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Немецкая пресса: Мирные переговоры по Украине могут пройти уже в июле 2023 года

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Немецкая пресса: Мирные переговоры по Украине могут пройти уже в июле 2023 года

Теоретически уже в июле 2023 года могут начаться консультации по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает немецкий информационный ресурс ARD.


Немецкая пресса утверждает, что возможность мирных переговоров этим летом обсуждалась на недавней конференции, в которой участвовали представители Украины, стран Запада и ряда стран «Глобального Юга», включая Бразилию и Саудовскую Аравию, а также ЮАР. Эта встреча состоялась в Дании.

Одной из главных целей прошедшей встречи было обеспечение поддержки инициатив Запада со стороны государств, прежде занимавших нейтральную позицию. К ним относятся Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. В итоге были достигнуты договоренности, предусматривающие возможность начала переговоров уже в июле 2023 года.

Украину на встрече представлял глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он пытался убедить представителей стран «Глобального Юга» в том, что единственным путем урегулирования конфликта является принятие «формулы Зеленского», без реализации которой якобы невозможно прекращение огня. Однако у Запада, судя по всему, постепенно меняется взгляд на происходящее. Украинский конфликт начинает надоедать очень многим странам.

Сейчас набирает популярность идея мирного урегулирования по «корейскому сценарию», с разграничением зон контроля сторон конфликта. Это предполагает «замораживание» существующей ситуации, но непонятно, пойдут ли на такой сценарий сами участники противостояния – Россия и Украина.
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40 комментариев
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  1. Мельциар
    Мельциар 26 июня 2023 11:03
    +10
    А какие могут быть переговоры с фашистами?
    1. Владимир М
      Владимир М 26 июня 2023 11:10
      +11
      Могут и были не один раз, к сожалению.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze 26 июня 2023 12:04
        +1
        Ну, если с фашистами немецкими, то никаких "сожалений" здесь быть не может...

        Ибо СССР, к этим "переговорам", приступил, во-первых, по назойливым инициативам Берлина. Это раз...

        Во-вторых, Москва приступила к этим переговорам, лишь ПОСЛЕ ТОГО, как т.н. "западные демократии" германский нацизм взрастившие, с ним ГОДАМИ переговоры вели... Причем, ПО СВОЕЙ инициативе...

        В-третьих, Риббентропа в кремлевский предбанник впустили, лишь после того, как т.н. "западные демократии", трехнедельные переговоры в Москве о совместном ВОЕННОМ подавлении гитлеровского нацизма сорвали...

        Так что, никаких "сожалений"...
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A 26 июня 2023 11:20
      0
      Цитата: Мельциар
      А какие могут быть переговоры с фашистами?

      А переговоры кого с кем?
      Западной "коалиции", плюс Украина и минус Россия? А не по фигу, чего они там "нарешают"?

      Цена таким "переговорам" меньше, чем котлете, которую я позавчера съел, сегодня.
      1. Mitos
        Mitos 26 июня 2023 11:27
        -3
        Эти "переговоры" для решения своих хотелок:

        Одной из главных целей прошедшей встречи было обеспечение поддержки инициатив Запада со стороны государств, прежде занимавших нейтральную позицию. К ним относятся Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. 
      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 26 июня 2023 11:46
        +4
        Цитата: Zoldat_A
        А не по фигу, чего они там "нарешают"?


        А есть какие то сомнения, что они будут ? :) у нас уже были Минские соглашения, потом попытка Стамбульских соглашении (и там отказалась Украинская сторона... мы же готовы были всё подписать), после подключились другие игроки от Китая до Африки, и цель одна.... посадить за стол переговоров Россию - Украину (с участием Запада, Китая, Африки и других каких то стран). И пока всё к этому идет...

        24.06.23 - всё чуть не сорвалось, наши китайские товарищи переживали, Эрдоган тоже... причем в открытую говорит, что чуть не произошла "гуманитарная катастрофа на Украине" - перевод нужен ? думаю и так всё понятно.... но наша власть, всё взяла под контроль, так что прежние закулисные договоренности будут соблюдаться.
      3. ABC-schütze
        ABC-schütze 26 июня 2023 12:11
        +2
        И вообще-то, помянутая "немецкая пресса" (и вообще, ВСЕ СМИ, включая т.н. "общественные") ИМЕННО СЕГОДНЯ совсем о другом очень громко и истерично визжит...

