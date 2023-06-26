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Западная пресса: Власти ФРГ не поддерживают план ЕС по конфискации российских активов и их использованию для восстановления Украины

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Западная пресса: Власти ФРГ не поддерживают план ЕС по конфискации российских активов и их использованию для восстановления Украины

Западное издание Financial Times публикует статью, в которой рассказывает о реакции властей ФРГ на предложение отдельных чиновников Евросоюза по фактической краже замороженных российских активов.


Напомним, что план Евросоюза заключается в том, чтобы лишить Россию замороженных финансовых средств, передав эти средства «на восстановление Украины».

Указанное выше издание пишет о том, что власти Германии на данный момент выступают против реализации такого плана. Кроме того, как сообщается, позицию Германии в этом вопросе разделяют «и в ряде других европейских столиц».

Из статьи FT:

Все они опасаются юридических и финансовых последствий принятия такого решения. Юридические риски слишком высоки.

Одним из возможных последствий может стать отказ целого ряда других стран хранить свои активы в европейской валюте, что нанесёт огромный ущерб экономике ЕС и лишит европейские страны иностранных инвестиций. Многие страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии в случае конфискации Евросоюзом российских активов, будут вынуждены искать другие варианты для размещения валютных резервов своих Центральных банков.

FT приводит заявление одного из немецких чиновников:

Реализация плана Евросоюза откроет банку с червями. Например, это позволит активизировать польские требования по репарациям к Германии.

То есть немецкий чиновник сравнил польские власти с червяками?..

Приводится и мнение представителя Министерства юстиции Германии:

Действия по конфискации иностранных активов и их передаче третьим странам юридически ничтожны. Нужно действовать в правовом поле.

Как видно, в Европе не особенно заботятся о российских активах как таковых, а просто хотят найти юридическую лазейку для конфискации и одновременно самим не попасться на такой крючок.
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11 комментариев
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  1. svp67
    svp67 26 июня 2023 10:36
    +2
    Так Германии есть чего опасаться. Польша, в любой момент может воспользоваться этим "юридическим казусом" и "конфисковать" немецкие активы, в счет погашения "контрибуции"
    1. свой1970
      свой1970 26 июня 2023 10:50
      0
      Цитата: svp67
      Так Германии есть чего опасаться. Польша, в любой момент может воспользоваться этим "юридическим казусом" и "конфисковать" немецкие активы, в счет погашения "контрибуции"

      Могут....
      И к нам могут...
      И мы можем - в счет восстановления после войны.
      И Германия может выкатить за переданные Польше земли исконно немецкие земли...
      Это реально ящик Пандоры
  2. kromer
    kromer 26 июня 2023 10:50
    0
    То есть немецкий чиновник сравнил польские власти с червяками?..


    Правильную дал оценку польским властям. laughing
  3. tralflot1832
    tralflot1832 26 июня 2023 10:51
    +1
    КНР в Германии может начать работать через юань и филиалы китайских банков?!
  4. rocket757
    rocket757 26 июня 2023 10:56
    +1
    Западная пресса: Власти ФРГ не поддерживают план ЕС по конфискации российских активов и их использованию для восстановления Украины
    Не поддерживают ... за свою интересы боятся, только и всего.
    В таком деле стоит начать, оно само потом пойдёт.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 26 июня 2023 11:10
    +1
    Реализация плана Евросоюза откроет банку с червями. Например, это позволит активизировать польские требования по репарациям к Германии.
    Выходит немцев не так волнует юридическая сторона конфискация российских активов, а больше, как она аукнется на польских претензиях. Про банку с червями поддержу. Польские власти хуже червей, т.к. это те кого действительно необходимо давно пристрелить (их слова по отношению к России), как взбесившихся животных. А немцы с поляками пускай продолжают грызться и чем больше, тем лучше.
  6. Дед-дилетант
    Дед-дилетант 26 июня 2023 11:19
    +1
    FT приводит заявление одного из немецких чиновников:

    Реализация плана Евросоюза откроет банку с червями. Например, это позволит активизировать польские требования по репарациям к Германии.

    То есть немецкий чиновник сравнил польские власти с червяками?..
    Что мне не нравится, так это попытки раздуть то, что не только не имелось ввиду, но и не было сказано. С таких мелочей и начинается желтая пресса. Кто-то уцепился за "банку с червями", связал это с поляками... В результате получилось чуть-ли не "Польша объявила Германии ультиматум, угрожая, в случае отказа платить полякам репатриации, объявить последней войну".
  7. Zoldat_A
    Zoldat_A 26 июня 2023 11:27
    +1
    На днях где-то прочитал, что средства из украденных конфискованных российских активов предполагается частично отправить на покрытие долга Украины перед Западом и США, разумеется, в первую очередь. Снятие внешнего долга ведь должно благотворно повлиять на развитие украинской экономики? Ну, собственно, вот...

    Смеялся так, что секретарша зашла спросить - не случилось ли чего...
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев 26 июня 2023 11:43
    0
    Возможно, что в эпоху перемен немцы вспомнили, что написано в Библии - ...ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. Евангелие от Матфея 7:2 А вот сатанисты у которых на гербе по недоразумению накарябано "In god we trust" про это забыли, за что и поплатятся во вполне обозримом будущем.
  9. Комментарий был удален.
  10. Васян1971
    Васян1971 26 июня 2023 16:18
    0
    Власти ФРГ не поддерживают план ЕС по конфискации российских активов и их использованию для восстановления Украины

    Хосспидя! Ничего страшного! Поломаются для вида, как обычно и поддержат всё, что хозяину нужно... request
  11. yanus
    yanus Вчера, 12:37
    0
    Западная Европа не хочет тратить эти деньги на каких-то Украинцев. намного выгодней, после нормализации отношений с РФ, чтобы РФ тратила деньги в Европе.
    Восточной Европе в этом случае ничего не обломится, поэтому они "топят" за конфискацию.