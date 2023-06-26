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Times: Новая партия депутата от партии немецких левых может сплотить четверть населения страны

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Times: Новая партия депутата от партии немецких левых может сплотить четверть населения страны

В политической карьере депутата Бундестага от Левой партии Сары Вагенкнехт, похоже, настаёт переломный момент – она намерена создать собственную партию. Об этом сообщает The Times. Как отмечает британское издание, немецкий оппозиционный политик может в этом серьёзно преуспеть, ведь все её призывы, направленные на проведение мирных переговоров с Россией находят отклик у многих граждан ФРГ. Более того, каждые четверо из пяти выражают недовольство деятельностью кабмина. Особенно растёт недовольство в восточной части республики.


Авторы публикации считают, что её новое политформирование могло бы консолидировать четверть избирателей страны. Яркий пример тому – недавняя демонстрация, организованная Вагенкнехт у Бранденбургских ворот, на которой собравшиеся люди призывали к мирным переговорам между Россией и Украиной.

Стоит отметить, что после начала украинского конфликта её популярность тут же стала расти за счёт Движения за мир – пацифистского движения, созданного в Германии. Главное требование немецкого политика заключалось в нормализации отношений с Москвой, равно как и в восстановлении работы «Северного потока».

Сара Вагенкнехт:

Считаю, что наша внешняя политика не должна выстраиваться исходя из того, насколько привлекательным мы считаем тот или иной режим. Именно по этой причине нам нужны действительно прагматичные экономические отношения с Россией.

В заключение, считает Вагенкнехт Германия больше всего ощутила на себе высокую инфляцию, растущие цены, разрушение сферы общественных услуг, слабую экономику, равно как и навязываемую властями масштабную миграцию, гендерное разнообразие и переход на «зелёную» энергетику.

Это больше не та страна, что раньше, а люди это прекрасно осознают

– резюмировала политик.
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26 комментариев
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  1. svp67
    svp67 26 июня 2023 10:42
    +7
    Ну, что ж Сары уже не раз спасали мир, особенно в кино, почему бы сейчас этой Фрау не сделать это еще раз...
    1. свой1970
      свой1970 26 июня 2023 11:02
      +13
      Цитата: svp67
      Ну, что ж Сары уже не раз спасали мир, особенно в кино, почему бы сейчас этой Фрау не сделать это еще раз...

      Восточные немцы - второго сорта даже спустя 30 лет и более бедные - явно будут за дружбу и торговлю с РФ.
      Мигранты- беспроигрышная тема.Их значительно меньше чем коренных - они в отличие от местных погоду не сделают на выборах.
      Если задвинет про Мир- поддержат пацифисты.
      Если пообещает усилить бундесвер - поддержат военные и ВПК.
      Если не будет резко отрицать ЛГБТ, но при этом выскажется мягко типа"Это их личная жизнь- но я не одобряю"- получит голоса адекватных возрастных бюргеров
      Если будет категорически против репараций Польше- поддержит все население.
      Так что я думаю - она 1/3 а то и половину соберет легко.
      Вопрос - дадут ли ей создать партию?
    2. FIR FIR
      FIR FIR 26 июня 2023 11:36
      0
      Цитата: svp67
      уже не раз спасали мир

      Какой мир, Германию спасти не могут.
      Новая партия депутата от партии немецких левых может сплотить четверть населения страны

      Да хоть три четверти, капиталистов не сплотит, и не уберет, а значит ее карьера до тех пор, пока "уважаемые господа" позволят.
      1. Niverhood
        Niverhood 26 июня 2023 12:26
        +2
        А вот не скажи.
        Сплочение штука такая - всем нужна. А под давлением транснационального англо-американского капитала, национальный капитал Германии сейчас под плинтусом и каждый сам по себе. Так что варианты для неё есть.
  2. grem
    grem 26 июня 2023 10:46
    +5
    Тут женщина не справится ..Фюрер(в хорошем смысле слова)))) нужен фрицам !
    Все Германией пользуются ,то евреи ,англосаксы и сейчас укросаксы .
    А Россия им предлагала сотрудничество взаимовыгодное ..Продалась Меркель (бывшая руководитель движения "Дружба с СССР" ) И Коля предала ..! Эх немцы ,вас опять на Русских натравливают и уже в наглую ..
    1. Бек69
      Бек69 26 июня 2023 14:25
      0
      Назови ее фюрерин, и будет все красиво. Европа непонятно почему дружно и хором кинулась дружить против России, мало бельгийцев, голландцев, французов, поляков сгорело в крематориях? Неужели ненависть к России так велика что в гузно нового хохлофюрера готовы расцеловать? Чего сидели засунув язык в задницы когда матрасники разносили Ливию, Ирак, Сирию? Страшно. .. а русские это не страшно. Проходили. Кормят, поят, не то что матрасники.
      1. boriz
        boriz 26 июня 2023 22:35
        0
        ... мало бельгийцев, голландцев, французов, поляков сгорело в крематориях?

