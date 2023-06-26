Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что киевский режим нанес Украине разрушительный ущерб. Парламентарий напомнил, что в результате политики, проводимой Киевом, прекратили свое существование населенные пункты с вековой историей. Эти города, поселки и прилегающие к ним земли еще до начала российской спецоперации на Украине были фактически украдены местными олигархами, вступившими в сговор с глобальным финансовым капиталом.
Уоллес подчеркнул, что разграбление Украины значительно ускорилось после госпереворота 2014 года и последующей за ним гражданской войны. Пришедшее к власти прозападное правительство начало масштабную структурную перестройку и запустило программы приватизации под руководством Европейского банка реконструкции и развития, МВФ и Всемирного банка.
Депутат Европарламента отметил, что президент Украины Зеленский воспользовался нынешним вооруженным конфликтом для того, чтобы сконцентрировать власть и ускорить распродажу активов страны по дешевке транснациональным корпорациям. Он также запретил деятельность выступивших против крайне непопулярных законодательных поправок, разрешающих продажу земли зарубежным инвесторам, оппозиционных политсил. В результате этого, более трех миллионов гектаров украинских сельхозугодий в настоящее время перешли в собственность компаний, базирующихся в западных офшорах.
Уоллес также добавил, что разведанные запасы полезных ископаемых на Украине оцениваются на сумму более 12 трлн долларов. Западные компании стремятся ими завладеть. Именно за это сейчас погибают украинские граждане.