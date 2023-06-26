Украинские ресурсы: Глава ГУР Буданов предложил Зеленскому перенести боевые действия на территорию России

Мятеж Пригожина продемонстрировал всем, насколько не защищена внутренняя территория России, что за день колоны могут пройти 200 км. Для ВСУ открывается возможность пронизывающего удара до Москвы, при этом запасным вариантом захват Белгорода

Украина могла бы перенести боевые действия на территорию России, "поход на Москву" Пригожина показал, что при правильной планировке колонны бронетехники могут пройти до 200 км. Провести операцию в приграничных российских регионах с захватом городов предложил глава ГУР МО Украины Буданов.По данным украинских источников, глава военной разведки предложил Зеленскому перенести боевые действия на территорию России, захватив один из больших городов, например, Белгород. Это позволило бы оттянуть часть сил российской армии с фронта, тем самым ослабив оборону и предоставив ВСУ возможность ее наконец-то проломить.По мнению Буданова, стратегия захвата российских территорий вполне реальна, это доказал мятеж Пригожина, когда колонны ЧВК "Вагнер" за день прошли огромное расстояние, не встретив почти никакого сопротивления. Россия сосредоточила все боеспособные части на Украине, в тыловых районах серьезного сопротивления никто не окажет. В общем, при хорошем раскладе Буданов намерен захватить Москву, но "и Белгород подойдет".- пишут украинские ресурсы.Однако, говоря о движении колонн, глава ГУР упускает одну, но очень важную деталь. Если по ЧВК "Вагнер", в большей степени, никто наносить удары не собирался на фоне ведения сложных переговоров, то с ВСУ такой номер не пройдет. Любая военная колонна является целью, что показал опыт спецоперации.