        И причина визга этого, именно для России совсем неплоха...

        Дело в том, что, как можно услышать в многоголосом, базарном хоре визжащих, - "ВПЕРЫЕ в ИСТОИИ "объединённой" ФРГ, на выборах в Ландсрат (Земельный Совет) одной из Земель, одержали победу немцы. Т.е. AfD...

        И Председателем этого Совета станет именно их представитель. Представитель части, пока ещё оставшихся в Фатерланде немцев...

        В принципе, самое мягкое, что можно вычитать на эту тему сегодня, это кислые и истеричные "демократические констатации", типа - "Волк в овечьей шкуре"...
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze 26 июня 2023 12:15
          +1
          Короче, поздравим с успехом бюргеров Зонненберг-Тюрингии. Теперь, надо полагать, на них "Ведомство по защите Конституции" навалится с удвоенным старанием... "Плохие немцы" набрали 53%...
    3. Проксима
      Проксима 26 июня 2023 11:22
      0
      "В существующей ситуации, но непонятно, пойдут ли на такой сценарий сами участники противостояния – Россия и Украина." - из текста************Ага, только вот у Зеленского забыли спросить. Как дядя Сэм скажет, так Украина и поступит.
      1. антивирус
        антивирус 26 июня 2023 11:38
        -2
        Обязательно начать переговоры.
        И придраться за хххъ, что угодго.
        И двинуть на всю лев бережную.
        Без исключений.


        К сожалению будет делить активы рома а, по логистике и с учетом мнкния уважпемых партнеров
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze 26 июня 2023 12:37
        +1
        "... в которой участвовали представители Украины, стран Запада и ряда стран «Глобального Юга», включая Бразилию и Саудовскую Аравию, а также ЮАР. Эта встреча состоялась в Дании."
        ******************************************************************************************
        Только я заметил, что в этом "реестрике" потенциальных "переговорщиков", как-то не "просматривается" присутствия представителя Поднебесной?... Между прочим, товарищем Си, для подключения к решению этой задачи, специально "назначенного"...
    4. rotkiv04
      rotkiv04 26 июня 2023 11:22
      +4
      Цитата: Мельциар
      А какие могут быть переговоры с фашистами?

      Путин же показал бумажки с стамбульским договорняком, так что всё будет со временем, этот человек не успокоится пока не развалит страну
      1. igorbrsv
        igorbrsv 26 июня 2023 11:33
        -3
        Пока что это информационный вброс запада. Причём здесь стамбульские бумажки и развал страны?
    5. Комментарий был удален.
    6. Николай310
      Николай310 26 июня 2023 11:30
      +3
      Такие же,какие были год назад,когда сдали Сумщину,Черниговщину и Киевщину...да и не факт,что по Херсону и Харьковщине нечто подобное не покажут...

      И да,охраноте теперь не получится про ЦИПСО визжать...сам некомандующий документы показывал...только непонятно зачем и кто ему посоветовал эту глупость сделать
    7. Румaтa
      Румaтa 26 июня 2023 11:43
      -1
      Цитата: Мельциар
      А какие могут быть переговоры с фашистами?

      Какие, какие, а вот такие!
    8. Glagol1
      Glagol1 26 июня 2023 11:57
      0
      В 1939 был заключён пакт Молотова-Рибентропа, который дал СССР 2-х летнюю паузу. Подготовки. И пока фрицы /фашисты/ в 1940 году мучались с Англией, а потом в первой половине 1941 с Грецией и Югославией, СССР за эти 2 года начал выпуск танков Т-34 и КВ, истребителей Як-1, ЛаГГ-3 и МиГ-3, штурмовиков Ил-2, бомбардировщиков Ил-4 и ещё много чего. ППШ, ДШК... Ради безопасности Родины и достижения приемлемых результатов можно сесть за стол переговоров с кем угодно, фашистами, англосаксами, поляками, украинцами, да хоть с чертом лысым.
      Переговоры с возможностью выхода на приемлемый компромисс лучше, чем война. По некоторым данным мы теряем до 3000 человек в месяц только убитыми, не считая раненых, пленных. Гибнут молодые ребята в основном.
      1. uralant
        uralant 26 июня 2023 18:57
        0
        Цитата: Glagol1
        Переговоры с возможностью выхода на приемлемый компромисс лучше, чем война.

