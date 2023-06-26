Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские ресурсы: Глава ГУР Буданов предложил Зеленскому перенести боевые действия на территорию России

70
Украинские ресурсы: Глава ГУР Буданов предложил Зеленскому перенести боевые действия на территорию России

Украина могла бы перенести боевые действия на территорию России, "поход на Москву" Пригожина показал, что при правильной планировке колонны бронетехники могут пройти до 200 км. Провести операцию в приграничных российских регионах с захватом городов предложил глава ГУР МО Украины Буданов.


По данным украинских источников, глава военной разведки предложил Зеленскому перенести боевые действия на территорию России, захватив один из больших городов, например, Белгород. Это позволило бы оттянуть часть сил российской армии с фронта, тем самым ослабив оборону и предоставив ВСУ возможность ее наконец-то проломить.

По мнению Буданова, стратегия захвата российских территорий вполне реальна, это доказал мятеж Пригожина, когда колонны ЧВК "Вагнер" за день прошли огромное расстояние, не встретив почти никакого сопротивления. Россия сосредоточила все боеспособные части на Украине, в тыловых районах серьезного сопротивления никто не окажет. В общем, при хорошем раскладе Буданов намерен захватить Москву, но "и Белгород подойдет".

Мятеж Пригожина продемонстрировал всем, насколько не защищена внутренняя территория России, что за день колоны могут пройти 200 км. Для ВСУ открывается возможность пронизывающего удара до Москвы, при этом запасным вариантом захват Белгорода

- пишут украинские ресурсы.

Однако, говоря о движении колонн, глава ГУР упускает одну, но очень важную деталь. Если по ЧВК "Вагнер", в большей степени, никто наносить удары не собирался на фоне ведения сложных переговоров, то с ВСУ такой номер не пройдет. Любая военная колонна является целью, что показал опыт спецоперации.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
70 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. zombirusrev
    zombirusrev Сегодня, 11:53
    +14
    Мальчик .. по ту сторону разума. Если к нему такое понятие применимо..
    1. grem
      grem Сегодня, 11:56
      +2
      Для ВСУ открывается возможность пронизывающего удара до Москвы, при этом запасным вариантом захват Белгорода

      Опять наболтал на ракетный точечный удар Будан ? Язык враг твой ,в этот раз можешь и не выжить ..Врачи в Германии укольчик сделают тебе в язык ядовитый .. fool
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:14
        -9
        Вееобще-то в СМИ уже вчера-позавчера (точно не помню) прошла информация, что в Вашингтоне от ЦРУ уже за 2 НЕДЕЛИ знали о предстоящем мятежном "походе" Пригожина на Москву, но Путина об этом америкнцы из Вашингтона предупреждать не стали.

        Что тогда это было и какие из этого следует сделать выводы?
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:25
          0
          Цитата: Татьяна
          Вееобще-то в СМИ уже вчера-позавчера прошла информация, что в Вашингтоне от ЦРУ уже за 2 недели знали о предстоящем мятежном "походе" Пригохина на Москву, но Путина об этом америкнцы из Вашингтона предупреждать не стали.

          А Вам известен источник этих сообщений или всё основывается на том, что кто-то где-то что-то сказал?
          У нас что на центральных каналах ТВ что в СМИ зацепились за эту "новость" так, как будто она имеет 100% подлинность и не должна подвергаться никакому сомнению.

          Вся эта история с ЧВК уж слишком мутная и странная, чтобы сразу хвататься за первые версии и назначать виновными тех, кто ни от кого не скрывался. Пройдёт время и мы может быть узнаем настоящую правду об субботних событиях, но это явно произойдёт не сейчас.
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 12:53
            +1
            Таня, так Госдеп делает хорошую мину по этому поводу, а наш Генштаб хорошую паузу... Может и есть у Пригожина крот в штабе, а может и не только в этом штабе, так что "язык до Киева доведёт"
            Кредо, а история действительно мутная.
            Ещё и этот недобитый Муданов выполз из норы...
            1. kromer
              kromer Сегодня, 13:00
              +1
              Цитата: Egeny
              Ещё и этот недобитый Муданов выполз из норы...


