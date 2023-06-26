Считаю, что наша внешняя политика не должна выстраиваться исходя из того, насколько привлекательным мы считаем тот или иной режим. Именно по этой причине нам нужны действительно прагматичные экономические отношения с Россией.

Это больше не та страна, что раньше, а люди это прекрасно осознают

В политической карьере депутата Бундестага от Левой партии Сары Вагенкнехт, похоже, настаёт переломный момент – она намерена создать собственную партию. Об этом сообщает The Times. Как отмечает британское издание, немецкий оппозиционный политик может в этом серьёзно преуспеть, ведь все её призывы, направленные на проведение мирных переговоров с Россией находят отклик у многих граждан ФРГ. Более того, каждые четверо из пяти выражают недовольство деятельностью кабмина. Особенно растёт недовольство в восточной части республики.Авторы публикации считают, что её новое политформирование могло бы консолидировать четверть избирателей страны. Яркий пример тому – недавняя демонстрация, организованная Вагенкнехт у Бранденбургских ворот, на которой собравшиеся люди призывали к мирным переговорам между Россией и Украиной.Стоит отметить, что после начала украинского конфликта её популярность тут же стала расти за счёт Движения за мир – пацифистского движения, созданного в Германии. Главное требование немецкого политика заключалось в нормализации отношений с Москвой, равно как и в восстановлении работы «Северного потока».Сара Вагенкнехт:В заключение, считает Вагенкнехт Германия больше всего ощутила на себе высокую инфляцию, растущие цены, разрушение сферы общественных услуг, слабую экономику, равно как и навязываемую властями масштабную миграцию, гендерное разнообразие и переход на «зелёную» энергетику.– резюмировала политик.