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Депутат Европарламента: Украинские власти занимаются распродажей своей страны

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Депутат Европарламента: Украинские власти занимаются распродажей своей страны

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что киевский режим нанес Украине разрушительный ущерб. Парламентарий напомнил, что в результате политики, проводимой Киевом, прекратили свое существование населенные пункты с вековой историей. Эти города, поселки и прилегающие к ним земли еще до начала российской спецоперации на Украине были фактически украдены местными олигархами, вступившими в сговор с глобальным финансовым капиталом.


Уоллес подчеркнул, что разграбление Украины значительно ускорилось после госпереворота 2014 года и последующей за ним гражданской войны. Пришедшее к власти прозападное правительство начало масштабную структурную перестройку и запустило программы приватизации под руководством Европейского банка реконструкции и развития, МВФ и Всемирного банка.

Депутат Европарламента отметил, что президент Украины Зеленский воспользовался нынешним вооруженным конфликтом для того, чтобы сконцентрировать власть и ускорить распродажу активов страны по дешевке транснациональным корпорациям. Он также запретил деятельность выступивших против крайне непопулярных законодательных поправок, разрешающих продажу земли зарубежным инвесторам, оппозиционных политсил. В результате этого, более трех миллионов гектаров украинских сельхозугодий в настоящее время перешли в собственность компаний, базирующихся в западных офшорах.

Уоллес также добавил, что разведанные запасы полезных ископаемых на Украине оцениваются на сумму более 12 трлн долларов. Западные компании стремятся ими завладеть. Именно за это сейчас погибают украинские граждане.
Использованы фотографии:
Wikipedia/European Parliament
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9 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:22
    +3
    Запад (америкосы) этого и добивался всё это время. Так. что бесполезно им об этом говорить.
    1. Eugen Alpine
      Eugen Alpine Сегодня, 13:29
      0
      Просто мужик не в курсе был. Ирландцы знаете ли...
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 13:25
    +1
    Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что киевский режим нанес Украине разрушительный ущерб.

    Какой странный евродепутат! Разве не для этого (раздербанивания Украины), Киевский режим и создан? Или это он так Зе и К° похвалил за отлично проделанную работу? what
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    +1
    разведанные запасы полезных ископаемых на Украине оцениваются на сумму более 12 трлн долларов. Западные компании стремятся ими завладеть. Именно за это сейчас погибают украинские граждане.
    Прав евродепутат. Не за свою страну, которая уже частично распродана, а частично в залоге воюют ВСУ, а за возможность отхватить жирный кусок иностранным корпорациям и правящей кучке украинской власти. Еще на первом майдане определили свою судьбу, а в 2014 встали на путь, с которого уже не свернуть. Закопали свою государственность и территорию в навозную кучу Запада и многие рады этому.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:28
    0
    Украинцы всегда занимались распродажей, всего чего можно. Так что, ничего удивительного. Какой народ, такая и власть.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:28
    0
    Депутат Европарламента: Украинские власти занимаются распродажей своей страны
    . Временщики, которых там посадил управлять запад, для чего ещё там нужны были???
    Ничего нового, ничего неожиданного!
    Всё, кто в том деле повязаны, все знают, их это устраивает!
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:29
    0
    Il est écrit "les entreprises occidentales"
    En oubliant les entreprises...Chinoises qui ont Énormément acheter de terres Ukrainienne.
    Allant jusqu'à construire leurs propres systèmes de chargement dans certains ports Ukrainiens.
  7. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:29
    0
    Чтоб тебя на ЗАПАДЕ любили,
    Чтоб была сплошная благодать
    Нужно только воевать с Россией
    Да еще страну свою продать…
    Землю всю продать, леса, заводы,
    Чтоб страну свою же загубить -
    Так, каким же нужно быть уродом,
    Чтобы так бездарно все пропить…
    Ну, а может не совсем бездарно…?
    Подрастет оффшорный где-то счет
    Кто-то очень, очень благодарный…
    На него вдруг денежки внесёт…
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:32
    0
    Неоколониализм он такой. Просто депутат удивляется, что в ЕС хотят на равных принять колонию в чистом виде.....