанавливаться регулируемый газовый регулятор.

На этих карабинах отсутствует досылатель, от которого отказались, чтобы упростить конструкцию. Также присутствует левый взвод, предназначенный для большего удобства. Стрелку не приходится тянуться к стандартному взводу - достаточно дернуть рукоятку взвода слева. Это особенно актуально при стрельбе из положения лежа либо с упора.

Практически все органы управления карабином, такие как предохранитель и рукоятка затворной задержки, являются двусторонними. Односторонним остается лишь рукоятка экстрактора магазина, традиционно расположенная под большой палец. Практически все детали взаимозаменяемы с другими карабинами арочной системы.

Ствол карабина может быть от 12,5 до 20 дюймов. Заявленный производителем ресурс ствола составляет 15 тысяч выстрелов. Еще одно крайне интересное техническое решение, которое позволяет значительно продлить жизнь изделия - это система антилюфт, которая с помощью встроенного пина распирает аппер и ловер, тем самым устраняя люфт, который со временем неизбежно появляется практически в любом оружии.

Еще одним необходимым аксессуаром для карабинов этой модели является банка, которая позволяет стрелять даже в помещении без вреда для барабанных перепонок. Также банка полезна при охоте - заглушая звук она не позволяет распугивать всю потенциальную добычу.


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4 комментария
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 06:37
    +1
    с помощью встроенного пина распирает аппер и ловер,

    Как бы, этот по-русски???
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:48
      0
      Он наверное сам не знает где верх, а где низ laughing и почему надо говорить про калибр 300, то есть 7,62 который оказывается три года назад появился???Путает патрон с калибром.
      А еще что за оружие "тактический" карабин, чем он отличается от "стратегического"? Я знаю только пулемет станковый и ручной, винтовку простую и автоматическую, карабин простой и автоматический, сокращено автомат) , пистоле-пулемет и пистолет. Что за тактический?
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 06:55
    +1
    На этих карабинах отсутствует досылатель, от которого отказались, чтобы упростить конструкцию. Также присутствует левый взвод, предназначенный для большего удобства
    Если рукоятка взведения, расположенная с левой стороны ствольной коробки является подвижной, т.е. жёстко связана с подвижными частями и перемещается вместе с ними, досылание при недоходе осуществляется этой рукояткой (как на АК) и необходимость в арочном досылателе исчезает.

    Односторонним остается лишь рукоятка экстрактора магазина, традиционно расположенная под большой палец.
    Указательный, ну, или очень большой. И ещё. Базарить на распальцованном сленге конечно круто, но меру знать надо иначе просвечивает некая некомпетентность.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:10
    -1
    Ствол карабина может быть от 12,5 до 20 дюймов.

    Скока в граммах wassat
    У меня бабушка еще фунты использовала. Что за попугайничание с американцев.