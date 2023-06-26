Военное обозрение
Войти Регистрация

Австралия готовит отправку Украине новой партии бронетехники и артиллерийских снарядов

5
Австралия готовит отправку Украине новой партии бронетехники и артиллерийских снарядов

Украина получит партию бронетехники, на этот раз из Австралии. Как сообщает пресс-служба правительства этой страны, новый пакет военной помощи для ВСУ уже согласован.


Согласно открытым данным, австралийское правительство направляет Украине военную помощь на сумму примерно 74 млн. американских долларов, а не австралийских. Основу нового пакета составят боевые машины общим количеством 70 единиц, среди которых 28 гусеничных американских бронетранспортеров M113, 14 транспортных средств специального назначения и 28 средних грузовых автомобилей MAN 40m и 14 прицепов. Кроме того, Канберра отправляет ВСУ артиллерийские снаряды калибра 105 мм, количество не называется.

Как ранее заявляли в австралийском Минобороны, поставка техники и боеприпасов согласована с Киевом и включает в себя все необходимое для ведения боевых действий против российской армии. Канберра и далее намерена поставлять военную помощь Украине, предварительно согласовывая все поставки с военными Украины.

В настоящее время Киев и Канберра ведут переговоры по потенциальной поставке истребителей F/A-18 Hornet из состава ВВС Австралии, которые уже списаны, но еще находятся в летном состоянии. На данный момент речь идет о чуть более сорока самолетов, часть из которых может быть использована в качестве доноров запчастей.

США возможную сделку одобряют, австралийцы говорят, что в случае положительного решения приведут все самолеты в более-менее нормальное состояние в течение четырех месяцев. Но с условием, что Украина будет использовать истребители только в воздушном пространстве страны, а это не устраивает Киев.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy 26 июня 2023 11:06
    -4
    Украина получит партию бронетехники, на этот раз из Австралии.
    День простоять да ночь продержаться? feel
    1. Румaтa
      Румaтa 26 июня 2023 11:55
      -2
      Цитата: Mavrikiy
      День простоять да ночь продержаться?

      Мобрезерв ВФУ огромный. Качество всё хуже, но им мяса не жалко + наёмники со всего мира. Оружия им поставят немеряно. "Перемалывать" - сизифов труд. Чтобы победить нужно освобождать территорию от укрофашистов. Уже вчера нужна мобилизация в Росгвардию чтобы контролировать освобождённые территории.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 26 июня 2023 11:27
    -2
    70 единиц, среди которых 28 гусеничных американских бронетранспортеров M113, 14 транспортных средств специального назначения и 28 средних грузовых автомобилей MAN 40m и 14 прицепов
    С американскими М113 расползшимися по всему миру с 60-х годов понятно - отдают, чтобы самим со временем не утилизировать. Под транспортными средствами специального назначения, что подразумевается? Труповозки с возможностью оказать первую и последнюю медицинскую помощь (санитарные машины) или что-то другое? Оказывается австралийцы не прочь спихнуть и свои старые самолеты по той же причине, что и американские БТР.
  3. Kuziming
    Kuziming 26 июня 2023 11:30
    0
    Переосмысление роли пехоты в современной войне:
    1. Основной поражающий фактор - артиллерия и авиация. Перестрелки ручным оружием понемногу становятся анахронизмом, как рукопашный бой.
    2. Основная цель средств поражения - сконцентрированные скопления пехоты. Основная задача пехоты - грамотное рассредоточение.
    3. Функции пехоты. Сейчас сводятся к прикрытию средств связи и поражения, зачистка разбитых артиллерией позиций противника.
    4. Пехота в штурме:
    Опыт Вагнера - около 25 тысяч человек за районный центр и поселок городского типа.
    Опыт ВСУ - мясные штурмы при контрнаступе, потери неизвестны, результат 3 - 4 поселка преимущественно одноэтажной застройки.
    5. Пехота в обороне:
    - В поле: Без поддержки с воздуха, артиллерии, беспилотников это просто часть рельефа.
    - В городской застройке:
    Способна сдерживать пехоту противника, но гибнет под огнем крупного калибра с разрушением зданий.

    Выводы:
    В современной войне функции пехоты это защита технических средств ведения войны, дозоры, зачистка территории.

    Большие массы сконцентрированной пехоты сейчас скорее мишень, чем средство достижения целей.

    Пехота без носителей (БТР, БМП, внедорожники) это анахронизм.

    Пехота без разведывательных беспилотников - это потенциальная жертва.

    ________
    Как стоит применять пехоту сейчас:
    1. Внедорожники с ПТУР, багги с крупнокалиберными пулемётами, крепкие внедорожники с миномётами для контроля открытых участков местности. Разумеется, с хорошей связью и беспилотниками разведки. Возможно усиление БМП. Основная задача - ликвидация прорывов бронетехники или пехоты поотивника.

    2. Стационарные укреплённые пункты наблюдения с минными полями, надежной проводной связью (может быть именно для этого пригодится беспилотная тележка с катушкой). Блиндажи, запасные и ложные позиции обязательно.
    Основная цель - передача данных и коррекция огня артиллерии и минометов, авиации. Тупо передавать квадраты для огневого поражения.

    3. Штурмовые группы. Для зачистки развалин после работы артиллерией.

    4. Разведывательные группы. Внедорожники, БМП, беспилотники. Основная цель - в наступлении передавать данные авиации и артиллерии.

    5. Охрана точек ПВО, РЭБ, штабов, узлов связи, позиций артиллерии, аэродромов и т.п.
    1. Румaтa
      Румaтa 26 июня 2023 12:01
      -1
      Цитата: Kuziming
      Основной поражающий фактор - артиллерия и авиация.

      Просто авиация оказалась недоразвитой. Артиллерия, танки и прочие ББМ - это тоже анахронизм.