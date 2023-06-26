Спикер Воздушных сил Украины: Две последние недели РФ пытается поразить украинские аэродромы, чтобы уничтожить авиацию

Запад уже пообещал Украине поставки боевых самолётов и готовит украинских летчиков, но пока западные самолеты не прибыли на Украину, а российские Вооруженные Силы уничтожают ту авиацию, что осталась у ВСУ.
По словам полковника ВСУ, спикера Воздушных сил страны Юрия Игната, на протяжении последних двух недель Россия атакует аэродромы Украины с целью уничтожения ее авиации. Об этом Игнат заявил в эфире украинского телемарафона.
Представитель Воздушных сил Украины отметил, что за это время российские удары, в том числе и ракетами Х-22 были нанесены по аэродромам в таких украинских городах, как Днепропетровск (Днепр), Кропивницкий (Кропивницкий), Староконстантинов и некоторых других местах. При этом Игнат добавил, что в Воздушных силах страны уже имеется опыт ведения войны, и поэтому украинские самолеты были рассредоточены по стране и замаскированы.
Они (авиация Украины) продолжают выполнять задание каждый день
- сказал спикер Воздушных сил.
Игнат также опроверг официальную сводку российских военных, что естественно, относительно потерь украинской авиации. По его словам, в этом месяце Украина якобы потеряла всего один самолет.
Напомним, что по последним официальным данным Минобороны России за все время СВО Украина потеряла 444 самолета.