Теоретически уже в июле 2023 года могут начаться консультации по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает немецкий информационный ресурс ARD.
Немецкая пресса утверждает, что возможность мирных переговоров этим летом обсуждалась на недавней конференции, в которой участвовали представители Украины, стран Запада и ряда стран «Глобального Юга», включая Бразилию и Саудовскую Аравию, а также ЮАР. Эта встреча состоялась в Дании.
Одной из главных целей прошедшей встречи было обеспечение поддержки инициатив Запада со стороны государств, прежде занимавших нейтральную позицию. К ним относятся Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. В итоге были достигнуты договоренности, предусматривающие возможность начала переговоров уже в июле 2023 года.
Украину на встрече представлял глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он пытался убедить представителей стран «Глобального Юга» в том, что единственным путем урегулирования конфликта является принятие «формулы Зеленского», без реализации которой якобы невозможно прекращение огня. Однако у Запада, судя по всему, постепенно меняется взгляд на происходящее. Украинский конфликт начинает надоедать очень многим странам.
Сейчас набирает популярность идея мирного урегулирования по «корейскому сценарию», с разграничением зон контроля сторон конфликта. Это предполагает «замораживание» существующей ситуации, но непонятно, пойдут ли на такой сценарий сами участники противостояния – Россия и Украина.