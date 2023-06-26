Австралия готовит отправку Украине новой партии бронетехники и артиллерийских снарядов

Украина получит партию бронетехники, на этот раз из Австралии. Как сообщает пресс-служба правительства этой страны, новый пакет военной помощи для ВСУ уже согласован.Согласно открытым данным, австралийское правительство направляет Украине военную помощь на сумму примерно 74 млн. американских долларов, а не австралийских. Основу нового пакета составят боевые машины общим количеством 70 единиц, среди которых 28 гусеничных американских бронетранспортеров M113, 14 транспортных средств специального назначения и 28 средних грузовых автомобилей MAN 40m и 14 прицепов. Кроме того, Канберра отправляет ВСУ артиллерийские снаряды калибра 105 мм, количество не называется.Как ранее заявляли в австралийском Минобороны, поставка техники и боеприпасов согласована с Киевом и включает в себя все необходимое для ведения боевых действий против российской армии. Канберра и далее намерена поставлять военную помощь Украине, предварительно согласовывая все поставки с военными Украины.В настоящее время Киев и Канберра ведут переговоры по потенциальной поставке истребителей F/A-18 Hornet из состава ВВС Австралии, которые уже списаны, но еще находятся в летном состоянии. На данный момент речь идет о чуть более сорока самолетов, часть из которых может быть использована в качестве доноров запчастей.США возможную сделку одобряют, австралийцы говорят, что в случае положительного решения приведут все самолеты в более-менее нормальное состояние в течение четырех месяцев. Но с условием, что Украина будет использовать истребители только в воздушном пространстве страны, а это не устраивает Киев.