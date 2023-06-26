Западная пресса: Власти ФРГ не поддерживают план ЕС по конфискации российских активов и их использованию для восстановления Украины

Все они опасаются юридических и финансовых последствий принятия такого решения. Юридические риски слишком высоки.

Реализация плана Евросоюза откроет банку с червями. Например, это позволит активизировать польские требования по репарациям к Германии.

Действия по конфискации иностранных активов и их передаче третьим странам юридически ничтожны. Нужно действовать в правовом поле.

Западное издание Financial Times публикует статью, в которой рассказывает о реакции властей ФРГ на предложение отдельных чиновников Евросоюза по фактической краже замороженных российских активов.Напомним, что план Евросоюза заключается в том, чтобы лишить Россию замороженных финансовых средств, передав эти средства «на восстановление Украины».Указанное выше издание пишет о том, что власти Германии на данный момент выступают против реализации такого плана. Кроме того, как сообщается, позицию Германии в этом вопросе разделяют «и в ряде других европейских столиц».Из статьи FT:Одним из возможных последствий может стать отказ целого ряда других стран хранить свои активы в европейской валюте, что нанесёт огромный ущерб экономике ЕС и лишит европейские страны иностранных инвестиций. Многие страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии в случае конфискации Евросоюзом российских активов, будут вынуждены искать другие варианты для размещения валютных резервов своих Центральных банков.FT приводит заявление одного из немецких чиновников:То есть немецкий чиновник сравнил польские власти с червяками?..Приводится и мнение представителя Министерства юстиции Германии:Как видно, в Европе не особенно заботятся о российских активах как таковых, а просто хотят найти юридическую лазейку для конфискации и одновременно самим не попасться на такой крючок.