Экс-госсекретарь США Джон Керри выступил против проведения международного суда над бывшим американским президентом Джорджем Бушем за вторжение в Ирак.В интервью телеканалу LCI Керри отметил, что Бушу не было предъявлено никаких обвинений. Несмотря на растущий запрос со стороны Глобального Юга на обеспечение равенства и справедливости в вопросах, касающихся не только финансирования, Керри заявил, что не поддержит проведение судебного процесса в отношении экс-президента США Джорджа Буша - младшего.По словам Керри, против Буша не было выдвинуто никаких обвинений, что свидетельствует об отсутствии нарушений в ходе того вооруженного конфликта.Экс-госсекретарь США также напомнил, что лично выступал против проведения военной кампании на территории Ирака, однако добавил, что не считает американское вторжение в эту страну военным преступлением, совершенным на основании ложных обвинений. Свою позицию Керри объясняет тем, что в момент вторжения были предъявлены доказательства, якобы подтверждавшие обвинения против иракского руководства.На вопрос ведущего, кто представил ложные доказательства, Керри раздраженно ответил, что не желает больше обсуждать тему американского вторжения в Ирак.В марте текущего года американский журналист Бредли Девлин предположил, что руководство США может повторить допущенные в ходе вторжения в Ирак ошибки.По мнению обозревателя, по прошествии двух десятилетий после начала войны в США сложно найти кого-либо, кто по-прежнему поддерживал бы этот конфликт, однако, многие из тех, кто впоследствии изменил свое мнение о войне в Ираке на негативное, выражает активную поддержку Украине.