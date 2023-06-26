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Экс-госсекретарь США выступил против суда над Бушем за вторжение в Ирак

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Экс-госсекретарь США выступил против суда над Бушем за вторжение в Ирак

Экс-госсекретарь США Джон Керри выступил против проведения международного суда над бывшим американским президентом Джорджем Бушем за вторжение в Ирак.


В интервью телеканалу LCI Керри отметил, что Бушу не было предъявлено никаких обвинений. Несмотря на растущий запрос со стороны Глобального Юга на обеспечение равенства и справедливости в вопросах, касающихся не только финансирования, Керри заявил, что не поддержит проведение судебного процесса в отношении экс-президента США Джорджа Буша - младшего.

По словам Керри, против Буша не было выдвинуто никаких обвинений, что свидетельствует об отсутствии нарушений в ходе того вооруженного конфликта.

Экс-госсекретарь США также напомнил, что лично выступал против проведения военной кампании на территории Ирака, однако добавил, что не считает американское вторжение в эту страну военным преступлением, совершенным на основании ложных обвинений. Свою позицию Керри объясняет тем, что в момент вторжения были предъявлены доказательства, якобы подтверждавшие обвинения против иракского руководства.

На вопрос ведущего, кто представил ложные доказательства, Керри раздраженно ответил, что не желает больше обсуждать тему американского вторжения в Ирак.

В марте текущего года американский журналист Бредли Девлин предположил, что руководство США может повторить допущенные в ходе вторжения в Ирак ошибки.

По мнению обозревателя, по прошествии двух десятилетий после начала войны в США сложно найти кого-либо, кто по-прежнему поддерживал бы этот конфликт, однако, многие из тех, кто впоследствии изменил свое мнение о войне в Ираке на негативное, выражает активную поддержку Украине.
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10 комментариев
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  1. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 11:53
    +4
    также напомнил, что лично выступал против проведения военной кампании на территории Ирака

    Так..... на всякий случай.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:55
    +5
    Если начинают оправдываться ,процесс пошёл.После нашей Победы на Украине не то ещё будет.
  3. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 12:04
    +2
    Большинство людей мира либо поддерживают, либо не выступают против операции России на Украине. Большинство правительств (только на словах) выступают против действий России, поскольку большинство стран маленькие, и они не могут пойти против богатого Запада.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:04
    +1
    Керри заявил, что не поддержит проведение судебного процесса в отношении экс-президента США Джорджа Буша - младшего.
    Керри, который экс не поддержит, а значит инициаторы проведения процесса над Бушем могут отойти в уголок и всплакнуть, так что ли? Понятно. что ни кто не будет судить Буша и др. причастных к началу этой войны и вторжению в Ирак. И как правильно отмечено кто тогда поддерживал войну в Ираке сегодня активно поддерживают Украину. Время идет, а причинно-следственная связь не меняется.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:06
    +2
    Не захотят сами признать,а они незахотят. То их признать своё гуано заставят. Уж больно детские и нелепые отмазки выдвигают одна краше другой. А мир то всё видит и пинать будут наперегонки и кто больнее.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:17
      +1
      Цитата: evgen1221
      Уж больно детские и нелепые отмазки выдвигают одна краше другой.

      И проще всего сказать
      На вопрос ведущего, кто представил ложные доказательства, Керри раздраженно ответил, что не желает больше обсуждать тему американского вторжения в Ирак.
      когда сказать, особо-то, нечего.Кроме того, что и так все знают - кому и зачем понадобилось развалить Ирак.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 13:00
      0
      Не захотят сами признать,а они незахотят. То их признать своё гуано заставят.

  6. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 12:19
    +1
    Джон Керри выступил против проведения международного суда над бывшим американским президентом Джорджем Бушем за вторжение в Ирак.

    Оказывается, под надуманным предлогом можно вторгаться в суверенную страну, публично убить президента этой страны также выдвинув надуманные обвинения, а оказывается нельзя судит того кто эту агрессию санкционировал и совершил, убив при этом сотни тысяч мирных жителей....
    Белому сахипу всё можно? Это другое?
  7. Фразах
    Фразах Сегодня, 12:45
    0
    Странно, что не ответил - знать не знаю, кто такой Ирак, Буша знаю, он из нашей банды. В последнее время геббельс-медиа перестали играть в Холмса и задают вопросы просто, что бы их задать. Пошлют на хрен и слава богу.
  8. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:51
    0
    Мы ж вас по-хорошему просили,
    Чтоб не унижали вы Россию…
    Разве вы не вступитесь за мать,
    Если кто-то будет обижать…???
    Но не вняли вы советам нашим,
    Не пробить словами вашу спесь,
    Вот теперь, расхлёбывайте кашу,
    Ту, что заварили нынче здесь…
    Возродив нацизм на Украине,
    Русофобов новых воспитав,
    И соткав из санкций паутину,
    Судите о том, кто был не прав…
    Вы всегда ни в чем не виноваты…
    К нам вы демократию несли…
    Ваши светлоликие солдаты
    Много стран вот так уже спасли…
    Ливия, Ирак с Афганистаном,
    Сирия – запомнят навсегда
    Как вы принесли всем этим странам
    «Вечный мир» на долгие года!!!