        Подскажите, а когда вы войну объявили и кому? Мы вошли на Украину, как гарант Минских соглашений, никто не собирался воевать с этой недостраной. Надо было только прекратить обстрелы мирных граждан на Донбассе. Все, что с этой стороны, что с той кричат о войне, кто её объявлял? Вот террористы, как и любитель галстуков, напали на миротворцев. Это есть. А объявления войны нет!
    9. Черчиль
      Черчиль 26 июня 2023 12:45
      +1
      Словарь политический почитай, деятель, и разберись, что такое фашизм, а что такое нацизм, на примере КНДР или Туркмении. А платить фашистам за прокачку газа и нефти, это по "коммунистически" ?
    10. uralant
      uralant 26 июня 2023 18:47
      0
      Цитата: Мельциар
      ?

      Цитата: Мельциар
      А какие могут быть переговоры с фашистами?

      Я бы уточнил: с террористами. Помнится, кто-то рассказывал, где надо мочить таких, как Ермак и зеленский!
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy 26 июня 2023 11:05
    +5
    еоретически уже в июле 2023 года могут начаться консультации по мирному урегулированию на Украине.
    Боже, сохрани и помилуй., люди твоя. Не допусти и покарай руку дающему.
  3. Uprun
    Uprun 26 июня 2023 11:06
    +1
    Они там могут между собой о чем угодно договариваться. Усадить Россию за стол переговоров - на электрический стул. Ну-ну....
    1. igorbrsv
      igorbrsv 26 июня 2023 11:34
      0
      Того же мнения. Пока это чистой воды иформационный вброс
  4. Prjanik
    Prjanik 26 июня 2023 11:08
    0
    А что случилось, нахрюк не удался и переворот не удался? Хотя у них ещё остались козыри в виде АЭС и грязных бомб, но теперь только до капитуляции
  5. AlexGa
    AlexGa 26 июня 2023 11:09
    0
    Мирных переговоров сейчас быть не может. Европейцев можно понять, им самим стало тоскливо от сделанных ими самими санкций. Они понимают, что когда Украина потерпит полное поражение, то это поражение потеря все 52 страны, которые поддерживают это недогосударство.
    1. Trapp1st
      Trapp1st 26 июня 2023 11:17
      +1
      Украина потерпит полное поражение, то это поражение потеря все 52 страны
      Если расматривать фантастический вариант и украина терпит полное поражение, то долго они горевать не будут, список на замену длинный.
  6. Владимир М
    Владимир М 26 июня 2023 11:09
    -4
    Россию не смогут победить все армии НАТО, не то что какой-то Украины. Россию могут "победить" только "договорняки", но всеравно Россия восстанет через время, правда придется пройти через революции, потрясения.
  7. БойКот
    БойКот 26 июня 2023 11:10
    +2
    Встреча с Украиной, но без России. Ну-ну. Надеюсь, гаранту ясно, что если он хочет и дальше гарантировать, никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции на наших условиях, быть не должно. И наши условия неплохо бы и озвучить, наконец.
  8. kosmozoo
    kosmozoo 26 июня 2023 11:13
    -1
    Украинский конфликт начинает надоедать очень многим странам.
    = расходам конца и края нет, а перспективы профита все туманней и туманней.
    1. Trapp1st
      Trapp1st 26 июня 2023 11:24
      0
      = расходам конца и края нет, а перспективы профита все туманней и туманней.
      Бидон отстоит инвестиции своего клана, это вопрос принципа.
      1. igorbrsv
        igorbrsv 26 июня 2023 15:31
        0
        Если не забудет куда вложил laughing...........
  9. вадим_иванов
    вадим_иванов 26 июня 2023 11:14
    +1
    Каждую неделю у западенцев из разных стран тяни-толкай, ...до победы укров никаких переговоров, Россия проиграет и не нужны переговоры вообще , война будет на десятки лет. И вот на тебе, опять , переговорам быть и хотят их, там
    1. Gofman
      Gofman 26 июня 2023 11:25
      0
      Для них переговоры - это просто другой способ воевать с Россией. Меркель же объяснила. И они в этом, кстати, успешнее, судя по носу ВВП.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 26 июня 2023 11:18
    +1
    Украинский конфликт начинает надоедать очень многим странам.
    Было бы хорошо если бы было так. На словах и в кулуарах возможно раздаются одинокие и робкие голоса, что пора завязывать с этой "черной дырой", которая высасывает европейские ресурсы. А на деле поток помощи и желание "победы на поле боя". Россию ни должно устраивать ни что, что может предложить Запад, т.к. это будет не в ее пользу и окажется очередной ловушкой для "простодушных".
  11. kakvastam
    kakvastam 26 июня 2023 12:19
    +1
    Сбывается розовая мечта нашего "руководства".
    Они опять подпишут бумажку, их опять обманут.

