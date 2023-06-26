«Они ещё пожалеют»: Лондон недоволен отказом европейцев сделать новым генсеком НАТО Бена Уоллеса

Ведущие государства Европы отказались поддержать кандидатуру министра обороны Британии на должность главы Североатлантического альянса, но они еще об этом пожалеют. Так считают многие отставные британские военные, занимавшие некогда высокие посты в Вооруженных силах Соединенного Королевства.Об этом сообщается в газете The Telegraph.Лондон недоволен отказом европейцев сделать новым генсеком НАТО Бена Уоллеса. По мнению бывших командующих из Британии, лидеры стран Евросоюза активно пытаются оттеснить британцев от руководства альянсом, тем самым не позволяя им занять лидирующее место среди других западных государств.Они отмечают, что президент США Джо Байден в данной ситуации оказался на стороне европейских союзников Вашингтона и Лондона, оказав давление на Уоллеса. Именно он, считают британские офицеры, заставил Уоллеса отказаться от претензий на должность нового генсека НАТО. Байден подал четкий сигнал, что не станет поддерживать его кандидатуру. Автор предположил, что на должности генсека НАТО американский президент предпочитает видеть главу правительства Дании Метте Фредериксен. А ведь министр обороны Британии был одним из наиболее вероятных претендентов на это место.Конечно, претензии на лидерство Лондона в Европе или НАТО вряд ли можно считать обоснованными. Да и появление во главе Североатлантического альянса британца вряд ли устроило бы претендующих на роль общеевропейских лидеров французов и немцев.