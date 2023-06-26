Военное обозрение
Войти Регистрация

«Они ещё пожалеют»: Лондон недоволен отказом европейцев сделать новым генсеком НАТО Бена Уоллеса

18
«Они ещё пожалеют»: Лондон недоволен отказом европейцев сделать новым генсеком НАТО Бена Уоллеса

Ведущие государства Европы отказались поддержать кандидатуру министра обороны Британии на должность главы Североатлантического альянса, но они еще об этом пожалеют. Так считают многие отставные британские военные, занимавшие некогда высокие посты в Вооруженных силах Соединенного Королевства.

Об этом сообщается в газете The Telegraph.

Лондон недоволен отказом европейцев сделать новым генсеком НАТО Бена Уоллеса. По мнению бывших командующих из Британии, лидеры стран Евросоюза активно пытаются оттеснить британцев от руководства альянсом, тем самым не позволяя им занять лидирующее место среди других западных государств.

Они отмечают, что президент США Джо Байден в данной ситуации оказался на стороне европейских союзников Вашингтона и Лондона, оказав давление на Уоллеса. Именно он, считают британские офицеры, заставил Уоллеса отказаться от претензий на должность нового генсека НАТО. Байден подал четкий сигнал, что не станет поддерживать его кандидатуру. Автор предположил, что на должности генсека НАТО американский президент предпочитает видеть главу правительства Дании Метте Фредериксен. А ведь министр обороны Британии был одним из наиболее вероятных претендентов на это место.

Конечно, претензии на лидерство Лондона в Европе или НАТО вряд ли можно считать обоснованными. Да и появление во главе Североатлантического альянса британца вряд ли устроило бы претендующих на роль общеевропейских лидеров французов и немцев.
Использованы фотографии:
НАТО
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitos
    Mitos 26 июня 2023 11:24
    +4
    Так для безумия в нато и не хватает Британского военного у руля. Сколько бы он колоний вернул, и крови пролил.
    1. svp67
      svp67 26 июня 2023 11:55
      +2
      Цитата: Mitos
      Сколько бы он колоний вернул, и крови пролил.

      Сколько бы он "зажал" инициатив немцев и французов, давая дорогу английским фирмам... Нет американам сейчас такие склоки в НАТО точно не нужны.
    2. marchcat
      marchcat 26 июня 2023 11:56
      +1
      Это выглядело как: запустить козла в огород.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 26 июня 2023 11:28
    +1
    США верны своей доктрине : Контролируемый хаос.Даже с союзниками.
    1. jack-no
      jack-no 26 июня 2023 12:07
      0
      Pour un tel poste, Wallace n'est pas assez sanguinaire, il faut un russophobe hautement qualifié.
      Dans le "Top 3", je verrai Ushie la Hyène de Bruxelles.
      1. alystan
        alystan 26 июня 2023 17:07
        0
        Dans le "Top 3", je verrai Ushie la Hyène de Bruxelles.

        Случаем, это вы не об Урсуле фон дер Ляйен?
  3. антивирус
    антивирус 26 июня 2023 11:30
    +1
    Разделить и властвовать.
    Двухходовка.
    Все довольны

    Балтика внутри нато.
    А черное море?



    Бандера и ухры престкпники ники? Или союзники нато? ы.
  4. FIR FIR
    FIR FIR 26 июня 2023 11:31
    +1
    Да какая разница, хоть фредериксен, хоть медериксен, политика США и НАТО не поменяется от передвижения говорящих голов.
    1. abc_alex
      abc_alex 26 июня 2023 11:59
      +2
      Разница в том, что НАТО не должна исполнять ничью волю, кроме США и отвечать ничьим интересам, кроме штатовских. Генсек НАТО не может быть представителем страны имеющей явно выраженную самостоятельную внешнюю политику, даже если она союзник США. Только представители совершенно ничтожных в военном и политическом плане стран. В истории были исключения. Но последние 20 лет это правило соблюдается.
      Кстати, забавно. Чаще всего генсеками НАТО бывали итальянцы. 4 раза. Им же принадлежит один из самых длительных сроков пребывания на посту 7 лет и самый короткий -- 3 недели.
      А абсолютным рекордсменом по длительности удержания поста генсека НАТО является Голландия. 21 год.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 26 июня 2023 11:32
    +1
    но они еще об этом пожалеют
    Лондон топнул ножкой на ЕС и на всякий случай даже пригрозил, а на Байдена затаил обиду, с которой теперь придется жить. Прямо мыльная опера пронизанная интригами. Для домохозяек самое то.
  6. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер 26 июня 2023 11:34
    +2
    Надо, кого-нибудь из прибалтов в генсеки НАТО выбирать.
    Эти будут землю копытом рыть ради США.
    1. FIR FIR
      FIR FIR 26 июня 2023 11:45
      +1
      Цитата: Алексей Зоммер
      Надо, кого-нибудь из прибалтов

      Этих вряд ли, миллиардеры хотят долго жить, а эти войну затеют через минуту после назначения.
  7. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт 26 июня 2023 11:44
    0
    Сделайте генсеком НАТО Люсю Дымохода!
    И все в шоколаде!
    Гомосеков в генсеки!
    Очень толерантненько. Следует генеральной линии.
    Маразматиков - в главы государств!
    Извращенцев - в вооружённые силы! laughing
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович 26 июня 2023 13:26
      -1
      Согласен, гомосеков в НАТО надо активно двигать, туда-сюда, туда-сюда! На на главу НАТО - трансгендера! Люблю бесплатный цирк! laughing
  8. svp67
    svp67 26 июня 2023 11:53
    0
    Да и появление во главе Североатлантического альянса британца вряд ли устроило бы претендующих на роль общеевропейских лидеров французов и немцев.
    Но скорей всего его поддержали бы поляки, а они сейчас так же претендуют на лидерство в Европе, в Восточной Европе
  9. rusich
    rusich 26 июня 2023 12:59
    +1
    Даже гейропа понимает, что "англичанка гадит"
  10. plant15
    plant15 26 июня 2023 14:00
    0
    Цитата: Пауль Зиберт
    Сделайте генсеком НАТО Люсю Дымохода!
    И все в шоколаде!
    Гомосеков в генсеки!
    Очень толерантненько. Следует генеральной линии.
    Маразматиков - в главы государств!
    Извращенцев - в вооружённые силы! laughing

    Весьма показательный патриотский комент.
    О чем бы не шла речь - появляется патриотствующий и тащит за собой "голубую" тематику.
    Эту зависимость "патриотствующих" нельзя не заметить.
    Похоже на латентность.
    По заметочке.
    Один из главных трендов руссми, особенно с начала СВО, это противоречия, расколы, склоки и т.д. внутри Коллективного Запада , ну и последующий его крах в то время как у нас СВО сплотила россиян (наберите в поиске и увидите изобилие контента).
    Реальность:
    В стране ведущую тяжелейшую борьбу произошел вооруженный мятеж.
    Слова Главнокомандующего.
    Не больше не меньше.
    Посему новость просто не о чем. Кабинетная возня и контора при этом работает.
    А вот у нас мятеж.
    ХПП?
  11. alystan
    alystan 26 июня 2023 17:05
    0
    «Они ещё пожалеют»: Лондон недоволен отказом европейцев сделать новым генсеком НАТО Бена Уоллеса

    А ведь европейцы не при чем. Ведь кандидатуру Уоллеса заблокировал лично Байден.