    Вчера пошла - изнасиловали.
    Сегодня пошла - изнасиловали.
    Завтра опять пойду!
  12. Ильнур
    Ильнур 26 июня 2023 12:27
    +1
    возможность мирных переговоров этим летом обсуждалась на недавней конференции, в которой участвовали представители Украины, стран Запада и ряда стран «Глобального Юга», включая Бразилию и Саудовскую Аравию, а также ЮАР

    А Россию спросили? Войной пошли на Россию, воюет Россия с НАТО, а переговоры ведут, то африка, то Индия и прочие ЮАР и Бразилия, про стран запада вообще слов нет, сами воюют, снабжают укронацистов оружием, а замириться должна Россия...
  13. jack-no
    jack-no 26 июня 2023 13:03
    +1
    Le terme "négociations entre Moscou et Kiev" est erroné.
    Ces négociations sont entre Moscou et Washington. Kiev n'est que l'idiote utile, jusqu'au dernier ukrainien, puis polonais.
    un référendum devrait être organisé (mais j'en doute) par Oblast :
    Le sud et l'est sont russophiles (voir la carte de 2010).
    Le nord et l'ouest qui ont subi les mobilisations forcées, les traques, familles endeuillées, frappes russes épargnant les civils, devraient choisir Moscou.
    La dénazification et la démilitarisation de l'Europe devraient figurer dans l'accord.
    Mais, chacun sait que l'Occident ne respecte ni sa parole, ni sa signature.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов 26 июня 2023 15:26
    +1
    У России тоже есть мирный план. В нашем плане, для заключения мира, у Украины должен быть только один путь:

    1. uralant
      uralant Вчера, 05:24
      0
      И с таким же продолжением: "А мы?"
  15. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 26 июня 2023 19:41
    0
    Теперь понятно мне к чему Вагнер хотели упразднить....намечается тухлый договорняк который музыканты соблюдать точно не будут.
  16. uralant
    uralant Вчера, 05:23
    0
    Почему я не удивлён, что о переговорах заговорила именно немецкая пресса! Сигнал получила из-за лужи? Почему США понадобились гаранты из брикс? Да потому что "цивилизованные" странам запада нельзя верить. Только гаранта и приглашают страны, которые постоянно обманывали и обманывают. До перестройки, почему-то существовало международное право. Сейчас об него просто вытирают ноги. С кем говорить, с самоходным дедом или олафом царя небесного? С кем с макароном или президентом Эстонии? Равнозначные фиоиры! С ними можно договориться, но только когда они испугаться так, как в 45-ом! США с перестройки накидал гарантий и до сих пор подкидывают алькаиды и игилы, сейчас Грузию с Украиной подбросили. Ну, а уж гейропейски гаранты с 14-го года показали себя во-всей красе! Они сами себе в ЕС не верят, не с кем там говорить!