              Выполз ли? Поставить старую картинку и написать текст от его имени любой может.
        2. alexoff
          alexoff Сегодня, 12:25
          +1
          А что они там ещё знали? Что поход закончится на полпути? Или может что вагнера в Беларусь уедут? А то постфактум у нас все бабка Ванга
        3. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 12:52
          0
          Цитата: Татьяна
          Какие из этого следует сделать выводы?

          Анекдот надо вспомнить:
          – Вы откуда знаете?
          – Так он сам сказал.
          – Так и вы говорите.
          Мало ли что там постфактум говорят в Вашингтоне.
        4. Дилетант
          Дилетант Сегодня, 13:11
          0
          Вееобще-то в СМИ уже вчера-позавчера (точно не помню) прошла информация, что в Вашингтоне от ЦРУ уже за 2 НЕДЕЛИ знали о предстоящем

          Шоб я был таким умным ДО
          как моя Сара после
          (еврейская народная мудрость)
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:59
      +9
      Цитата: zombirusrev
      Мальчик .. по ту сторону разума. Если к нему такое понятие применимо..

      А вообще имеются хоть какие-то подтверждения того, что этот "мальчик" существует в реальности или нам просто предлагают анализировать вбросы ципсо и репризы квартала-95?
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:04
        0
        Похоже этого Буданова уже давно кремировали. am
      2. Комментарий был удален.
    3. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 12:57
      +1
      Люди - как числа: бывают рациональные и иррациональные. Буданов - во всех смыслах относится ко вторым)).
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 13:08
        0
        Цитата: БМП-2
        Люди - как числа: бывают рациональные и иррациональные. Буданов - во всех смыслах относится ко вторым)).

        Буданов относится скорее к людям ИНФЕРНАЛЬНЫМ, так как по сообщениям отдельных источников, он скончался неделю назад в немецкой клинике от полученных ран, не приходя в сознание... am
  2. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 11:53
    0
    Ну, эти идиоты сравнивают себя с вагнерами? Ну ну. Но пытаться явно будут, через белгород
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:03
      +2
      Цитата: WhiteFallen
      Ну, эти идиоты сравнивают себя с вагнерами? Ну ну. Но пытаться явно будут, через белгород

      Пытаться? А как Вы себе представляете этот "поход" - как лёгкую прогулку и восторженное рукоплескание жителей Белгородской области колонне неадекватных ВСУ или то как ВС РФ вот уже полтора года выбивают нацистские формирования с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:16
        +6
        Они себя проецируют на вагнеровцев.Только есть одно НО!Фактически оркестрантам никто не мешал по больлому счету.Армейцы дрались на фронте,внутри страны вагнеровцам помешать попытались лишь некоторые подразделения ВКС,сухопутчики ушли в сторону,подняли только Росгвардию.Но и те сконцентрировались в районе Москвы.По большому счету все смотрели со стороны-что же получится.Они свои-не враги.А вот против врага поднимутся .И не только росгвардейцы
      2. Степан S
        Степан S Сегодня, 13:20
        0
        И какая проблема ВСУ зайти в Белгород? Серьезного сопротивления организовать не успеют ВС России, а те малочисленные подразделения, что там есть - не смогут оказать надлежащего сопротивления. Им главное зайти в город, где сотни тысяч мирняка, и что тогда с этим делать? Им не нужны восторженные приветствия.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 12:26
      +1
      Ну, эти идиоты сравнивают себя с вагнерами? Ну ну...

