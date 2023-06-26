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Спикер Воздушных сил Украины: Две последние недели РФ пытается поразить украинские аэродромы, чтобы уничтожить авиацию

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Спикер Воздушных сил Украины: Две последние недели РФ пытается поразить украинские аэродромы, чтобы уничтожить авиацию

Запад уже пообещал Украине поставки боевых самолётов и готовит украинских летчиков, но пока западные самолеты не прибыли на Украину, а российские Вооруженные Силы уничтожают ту авиацию, что осталась у ВСУ.


По словам полковника ВСУ, спикера Воздушных сил страны Юрия Игната, на протяжении последних двух недель Россия атакует аэродромы Украины с целью уничтожения ее авиации. Об этом Игнат заявил в эфире украинского телемарафона.

Представитель Воздушных сил Украины отметил, что за это время российские удары, в том числе и ракетами Х-22 были нанесены по аэродромам в таких украинских городах, как Днепропетровск (Днепр), Кропивницкий (Кропивницкий), Староконстантинов и некоторых других местах. При этом Игнат добавил, что в Воздушных силах страны уже имеется опыт ведения войны, и поэтому украинские самолеты были рассредоточены по стране и замаскированы.

Они (авиация Украины) продолжают выполнять задание каждый день

- сказал спикер Воздушных сил.

Игнат также опроверг официальную сводку российских военных, что естественно, относительно потерь украинской авиации. По его словам, в этом месяце Украина якобы потеряла всего один самолет.

Напомним, что по последним официальным данным Минобороны России за все время СВО Украина потеряла 444 самолета.
Использованы фотографии:
Википедия/Юрий Игнат
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23 комментария
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 11:34
    0
    Примечательно, что за Игнатом сзади находится F-15 Eagle, правее -- Eurofighter Typhoon, принадлежащий ВВС Великобритании.
    1. Born
      Born Сегодня, 11:36
      +3
      Да там хоть звезду смерти можно было нарисовать.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:38
      0
      Возможно настала пора сделать невозможным полёты самолётов ВСУ и западных подстрекателей над территорией бывшей УССР путём уничтожения в первую очередь не самих самолётов, а наземных и космических систем обеспечения их полётов? recourse
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:36
    -2
    Две последние недели РФ пытается поразить украинские аэродромы,

    Кошмар. По современным военным канонам это нужно было делать ещё до начала наземной части так называемой СВО. Нас так ещё на военке учили.
    Именно так начинались операции СШП/НАТЫ в Ираке, Ливии, Югославии.....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:42
      -1
      Цитата: Румaтa
      нужно было делать ещё до начала наземной части так называемой СВО. Нас так ещё на военке учили.

      Гладко было на бумаге, но забыли про овраги! winked
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:46
      +2
      Цитата: Румaтa
      По современным военным канонам это нужно было делать ещё до начала наземной части так называемой СВО. Нас так ещё на военке учили.

      Выносить надо массированным ударом крылатых ракет, а у нас... я думаю все видели фотографии когда стоят Украинские самолёты на аэродроме прилетела ракета или сбоку взорвалась или 1 уничтожила, а насколько повредила близстоящие не понятно.
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:33
      +2
      Именно так начинались операции
      На украине точное время начала операции было известно укропам(через ЦРУ)поэтому самолеты (и семьи ВИПов) они тупо спрятали.
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 11:37
    +1
    Мне вот интересно, министерство обороны каждый борт видит, который заходит на территорию Украины из Польши ? С территории Беларуси, мне кажется, должны видеть
    1. Prapor
      Prapor Сегодня, 11:50
      0
      да их даже флайтрадар по идее должен видеть, не только МО. Если эти гнидосы не летают в выключенными транспондерами. Но по безопасности водушного движения не должны, а то как диспетчера их будут разруливать с кучей гражданских самолетов, движняк то в небе плотный
  4. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 11:41
    +1
    А вот российская авиация ,включая стратегическую, до сих пор не рассредоточена - стоят рядами без минимальных тех же насыпных конструкций между воздушными суднами
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:56
      +2
      Цитата: Alister Kroulegg
      А вот российская авиация ,включая стратегическую, до сих пор не рассредоточена

      Часть стратегов перебазировали из Энгельса в Оленью. Это не рассредоточение? Что касается капониров, то я нигде не встречал их для техники крупнее Ту-16/22/22М3
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:49
    0
    Россия атакует аэродромы Украины с целью уничтожения ее авиации.
    Через две недели спикер ВВС Украины наконец понял цель российских ударов и поспешил об этом сообщить.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:00
      0
      Но самолеты-то спрятал...
      В начале июня ПВО России сбила Су-27.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:59
    0
    Соловьёв вчера выдал,после получения сигнала о отаке по местам базирования наших вертолётов, наши борта поднимаются в воздух все вдруг.С самолётами неизвестно.У украинцев самолётов меньше ,они могут тоже этот способ использовать.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:03
      +2
      Цитата: tralflot1832
      У украинцев самолётов меньше ,они могут тоже этот способ использовать.

      У Украины сейчас аэродромов больше, чем самолетов. Возможности для маневра большие
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:28
        0
        laughing у всу 32 гражданских и 25 военных аэродромов. Ну или что-то около этого. На все самолетов не хватит winked
  7. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 12:08
    0
    Сначала СВО, по данным МО России Украина располагала 125 боевыми самолетами, плюс ей еще подкинули наши оппоненты около 70, а сбили мы по данным того же МО, на сегодняшний день 444, а авиация врага еще летает! Думаю у них еще 1000 осталось, по данной причине запад и тянет с поставкой F-16! laughing
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:36
      +1
      авиация врага еще летает!
      Наплевав на нормы и безопасность, подшаманили до летного состояния годный лишь на переплавку хлам,благо живучесть советской техники это позволяет.
      1. AKsvlad047
        AKsvlad047 Сегодня, 13:04
        0
        130 самолетов противника мы еще в первую неделю СВО, по данным МО уничтожили! По идее летать там нечему!
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:02
      +1
      Цитата: AKsvlad047
      Сначала СВО, по данным МО России Украина располагала 125 боевыми самолетами

      125 это те, что были в летном состоянии. А сколько было на хранении, таких данных нигде не встречал
  8. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 12:28
    0
    Если верить Игнату, что самолёты рассредоточены по "стране", то получается не так уж много самолётов на Украине! ВВП этим самолётам служат автомобильные трассы!
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:45
    0
    Цитата: Румaтa
    Две последние недели РФ пытается поразить украинские аэродромы,

    Кошмар. По современным военным канонам это нужно было делать ещё до начала наземной части так называемой СВО. Нас так ещё на военке учили.
    Именно так начинались операции СШП/НАТЫ в Ираке, Ливии, Югославии.....

    Ошибочное мнение. До начала операции надо было лишить ВСУ управления, т.е. связи, а она шла через два сервера в Киеве и один коммерческий спутник. А аэродромы мы вспахали, только бестолку. А Крым освободили как раз загасив полностью связь.
  10. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 12:53
    0
    Цитата: Аристарх Пасечник
    Если верить Игнату, что самолёты рассредоточены по "стране", то получается не так уж много самолётов на Украине! ВВП этим самолётам служат автомобильные трассы!

    Может, всё таки, ВПП? А то Хозяин обидится ;-).