        Не надо забывать, что дивизия СС "Шарлемань" защищала Берлин до последней возможности, более фанатично, чем немцы.
        Против нас воевали бельгийские бригады СС "Лангемарк" и "Валлония", бригада СС "Нидерланды".
        А поляков у нас в плену в конце войны оказалось более 60 000.
        Ничего нового.
  3. rocket757
    rocket757 26 июня 2023 11:00
    +3
    Благими пожеланиями ... дорога не известно куда приведёт!
    Так то гейропу сильно заровняли, по одному уровню, удастся ли кому-то, перекопать всё по новой, это вопрос.
  4. Lynx2000
    Lynx2000 26 июня 2023 11:00
    +14
    Мне она нравится, как человек и как красивая женщина, выговаривает правильные справедливые вещи.
    Желаю ей удачи, успехов в политической борьбе. Как канцер была украшением правительства, но сомнительно, что США разрешат ей руководить Германией... yes
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант 26 июня 2023 11:23
      +2
      Мне она нравится, как человек и как красивая женщина
      ...активистка, спортсменка, комсомолка...© laughing
    2. Prapor
      Prapor 26 июня 2023 11:37
      +6
      тоже давно за ней наблюдаю, по моему самая умная в Германии, ее бы в канцлеры, но скорее всего не дадут такого в вашингтонском обкоме.....
  5. ТермиНахТер
    ТермиНахТер 26 июня 2023 11:02
    +4
    Театр абсурда - реально, интересы простых граждан Германии, защищают "левые", почти что коммунисты и "правые", почти что нацисты))) всем остальным на народ, тупо плевать)))
    1. эльбрус
      эльбрус 26 июня 2023 12:23
      +4
      как раз "левые", та партия в бундестаге", тут не причём. вагенкнехт разошлась с ними уже несколько лет назад и сейчас сама по себе. а партия "левые" с момента начала сво полностью на стороне трансатлантиков, в соответствии с западным нарративом
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 09:46
        0
        Ну, пока что Сара официально не заявляла о выходе из состава партии. Более того, некоторые "прилипалы" по партии, могут пойти за ней из - за шкурных побуждений.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 26 июня 2023 11:04
    +7
    В политической карьере депутата Бундестага от Левой партии Сары Вагенкнехт, похоже, настаёт переломный момент – она намерена создать собственную партию
    С российской стороны это можно только приветствовать, т.к. она, по моему, самая адекватная в немецком Бундестаге и не раз подтверждала это.
    1. grem
      grem 26 июня 2023 11:37
      -1
      Цитата: rotmistr60
      С российской стороны это можно только приветствовать, т.к. она, по моему, самая адекватная в немецком Бундестаге и не раз подтверждала это.

      Увы адекватные на западе не в цене ..Если только эксами становятся хехе
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер 26 июня 2023 11:42
      +1
      Ага, и аккуратненько подкинуть деньжат, "на развитие")))
  7. ЛМН
    ЛМН 26 июня 2023 11:09
    +5
    К сожалению, без шансов..((
    .........
  8. Cannon
    Cannon 26 июня 2023 11:22
    +2
    Свежо питание, но серется с трудом.А что скажет начальник транспортного цеха из Фашингтона?
  9. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier 26 июня 2023 12:07
    +7
    Да это верно. Вагенкнехт очень популярна хотя бы потому, что она очень умна. И при этом она очень неуместна среди дураков, которые сейчас составляют немецкое правительство. Девиз очень силен в бывшей ГДР, но также и в Западной Германии: Америка мне не друг, Россия мне не враг.
  10. эльбрус
    эльбрус 26 июня 2023 12:35
    +2
    к вагенкнехт подойдёт поговорка - один в поле не воин (и даже если бы была чацким). весь немецкий мейнстрим против неё и того, кто не следует линии коллективного запада и их мировоззрения. а пропаганда в германии работает, у большинства промыты мозги или просто страх, что-то неправильно сказать, за что можно потерять работу, друзей или просто заведут дело (ст. 140 п. 2 УК)
  11. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша 26 июня 2023 13:11
    +2
    Всё упирается то, что Германия -не суверенная страна. И такого канцлера в Фашингтоне просто не утвердят. Если раньше не уберут.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек 26 июня 2023 16:11
    0
    Затопчут её. Голос разума , в западном мире нынче не в тренде. Это объективно.
  13. Ныробский
    Ныробский 26 июня 2023 16:13
    +1
    Сара Вагенкнехт в настоящее время действительно одна из самых здравомыслящих политиков Германии, хочется пожелать ей удачи. Только боюсь, что на определённом этапе матрасы заставят своих немецких шестёрок находящихся в их ручном управлении инициировать расследование по поводу изнасилования Сарой какого нибудь чернокожего горничного, в чём, в своё время, обвинили Доминика Стросс-Кана и вывели его из политической игры.
    1. свой1970
      свой1970 26 июня 2023 17:42
      0
      Цитата: Ныробский
      Доминика Стросс-Кана
      -их когда вместе показали, я сразу понял - он точно ее изнасиловал. Попробовал бы он ее не изнасиловать, ага...куда б он делся....
  14. Дилетант
    Дилетант Вчера, 09:43
    0
    Удачи ей и здоровья!
    Удачи ей и здоровья!
    Удачи ей и здоровья!