      Для тех кто ещё не понял весь вред нанесённый Пригожиным стране, как раз и нужна эта речь Буданова... Мятежей и мятежников на Руси было много... Назову самые известные - мятежи Ивана Болотникова, Степана Разина, Емельян Пугачева…
      Стрелецкий бунт(1682 - 1689). Польские восстания (1794, 1830, 1863). Башкирские восстания (XVII—XIX века). Восстания казахов (XVIII—XX века). Восстание декабристов (1825). Декабрьское восстание в Москве (1905). Куломзинское (большевистское) восстание (1918), Кронштадский мятеж (1921)...
      Все эти мятежи начинались с крови и заканчивались большой кровью... И первый раз, благодаря усилию двух президентов, Путину и Лукашенко этот мятеж закончился почти бескровно, а вот репутационные потери нашей страны огромны - о чём и говорит эта речь Буданова... Пригожин это человек с огромнейшим апломбом и амбициями и абсолютно беспринципный и то что пролилась из за него кровь наших пацанов на нашей земле не должно остаться безнаказанным... Думаю он за это всё равно рано или поздно ответит...

      P.S. Основа любой армии это единоначалие и её сплочённость и очень жаль, что те кто поддерживает Евгения Пригожина до сих пор не понимают весь вред , который он наносит и ещё нанесёт…
      1. кредо
        кредо Сегодня, 12:49
        0
        Цитата: Lev_Russia
        ...P.S. Основа любой армии это единоначалие и её сплочённость и очень жаль, что те кто поддерживает Евгения Пригожина до сих пор не понимают весь вред , который он наносит и ещё нанесёт…

        У Вас какой-то однобокий и посредственный взгляд на прошедшие события.
        По Вашей логике получается так, что предыдущие года, когда ЧВК успешно работал в африканских странах, в плотном контакте с российской властью, а потом также успешно действовал во взаимодействии с МО РФ в СВО не в счёт?
        Может быть в том, что бесконечно долго власти тянули с определением статуса ЧВК и добровольческих формирований имеется и доля вины самой власти и лишь сейчас, уж не знаю с какой попытки, вновь собираются осенью рассмотреть вопрос о статусе российских ЧВК.

        Все прекрасно знают, что основа любой профессиональной армии в её единоначалии, но полтора года МО РФ и ЧВК + другие добровольческие формирования как-то взаимодействовали между собой и видимо МО РФ всё устраивало, раз мы ни разу не слушали публичных требований МО РФ о придании этому взаимодействию более правильной формы.
      2. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 13:21
        0
        Это вы щас на госдуму наехали, что ли
    3. Степан S
      Степан S Сегодня, 13:17
      +1
      И какая проблема ВСУ зайти в Белгород? Если ломануться без отвлечения на колхозы по пути? Серьезного сопротивления организовать не успеют ВС России, а те малочисленные подразделения, что там есть - не смогут оказать надлежащего сопротивления. Им главное зайти в город, где сотни тысяч мирняка, и что тогда с этим делать? Людей не выпустят. Будут торговаться, а мы знаем любовь наших к торговле.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:54
    +1
    Так по вагнеру и не было приказа стрелять как я понял из Москвы, то что нанесли удар по колонне это скорее всего кто то из командиров ВКС принял самостоятельное решение в ответ на сбитие вертолётов. Ситуация накалённая была. А тут уже примеряют ситуацию на себя, их то никто не пропустит так далеко.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:06
      -1
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      кто то из командиров ВКС принял самостоятельное решение в ответ на сбитие вертолётов.

      Разбираться нужно, СКР, комиссия Думы. А если наоборот? Сбили в ответ на удар?
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 12:54
        +1
        Цитата: Румaтa
        А если наоборот?

        Вообще, пофигу, поскольку Вагнеров в принципе не должно быть на этой дороге...
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 12:13
      -4
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      то что нанесли удар по колонне это скорее всего кто то из командиров ВКС принял самостоятельное решение в ответ на сбитие вертолётов.


