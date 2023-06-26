Немецкая пресса: Мирные переговоры по Украине могут пройти уже в июле 2023 года

Теоретически уже в июле 2023 года могут начаться консультации по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает немецкий информационный ресурс ARD.Немецкая пресса утверждает, что возможность мирных переговоров этим летом обсуждалась на недавней конференции, в которой участвовали представители Украины, стран Запада и ряда стран «Глобального Юга», включая Бразилию и Саудовскую Аравию, а также ЮАР. Эта встреча состоялась в Дании.Одной из главных целей прошедшей встречи было обеспечение поддержки инициатив Запада со стороны государств, прежде занимавших нейтральную позицию. К ним относятся Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. В итоге были достигнуты договоренности, предусматривающие возможность начала переговоров уже в июле 2023 года.Украину на встрече представлял глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он пытался убедить представителей стран «Глобального Юга» в том, что единственным путем урегулирования конфликта является принятие «формулы Зеленского», без реализации которой якобы невозможно прекращение огня. Однако у Запада, судя по всему, постепенно меняется взгляд на происходящее. Украинский конфликт начинает надоедать очень многим странам.Сейчас набирает популярность идея мирного урегулирования по «корейскому сценарию», с разграничением зон контроля сторон конфликта. Это предполагает «замораживание» существующей ситуации, но непонятно, пойдут ли на такой сценарий сами участники противостояния – Россия и Украина.