      А смысл, Вагнеру бить просто так по вертолетам ? Они спокойно покинули места своей постоянной дислокации, прошли через блок посты, наверняка и какие то подразделения ВС РФ по пути встречались.... а потом вот просто взять, и начать лупить по вертолетам в Ростове ? Вы сами в это верите ?

      Скорее дело было так.... кто-то отдал приказ остановить ЧВК Вагнер, по пути в Ростов, с помощью авиации, и вертушки начали работать, по ним в ответ прилетело.... + не понятно зацепили ли тогда гражданских, так как Пригожин сказал что вертушкой развалили автобус с людьми (бойцов ли мирняка?), потом по трассе М-4 стала авиация работать и вот там били где попадали.... это преступление я считаю.

      + Ахмат подогнали к Ростову, не части ВС РФ, а именно тех кто готов был выполнить приказ... какой думаю сами понимаете.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:18
        -1
        Цитата: Aleksandr21
        Скорее дело было так.... кто-то отдал приказ остановить ЧВК Вагнер, по пути в Ростов, с помощью авиации, и вертушки начали работать, по ним в ответ прилетело.... + не понятно зацепили ли тогда гражданских, так как Пригожин сказал что вертушкой развалили автобус с людьми (бойцов ли мирняка?), потом по трассе М-4 стала авиация работать и вот там били где попадали.... это преступление я считаю.

        + Ахмат подогнали к Ростову, не части ВС РФ, а именно тех кто готов был выполнить приказ... какой думаю сами понимаете.

        Я не утверждаю, так предположение, в соседней теме уже говорил, что странно Путин просит Лукашенко договориться о мирном исходе и в тоже время авиация наносит удары по колоннам, да и если бы решение было из Москвы работали бы по полной, а не так как мы видели.
        Да и вертолёты изначально посылали с функцией рэб чтобы заблокировать связь, их видимо и сбили, но вот тут тоже странно, как должен был Лукашенко убедить Пригожина развернуть колонны если Ми-8 блокировали связь с этими колоннами? Логики никакой. Или кто то хотел саботировать эти переговоры посылая Ми-8 РЭБ?
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 12:31
          0
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          странно Путин просит Лукашенко договориться о мирном исходе и в тоже время авиация наносит удары по колоннам


          Может быть, сменили тактику ? Мы можем лишь предполагать... тот кто отдал приказ авиации работать по Вагнеру + послал подразделения Ахмат в Ростов, имеет не рядовой статус), возможно что по задумке колонну Вагнеров должны были размотать по пути в Москву, с помощью авиации, но у ЧВК оказалась хорошая ПВО и они всё сделали грамотно... остановить на пути в Москву тоже не получилось, все те грузовики что ставили на пути - их разнесли по сторонам, была реальная угроза добраться к вечеру в Москву, а там не так много опытных военных, в основном МВД/Росгвардия и смогли бы они сдержать людей с таким богатым опытом ? Не знаю...

          В Ростове тоже, могла случиться мясорубка и не факт что Ахмат бы вывезли.... конечно в перспективе Вагнеров бы дожали, это просто вопрос времени и сил был, но риски были очень высокие, поэтому ВВП и сменил гнев, на более разумное решение (имхо конечно).
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 12:58
        0
        Цитата: Aleksandr21
        А смысл, Вагнеру бить просто так по вертолетам
        А смысл Вагнеру переть на Ростов, на Воронеж, на Липецк, что там дальше?
        Вы пытаетесь логически оправдать изначально идиотский поступок, на грани и за гранью преступления, которому нет и не должно быть оправданий.
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:01
          +1
          Цитата: nik-mazur
          А смысл Вагнеру переть на Ростов, на Воронеж, на Липецк, что там дальше?
          Вы пытаетесь логически оправдать изначально идиотский поступок, на грани и за гранью преступления, которому нет и не должно быть оправданий.

          А почему Шойгу и Герасимов не поговорили с вагнером? Там не только у Пригожина вопросы, но и у совета командиров вагнера к ним.
          Путин недавно сказал что он разговаривает по телефону в том числе и с командирами батальонов напрямую чтобы узнать ситуацию на передовой, а тут фактически 50 тысяч человек это по численности общевойсковая армия и Пригожин и совет командиров вынуждены общаться через СМИ c Шойгу и Герасимовым. Что начальник генштаба и министр обороны не могут снять трубку телефона?
      3. Световит
        Световит Сегодня, 13:30
        0
        Началось это с Пригожинского фейка накануне, что якобы авиация бомбила лагеря ЧВК. Видимо после этого и был приказ сбивать авиацию, при чем наши этого не ожидали, что подтверждают сбитые возвращавшиеся с задания и пролетавшие над колонной Вагнера безоружные вертолёты РЭБ и Ил. Наверное это они бомбили колонну и их за это сбили? А уже после этого по колонне отработали наши лётчики в отместку.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 11:54
    +2
    Так они уже пытались, потом почему-то были длинные списки загиблых и много спаленной техники за одно село
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  7. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 12:02
    0
    Ребята что за бред!!! Не мы перебрасываем заготовленные и обученные резервы для создания зон безопасности на территории Украины, а уже обсуждаем как мы будем ловко бить укровермахт на нашей территории. Поймите эти бои будут сопроводдвтися жертвами НАШЕГО ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ!!! ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ВСУ ПЕРЕХВАТЫВАЮТ ИНИЦИАТИВУ, А МЫ СИДИМ В ГЛУХОЙ ОБОРОНЕ ДА ЕЩЁ ГОТОВИМСЯ К ЗАХВАТУ НАШИ ГОРОДОВ;!! ДОКАТИЛИСЬ!!! ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИГОЖИН, КОТОРОГО СЕЙЧАС МОЧАТ ПО ТВ КАНАЛАМ ПРАВ!!!!
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 12:16
      0
      Не паникуй, ципсошник. Твои пять гривен тебе уплатят
      1. Aлеkc
        Aлеkc Сегодня, 12:30
        -1
        Ну, уплатят, если он "оттуда", и что дальше, проблема исчезнет?)
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 13:21
          0
          Цитата: Aлеkc
          Ну, уплатят, если он "оттуда", и что дальше, проблема исчезнет?)

          А если бы они дошли до Москвы - проблема сразу решилась бы?
          И такие - "Ну ладно, этого повесили, поехали пацаны обратно на фронт"?
  8. Комментарий был удален.
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:05
    +1
    Плохо, что мы даём такую благодатную почву этим баранам!
    1. grem
      grem Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: Alien From
      Плохо, что мы даём такую благодатную почву этим баранам!

      Плохо ,но России это было нужно ,чтобы чирий прорвало ..Могло быть и хуже !
  10. grem
    grem Сегодня, 12:05
    -4
    Если бы я увидел колонну с желто-блакитными флагами и не дай Бог с крестами
    на Территории моей Родины ..Я бы закидывал их всем чем можно (коктель молотова ,камни и т.д.) А если бы оружие получил ,стрелял бы не задумываясь ..
    Это уже однозначно и решено . У меня просто кровь кипит от этих подстилок натовских и предателей .. soldier
    А ЧВК видя как в МО относятся к войскам , решились на это все ..Конечно не правы ,но они спасли многих наших солдатиков в Армии .гниющих в окопах ..
    Ждем перемен в руководстве МО и власти ..Если все так же останется ,то это уже ВСЕ .
    1. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 12:33
      0
      Если бы я увидел колонну с желто-блакитными флагами и не дай Бог с крестами

      Если бы у бабушки был... А у тебя есть возможность сейчас унять кипящую кровь, и с толком помочь нашим бойцам не безумным камнем по броне, а выстрелами с линии фронта.
  11. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 12:05
    -1
    ДА И ЧТО ПО ПЛАЦДАРМУ ВСУ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ АНТОНОВСКОГО МОСТА!!! ГДЕ АВИАЦИЯ С ФАБАМИ, КАБАМИ И ОДАБАМИ ИЛИ БУДЕТ КАК НА РЕКЕ ИНГУЛЕЦ В ПРОШЛОМ ГОДУ!!!
    1. Tenebrosi
      Tenebrosi Сегодня, 12:15
      +1
      А чего такие маленькие буквы? Мелкий шрифт не понятно чего написанно.
    2. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 12:17
      -1
      Дмитро, успакойся, скушай сала. И убери капслок, ей богу
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 13:26
        0
        Не, там реально проблема похоже. Плацдарм расширяется .
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:04
      0
      Не будет как прошлой осенью, сейчас есть на кого свалить все грядущие неудачи...
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:06
    -1
    Ну хватит: сотрите Вы с лица земли этот Содом, откуда покойники вещают
  13. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:08
    -2
    Украина могла бы перенести боевые действия на территорию России, "поход на Москву"

    Правильно говорит. В таких ситуациях армия России отступает до Бородино, потом сжигает Москву и только потом громит агрессора до Парижа.
    Победа будет за нами!
  14. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 12:09
    +2
    ....с ВСУ такой номер не пройдет. Любая военная колонна является целью, что показал опыт спецоперации.

    опыт сво показал, что когда Россия пугала запад фразами "это будет законная цель" - по факту не происходило ни-че-го. (лишь отдельные эпизоды, которые скорее исключение из общего печального правила). Красные линии стирались и рисовались новые, так как жирующая российская элита (и олигархи от разных отраслей, и чиновники от МО) хочет назад - в сладкую жизнь ДО обострения конфронтации с Западом.
    Без жесточайшей зачистки пятой колонны Россия будет обтекать и утираться, и лишь массовый героизм ребят на фронте, воюющих с ножом в спине, будет как-то сглаживать ситуацию...
    Эх, АлександрГрыгорыч, надо было переговоры с Пригожиным вести до самой Рублёвки, а потом уже разворачивать колонны обратно, в лагеря постоянной дислокации! А вместо вертушек валить все эти бизнес-джеты, рванувшие из подмосковных аэропортов в заграничные "запасные аэродромы".
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:09
    0
    Ой ли реальна то. По стопам басаева так они терроризмом сильно пашнет, а по другому они не могут и нехотят. Конечно им отмашку дадут и еще в медиа оправдают да только силенок нехватит на серьезный прорыв.
  16. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 12:10
    0
    Так он жив или это AI сгенерировал за него мысль?
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:12
    +1
    Ну, ну. Украинские колонны пересекают границу и беспрепятственно двигаются в глубь территории на сотни км? Если даже действительно Буданов еще живой, то с головой точно полный абзац. Но, что-то подсказывает, что клон Буданова озвучивает чужие мысли типа Подоляка, Данилова и им подобным.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:28
      0
      Цитата: rotmistr60
      Ну, ну. Украинские колонны пересекают границу и беспрепятственно двигаются в глубь территории на сотни км?

      А они под наших замаскируются. Возьмут Т-80, Панцири, БТРы, намалюют Z и покатят под бело-сине-красными знаменами. Чем не вариант?
  18. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 12:19
    +1
    Пусть отправляет. Ему же невдомек, что колоннам Вагнера позволили пройти, чтобы не усугублять ситуацию, а не из-за невозможности их остановить. А всу как в тире расстреляют
  19. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:19
    0
    Полупокер вернулся в сознание или это вновь ИИ упражняется? Шаровары на своей территории все задачи решили - контрнаступ прошел на ура, Крым вернули, войска РФ разбили и настало время похода на Москву. Ждемс.
  20. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 12:28
    -2
    Ну, глядя на то, что у нас происходит, конечно они будут такие планы вынашивать.
    А у нас:
    Вчера защитники России решили захватить власть в России.

    Поэтому другие защитники России полетели убивать первых защитников России, но те их сами убили.

    А Герой России Пригожин ехал убивать Героя России Шойгу.
    Из-за этого Герой России Кадыров ехал убивать Героя России Пригожина.

    А ещё из-за этого Герой России Бортников возбудил дело против Героя России Пригожина, но тут же закрыл его.

    Потому что самый главный герой России Путин сначала гарантировал, что предатели понесут наказание, а потом гарантировал, что не понесут.

    А на тех самых первых защитников, которых убили, всем наплевать.
    Главное, что все защитники и герои, и можно продолжать гордиться тем, какие у России героические защитники.

    Ну и коммент дня: одно непонятно, почему выходной москвичам, а не ростовчанам?

    Напали на Ростов, а об......сь Москва....... 
    1. tralmaster
      tralmaster Сегодня, 12:41
      0
      У губернатора Ростовской области спросите. По Москве Собянин обьявил.
    2. svarog77
      svarog77 Сегодня, 13:11
      +1
      Вы хоть текст из методички немного меняйте, а то у всех как под копирку laughing
    3. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 13:27
      0
      Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы, но Донцову уже было не остановить....
  21. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:30
    -1
    Будонов с Залужным, поддерживают связь с Куевом из потустороннего мира?)))
  22. Sith
    Sith Сегодня, 12:36
    0
    Цитата: ТермиНахТер
    Будонов с Залужным, поддерживают связь с Куевом из потустороннего мира?)))

    Что то в этом мире всё меньше и меньше понятного ...
    Видать сеанс спиритизма ... был у Буданова с Зеленским ...
    Наши не признаются , что его грохнули ... 404я не может показать свежее видео с выжившим
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 13:29
      0
      Потому что низяя.
      Иначе полетит по шойгу, патрушевым и тд
  23. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 12:37
    0
    А ничего что после этого вся армия придет в действие. Пацаны вы покуда марихуану курили были более вменяемы. Куев в таком случае вы через день не узнаете,ой, узнавать то некому будет.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:07
      0
      . Куев в таком случае вы через день не узнаете

      Мечты, мечты...
  24. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:43
    0
    Если человек идиот, то это навсегда. Врагов от братьев не отличает?
  25. Комментарий был удален.
  26. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:45
    0
    Силы рдк оказались ничтожными . Теперь решили силами всу пробовать
  27. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 12:49
    +1
    за день колоны могут пройти 200 км. Для ВСУ открывается возможность пронизывающего удара до Москвы
    Главный укроразведчик (или кто там его блог ведёт) забыл уточнить, что это дорога в один конец – передумать на полпути и вернуться в лагеря уже не получится. Если только в сибирские снег убирать. Но это тоже не только лишь всем так повезёт...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:10
      0
      А чего ему боятся, кто понёс заслуженное наказание / возмездие из хох.лов? Никто! Азовцы ещё и на курорте отдыхают... Не уподобляйтесь нашим болтунам, на заявления которых все давно плюют!
  28. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:51
    0
    эк ему сильно в тыкву прилетело, так отправьте его в Россию, его тут ждут
  29. НСВ
    НСВ Сегодня, 13:02
    0
    Хочется верить,что в ГШ уже ознакомились и приняли меры по прикрытию границы в Белгородской области!!!
  30. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:09
    0
    контуженный на всю башку советует клоуну на всю башку
  31. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 13:17
    0
    Цитата: Татьяна
    Вееобще-то в СМИ уже вчера-позавчера (точно не помню) прошла информация, что в Вашингтоне от ЦРУ уже за 2 НЕДЕЛИ знали о предстоящем мятежном "походе" Пригожина на Москву, но Путина об этом америкнцы из Вашингтона предупреждать не стали.

    Что тогда это было и какие из этого следует сделать выводы?

    Собака тоже все понимает, но ничего сказать не может. Так как дар речи дан только человеку. Нечленораздельное высказывание не стоит того, чтобы повторять